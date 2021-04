Sergey Cherniakhovsky : Amérique. Crise du rêve et transformation de la mentalité (Club d'Izborsk, 8 avril 2021)

Sergey Cherniakhovsky : Amérique. Crise du rêve et transformation de la mentalité

8 avril 2021

https://izborsk-club.ru/20915

L'attaque de Joseph Biden contre le président russe peut être considérée à la fois comme une provocation planifiée par ses technologues politiques et comme une manifestation de démence liée à l'âge. Les deux versions sont justifiées - et aucune ne fait honneur à l'État américain et à l'élite américaine.

Il est possible d'argumenter pour savoir laquelle des deux est la mieux étayée. En fait, les deux sont justifiés. Il est possible de discuter du calcul de la provocation et de son destinataire, mais il est évident qu'il existe de sérieux arguments en faveur de la version démentie.

Mais une autre chose est tout aussi importante. Pas les événements politiques mais, disons, le contenu politico-culturel, politico-philosophique de ce qui s'est passé.

Le cœur du rêve et de la culture américains était la réalisation et la construction d'une certaine relation idyllique et angélique, dont Hollywood a été le transmetteur au 20e siècle, mais dont les notions ont été ramenées sur le Mayflower.

Les visions d'un futur paradis de la terre promise se mêlent à l'enfer des conditions à surmonter, créant une certaine symbiose entre la "culture de l'église" et la "culture du saloon".

Il y avait de la sainteté dans le premier, de la grossièreté dans le second, mais tous, d'une manière ou d'une autre, étaient unis par le bénéfice et l'opportunité de l'acteur individuel.

En gros, sous cette forme : "L'homme peut tout surmonter et tout réussir s'il garde sa foi en Dieu, est honnête et travailleur."

C'est-à-dire qu'au centre de cette culture se trouvait l'activité rationnelle et créative de l'individu. Il était considéré comme égoïste à juste titre, mais tout à fait rationnel.

Le colt dans l'étui ne rendait pas seulement les gens égaux, il les rendait polis et capables de se comporter raisonnablement envers le porteur de l'autre colt. Et cela les rendait responsables : dans une petite mesure des conséquences pour la femme, les enfants et le foyer, et dans une plus grande mesure des conséquences pour la nation et le pays.

Oui, c'était une "culture d'hommes blancs protestants capables de porter des armes". Une culture de l'action individuelle, de la croyance en la réussite individuelle et de la responsabilité individuelle - dans leur quête du rêve américain.

Cette culture s'est fracturée dans les années 1960.

Pour comprendre cela, il faut savoir que les États-Unis des années 1960 et 1970 ne sont pas les États-Unis prospères de Clinton, ni les États-Unis des années 1990 : ils ressemblent à la Russie d'Eltsine.

Le rêve des individus blancs armés s'est effondré, leur culture politique s'est évanouie, pour être remplacée par une "culture de communautés : gauchistes mutants qui ont perdu les signes de leur gauchisme, minorités ethniques, LGBT, toxicomanes - des communautés de tous les groupes auparavant perçus comme asociaux. Et le cœur de l'activité politique et comportementale de la culture politique naissante de l'Amérique était principalement la culture des communautés urbaines noires : parmi les autres communautés, elles étaient les plus organisées et les plus cohésives.

Si la vieille culture politique américaine était une concentration d'activité économique d'"individus responsables", alors les ghettos volontaires qui s'opposaient au reste de la vieille Amérique se sont inévitablement révélés être une "culture d'assistés", organisée selon le principe de la meute. Vous pouvez dire que les réalités socio-économiques américaines sont à blâmer, et vous pouvez le contester, mais leur algorithme d'activité était la réception de l'aide sociale et le maintien des normes de vie en meute.

Si l'ancienne culture était, d'une manière ou d'une autre, la "culture du producteur-prédateur", celle qui l'a remplacée est devenue la "culture du chacal bénéficiaire", s'appropriant les richesses prélevées dans d'autres pays. Et elle a paradoxalement uni les "groupes parasites" polaires : les financiers de Wall Street, les travailleurs noirs au chômage des ghettos urbains, les islamistes, les acteurs d'Hollywood, les courtiers, les managers, les designers - tous issus des professions de "service".

Ils sont tous devenus un conglomérat de la meute, et un porteur de la culture de la meute.

Ce n'est pas une coïncidence si, alors que Trump, qui a hérité de la nostalgie du rêve américain, a fait appel aux porteurs de la nostalgie de l'Amérique traditionnelle pendant la campagne 2020, le personnel de Biden l'a répudié.

Trump n'est pas un raciste et a parlé de l'importance de Martin Luther King et de Harriet Tubman. Mais il a également souligné les noms de Christophe Colomb et de Junipero Serra comme ayant "apporté des contributions historiques significatives à la découverte, au développement ou à l'indépendance des futurs États-Unis."

Les Bidenistes, postulant leur antiracisme, sont simplement devenus des " racistes anti-blancs ", faisant appel à toutes les communautés non traditionnelles, principalement les non-WASP (White Anglo-Saxon Protestants - ndlr) : musulmans, afro-arabes, noirs, LGBT, " antifa " et toutes les communautés culturelles qui avaient des griefs contre la " vieille Amérique ".

Il est ridicule de nier qu'elle méritait les griefs. Seulement, ce que ces communautés ont fini par offrir moins que par porter (car les démocrates eux-mêmes ne construisaient rien), c'est un rejet primitif de tout ce qui était ancien. Au lieu de la "culture de l'égoïste responsable", elle a affirmé la "culture de la meute".

C'est la différence et la fracture d'une certaine mentalité politique américaine de base.

Le cow-boy, contre la tête duquel l'autre "porteur de Colt" a fracassé une bouteille de whisky et armé la gâchette sur sa tempe, a commencé à raisonner raisonnablement, non par peur - en principe, il n'avait peur de rien. Il s'est juste rendu compte qu'on commençait à lui parler dans sa propre langue, que l'autre, puisqu'il avait le poulain, était aussi comme lui, "le sien"." C'est-à-dire qu'il ne s'est pas numéroté selon le principe de la meute, mais selon les caractéristiques universelles d'appartenance civilisationnelle, de communauté de langue et de culture.

C'est peut-être la raison pour laquelle, alors que Reagan, déclarant que l'URSS était un "empire du mal" et annonçant une campagne contre elle, l'a dit en son nom propre, soulignant qu'il préférait mourir plutôt que de vivre dans le monde de sa victoire, Biden a exprimé son insulte à Poutine sous la forme d'un meuglement approbateur en réponse à une question inattendue qui lui a été posée en tant que membre de la meute par un autre membre de sa meute.

Sergey Chernyakhovsky

Sergey Chernyakhovsky (né en 1956) est un philosophe politique, politologue et publiciste russe. Membre titulaire de l'Académie des sciences politiques, docteur en sciences politiques, professeur à l'université d'État de Moscou. Conseiller du président de l'Université internationale indépendante des sciences environnementales et politiques. Membre du conseil public du ministère de la culture de la Fédération de Russie. Membre permanent du Club d'Izborsk

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.