Shamil Sultanov : La Russie est en avance sur l'Amérique et la Chine ! dans le domaine des inégalités socio-économiques (Zavtra, 16 mars 2021)

Shamil Sultanov : La Russie est en avance sur l'Amérique et la Chine ! dans le domaine des inégalités socio-économiques

16 mars 2021

https://zavtra.ru/blogs/rossiya_vperedi_ameriki_i_kitaya

Au cours des quatre dernières années, la Fédération de Russie est devenue un leader mondial en matière d'inégalité socio-économique ou d'injustice sociale, dépassant avec assurance l'Amérique, l'Allemagne et la Chine. La Russie, dont l'économie est engluée dans la stagnation depuis plusieurs années et dont le niveau de vie de la majorité de la population n'a cessé de baisser, compte nettement plus de milliardaires en dollars en 2019 qu'en 2018. Pendant ce temps, 10 % des Russes contrôlent 83 % de la richesse nationale, tandis que les 1 % de super-riches contrôlent près de 60 % de tous les actifs matériels et financiers. Cela n'existe dans aucune des grandes économies du monde. Aux États-Unis, par exemple, les 1% de super-riches ne possèdent que 35% de la richesse nationale.

Et cette inégalité socio-économique ne fait que s'accroître. Par exemple, après l'effondrement de l'URSS, la part des revenus des 1% les plus élevés de la société russe est passée de moins de 6% de tous les revenus en 1989 à 22% en 1995. En outre, la part de ce même 1% dans la richesse totale de tous les ménages russes est passée de 22% en 1995 à 43% en 2015. Ce chiffre est plus élevé qu'aux États-Unis, en Chine, en France et au Royaume-Uni.

Le nombre de citoyens russes possédant une fortune d'un milliard de dollars ou plus figurant dans le classement mondial en 2020 était de 103 personnes. La richesse combinée des milliardaires russes a fortement augmenté dans les années 2000, couvrant environ 30 à 35 % de la richesse nationale. C'est nettement plus que dans les pays occidentaux : aux États-Unis, en Allemagne, en France, entre 2005 et 2015, ce chiffre se situait entre 5 et 15 %.

Les oligarques russes et autres nouveaux riches conservent près de 1 500 milliards de dollars à l’étranger.

La croissance de la richesse des couches supérieures de la bourgeoisie russe, de la bureaucratie, des généraux et des colonels des structures de pouvoir se produit invariablement sur fond d'appauvrissement permanent de la majorité de la nation russe.

En 2017, le taux de pauvreté en Russie a dépassé le chiffre d'il y a dix ans. Alors qu'en 2007, le nombre de personnes ayant des revenus inférieurs au niveau de subsistance était de 18,8 millions, elles étaient déjà 19,3 millions en 2017. Et au premier trimestre 2019, même Rosstat a compté 20,9 millions de personnes vivant sous le seuil officiel de pauvreté. Selon certains services spéciaux russes, au moins 40 millions de citoyens russes vivent sous le seuil de pauvreté officiel. Au deuxième trimestre 2019, 49,6 % des familles (c'est-à-dire la moitié des Russes) n'avaient assez d'argent que pour se nourrir et s'habiller. 14% n'ont de l'argent que pour une maigre nourriture, ce qui signifie que de facto ils sont tout simplement affamés.

Si, en 1990-1991, les 10 % les plus riches des citoyens russes disposaient de moins de 25 % du revenu national, en 1996, ce chiffre était passé à 45 %, et la part du revenu de la moitié "pauvre" de la population était tombée de 30 à 10 %.

Le pays a connu la période la plus favorable dans le contexte de la justice socio-économique au cours du "plan quinquennal d'or" (1966-1970). En 1968, la moitié la moins aisée de la population représentait plus de 31% des revenus, tandis que les 10% les plus riches en représentaient 21,6%.

La pauvreté croissante du pays est la principale raison de sa chute dans l'abîme démographique. La Russie d'aujourd'hui a l'espérance de vie et la qualité de vie les plus faibles de tous les pays développés d'Europe et d'Asie, ainsi que des systèmes d'éducation et de soins de santé dégradés. Dans la Fédération de Russie, plus de 40 % des jeunes familles après la naissance d'un enfant entrent dans la catégorie des pauvres. Cela signifie que lorsque presque une jeune famille sur deux a un enfant, celui-ci devient pauvre immédiatement après sa naissance.

Il existe une pauvreté "unique" (que l'on ne trouve pas du tout dans les pays développés !) en Russie, que l'on appelle "pauvreté de la population active". Il y a beaucoup de gens dans notre pays qui travaillent, mais leurs revenus restent au niveau du salaire minimum. En 2020, le salaire minimum était de 12130 roubles. Et le salaire moyen dans le pays était de 33 000 roubles.

Selon la définition de la Banque mondiale, il existe une autre catégorie de citoyens, qui est appelée "économiquement vulnérable". Cela inclut les personnes qui vivent avec moins de 10 dollars ou environ 700 roubles par jour. C'est-à-dire ceux dont le revenu est inférieur à 21 000 roubles par mois. Et cela, d'ailleurs, représente plus de la moitié des Russes. Au début de l'année 2021, la part de la population économiquement vulnérable en Russie dépasse 50 % et continue de croître. La population russe dont le revenu est inférieur à 10 dollars par jour est passée à 53,7 %.

Au cours des 36 dernières années, les revenus réels de tous les Russes ont augmenté de 34 % ; en Chine, de 831 % ; en Inde, de 221 % ; dans le monde entier, de 60 %. Par rapport à tous les autres pays mentionnés ci-dessus, les revenus de la Russie ont augmenté très lentement, de moins de 1 % par an, soit deux fois plus lentement que la moyenne mondiale. Mais même cela n'est que la "température moyenne de l’hôpital ».

Alors que les revenus de tous les Russes ont augmenté de 34 % en moyenne au cours de cette période, les 50 % de Russes les plus pauvres ont vu leurs revenus diminuer de 26 %, et les 40 % suivants ont vu leurs revenus augmenter de seulement 5 %. En général, le revenu des 90 % "pauvres" de la population russe a diminué d'environ 15 % depuis 1980, mais le revenu des 10 % des Russes les plus riches a augmenté en moyenne de 190 % (presque triplé), le revenu des 1 % les plus riches a été multiplié par 8, le revenu des 0,1 % les plus riches a été multiplié par 26, le revenu des 0,01 % les plus riches (il n'y en a pas plus de 10 000 en Russie) a été multiplié par 80 et celui des 0,001 % les plus riches par 250.

Malgré la propagande massive, il existe un mécontentement notable dans la société russe. 84 % de la population russe sont convaincus que la source des inégalités sociales et économiques les plus criantes est l'État, 72 % sont indignés par les inégalités politiques et près de 60 % sont sûrs qu'il existe un conflit politique fort et extrêmement fort entre la population et les autorités en général. Ce mécontentement est dû à la politique menée par les autorités russes.

Dans les pays dotés d'une économie de marché civilisée, il existe depuis longtemps une réglementation étatique élaborée visant à égaliser la situation financière des différents groupes de revenus de la population. Et cette politique est considérée comme la partie la plus importante du mécanisme de redistribution des revenus.

Mais dans la Russie d'aujourd'hui, l'impôt social continue d'être prélevé selon un barème régressif. Et les autorités soutiennent par tous les moyens, directement ou indirectement, cette politique qui "rend les riches encore plus riches et les pauvres plus pauvres". Sinon, ils auraient depuis longtemps limité le revenu réel des personnes les plus riches par des impôts progressifs (efficaces dans de nombreux pays développés du monde). Cette mesure, selon les experts, aiderait les personnes les plus pauvres à survivre. Le principal régulateur ici devrait être un barème d'imposition progressif, mais pas sur les salaires, mais sur le revenu global.

Un taux progressif réduit non seulement l'inégalité des revenus après impôt, mais décourage également les citoyens ayant des revenus élevés de rechercher des salaires encore plus élevés et d'accumuler des biens.

En novembre 2016, Olga Golodets, alors vice-premier ministre du gouvernement russe, a déclaré que le gouvernement avait de nouveau commencé à discuter de la possibilité d'introduire certains éléments d'un barème progressif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP). Selon elle, une étape importante pour vaincre la pauvreté serait d'exempter les citoyens "au bas de l'échelle", c'est-à-dire dont les revenus sont inférieurs au minimum vital, du paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cependant, en janvier 2017, le Premier ministre Medvedev a fermement déclaré que la transition vers un taux progressif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement.

En 2020, la Russie a connu un changement de gouvernement dans un contexte de stagnation économique continue. Les premières déclarations du nouveau Premier ministre Mishustin ont dissipé les arguments des patriotes naïfs qui espéraient que la classe dirigeante russe cesse d'afficher sa cupidité et son arrogance flagrantes. Avant même que Mishustin n'ait eu l'occasion d'être officiellement nommé, il avait annoncé à la hâte qu'aucune révision de la réforme des retraites ne serait entreprise et que son gouvernement n'avait aucune intention d'exempter les pauvres de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou d'introduire un barème d'imposition progressif. Il a symboliquement énoncé ses priorités : dans son premier ordre à la tête du gouvernement, Mishustin a doublé les salaires du service de la garde fédérale et des policiers, et non ceux des médecins, des enseignants, des ouvriers, des paysans et des retraités. Les autorités actuelles ne veulent absolument pas changer le système établi du capitalisme féodal. Cependant, le problème menaçant de l'injustice sociale croissante devient de plus en plus l'une des menaces les plus importantes pour la sécurité nationale et l'avenir du pays.

Par exemple, il existe des similitudes frappantes entre les indicateurs d'inégalité socio-économique de la Russie d'aujourd'hui et ceux de l'Empire russe de 1905.

En 2015, les 10 % de Russes les plus riches détenaient environ 46 % du revenu national du pays. En 1905, ce chiffre était d'environ 47 %.

En 2015, 40 % des Russes à revenu intermédiaire avaient une part du revenu national légèrement supérieure à 37 %. En 1905, il était d'un peu plus de 36 %.

En 2015, 50 % des Russes à faible revenu disposaient de 16 % du revenu national de la Russie. En 1905, il s'agissait toujours des mêmes 16%.

Ainsi, nous vivons aujourd'hui dans le même Empire russe de 1905 dans le contexte de l'inégalité des revenus de base.

Le développement de l'inégalité sociale dans la Russie contemporaine conduit à une polarisation croissante de la société, à des contradictions grandissantes entre les régions russes, entre Moscou et les régions, au sein des contradictions régionales, à une érosion forcée de la classe moyenne, à l'émergence d'un antagonisme entre les personnes et les couches sociales (tout en déclarant s'engager à construire un État social), à de nouvelles distorsions incontrôlables dans la structure de la société actuelle.



Dans la société russe moderne, compte tenu de la dynamique des inégalités sociales, une stabilité dite "négative" s'est formée, ce qui signifie une dégradation lente et régulière qui peut, tôt ou tard, conduire à une crise explosive.

Il est peu probable que toutes ces tendances négatives associées au potentiel de croissance de la justice sociale soient ignorées et non prises en compte par les adversaires stratégiques de la Russie. Dans le contexte de la grande guerre réflexive mondiale en cours contre la Russie, il est intéressant de noter la déclaration des économistes de l'Université du Texas D. Galbraith, C. Priest et J. Purcell : "Au lieu d'organiser un blocus ferroviaire, aérien et postal, un État inamical peut être affaibli d'une autre manière - pour aider à développer son économie. Mais seulement de manière à ce que la population de la puissance hostile soit autant que possible stratifiée par les revenus". Selon leurs estimations, de 1715 à nos jours, 81% des guerres ont été gagnées par des pays où les revenus sont répartis plus équitablement que chez l’ennemi.

Shamil Sultanov

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

Commentaire d'un lecteur de Zavtra :

Nicoros

18 mars 2021 à 21:36

Toutes les statistiques sont tirées de "Statobzor : From the Soviets to the Oligarchs : Inequality and Property in Russia, 1905-2016", rédigé par une équipe d'auteurs étrangers, parmi lesquels les lecteurs devraient connaître Tom Piketty, auteur de la grande étude sur les inégalités dans le monde "Capital in the 21st Century". Piketty a été cosigné par son collègue de l'École d'économie de Paris, Philippe Novokmet, et par Gabriel Zuckman, un jeune chercheur de l'Université de Californie à Berkeley. L'article "Des Soviets aux oligarques..." fait lui-même partie d'un projet plus vaste, la Base de données mondiale sur la richesse et le revenu, dont la tâche est d'obtenir une image complète de la répartition de la richesse et du revenu dans le monde.