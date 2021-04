Shamil Sultanov : les stations balnéaires turques deviennent un facteur dans la politique intérieure russe (Club d'Izborsk, 19 avril 2021)

Shamil Sultanov : les stations balnéaires turques deviennent un facteur dans la politique intérieure russe

19 avril 2021

https://izborsk-club.ru/20962

- Shamil Zagitovich, depuis le 15 avril, la Russie a de nouveau cessé ses liaisons aériennes avec la Turquie. À cet égard, des noms tels qu'Ankara, Istanbul, Erdogan reviennent souvent dans les rapports des agences de presse. La Turquie, familièrement proche, est redevenue lointaine. Mais qu'est-ce que la République de Turquie moderne si nous la regardons non pas avec les yeux d'un touriste, mais avec ceux d'un analyste ? Et pourquoi les relations entre Moscou et Ankara sont-elles si inégales ?

- Tout d'abord, quelques réflexions générales sur la Turquie et son président. Selon de nombreux experts, Recep Tayyip Erdoğan est le dirigeant mondial le plus performant aujourd'hui. Certes, il y a des dirigeants plus puissants et plus populaires que lui, mais je pense que la base de l'efficacité politique d'Erdoğan est qu'il connaît, ressent et sent très bien les intérêts vitaux de son pays. Comme Vladimir Poutine, il veut aussi redonner à son pays sa grandeur et sa puissance d'antan, mais contrairement au président russe, il le fait de manière beaucoup plus efficace et, je dirais, ciblée. Erdoğan attache une importance particulière au fait que, lors de crises géopolitiques majeures, trois composantes du pouvoir de l'État sont mises en avant : la capacité de coalition en matière de politique étrangère (la capacité du pays à conclure des alliances et des coalitions), la puissance militaire et les liens commerciaux et économiques étendus. En outre, ces trois éléments sont étroitement liés les uns aux autres. Par exemple, Erdoğan comprend l'armée non pas comme une unité militaire assise dans des casernes, mais comme une force qui n'a pas peur de se battre. Ces dernières années, cela a été le cas en Syrie, en Libye, en Irak et en Transcaucasie. De plus, la Turquie a déjà atteint une domination de facto en Méditerranée orientale. Pour parler franchement, il n'y a que deux armées réelles et véritablement prêtes au combat dans l'OTAN d'aujourd'hui - les armées américaine et turque.

Mais pour Erdogan, la capacité de la coalition internationale dont j'ai déjà parlé passe avant tout. Par ce potentiel, le chef de la République de Turquie veut d'abord dire que les autres pays, les structures et organisations internationales ont de plus en plus besoin de son État. C'est-à-dire pas quand la Turquie est hypocritement aimée, avec de belles paroles et des toasts, mais quand il y a un réel besoin de coopération pour différentes raisons. Un exemple typique : début avril s'est tenue une réunion régulière du Conseil turc (Conseil de coopération des États turcs qui, outre la Turquie, comprend le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan ainsi que le Turkménistan et la Hongrie comme membres potentiels - Ndlr). Le sommet s'est tenu en ligne par vidéoconférence, sous la présidence cette fois du Kazakhstan. Les républiques elles-mêmes étaient très largement représentées : en particulier, Kassym-Jomart Tokayev, l'actuel dirigeant kazakh, et son célèbre prédécesseur, Nursultan Nazarbayev, étaient présents. Mais le plus intéressant est que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a participé au sommet en tant qu'observateur. Ce n'est pas une coïncidence ; il s'agit d'une sorte de tendance politique, car un certain nombre de pays d'Europe commencent à graviter autour d'Erdoğan et de la Turquie d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce qu'ils le savent : on peut compter sur Erdogan comme un leader fort.

Il y a un autre point. Les experts s'accordent à dire qu'il existe une concurrence féroce pour l'influence dans les Balkans. Mais à mon avis, la péninsule des Balkans est déjà dominée de facto par un pays - la Turquie.

Le fait qu'Ankara renforce rapidement ses relations avec ses ennemis du passé - par exemple, avec la Chine, l'Arabie saoudite, l'Égypte, etc. - rend le potentiel de la coalition d'autant plus important. Le fait que la République de Turquie acquiert un poids global dans le monde est également évident dans ses relations avec les États-Unis. Washington a déjà cessé de murmurer qu'Ankara ne devrait pas acheter de systèmes de missiles S-400 à Moscou. Dans de nombreux domaines, Ankara a davantage besoin des États-Unis que l'inverse. Quant à l'Union européenne, de très nombreux pays européens regardent désormais la Turquie de haut. Il s'agit également d'un indicateur très important. En fait, le seul pays d'Europe qui parle encore à la Turquie sur un pied d'égalité est l'Allemagne.

- Il est difficile de ne pas être d'accord avec nombre de vos affirmations, mais je dois dire que cela ressemble à une sorte d'apologie de la Turquie et d'Erdogan. Ce n'est pas la première fois que nous nous parlons, et il me semble qu'à chaque fois que nous parlons de Recep Tayyipovich, il apparaît comme trop parfait. Il réussit aussi en politique étrangère, il impose ses règles à un monde qui n'en a presque pas, et il a sa propre idéologie perçante - le pan-turquisme.....

- Je ne peux pas accepter ce reproche, car si nous parlons du monde musulman en général, au Moyen-Orient, pour moi personnellement, le pays le plus proche serait la République islamique d'Iran, au moins en raison de son caractère révolutionnaire. Et la Turquie petite-bourgeoise ne suscite pas une telle sympathie chez moi. Simplement, en tant qu'analyste, je remarque les caractéristiques de notre époque et j'essaie de trouver leurs caractéristiques, que je les aime ou non. Par exemple, il y a la conception du "monde russe" qui n'est jamais devenue une stratégie pratique, et le pan-turquisme d'Erdogan a une telle stratégie vérifiée, à long terme ; et elle est progressivement réalisée sous diverses formes en fonction de la situation. Oui, Recep Erdogan lui-même est une personne très spécifique, mais il a une stratégie, il a une idéologie et il n'y a pas une image floue, mais bien concrète de l'ennemi avec lequel la Turquie doit être en guerre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Erdogan est un leader systémique complexe, et à ce titre, je sympathise avec lui, car il y a peu de leaders systémiques de ce type dans notre monde. Prenez Vladimir Poutine, par exemple. Oui, c'est un leader, mais pas un stratège, c'est plutôt un bon tacticien. Tout d'abord. Et deuxièmement, Vladimir Vladimirovitch n'est pas un idéologue : lui et son cercle intime n'ont jamais formulé de nouvelle idéologie pour la Russie, à l'exception de quelques slogans de propagande, ne reposant sur aucune théorie cohérente ni aucun modèle de calcul. Alors votre accusation... Vous savez, à une époque, la Turquie kémaliste était soutenue par Joseph Staline (tout récemment, le 16 mars 2021, on a célébré exactement les 100 ans de la signature du "Traité d'amitié et de fraternité" entre la RSFSR et le Mejlis de la République de Turquie - ndlr). Donc maintenant, vous accusez aussi Staline de pan-turquisme ?

- Laissez-moi vous demander : pourquoi l'Iran est-il plus proche de vous ?

- Pour une raison simple : c'est un pays unique, qui depuis plus de 40 ans s'oppose aux États-Unis et à l'Occident en général. Il ne plie pas et ne s'aligne pas, malgré toutes les sanctions et tous les blocus. Il n'a pas échangé sa religion et son idéologie contre des aides matérielles. J'ai le plus grand respect pour cela en termes humains.

- Très bien, revenons aux difficiles relations russo-turques. Ils me rappellent dans une certaine mesure l'"amitié" de Vladimir Poutine et d'Alexandre Loukachenko. Cette "amitié" est très inconstante et presque toute est construite sur le principe de "aimer si ce n'est pas aimer, câliner si ce n'est pas aller en enfer". Il en va de même ici : à un moment, nous sommes au bord de la guerre avec la Turquie après avoir abattu un Su-24 en Syrie, puis nous sauvons Erdogan des conspirateurs et des assassins à Marmaris et nous l'embrassons à Sotchi. Ou nous diffusons des publicités pour des stations balnéaires turques paradisiaques sur toutes les chaînes de télévision centrales russes, ou nous déclarons que tout cela est une peste et un fléau et nous suspendons les liaisons aériennes avec Istanbul et Ankara. Mais de quoi Erdogan est-il coupable cette fois-ci ? Pour avoir accueilli le président ukrainien Volodymyr Zelensky et déclaré qu'il ne reconnaîtrait jamais la soi-disant annexion de la Crimée ?

- Je tiens à dire tout d'abord que pour moi le modus vivendi des relations entre Moscou et Ankara est le modus des relations entre deux partenaires, dont l'un connaît extrêmement bien et clairement ses intérêts, et l'autre pas aussi bien. L'un a soigneusement étudié les forces et les faiblesses de son partenaire (je ne dirai pas - l'adversaire), et l'autre - comme s'il ne voulait rien savoir en raison, probablement, de certains préjugés. Un camp (on sait lequel) formule clairement : "Oui, nous avons besoin de la Russie, mais elle a aussi besoin de nous". Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, la Turquie est le seul membre de l'OTAN qui interagit plus ou moins bien avec la Russie. Face à Ankara, Moscou a des sorties et des interactions dans le monde extérieur dans plusieurs directions. Le Kremlin n'a pas de telles relations avec d'autres pays occidentaux.

Je ne suis donc pas prêt à chercher des motifs politiques dans le blocage actuel des flux touristiques de la Russie vers la Turquie (du 15 avril au 1er juin, la décision des autorités russes a suspendu les liaisons aériennes avec la Turquie et la Tanzanie. Environ 500 000 citoyens russes, qui avaient planifié leurs vacances à ces dates, ont été laissés "par-dessus bord" par les aérobus qui ne volaient pas. La raison officielle est la dégradation de la situation épidémiologique en Turquie - ndlr). Il faut reconnaître qu'en République de Turquie s'est formée une situation véritablement complexe avec la propagation du COVID-19, notamment à Istanbul et dans ses environs (plus de 4 millions de personnes ont déjà été infectées par le coronavirus dans l'ancienne Porte Brillante. Aujourd'hui, l'augmentation des infections est de 455 cas pour 100 000 personnes par jour - ndlr). À cet égard, Ankara a une nouvelle fois ordonné la fermeture des déplacements à l'intérieur du pays. La zone de quarantaine la plus stricte est imposée à Istanbul, une immense métropole internationale où arrivent quotidiennement des milliers de personnes du monde entier. Et cela est vraiment dû au problème du coronavirus : ce n'est pas pour rien que deux fois par semaine, le samedi et le dimanche, il y a un couvre-feu à Istanbul, et les mesures de quarantaine elles-mêmes sont constamment renforcées. On comprend pourquoi la Russie n'est pas la seule à avoir décidé de ne pas laisser ses touristes dans les stations balnéaires turques ; la Chine, l'Iran, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont fait de même auparavant. Ce n'est pas sans raison que le ministre turc des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré l'autre jour qu'ils avaient compris qu'il ne s'agissait pas d'une démarche politique de la part de la Russie.

- Dans le système des compagnies aériennes internationales, Istanbul est un grand point de transfert à partir duquel tout citoyen russe muni d'un passeport et d'un test PCR pourrait récemment changer d'avion pour l'Europe, l'Amérique du Sud ou un autre coin du globe avec lequel nos vols directs sont paralysés. Ils ont donc fermé non seulement la Turquie, mais aussi l'une des dernières fenêtres du "rideau de fer" du coronavirus.

- Qu'est-ce que je peux dire ? La santé de notre peuple est plus importante que tous ces voyages vers les ennemis. Si nous revenons à l'analyse comparative des "partenaires", je dois constater que Poutine, contrairement à Erdogan, est trop émotif. Et les agences de renseignement occidentales qui étudient la personnalité du leader russe le savent très bien. Et Recep Tayyipovich s'autorise rarement des émotions en politique, bien qu'en tant que Turc il n'en soit certainement pas dépourvu et que dans la vie normale il le montre. Mais en tant que politicien, il est très réservé. Il ne dira jamais : "Vous ne vous en sortirez pas tout seul avec des tomates" (cette phrase a été utilisée dans le discours de Poutine à l'Assemblée fédérale en 2015, au plus fort de l'hostilité avec Ankara - ndlr).

Par conséquent, je suppose que les problèmes dans les relations russo-turques ont été largement initiés par la Russie elle-même. Oui, la Turquie, en tant que grand pays complexe, ne sera jamais notre amie, tout comme elle ne sera jamais l'amie des États-Unis, de l'Europe ou de la Chine. Cela doit être compris et accepté. Il n'y a pas du tout de relations fraternelles en politique, il n'y a que des intérêts, et surtout des intérêts vitaux. Vous devez donc vous asseoir et les négocier en profondeur. C'est l'alpha et l'oméga de toute stratégie politique. Et toutes sortes de baisers, d'accolades, d'applaudissements et de "amis pour toujours" - tout cela échoue à un niveau sérieux. Nous avons nos intérêts, les Turcs ont les leurs - quelque part ils coïncident, quelque part ils sont parallèles, et quelque part ils se contredisent. Lorsque leurs intérêts coïncident, ils doivent être développés, lorsqu'ils sont contradictoires, ils doivent rechercher des compromis.

- Précisons où nos intérêts coïncident et où ils sont en conflit. Par exemple, l'Ukraine - où nos intérêts sont fondamentalement opposés ? Après tout, ce n'est un secret pour personne que non seulement Kiev revendique la Crimée, mais aussi Ankara, qui considère la péninsule comme son territoire "ottoman" ancestral.

- Il faut garder à l'esprit que la Crimée est un facteur très important de la vie politique interne de la Turquie. Si notre vie politique interne est principalement concentrée dans certains cabinets bureaucratiques, il en va autrement en Turquie : c'est un pays beaucoup plus démocratique, où les conflits d'opinions ouverts, les luttes acharnées et la formation de coalitions sont monnaie courante. D'ailleurs, sur certains fronts, les adversaires d'Erdogan progressent même. Par exemple, l'actuel maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, est un représentant du Parti républicain populaire, le principal opposant de Recep Erdoğan à l'intérieur du pays. Tout comme le maire d'Ankara, Mustafa Tuna, qui peut discuter avec le président bien qu'il soit membre du parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir. Dans ce contexte, les Tatars de Crimée en Turquie sont perçus comme des descendants des Turcs qui vivaient sur ces terres à l'époque de la Porte ottomane. De même, les Turkmènes vivant en Syrie ou en Libye sont perçus comme des natifs de Turquie qui se sont installés là mais n'ont pas perdu leurs racines turques. De même, les Tatars de Crimée sont considérés comme "les leurs" par la grande majorité de la population turque. Et pour les Turcs, les difficultés et les épreuves que les Criméens ont endurées à l'époque soviétique (expulsion de la péninsule, répression) sont vécues aussi intensément que leur propre douleur. Vous ne pouvez pas dire : "Chers Turcs, oubliez ça. Recommençons tout depuis le début !"

C'est le premier point. Et la deuxième est qu'en Turquie même, il y a beaucoup de natifs de la Crimée (immigrés en trois vagues : la première - après le rattachement de la Crimée à l'Empire russe en 1783, la deuxième - après la guerre de Crimée de 1853-1856 ans et la troisième - après la guerre russo-turque de 1877-1878 ans - ndlr). Les Turcs de Crimée constituent une strate sociale très importante, ils influencent les politiques gouvernementales et occupent des postes importants dans l'économie du pays. C'est également un facteur qu'Erdogan doit prendre en compte. D'autant plus qu'ils adoptent souvent une position dure, tout comme Moscou : "La Crimée est à nous", et c'est tout, le monde entier doit se taire ! Mais ce n'est pas très logique, car le monde est un système entier d'obligations internationales. Quelles que soient les émotions positives que les citoyens russes peuvent associer à la Crimée (la gloire militaire de la Russie, etc.), la Turquie, par exemple, a historiquement beaucoup plus de raisons de ressentir de la nostalgie et d'autres sentiments pour cette terre. Et si de telles contradictions existent, elles doivent être résolues et négociées. Et s'ils ne sont même pas abordés lors des conversations téléphoniques entre Poutine et Erdogan, les forces en Turquie gagnent des points supplémentaires pour insinuer que le président turc devrait adopter une position plus active sur la Crimée, sur l'Ukraine et sur le sujet de la confrontation entre Moscou et Kiev en général.

Je ne peux pas ne pas mentionner un moment historique - il est très important : lorsqu'en 1783 des amendements ont été apportés au traité de Kuchuk Kainarji entre les deux empires, russe et ottoman (selon ces amendements, la péninsule est devenue une partie de la Russie - ndlr), il y avait le point suivant : la Porte ottomane donne la Crimée au gouvernement de Catherine II, mais la Russie n'a pas le droit de la rendre à ce moment-là. Si elle est donnée à quelqu'un, alors les mains de la Turquie sont déliées - elle peut exiger la restitution de la Crimée. Il s'avère que lorsque l'Ukraine et l'ASSR de Crimée se sont séparées de l'Union soviétique, la clause de facto du traité du XVIIIe siècle aurait pu être déjà jouée par Ankara. Mais les autorités turques ne l'ont pas fait.

- Toutefois, en 1954, Nikita Khrouchtchev a transféré la région de Crimée non pas d'un pays à un autre, mais d'une enclave soviétique, la RSFSR, à une autre, la RSS d'Ukraine. En tant que communiste, il pensait que les frontières des États disparaîtraient bientôt en même temps que les États. Et la victime de cette idée trotskiste folle, qui s'est emparée de la conscience du secrétaire général, était précisément "l'île de Crimée".

- Néanmoins, il existe une collision juridique, qui devait être résolue. Et cela aurait dû être fait dès 1991.

- Très bien, il y a des questions non résolues entre Moscou et Ankara concernant un très vieux traité, signé par la mère Catherine. Mais qu'est-ce que l'Occident a à voir là-dedans ? Ce n'est pas la Turquie, mais les États-Unis et l'Union européenne qui nous imposent des sanctions.

- L'Occident part du principe que le problème de la Crimée est un problème de sape de l'ensemble du système de droit international. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'un des premiers documents qui a fixé le nouveau statut de l'Ukraine a été le Mémorandum de Budapest. Il a été signé en décembre 1994. Conformément à ce traité, l'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires, et les autres pays signataires du mémorandum - la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis - ont en contrepartie garanti son intégrité territoriale. Note : l'un des signataires était la Fédération de Russie, et le document lui-même a été approuvé sous une forme ou une autre par les Nations unies. Et ce n'est pas une coïncidence, car le mémorandum est devenu un élément très important de la stratégie internationale de non-prolifération des armes nucléaires. C'est pourquoi l'Occident pense ainsi : si maintenant la Russie a violé le mémorandum de Budapest, où sont les garanties que d'autres accords importants signés par la Russie ne seront pas violés ? Dans l'ensemble, les élites occidentales ne se soucient pas de la Crimée. La question qu'ils posent est différente : dans quelle mesure le système de droit international peut-il résister à ce coup et à d'éventuels coups futurs de Moscou ?

Et il y a un autre point important. Les élites ukrainiennes sont de plus en plus nombreuses à penser que l'abandon du mémorandum de Budapest par la Russie donne à Kiev le droit de renoncer à son statut de pays dénucléarisé et de commencer à recréer une capacité nucléaire. Technologiquement, l'Ukraine peut le faire.

- L'Occident s'est-il comporté de manière irréprochable dans la période troublée des années 1990, lorsque les anciennes frontières en Europe, dans les Balkans et dans l'espace post-soviétique s'effondraient ? La promesse de non-prolifération de l'alliance de l'OTAN jusqu'aux frontières russes et, de manière générale, à l'est, n'a-t-elle pas été rompue ?

- Nous parlons ici d'un accord international qui a été documenté et vérifié par les quatre parties. Si l'une des parties, à savoir Moscou, a violé cet accord, sa crédibilité est fortement réduite. Parallèlement, les relations internationales reposent en grande partie sur la confiance mutuelle. Pacta sum survanta ! - Les traités doivent être respectés !

Quant à la non-prolifération de l'OTAN aux anciens pays du Pacte de Varsovie, cet "accord" n'a malheureusement été inscrit dans aucun document. Quant au droit international, il se fonde sur des traités et des accords écrits spécifiques ou sur un ensemble de documents de ce type. Si le président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, avait fixé en son temps une promesse de ne pas élargir l'alliance de l'OTAN, celle-ci serait devenue une composante du système juridique. Mais lui - consciemment ! - il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le vieux "Gorby" reçoit une énorme pension et n'est responsable de rien. Dans n'importe quel pays normal, il aurait été sur le banc des accusés depuis longtemps, malgré son âge.

Revenons au problème de l'Ukraine et de la Turquie. Voici une touche curieuse : Vladimir Zelensky a été plus en contact avec Recep Erdogan (par téléphone et lors de rencontres personnelles) qu'avec tout autre dirigeant occidental depuis son arrivée au pouvoir en mai 2019. Cela est dû aux facteurs que j'ai mentionnés au début de notre conversation. Alors que les politiciens européens, du point de vue de Kiev, parlent et promettent plus, le "Sultan Erdogan" promet et fait. En ce sens, la Turquie est un partenaire fiable pour l'Ukraine. Lors de leur dernière rencontre, le 10 avril, M. Erdogan a déclaré à M. Zelenski qu'il était prêt à utiliser toutes les possibilités pour aider l'Ukraine - y compris par des livraisons d'armes. Alors que l'Occident ne fait que de vagues promesses, Ankara agit déjà. Et la raison est claire : la Turquie construit sa sphère d'influence stratégique.

C'est tout d'abord. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, le principe clé d'Erdogan est de se faire désirer par le plus grand nombre possible d'acteurs internationaux. Il est à noter que le geste de balayage que le dirigeant turc a fait à l'égard de Zelenski est intervenu après sa conversation téléphonique avec Vladimir Poutine le 9 avril. Cela signifie qu'Erdogan veut être utile à l'Ukraine et à la Russie. Il part du principe qu'en aidant l'Ukraine maintenant, il empêche la possibilité d'une grande guerre impliquant l'OTAN, l'UE, etc. dans le conflit. Du point de vue d'Erdogan, aussi paradoxal que cela puisse paraître, en aidant l'Ukraine, il aide la Russie.

- Ça fait très turc.

- Oui, une astuce orientale habituelle, mais nous en voyons les résultats : les relations entre Ankara et Kiev se renforcent, tandis que les relations entre Ankara et Moscou sont préservées. Il n'y a pas de rupture : d'une part, cela est confirmé par le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu ; d'autre part, par le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. J'ai le sentiment que nous avons tiré une certaine leçon de ce qui s'est passé en 2015-2016 (la crise politique dans les relations avec la Turquie après la destruction du bombardier russe Su-24 en novembre 2015 - ndlr), et que nous poussons maintenant nos propres émotions au second, voire au troisième rang.

- Erdogan, qui manœuvre habilement entre les parties au conflit, pourrait-il finir par apparaître exclusivement dans un seul camp - le camp ukrainien ? C'est exactement ce dont la Russie a peur actuellement. Et si la Turquie voulait répéter le "scénario Karabakh" de 2020, mais déjà dans le Donbass ? Ou Ankara se limitera-t-il à vendre des armes telles que des navires de classe corvette, des drones Bayraktar et d'autres déjà annoncés par le ministère ukrainien de la défense ? D'autant plus que les drones turcs, comme il ressort des informations, sont déjà utilisés sur la ligne de contact en RPD.

- Oui, des armes sont déjà fournies, y compris Bayraktar. Mais je tiens à dire que le nombre d'armes fournies est purement symbolique. Et je ne serais pas surpris si, au bout d'un moment, il s'avère que la question des ventes d'armes à Kiev a été discutée par Erdogan, y compris avec Poutine. Et que ces drones sont une sorte d'alternative à une ingérence plus brutale de l'UE ou des États-Unis dans les affaires du Donbass. Supposons que ce soit la Turquie qui ait reçu une sorte de carte blanche au sein de l'OTAN pour mettre en œuvre une stratégie visant à contenir la Russie - et ce en coordination avec ses partenaires de l'alliance occidentale. Et c'est ce qu'elle fait. Mais, d'un autre côté, Ankara développe ses propres relations avec la Russie. Cependant, ce dont nous parlons est invisible à l'œil non averti, et au niveau officiel, la Turquie propose jusqu'à présent à la Russie d'acheter ses drones sur un pied d'égalité avec les autres pays.

Par ailleurs, ces livraisons d'armes turques à l'Ukraine, qui ont lieu depuis plusieurs mois, n'ont pas servi de dissuasion de facto et n'ont pas empêché l'aggravation de la situation.

- Alors, ne nous dirigeons-nous pas vers un scénario de Karabakh "chaud" ?

- Tout le monde dans le monde sait très bien que c'est un scénario impossible. Dans la situation actuelle, une attaque des forces armées ukrainiennes dans le Donbass est hors de question. Lorsque les Ukrainiens, au cours du dernier mois et demi, ont fortement augmenté le niveau de tension - ils ont commencé à brandir des armes et à faire des déclarations de propagande - tout le monde a parfaitement compris qu'il s'agissait d'un "code morse" spécial de Zelensky, adressé à l'Occident. Par exemple, si vous n'influencez pas la Russie et ne nous apportez pas un soutien décisif, nous pouvons nous débrouiller seuls. Et ensuite, on en viendra à une véritable guerre mondiale ouverte. C'est un bluff politique de principe. Si l'Ukraine décide de passer du bluff à la confrontation directe, le chef adjoint de l'administration présidentielle, Dmitry Kozak, a clairement indiqué que Moscou se dressera pour défendre ses citoyens dans un tel cas. Pour autant que je sache, il y a déjà beaucoup de personnes dans le Donbass qui sont titulaires de passeports russes.

- Environ 600 000 de la population totale de la DNR et de la LNR, qui est d'environ 5 millions de personnes.

- Donc plus de 10 % sont des citoyens russes. Et immédiatement après la déclaration de M. Kozak, les Ukrainiens ont réalisé qu'ils risquaient de se retrouver face à un ennemi puissant et qu'il ne s'agissait peut-être même pas d'un affrontement direct entre l'armée russe et les soldats américains ou de l'OTAN. Ils ont compris que les forces armées russes, du simple fait de leur puissance de feu, même sans pénétrer sur le territoire des républiques non reconnues, pouvaient infliger des dommages inacceptables aux unités de l'AFU. Et Zelensky lui-même va se retrouver dans une situation très difficile.

- Certains de nos experts ont déjà fait remarquer qu'il n'y a que 280 kilomètres de la frontière russe à Kiev à Tchernihiv...

- Les nôtres, en principe, ne peuvent pas aller à Kiev, car personne à Moscou ne veut d'une grande guerre. C'est une falaise élémentaire des deux côtés. Et même les États-Unis bluffent souvent pour créer une tension psychologique. Le récent appel téléphonique de Joe Biden à Vladimir Poutine est également un indicateur : le jeu est au bluff et au bord de la faute.