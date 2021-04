Vardan Baghdasaryan : L'image de l'Arche (Club d'Izborsk, 2 avril 2021)

Vardan Baghdasaryan : L'image de l'Arche

2 avril 2021

Avant de manifester certaines dispositions de l'idéologie étatique du futur, nous devons faire une réserve : une idéologie fonctionnelle n'est pas inventée, mais révélée sur la base de l'expérience historique de l'être d'une certaine communauté. Tous les idéologèmes* attrayants ne conviennent pas à cette communauté, et beaucoup auront des conséquences destructrices pour elle. À cet égard, l'idéologie du futur est inextricablement liée aux modifications de l'idéologie de l'État dans le passé. Mais il s'agit de modifications visant à préserver le noyau de valeur et de signification tout en corrigeant la forme et en accentuant les détails en fonction des défis du présent et de l'avenir.

Cette réserve est suivie par la question de la méthodologie et du choix des approches pour identifier les composantes de valeur et de sens de la formation (ou, plus précisément, du ré-assemblage) de l'idéologie russe. Il peut certainement y avoir plusieurs approches, et j'ai choisi une approche dichotomique dans cet ensemble d'approches possibles. Mon choix en faveur de cette approche découle du fait qu'il existe (au moins sur le spectre patriotique) un consensus sur la définition de l'agenda négatif, de ce que nous n'aimons pas, de ce qui est inacceptable et de ce qui semble être une menace. Dans le même temps, il n'y a malheureusement pas d'unité dans la compréhension de l'agenda positif, de notre réponse aux défis.

En attendant, tout système est construit sur l'antithèse du bien et du mal, du bon et du mauvais. Sans un accord de base sur ce qui est bon et mauvais, il est impossible de proposer une idéologie viable ou de mettre en œuvre l'assemblage public dans son ensemble. Dans notre cas, il y a une compréhension évidente de ce qui est mauvais pour la Russie. Le bien est antagoniste du mal. La définition du mal conduit, dans la logique de l'approche dichotomique, à un programme positif - l'image du bien.

Il existe certaines menaces pour la Russie et le monde, qui sont comprises métaphysiquement comme une cause de mort. Il est nécessaire de donner la même réponse métaphysique à ces menaces, en offrant une alternative - le mode de vie.

Le principal résultat historique de la réflexion russe des trente années post-soviétiques a été la compréhension que l'installation "faire comme tous les pays civilisés du monde" ne fonctionne pas. La Russie a une anatomie différente. Pour la Russie, la voie occidentale s'avère être non pas une voie, mais une chute dans l'abîme. Les "pays civilisés" - deuxième résultat de la réflexion russe - ne sont pas des amis, ni même des partenaires, mais des ennemis, et leur formule - "faites comme nous", "soyez comme nous" - est un piège stratégique.

La formule d'une idée consolidante

Ainsi, les cinq principaux défis qui devraient être relevés par une nouvelle consolidation idéologique (et dans des conditions d'escalade du conflit, ce qui semble inévitable) de la société russe.

Le premier défi est la domination mondiale et la domination du monde comme but ultime de cette domination, qui est idéologiquement promue par le cosmopolitisme et le faible culte de l'Occident. Le deuxième défi est la déshumanisation de l'homme, l'individualisme et le post-individualisme. De manière générale, ces menaces peuvent être exprimées par le concept de l'apparition d'une "anti-civilisation". Le troisième défi est l'idéologie de la supériorité raciale et civilisationnelle, une nouvelle fascisation du monde. Le quatrième défi - le marché mondial, l'homme du marché, le capitalisme et le post-capitalisme. Le cinquième défi est constitué par les avantages technologiques et les ressources de l'adversaire (dans le cadre du système existant).

Comment répondre à ces défis selon la logique de l'analyse dichotomique ? Le monde de la multiplicité civilisée est opposé à la domination mondiale, tandis que la domination mondiale est contrée par l'alternative russo-centrique de l'ordre mondial comme moyen de sortir de la relation "domination-subordination". L'alternative à la déshumanisation doit être un retour à la tradition et la promotion d'un État moral. L'idéologie de la supériorité raciale et civilisationnelle peut être opposée au modèle de la symphonie des peuples, du monde des mondes, qui est énoncé comme le modèle de l'"Arche russe" dans les élaborations du Club d'Izborsk. L'antithèse du marché mondial et de l'homme de marché doit devenir un système d'alter-capitalisme, fondé sur les principes du développement solidaire et la priorité du spirituel sur le matériel. La réponse aux avantages technologiques de l'ennemi peut être une réponse russe consistant à combiner le développement technologique et spirituel, ce qui donnera un effet synergique et, au final, des avantages sur l'ennemi.

Comment tout cela peut-il être exprimé au moyen d'une formule ? Dans la recherche d'une telle formule, il est conseillé de se tourner vers le passé de la Russie. Des réponses similaires à celles proposées ci-dessus ont déjà été données dans l'histoire de la Russie. Mais elles n'ont pas été données de manière holistique, étant concentrées dans différentes modifications historiques sur différents côtés de l'alternative russe. Dans cette incomplétude se trouvaient les causes des désastres : la mort au XXe siècle, d'abord de l'Empire russe, puis de l'URSS, et plus tôt - de l'ancienne Russie et du Royaume de Moscou. D'où la formule - Russie tsariste + Russie soviétique. Cette synthèse nous permettra d'atteindre un nouveau niveau de construction idéologique, sera la locomotive de la nouvelle percée russe. Il est possible d'exprimer cette formule en d'autres termes : Développement avec Tradition.

Pourquoi l'idéologie devrait-elle se construire sur le principe de l'alter-ennemi ?

Pourquoi la version proposée de l'idéologie est-elle la plus correcte et la plus opportune pour la Russie ? Car toute intégration de la Russie dans des projets non russes, non corrélés à son essence civilisationnelle, conduit objectivement le pays à la mort. Le résultat de l'ingénierie idéologique sera fatal. La Russie dans le système mondial de l'Occident, la Russie postmoderne, la Russie nationaliste, la Russie capitaliste, la Russie technologiquement sous-développée - dans chacune de ces variantes, le résultat est la mort de la Russie. Toutes ces versions sont en fait des versions de l'idéologie de l'anti-Russie. Par conséquent, l'inverse de la Russie est nécessaire - la transition inverse de l'anti-Russie à la Russie.

La Russie est en fait en état de guerre. Quelqu'un dira qu'il s'agit de la guerre froide 2.0, quelqu'un dira qu'il s'agit d'une guerre de civilisation, qui se reproduit historiquement dans l'ensemble des relations entre la Russie et l'Occident. Mais s'il s'agit d'une guerre, alors pour la gagner, il faut savoir dans quelles conditions la victoire est impossible. Il est impossible de vaincre l'ennemi, premièrement, en faisant partie du système de l'ennemi ; deuxièmement, en s'appuyant sur les valeurs de l'ennemi ; troisièmement, en jouant selon les règles de l'ennemi. D'où la conclusion : pour vaincre, il est nécessaire, premièrement, de créer son propre système russo-centrique en dehors du système occidentalo-centrique ; deuxièmement, de manifester des valeurs russes identiques, différentes des valeurs occidentales ; troisièmement, d'établir ses propres règles du grand jeu géopolitique, en donnant des avantages systémiques à la Russie.

Attitude envers le passé, l'historiosophie russe

L'historiosophie russe est considérée comme un développement historique du messianisme russe. C'est le catéchisme russe de la Russie médiévale. C'est le communisme russe, qui s'incarne dans le projet soviétique du XXe siècle. Comment désigner l'image messianique de la Russie d'aujourd'hui : Arche russe, cosmos russe, super-modernité russe, symphonie russe. Mais l'essence de la métaphore est la même - la Russie est un sauveur de l'humanité, et dans ce salut sa destination suprême. Le monde roule en lambeaux, l'Occident l'entraîne derrière lui dans l'abîme. La Russie a historiquement empêché cela, en se dressant comme une barrière contre l'Occident, et elle doit agir en cette qualité aujourd'hui. Le peuple russe est un peuple-libérateur. À une époque, cette définition du peuple russe était en tête des sondages d'opinion. Et cette image historique doit être accentuée par rapport au passé également, et elle doit être ramenée à l'agenda réel du présent.

L'image de la société

Quels modèles de société sont imposés par la matrice occidentalo-centrique de la société moderne ? Parmi ces modèles, on trouve les images suivantes : la société comme association d'individus, la société comme système de concurrence civilisée (produit du contrat social), la société comme réseau, la société comme caste, la société comme autonomie ethnique, la société comme pyramide d'entreprise. Tous ces modèles sont unis par le principe commun pour eux du particularisme - la division du tout en parties.

Que pouvons-nous lui opposer ? Ce qui a été dit sur la Russie dans les discussions des slavophiles et des occidentaux - le principe de l'holisme russe, le désir de l'ensemble. Mais la plénitude ici n'est pas une unification, mais une coopetition (coopetition sociale et coopetition spirituelle). L'image que l'on peut offrir dans ce cas est exprimée par la métaphore de N.V. Gogol "Toute la Russie est notre monastère".

La société monastique présente quatre caractéristiques principales : premièrement, l'idéocratisme (la communauté monastique est unie par une idée et une foi communes) ; deuxièmement, le collectivisme (le monastère est une fraternité) ; troisièmement, l'éthique du travail (le travail d'équipe est la maxime éthique de la vie monastique, et tout parasitisme est inacceptable) ; quatrièmement, l'autarcie de l'existence monastique (une certaine distance par rapport au monde et à la saleté qui lui est associée).

L'image de l'économie

A un certain stade historique, associé à l'établissement du système du capitalisme, une substitution fondamentale a eu lieu : l'économie de moyen devient une fin. Le modèle de société centré sur l'économie est établi. Le modèle de l'homme en tant qu'"Homo Economikus" y est lié. Le capitalisme est inséparable du modèle de l'homme économique qui, dans le post-capitalisme, se transforme en un consommateur humain. Le management est un système de gestion universel sous le capitalisme et le post-capitalisme. L'essence de la méthodologie managériale se résume à la formule suivante : un profit maximal pour un coût minimal. Tous doivent gagner de l'argent - médecins, enseignants, fonctionnaires. L'argent devient un sujet de culte. Dans le capitalisme, la concurrence et le marché sont traités comme une évidence.

Qu'est-ce qui peut s'y opposer ? L'économie doit être repensée comme un moyen et non comme une fin. Il s'agit d'un moyen de construire un type de société centré sur la spiritualité, et ne peut donc être placé au-dessus des idéaux sociaux. Les objectifs suivants découlent logiquement de cette remise en question : priorité de la sécurité de l'État et du développement spirituel sur la consommation et le profit ; réglementation et planification de l'État au lieu du marché et de la concurrence philosophiques ; redistribution des biens matériels dans l'intérêt de la société dans son ensemble, des travailleurs. La mesure pratique la plus importante pour assurer la sécurité de l'État dans la sphère économique est la restauration du monopole du commerce extérieur. Nous ne parlons pas d'autarcie complète, impossible et jamais mise en œuvre en Russie, mais d'autarcie raisonnable dans l'intérêt de la Russie. Le monopole du commerce extérieur sera un instrument pour assurer ces intérêts. Ce n'est pas un hasard si, lors de la conférence de Gênes, l'Occident, outre la restitution des dettes et la nationalisation des entreprises, a exigé de la Russie soviétique qu'elle abolisse exactement le monopole d'État du commerce extérieur, comprenant qu'avec cela le pays se libérerait de sa dépendance vis-à-vis de l'étranger.

Image de la culture

Le principal défi dans le domaine de la culture est de l'adapter au marché mondial. La culture de marché est orientée vers l'instinct et, à cet égard, elle est une anti-culture. Elle est facile à assimiler, elle est sensible, elle éteint la réflexion sémantique et réveille les côtés sombres du subconscient. Les conséquences directes de la domination du marché dans la sphère culturelle sont : premièrement, la construction de la culture sur le principe du spectacle ; deuxièmement, l'installation sur l'hédonisme ; troisièmement, la propagande des vices ; quatrièmement, la dégradation sociale et intellectuelle. L'abolition du système des tabous, avec la formation duquel le processus de sociogenèse a commencé, conduira finalement à la désintégration de la société et à la déshumanisation de l'homme.

Que pouvons-nous opposer à cela ? Il est possible et opportun d'opposer la culture dérivée du marché à la culture de l'idéocratie (la culture dérivée de la grande idée, le métarécit idéologique). La culture doit être réinterprétée comme une construction humaine. Et la question fondamentale pour la culture devrait être la question de la révélation de la compréhension du bien et du mal.

L'image et le type de l'homme

La mondialisation met en avant plusieurs métaphores anthropologiques clés. Outre l'image classique de l'anthropologie occidentale de l'individu humain, littéralement l'atome, des images post-classiques - l'homme comme machine, cyborg, et l'homme comme constructeur - sont également proposées. Tout ce discours s'inscrit dans la tendance générale du transhumanisme.

Que peut-on opposer à cela ? Pour définir cette opposition, il convient de revenir au modèle russe de construction de l'homme, qui s'exprime en deux images : celle de l'homme en tant qu'individu social et celle de l'homme en tant qu'image et ressemblance de Dieu. La première approche était accentuée dans le projet idéologique et la pédagogie soviétiques, tandis que la seconde avait une base religieuse. Cependant, les deux sont cohérents l'un par rapport à l'autre, représentant différents aspects de l'existence humaine - spirituel et social, relations avec Dieu et relations avec les autres personnes.

La pire réponse au défi du transhumanisme serait de se mettre sur la défensive et de s'en tenir à la position de l'immuabilité humaine. L'homme change, et le nier revient à perdre le débat. Mais il est nécessaire de définir ce qui change, et dans quelle direction les changements s'opèrent. Et dans cette formulation du problème, il convient de proposer l'idée de transformation humaine comme alternative au transhumanisme. L'idée de transformation est en corrélation avec le point de référence cible - l'idée de déification. Il ne s'agit pas d'un homme-machine, ni d'une construction génétique humaine, ni d'un intellect artificiel à la place d'un homme - les images sont dépourvues de dimension spirituelle, et l'essence spirituelle, approchant dans son développement de l'idéal moral.

Image de la nature

Selon les estimations des experts, la Russie possède environ 22% des ressources naturelles du monde, mais avec le système actuel du monde et la structure russe, toutes ces ressources ne fonctionnent pas pour la Russie. En conséquence, le système devrait être modifié de manière à ce que la nature russe soit la base de la percée civilisationnelle russe. Il est évident qu'il n'y a pas d'issue sans la redistribution de la rente naturelle. Il est également évident que l'anomalie inscrite au niveau constitutionnel - la propriété privée des ressources naturelles - doit être abandonnée. Il est nécessaire de rendre au concept de propriété publique, qui existait dans le lexique juridique soviétique, l'équivalent de la propriété de l'État. Il est essentiel de révéler la nature de l'État lui-même et de préciser que les ressources en question appartiennent au peuple russe, et non aux fonctionnaires ou aux sociétés d'État. De la restauration de la compréhension de la propriété nationale découlera logiquement l'impératif de l'État et de la société de protéger les potentiels naturels du pays.

Le message de la Russie au monde

En quoi peut consister un message russe au monde, et un tel message est-il même possible ? Le message est possible en tant que moyen de l'autre. Imiter les autres, même ceux qui sont considérés comme ayant réussi, ne mènera pas au succès. En imitant les autres membres du club impérialiste, la Russie peut au mieux s'engager dans une nouvelle redistribution du monde (avec une faible chance de succès) mais pas formuler une alternative globale.

Le message russe à l'humanité devrait présenter une réponse aux deux défis à l'ordre du jour mondial. Le premier défi consiste à proposer et à mettre en œuvre concrètement divers projets géopolitiques, civilisationnels, nationaux et transnationaux qui s'affrontent dans la lutte pour la domination. On parle notamment de projets tels que la "Pax Americana", la Sinosphère (RPC), le "Nouveau Califat", le "Grand Turan", le "Machia'h" et les doctrines de divers nationalismes. Il y a une lutte de projets, la violence engendre la violence, et la victoire des uns engendre la vengeance des autres.

Le deuxième défi est l'offensive des forces conventionnellement réunies par le concept d'"anti-civilisation". L'anti-civilisation est une menace pour toutes les civilisations et conduit à la déshumanisation et à la dégradation de l'homme. L'Occident a donné naissance à l'anti-civilisation, mais est devenu sa première victime.

Quelle peut être la réponse russe aux défis évoqués ? La réponse peut être une nouvelle présentation du messianisme russe. Pas la logique des intérêts nationaux selon le principe "mon magasin - ma patrie" ou "ce qui est bon pour Gazprom est bon pour la Fédération de Russie", mais la logique de la mission. La base de cette démarche est un élément fondamental pour la Russie, une expérience profonde, enracinée dans la conscience russe, du Calvaire. D'une part, c'est le rejet de l'idéologie de domination et de supériorité, car il n'y a ni Hellènes ni Juifs. Le monde est une symphonie de nations et de civilisations, l'image de l'Arche, qui ne sauve que des menaces du cosmopolitisme et du fascisme.

Et la deuxième conséquence de l'expérience du Calvaire est une manifestation de la victoire de l'Esprit sur la matière, de l'idéal sur la base. L'appel devrait être une remise en question de toute la matrice de vie, imposée au monde de l'anti-civilisation.

La Russie ou personne.

Si la Russie ne propose pas cela, personne ne le fera. Alors, peut-être, viendra le crépuscule de l'humanité. La Russie elle-même doit revenir à elle-même, à son identité civilisationnelle et à sa matrice spirituelle.

Vardan Baghdasaryan

Vardan Bagdasaryan (né en 1971) est un historien et politologue russe, docteur en sciences historiques, doyen du département d'histoire, de sciences politiques et de droit de l'université d'État de Moscou (MSU), professeur du département de politique d'État de l'université d'État de Moscou Lomonosov, président de la branche régionale de la société russe du "savoir" dans la région de Moscou, chef de l'école scientifique "Bases de valeur des processus sociaux" (axiologie). Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

NdT: Idéologème. Nom masculin singulier. néologisme de Julia Kristeva : articulation d'un texte sur d'autres structures (Encyclopédie Universalis).