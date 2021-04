Yuri Tavrovskiy : dos à dos (Club d'Izborsk, 30 avril 2021)

Yuri Tavrovskiy : dos à dos

30 avril 2021

Lorsqu'ils analysent les événements actuels et l'avenir géopolitique de la Russie, notre communauté d'experts et les médias négligent souvent le facteur Chine. On accorde plus d'attention à l'Ukraine malheureuse qu'à la deuxième plus grande économie du monde avec une population de 1400 millions d'habitants, une puissance militaire et politique qui croît rapidement, jouant déjà pour nous un rôle de "deuxième front" dans la guerre froide avec l'Occident.

Le succès de l'Empire céleste dans le contrôle de la pandémie et la restauration de l'économie est naturellement passé sous silence. L'enthousiasme jubilatoire à la recherche de "mines à retardement" capables d'interrompre le mouvement de notre partenaire stratégique vers ses objectifs de développement est incompréhensible. L'accent mis sur les distorsions de l'économie qui était typique il y a seulement quelques années s'estompe face aux succès indéniables d'aujourd'hui. Dans le même temps, on a assisté à une augmentation de l'activité de construction de "châteaux d'air" concernant une sorte de lutte au sein de la direction chinoise entre les militaires et les descendants du Komsomol, entre les factions régionales et même les locuteurs de différents dialectes de la langue chinoise. Ces "châteaux" sont construits sur du sable. Les prédictions basées sur elles ne se sont jamais réalisées, parce qu'elles contiennent peu de réalité. À mon avis, ces efforts sont destinés à influencer non seulement le public de lecteurs mal informés, mais aussi l'élite politique. Présenter la Chine comme un partenaire peu fiable et empêcher Moscou et Pékin de progresser vers une alliance militaro-politique, telle est la tâche fixée par les experts "néocons". Malheureusement, ils ont des aides volontaires et non volontaires en Russie.

L'avenir géopolitique de la Russie est aussi étroitement lié à la Chine que son passé. Les deux civilisations se sont heurtées au cours de 400 ans de voisinage et d'interaction, mais elles n'ont jamais été en guerre. Mais les relations entre alliés ont été maintenues et fixées par des traités secrets et ouverts en 1896, 1937, 1945, 1950. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Chine et la Russie ont servi tour à tour de "second front" l'un pour l'autre, en s'appuyant sur les forces de leur ennemi commun. Cette interaction était fondée sur les intérêts nationaux et était donc productive. Au contraire, le clivage idéologique des années 1960-80 l'a emporté sur les intérêts nationaux et a entraîné des conséquences tragiques pour les deux puissances. La Chine a perdu deux décennies de développement progressif et 30 à 40 millions de personnes dans le "Grand bond en avant" et la "Révolution culturelle" entrepris "pour contrarier" Moscou. Après le passage de Pékin du côté de l'Occident, l'Union soviétique a été contrainte de mener elle-même la confrontation sur "deux fronts". Je suis convaincu que des forces trop importantes dans cette confrontation ont été l'une des raisons de la disparition de ce grand pays.

Aujourd'hui, l'histoire se répète avec un nouveau tournant. Nous redevenons un "second front" l'un pour l'autre. Les intérêts nationaux nous dictent de rechercher des solutions pour contrer la guerre froide menée contre la Russie et la Chine et empêcher une descente vers une véritable guerre. Les "néocons" qui ont pris le contrôle de la Maison Blanche et d'autres mécanismes de prise de décisions cruciales, pensent en termes de domination mondiale. Ils sont tout à fait capables de sacrifier les intérêts nationaux des États-Unis et l'avenir de l'humanité entière au nom de leurs chimères idéologiques. L'avenir proche montrera s'ils parviendront à vaincre la résistance de segments raisonnables de l'élite américaine.

Les armées de la Russie et de la Chine sont déjà effectivement "dos à dos". Remettre nos secrets à l'APL (système de détection des missiles). Patrouilles conjointes de bombardiers stratégiques près des bases de l'Amérique et de ses alliés dans le Pacifique. Exercices à grande échelle en Russie et en Chine, dans le cyberespace et dans l'espace. C'est l'armée qui, traditionnellement, voit le mieux les intérêts nationaux. Ils sont moins susceptibles d'être impliqués dans des chaînes commerciales et financières corrompues, ne sont pas liés à un adversaire potentiel par des avoirs dans des banques, des biens immobiliers à l'étranger et des affinités idéologiques.

Le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine ne se limite pas au domaine de la stratégie, où la coïncidence des intérêts nationaux est évidente. Il existe d'autres domaines où la situation n'est pas aussi monochrome. Dans les deux pays, la méfiance demeure fondée sur des épisodes de l'histoire, notamment des affrontements frontaliers. Les effets du traitement de la propagande au cours des décennies de la guerre froide soviéto-chinoise sont visibles. Toute une génération d'experts des deux pays, qui ont étudié dans des universités américaines et ont reçu des subventions de groupes de réflexion occidentaux, sont peu enclins au rapprochement. Des méthodes de négociation et de commerce mal adaptées, des attentes excessives de résultats rapides de la part de nos interlocuteurs, le manque de précision dans le respect des obligations, même écrites, et l'arrogance des Chinois jouent un rôle négatif. Après avoir lu les œuvres et les manuels de Confucius sur les négociations avec l'Empire céleste, les politiciens et les hommes d'affaires régionaux russes sont soudain confrontés à des partenaires rigides, dépourvus de "cérémonies chinoises", orientés vers le profit à tout prix et confiants dans la supériorité de tout ce qui est chinois. Pendant la période de développement du tourisme de masse qui a précédé la pandémie, la différence dans les habitudes domestiques est devenue apparente, refroidissant la nostalgie de la nation pour les jours de la "grande amitié" des années 1950. La méfiance mutuelle persistante entre les gens ordinaires, les élites régionales et même les cercles politiques de haut niveau freine le développement de la coopération entre les deux pays voisins aux économies complémentaires.

Une prudence excessive dans la mise en œuvre de plans à grande échelle et à long terme et, surtout, de projets d'intégration peut être surmontée par des facteurs externes. La pression exercée par les sanctions sur la Russie, la réduction des livraisons de céréales et de minéraux à la Chine en provenance des pays satellites des États-Unis ouvrent de nouvelles perspectives à nos producteurs. La nécessité de disposer de voies de transport libres de tout contrôle américain accroît d'un ordre de grandeur l'importance des chemins de fer et des autoroutes sur notre territoire, de notre espace aérien et des voies prometteuses de la route maritime du Nord. Le facteur géographique jouera un rôle de plus en plus tangible dans les liens économiques russo-chinois et contribuera à la formation d'un espace de sécurité et d'interaction commun en Eurasie.

Nous pouvons maintenant prédire que si les ordres actuels en Russie se maintiennent dans un avenir prévisible, son importance géoéconomique diminuera. La vitalité de l'économie chinoise, prouvée par la guerre commerciale américaine et la pandémie de COVID, ainsi que l'effet de la planification à long et moyen terme promettent à l'Empire céleste d'accroître encore son influence géo-économique. Toutefois, pour les relations entre Moscou et Pékin, les facteurs stratégiques et géopolitiques l'emportent traditionnellement sur les facteurs économiques. Je pense que l'avenir géopolitique de la Russie dépend des relations avec la Chine dans la même mesure que l'avenir de la Chine dépend de la Russie.

Yuri Vadimovich Tavrovsky (né en 1949) est un orientaliste, professeur à l'Université de l'amitié des peuples de Russie et membre du présidium de l'Académie eurasienne de télévision et de radio. Il est un membre permanent du Club d'Izborsk.

