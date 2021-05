Alexander Notin : Les mauvaises herbes du cœur sont le péché et la passion (Club d'Izborsk, 5 mai 2021)

Alexandre Notin : Les mauvaises herbes du cœur sont le péché et la passion

5 mai 2021

Lors d'une récente conversation avec le confesseur de notre mouvement social "La Traversée", le père Luc, une chose importante m'est apparue clairement, que je souhaite partager avec vous également. Le Père Luc disait que le sens de la vie de l'homme est de se comprendre lui-même, de comprendre ce qu'il est vraiment : seulement de la chair et du sang (c'est-à-dire seulement un organisme animal) ou l'Esprit éternel, qui est monté du Seigneur, qu'Il a soufflé sur le visage d'Adam et à travers lui sur nous à la naissance : "Et Dieu créa l'homme, un doigt [pris] de la terre, et je soufflerai dans son visage le souffle de vie : et l'homme fut une âme vivante" (Genèse 2:7). Saint Basile le Grand a donné sa propre interprétation de ces paroles bibliques : "De ces paroles, je comprends que l'homme est à la fois rien et quelque chose de grand. Si vous ne regardez que sa nature, il n'est rien et sans valeur ; mais si vous faites attention à l'honneur qu'il a reçu, alors l'homme est quelque chose de grand."

L'Esprit, que nous avons en nous depuis le Seigneur, survivra facilement à la mort physique, en gardant tous les traits de la personnalité humaine et, après la vie terrestre, ira dans l'éternité, - vers une nouvelle phase de son existence infinie.

Chaque personne doit décider pour elle-même ce qui est le plus important dans cette vie : la vivre consacrée aux seuls besoins de son corps ou être avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de troisième option.

En plus de comprendre notre véritable origine (nous n'avons pas émergé d'un singe !), la relation entre l'âme et le corps, l'ordre du monde moderne (à bien des égards illusoire), l'espace spirituel qui nous entoure, également habité par des êtres très puissants - anges et démons -, nous nous forgeons dans notre esprit une image complète du monde réel, dans lequel nous vivons tous et avec lequel nous interagissons.

Pour révéler le thème du péché, il faut, bien sûr, partir de l'histoire de centaines de générations de nos ancêtres et, en premier lieu, de l'histoire de la chute des premiers humains en Eden. À la suite du péché originel, tout a été modifié, aussi bien la terre que l'homme lui-même, qui est devenu mortel, corruptible (c'est-à-dire sujet à la maladie) et passionné. Les passions apparues à l'aube de l'humanité à la suite du péché originel ont largement déterminé le vecteur de notre vie spirituelle.

Le concept de péché est quelque chose d'étrange pour beaucoup de nos contemporains. De nombreux jeunes n'envisagent même pas l'existence du péché. Quels autres péchés ? Qu'est-ce que le péché a à voir avec ça ? Certains philosophes orientaux rejettent la notion même de péché, considérant l'homme comme un dieu sans péché depuis le début. Les dieux ne peuvent pas avoir de péchés ? Ce sont des êtres suprêmes qui ne devraient pas se dégrader par un concept tel que le péché. La génération plus âgée, qui a grandi sous le pouvoir soviétique, ne s'encombre pas non plus de catégories de péchés, bien que les plus âgés aient encore des craintes. Le fait est que la personne âgée commence à penser à la fin de sa vie. Son âme, même si elle n'est pas développée, pas éveillée par son "maître", pas formée par lui dans la catégorie du péché et de l'absence de péché, tremble de toute façon et s'inquiète des résultats avec lesquels elle est arrivée à la fin de la vie terrestre. Volontairement ou involontairement, l'âme humaine anticipe l'inévitable séparation du corps. Qu'un homme ait ou non travaillé sur son âme, qu'il croie ou non à l'existence d'une réalité divine, qu'il ait ou non pensé à la vie éternelle, l'âme ressent intuitivement sa destination, sa préparation ou non à la prochaine vie.

Pour dire les choses crûment dans leur nom propre, le péché et la passion sont les concepts clés de la vie humaine terrestre. En outre, leur importance et leur degré d'influence sur le résultat de la vie, sur la destinée humaine, ne cessent de croître. Mais si vous et moi avons une compréhension claire de ce que sont le péché et la passion, nous pouvons éviter tant d'erreurs et de fautes. Alors, qu'est-ce que le péché ?

Pour mieux comprendre le concept de péché, penchons-nous d'abord sur l'étymologie du mot. Comme nous le disent les sources linguistiques, le mot "péché" traduit du grec ("ἁμαρτία") signifie littéralement : un manquement ou un échec à atteindre la cible. "Le péché est cette manifestation des capacités humaines qui ne correspond pas au but de l'existence humaine, contraire au but de l'homme en tant que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu." Dans la langue russe ancienne, le péché était désigné par le mot "ogrekh", qui signifiait également un glissement ou une erreur.

Si un glissement - qu'est-ce qui nous manque ? Si c'est une erreur - où est-ce qu'on rate ? Examinons la question. Afin de déterminer qu'une erreur a été commise, il est nécessaire de connaître le "point de référence" de la bonne action ou du bon comportement, afin d'avoir quelque chose à quoi le comparer. Nous avons besoin d'un véritable "rayon de lumière au bout du tunnel", d'un point de référence. Un tel rayon de lumière pour l'humanité était Jésus-Christ et sa vie sans péché sur terre. Il était le seul homme sur terre à avoir vécu une vie sans péché. Tous les autres habitants de la terre, y compris vous et moi, sont des pécheurs devant Dieu. "Il n'y a pas d'homme qui vive et ne pèche pas" (2 Chron. 6:36 ; 3 Sam. 8:46 ; Ecc. 7:20). C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme sur terre qui n'ait pas péché.

Même les plus grands saints pères et hommes justes ont quitté cette vie terrestre avec la crainte - seront-ils pardonnés par Dieu pour les péchés qu'ils ont commis. Par exemple, Sysoi le Grand, un père vertueux et saint, qui a vécu au quatrième siècle, au moment de sa mort était illuminé (son visage brillait plus que le soleil). Néanmoins, à ce moment-là, il a continué à demander aux anges de lui donner du temps pour se repentir. Les disciples du saint, voyant son illumination, furent surpris de la demande de leur maître - car la sainteté de Sysoi était déjà clairement visible. Ce à quoi le saint a répondu : "Voici le jugement humain". Il a donc manifestement atteint la sainteté selon l'opinion des gens, mais il s'agissait de savoir comment notre Seigneur Jésus-Christ jugerait. "Dans le jugement de l'homme et dans le jugement de Dieu, dit le Seigneur par le prophète, comme l'est est loin de l'ouest (Ps. 102:12), ainsi mes voies sont au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées" (Isa. 55:9). De même, tous les saints, qui ont mené une vie vertueuse, ont accompli un grand nombre d'exploits spirituels et de bonnes actions. Ils ont tous craint de mourir sans se repentir, même pour les plus petits actes et pensées déplaisant à Dieu : "Aucun homme vivant ne sera justifié devant Toi" (Psaume 142:2).

Le péché est donc une déviation du chemin que le Seigneur a tracé par ses commandements et toute sa vie juste. Les commandements sont les critères pour déterminer le péché : là où nous nous en écartons, là nous péchons. Et vice versa : là où nous gardons les commandements, là nous sommes sans péché. Mais ils ne sont pas simplement les commandements d'un Dieu capricieux et exigeant. Si nous regardons attentivement et réfléchissons à leur signification, nous verrons qu'ils comprennent les lois spirituelles de l'existence humaine normale et de la vie en société : aime Dieu, aime ton prochain, honore tes parents, ne vole pas, ne commet pas d'adultère, ne tue pas, etc. Le Seigneur ne nous demande rien de superficiel.

Les lois, spirituelles et physiques, par lesquelles notre Univers est créé et vit, sont également indiscutables, inévitables et importantes pour une vie optimale en son sein. En sautant du cinquième étage, tout enfant sait qu'il tombera et sera tué - la loi de la gravitation universelle "ne peut être évitée". Il en va de même pour les lois spirituelles : si un homme vole, blesse son prochain, ment, n'honore pas ses parents et sa famille, - quel "honneur" obtiendra-t-il de Dieu et des gens ? Les gens disent à juste titre de ces personnes : "La prison pleurera pour vous".

Cependant, ce n'est pas le cas dans la vie réelle. Le fait est que les lois matérielles, dans leur majorité absolue, sont prouvables, leurs relations de cause à effet sont évidentes et visibles immédiatement : vous êtes tombé - vous vous êtes écrasé, vous avez mis votre doigt dans la prise - vous avez eu une décharge électrique. Avec les lois spirituelles, la question est différente : elles ont une autre "base de preuves", le temps retardé d'obtenir le "résultat", elles ne sont pas toujours clairement visibles et évidentes pour les gens, mais seulement pour Dieu. Lorsqu'une personne commet un péché par action ou par pensée, c'est-à-dire qu'elle s'écarte de la norme de vie donnée par Dieu à travers l'exemple de la vie terrestre et de la mort de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, cette personne viole les lois spirituelles qui, comme les lois physiques, sont les mêmes pour tous les hommes. Comprendre ce point est très utile pour "corréler" le comportement et la ligne de vie d'une personne. Les lois spirituelles existent de manière absolue, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais "liées" à des individus spécifiques, elles agissent de manière impartiale, indéniablement et inévitablement, elles sont les mêmes pour tous. Tout comme les lois physiques. Et si tout est clair avec ces dernières - personne ne penserait à "lier" la loi de la gravitation à des objets et des personnes distincts ("la loi de la gravitation fonctionne pour mon voisin et si elle ne fonctionne pas pour moi ?"), les lois spirituelles sont souvent interprétées de manière sélective ("le voisin doit vivre selon sa conscience, mais je peux parfois m'accorder quelques indulgences"). Non. Les lois spirituelles et physiques, bien qu'elles opèrent dans des "plans" différents de l'existence humaine, sont tout aussi inévitables et cohérentes. Par conséquent, si, par exemple, je condamne quelqu'un, même mentalement, alors, bien qu'extérieurement j'aie l'air décent et vertueux, aux yeux de Dieu je suis un pécheur, qui recevra "en entier", si je ne me repens pas et ne m'amende pas. En jugeant les autres (même si c'est seulement "en privé"), nous nous plaçons automatiquement au-dessus d'eux, violant ainsi les lois spirituelles. La conséquence ne se fait pas attendre. Et très souvent, le "boomerang" spirituel que nous lançons, en enfreignant les lois spirituelles, nous revient, affectant très sérieusement notre vie, notre santé et notre état d'esprit. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette définition du péché, que j'ai entendue de la bouche d'Alexey Osipov, notre célèbre théologien et professeur de l'Académie de théologie de Moscou : "Le péché n'est pas seulement une violation des lois de l'être spirituel, mais avant tout une blessure de soi-même". Seulement, bien sûr, la blessure est initialement causée non pas au corps, mais à l'âme. Le corps commence alors à souffrir aussi, et à "travailler" les erreurs spirituelles : si vous alliez "vous promener" et recevoir une partie de l'aventure sur la tête, vous devez en recevoir la totalité. Mais d'abord il y a encore une (des) pensée(s) pécheresse(s), comme disent les spirituels, une irritation intérieure, une indignation, une obstination, une amertume, une dureté de cœur. Et l'homme est passé à la prochaine "affaire vicieuse", qui causera certainement du tort à lui-même et à ses proches. De ces "entreprises", dans les prières du matin, nous demandons à la Sainte Vierge de nous délivrer et de sauver nos âmes.

Que se passe-t-il lorsque nous pensons du mal des autres ? Notre "bonne" pensée est comme une flèche enflammée qui vole vers la personne au sujet de laquelle nous avons pensé du mal. Lui, contrairement à nous, peut ne jamais le ressentir ou le savoir. Mais notre propre âme est déjà blessée et lésée par cette pensée. Et c'est pourquoi le péché de condamnation nous a été renvoyé.

Notre âme commet un grand nombre de péchés différents au cours de son court passage sur la Terre. Chacun d'entre nous, vivant sur la terre, doit l'admettre à partir du nombre de nos propres erreurs et actes inconvenants que nous avons commis et continuons à commettre chaque jour. Selon les paroles de Saint Jean Damascène, les gens ont "comme le sable de la mer". Et, comme le tranchant d'un couteau, tous les péchés commis blessent nos âmes. Seule la confession sincère à l'Eglise, le repentir, la compréhension de nos péchés et l'appel à l'aide de Dieu peuvent guérir l'âme blessée. Sinon, de telles blessures et égratignures dues au péché restent à jamais dans l'âme, provoquent des souffrances et la rendent, à terme, insensible, morte.

Alexandre Notin

Alexandre Ivanovich Notin est une personnalité publique russe, historien, diplomate. Chef de la communauté culturelle et éducative "Pereprava". Chef du groupe d'investissement Monolit, assistant du gouverneur de la région de Nizhniy Novgorod, V.P. Shantsev. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.