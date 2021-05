Alexandre Douguine : L'État pour l'idéologie, pas l'idéologie pour l'État (Club d'Izborsk, 19 mai 2021)

Alexandre Douguine : L'État pour l'idéologie, pas l'idéologie pour l'État

19 mai 2021

https://izborsk-club.ru/21071

État fantôme

L'idéologie ne peut être créée pour l'État. Au contraire, l'État est créé à partir d'une idéologie. L'idéologie est toujours plus primaire que l'État. Le fait qu'aujourd'hui notre État commence à se rendre compte qu'il lui manque quelque chose - est très correct et opportun. Mais l'idéologie ne peut pas être un ordre technologique, du genre "donnez-nous une idéologie ! Ce n'est pas comme ça que ça marche. Un tel ordre ne ferait que se transformer en une série de coupes conceptuelles adaptées à une propagande grossière.

L'État est l'expression d'une pensée, d'une Idée. Quelle que soit cette Idée, l'Idée-Règle, comme le disaient les philosophes russes d'Eurasie, tel sera l'État. Aujourd'hui, cette idée n'existe manifestement pas. C'est pourquoi l'État russe est un fantôme. Il s'agit en partie d'inertie et d'un reflet du passé glorieux et en partie d'une anticipation de l'avenir. Mais dans le passé, la Russie a été construite sur une idée - une ancienne idée païenne, puis l'Empire byzantin orthodoxe ; plus tard, elle a été inspirée par l'image de la Troisième Rome, puis, à partir de Pierre le Grand, par les exemples séculaires des monarchies souveraines européennes, et enfin, elle est devenue un territoire pour la mise en œuvre de l'idéologie soviétique. Dans les années 1990, toute forme de l'Idée russe, qu'elle soit monarchique, soviétique ou nationale, a été rejetée. Elle a logiquement été suivie d'une crise profonde, dont les conséquences n'ont pas encore été surmontées. L'idéologie libérale n'accordait aucune valeur à l'État, le considérant comme un moment transitif dans le cours de la mondialisation. Ainsi, toute idée d'État a été abolie. La conséquence de cela est la clause de la Constitution sur l'interdiction de l'idéologie d'État. Mais ceci est à son tour une conséquence directe de l'idéologie des créateurs de cette Constitution, qui étaient des libéraux. C'est ainsi que la Russie est devenue un fantôme.

Bien sûr, les réformes de Poutine ont inspiré de l'espoir pour l'avenir. Le libéralisme a commencé à s'estomper, mais pas encore. Et la même clause sur l'absence d'idéologie a été transférée dans la nouvelle version de la Constitution, légèrement modifiée. Par conséquent, s'il existe une Russie en tant qu'État, c'est l'inertie du passé et l'attente prudente de changements futurs. La Russie en tant qu'État du futur n'est possible que sur la base d'une Idée, et cela ne peut venir qu'après un rejet définitif et irrévocable du libéralisme, du mondialisme et de l'occidentalisme.

Aujourd'hui, l'État russe vit sur le crédit de l'avenir. Le pouvoir n'est légitime que dans la mesure où il laisse entendre que les choses vont bientôt changer, et que la Russie redeviendra - à partir d'un fantôme ou d'une corporation - un sujet d'histoire à part entière, c'est-à-dire un État avec une Idée.

Que répondre au défi du mondialisme ?

La question découle logiquement de ce qui précède. Les élites dirigeantes russes ont-elles compris que le moment critique est arrivé ? Que sans l'Idée et, par conséquent, l'idéologie, l'État n'a pas d'avenir, et que le présent s'approche inévitablement de sa fin naturelle ?

Afin de comprendre l'importance et la nécessité de l'idéologie, il est nécessaire de mûrir. Il est nécessaire de réaliser que nous sommes à un moment critique de l'histoire. Après tout, nous sommes à un moment critique de l'histoire de l'État russe, où il ne peut exister sans idéologie. Nous ne vivons pas dans un vide. Nous vivons dans un monde très complexe, tendu, dramatique, conflictuel, où la Russie et certaines autres civilisations sont apparues comme un obstacle sur le chemin de ce rouleau compresseur de l'idéologie libérale, le mondialisme, qui avance fermement vers son but. Tant l'accession au pouvoir de l'administration Biden que ses attaques grossières et provocantes à l'encontre du président de la Russie et de notre pays lui-même décrivent sans ambiguïté ce à quoi nous devrons faire face dans un avenir proche. Les mondialistes ont clairement décidé de tenter de revenir à la situation du monde unipolaire qui s'est développée dans les années 90, et de supprimer tous les foyers d'un monde multipolaire qui ont commencé à émerger progressivement sur la carte de la politique mondiale. Tout d'abord, nous parlons de la Russie et de la Chine, ainsi que de certaines sociétés islamiques. Et cela signifie une escalade de la guerre idéologique - la guerre des idées. D'une part, l'idéologie du mondialisme libéral, qui revendique l'universalité et l'unicité. Mais d'un autre côté, quelle est l'Idée ? Quelle idée ? Malgré la laideur de l'avenir proposé par les libéraux, ils ont l'image de cet avenir et elle est basée sur la logique de la formation de la civilisation occidentale de l'époque des Modernes et des Postmodernes. Et pour nous ? Quel genre d'avenir le gouvernement russe moderne chérit-il ?

Expansion historique et idéologique de l'Occident moderne

Pour comprendre la gravité de la situation et l'importance de l'idéologie pour l'être et l'existence de la Russie d'aujourd'hui, il est nécessaire de prêter attention à ce que traite la Russie, dans quel contexte global elle se situe.

Nous ne sommes pas dans un vide idéologique. La tache de la civilisation européenne occidentale de la modernité, avec ses attitudes, ses modèles de valeurs et ses impératifs, s'est répandue dans le monde depuis 500 ans. Et cette tache ne fait que s'étendre. Elle a commencé avec la Réforme occidentale et, plus tôt encore, avec la philosophie du nominalisme, la discussion sur les universaux. Permettez-moi de vous rappeler que le nominalisme est une tendance de la théologie et de la philosophie d'Europe occidentale qui nie l'existence de l'idée, du commun, et les considère comme des noms. Selon le nominalisme, il y a des individus, des individus et des choses, mais les genres et les genres de choses - les idées - représentent des dénominations conditionnelles, des conventions. Pour le nominaliste, " peuple ", " ethnos ", " culture ", " esprit ", " âme ", etc. - sont de simples noms auxquels ne correspond rien de l'être.

Progressivement - en grande partie au cours de la colonisation planétaire - la modernité européenne occidentale s'est étendue à l'ensemble de l'humanité, prenant la forme d'une idéologie active et agressive sous la forme du libéralisme. Puis le libéralisme a résisté à deux batailles idéologiques - avec le fascisme et le communisme - et a remporté une victoire totale dans les années 1990. Fukuyama a ensuite proclamé "la fin de l'histoire".

Le "moment" unipolaire dans le monde a commencé avec l'effondrement de l'URSS. Aux yeux des libéraux eux-mêmes, il s'agissait d'un triomphe "logique" de leur idéologie, de leur Idée qui a vaincu toutes les autres. En d'autres termes, l'unipolarité est devenue non seulement l'expression de la supériorité géopolitique et stratégique, ainsi qu'économique et technologique de l'Occident, mais aussi un moment de victoire idéologique.

Le libéralisme, c'est la liberté de tout, y compris de l'État.

Les mondialistes actuels en la personne de Biden, après avoir fait face à Trump, sont sur le point de donner à cette tendance vieille de 500 ans de la civilisation ouest-européenne sa dernière incarnation finale. Et il ne s'agit pas d'une simple fanfaronnade ou d'un utopisme irresponsable. Derrière cela, il y a la puissance du processus historique de toute la Modernité européenne occidentale, la puissance du mouvement le long de la voie que l'Occident a choisie depuis l'aube de la Modernité. Il ne faut pas le prendre trop à la légère. Tout ce que l'on appelle "progrès" et "développement" aux yeux des libéraux a trouvé son expression dans le système capitaliste mondial, qui est maintenant devenu planétaire. Il ne reste plus qu'à abolir les États nationaux existant par inertie historique et à proclamer ouvertement le règne du Gouvernement Mondial et de la société civile universelle.

Sur le plan des idées, le progrès dans l'optique libérale se résume à une formule centrale : la nécessité de libérer l'individu de toute forme d'identité collective. Le "libéralisme" - de l'anglais liberty, du latin libertas - signifie "liberté", mais les libéraux entendent par là précisément cette "liberté par rapport à" - par rapport à toutes les restrictions externes sociales, culturelles, de classe, religieuses, nationales, politiques, de genre qui découlent de la nature sociale de l'homme. L'idéologie libérale ne peut donc pas être une idéologie d'État, car elle conduit - tôt ou tard - à l'abolition de l'État, à la "libération" de celui-ci.

Nous sommes à l'intérieur de la matrice libérale.

L'idéologie libérale est le contexte de notre existence en Russie. Tant que nous considérons la Russie comme un "pays européen" et que nous partageons les valeurs occidentales fondamentales - le capitalisme, le marché, la société civile, les droits de l'homme, la démocratie libérale, la laïcité et ainsi de suite - nous sommes dans la matrice idéologique du libéralisme. Tant que nous traitons avec l'Occident et que nous acceptons généralement ses prescriptions et ses recommandations, que nous utilisons ses technologies, ses normes et ses stratégies, il est impossible de trouver une idéologie qui nous soit propre.

L'idéologie du libéralisme n'est pas seulement à l'extérieur de la société russe, mais aussi à l'intérieur. Elle nous imprègne en tant que système de valeurs, en tant que technologie, en tant que structure économique, en tant qu'institutions politiques et en tant que modèles culturels. Par conséquent, lorsque nous raisonnons avec les concepts de "développement technologique", "intelligence artificielle", "numérisation", "marché", "capitalisme", "innovation sociale", "société civile", "droits de l'homme", "modernisation", nous absorbons et adoptons certainement des idées, des technologies et des modes de vie imprégnés de l'idéologie libérale.

À première vue, il peut sembler que cela ne s'applique pas aux technologies et qu'elles sont "idéologiquement neutres". Mais ils ne le sont pas. TikTok, Facebook, Zoom, YouTube, Twitter, Google, et les programmes, réseaux, appareils et gadgets que nous avons l'habitude d'utiliser ne sont pas seulement des outils, mais des produits de l'idéologie, qui fonctionnent dans une direction délibérément définie. Ils le font indirectement, et parfois directement ! - Ils servent à implanter davantage dans les consciences, dans les modes de vie, dans la vie quotidienne, dans les comportements une idéologie libérale globale liée à l'émancipation de l'individu de toute forme d'identité collective. Les réseaux sociaux écrasent les liens sociaux collectifs naturels et les remplacent par une agglomération virtuelle atomisée artificielle. C'est ainsi que se produit la virtualisation de l'individu lui-même, dont l'existence migre imperceptiblement dans le cyberespace, devenant un "bot", acquérant une nouvelle vie - virtuelle - et de nouvelles propriétés. Cela aussi, c'est la libération - la libération de la réalité, de la vie et de la société.

Dans la civilisation cybernétique d'aujourd'hui, nous avons affaire à la dernière - et absolue ! - étape du développement du capitalisme, qui est déjà là, qui a pris ou prend possession de nos esprits, de nos âmes, de nos corps. Et c'est plus que grave.

Par conséquent, la question de l'idée d'un État russe ne peut pas être une simple commande technologique de plus, placée par des élites pragmatiques afin de contrer à court terme la pression fortement accrue de la nouvelle administration américaine. On ne peut pas s'opposer au libéralisme en acceptant ses principes de base. Cela radicalise essentiellement la question de l'idéologie. Toute réponse significative et toute proposition doivent être construites sur une vision du monde approfondie, un travail philosophique, un travail d'érudition pour réfuter le libéralisme, et cela, à son tour, impliquerait une profonde remise en question de toute l'histoire des cinq derniers siècles. Si nous ne déracinons pas le libéralisme de ses racines, et ces racines remontent au New Age de l'Europe occidentale, nous n'arriverons à rien, et tout ne sera que des corrections cosmétiques et inefficaces.

Si la Russie doit avoir une Idée d'État, elle doit être non seulement illibérale, mais antilibérale et encore plus anticapitaliste.

Par conséquent, lorsque nous parlons d'idéologie, il ne s'agit pas seulement de savoir comment nous pouvons nous mobiliser de manière temporaire et immédiate. Nous sommes au milieu d'une idéologie libérale empoisonnée qui nous ronge rapidement.

La Russie ne tient qu'à un fil. Elle est suspendue à Poutine, à notre peuple, à notre armée, à notre patriotisme, aux échos de notre histoire glorieuse. Si nous n'insufflons pas d'idéologie à l'État, ce fil se cassera.

Le fantôme peut facilement se dissiper. Mais elle peut aussi servir de pâle ébauche d'une nouvelle image juteuse de l'avenir de la Russie créée par des forces nouvelles.

Impératif de la transformation de la classe dirigeante

Aujourd'hui, il est possible d'entendre de différents côtés que les autorités russes, en raison de la dégradation des relations avec les États-Unis sous le nouveau président, sont conscientes de la nécessité de développer une idéologie sur laquelle l'État et la société pourraient s'appuyer pour protéger et renforcer la souveraineté dans ces conditions difficiles d'une nouvelle confrontation. Si c'est le cas, c'est plus qu'opportun.

Cependant, il faut comprendre sobrement que toutes les propositions, demandes et ordres adéquats ne fonctionneront pas tant que les autorités elles-mêmes ne prendront pas une mesure très subtile. Cette étape est une transformation de la conscience de la classe dirigeante, et avant tout, du président lui-même. L'État lui-même doit comprendre qu'il n'a pas simplement "besoin d'une idéologie", mais qu'elle n'est pas un but ou une chose en soi, mais un instrument de l'existence historique de la Russie en tant que civilisation, en tant que peuple, en tant que sujet et, finalement, en tant qu'Idée. Non pas l'Idée pour l'État, mais l'État pour l'Idée. Et cela change tout. Dans ce cas, ce n'est pas seulement le pouvoir qui donne "l'ordre à l'idéologie", mais le pouvoir entend seulement la voix de l'histoire et y répond, accepte l'être et la mission historiques.

Ce n'est que dans ce cas que l'idéologie peut avoir lieu.

L'idéologie exige une transformation, une transformation intérieure de la classe dirigeante. Cela demande beaucoup de détermination.

Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, toute initiative politique en matière de technologie ne fonctionnera tout simplement pas. Le régime doit devenir une idéologie. Il s'agira alors d'une transformation interne de l'esprit même du pouvoir. Aujourd'hui, l'impression est que l'élite dirigeante russe semble n'avoir aucun esprit, tandis que les idées sont un simple appendice des machines, des éléments de la technologie. Si ce facteur n'est pas modifié, le libéralisme et l'Occident gagneront.

Soit le capitalisme, soit la Russie.

Ainsi, la principale chose dont il faut parler n'est pas l'idéologie pour l'État, mais l'État pour l'idéologie. Et alors tout sera en harmonie.

Passons maintenant à l'essence de l'idée russe. Cette Idée, quelle que soit la version, de droite ou de gauche, avant-gardiste ou conservatrice, que l'on considère, n'est pas compatible avec le capitalisme.

Le capitalisme n'est pas un phénomène neutre. Il s'agit d'une idéologie, pas d'une technologie. C'est la réduction de toutes les valeurs au marché, à la matière, à la possession individuelle. Et il ne s'agit pas seulement de critique de gauche, de marxisme ou de socialisme. Les conservateurs russes, des slavophiles aux monarchistes en passant par les eurasiens, n'étaient pas moins de farouches opposants au capitalisme que les narodniks et les bolcheviks. Le capitalisme est à l'opposé de l'identité russe, et bien que dans notre histoire il ait été renversé par la gauche, si la victoire idéologique revenait à la droite russe, son sort serait le même - comme en témoignent clairement les utopies conservatrices des auteurs russes, de l'idéologue paysan Chayanov au monarchiste et slavophile Sharapov.

Le capitalisme est un poison absolu qui ronge l'esprit et la culture. Là où le capital règne, les gens sont des marchandises. Il disparaît. Et ce n'est pas une coïncidence si les mondialistes d'aujourd'hui ouvrent progressivement la voie au remplacement de l'humanité par des êtres posthumains - intelligence artificielle, cyborgs, robots, chimères et autres produits de la bio-ingénierie. Soit le capitalisme, soit l'humanité. Alternative : soit la Russie, soit le capitalisme.