Alexandre  Douguine : La fin du monde est plus proche que jamais (Club d'Izborsk, 21 mai 2021)

Alexandre Douguine : La fin du monde est plus proche que jamais

21 mai 2021

Les événements en Palestine sont sous les projecteurs des médias mondiaux. L'escalade du conflit entre Israéliens et Palestiniens a atteint une intensité sans précédent ces derniers jours. Il est important que non seulement les Israéliens tuent massivement et sans discernement les Palestiniens, mais aussi que les roquettes lancées par le Hamas atteignent sans cesse leurs cibles. Des Israéliens perdent également la vie.

Le conflit israélo-arabe qui fait rage fait ressurgir toute une série de sinistres complots apocalyptiques. Les trois religions monothéistes mondiales - le judaïsme, le christianisme et l'islam - s'accordent à dire que la fin du monde commencera par une guerre majeure en Terre sainte. La fin est donc plus proche que jamais.

Aux yeux des Juifs religieux, l'État d'Israël est un État de la fin. La quatrième dispersion, qui a commencé avec la destruction de Jérusalem par Titus en 70 après J.-C., après quoi les Juifs ont été dispersés dans le monde entier, ne prendra fin qu'à l'époque de Moshiach. L'Israël moderne est construit, en un sens, à crédit. Après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont déployé toute leur énergie pour établir leur contrôle sur la Palestine, à tort et à raison. Ils pensaient qu'ils hâtaient par leurs efforts la venue du Moshiach retardé. Pour son arrivée, ils ont établi un pré-état. Ils s'emparent de Jérusalem par la force et en font la capitale. Il leur suffisait de démolir la mosquée al-Aqsa, sacrée pour les musulmans, et de procéder à la construction du troisième temple. En effet, selon la tradition juive, il faut d'abord trouver une vache rouge pure et l'offrir en sacrifice rituel. Mais si cela est absolument nécessaire, il est possible d'interpréter de différentes manières ce que l'on entend par "couleur rouge", ou même - dans l'esprit du postmodernisme - de teinter des endroits douteux.

Mais si Moshiach tarde encore, la faillite fondamentale non seulement d'Israël, mais du judaïsme et du judaïsme dans son ensemble, risque de s'installer.

Pour les musulmans, la Palestine et Jérusalem, ainsi que la mosquée d'al-Ayaks, pour le sort de laquelle ils s'inquiètent à juste titre, et le site de milliers d'années d'habitation habituelle, ainsi que les sanctuaires, sont les troisièmes après La Mecque et Médine. Là encore, les musulmans croient que la fin du monde sera directement liée à une grande guerre de religion en Palestine - de la Syrie à l'Égypte, en passant par tout l'Israël moderne. Ainsi, le monde islamique et arabe, qui réagit violemment aujourd'hui à l'escalade de la violence en Palestine, est mû non seulement par l'indignation face à l'occupation juive et au style de comportement dur - plutôt raciste - des Israéliens, mais aussi par l'anticipation de la dernière bataille. Les chiites et les sunnites y sont prêts. Dans la partie de la fin des temps, les deux courants islamiques convergent. Et tous deux ne voient la solution au problème palestinien que dans la destruction d'Israël en tant qu'État-nation juif.

Pour le monde chrétien, Jérusalem est également sacrée. Et les prophéties bibliques, ainsi que l'Apocalypse chrétienne, parlent pour leur part de la dernière bataille de Satan avec l'armée de l'archange Michel, qui doit avoir lieu en Terre Sainte. Évidemment, à une époque de matérialisme effréné, il est courant d'interpréter ces intrigues de manière allégorique, comme des métaphores morales, mais les chrétiens qui prennent l'Écriture au sérieux ne peuvent s'empêcher de remarquer à quel point les événements de notre époque ressemblent en tous points aux images des prophéties de la fin des temps. Armageddon est Israël. Et celui que les Juifs considèrent comme Moshiach, dans la conception chrétienne, ne sera autre que l'Antéchrist. Ainsi, pour le monde chrétien aussi, l'aggravation de la situation en Palestine est plus qu'un signe d'avertissement.

Les sceptiques et les matérialistes, bien sûr, attribueront une fois de plus tout aux intrigues de Netanyahou, qui est empêtré dans la politique intérieure, les conditions socio-économiques, le covid, les fluctuations boursières ou les prix du pétrole. Mais ceux qui s’entre-tuent en Israël et ceux qui croient davantage aux livres sacrés qu'aux commentateurs et experts faciles à comprendre, qui changent d'avis jour après jour, interprètent manifestement les événements de manière plus grave. Le prix de la vie humaine devrait être suffisamment élevé pour être payé pour quelques petites choses passagères. Mais s'impliquer dans un scénario intense de la fin des temps est une autre affaire.

La bonne chose à faire est de s'impliquer. C'est ma directive aujourd'hui. L'histoire arrive à son dénouement. Et c'est mieux de le regarder dans les yeux.

SOURCE: Katechon

Alexandre G. Douguine (né en 1962) est un éminent philosophe, écrivain, éditeur et personnalité publique et politique russe. Docteur en sciences politiques. Professeur de l'université d'État de Moscou. Il est le leader du mouvement international eurasien. Membre fréquent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.