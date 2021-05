Alexandre Prokhanov : Les russophobes sont ceux qui considèrent que la russité est inacceptable. (Club d'Izborsk, 5 mai 2021)

Alexandre Prokhanov : Les russophobes sont ceux qui considèrent que la russité est inacceptable.

5 mai 2021

https://izborsk-club.ru/21013

M. Myers - 19 heures et 7 minutes. Au micro - Masha Myers. Invité de l'émission "Opinion particulière" l'écrivain Alexandre Prokhanov. Bonsoir !

A. Prokhanov - Le Christ est ressuscité ! Masha.

M.Myers - Oui. Le Christ est ressuscité, Alexandre Andreïevitch. Nous venons d'entamer une conversation très intéressante sur YouTube sur la façon dont vous avez passé ces vacances de Pâques. Et nous allons y revenir, peut-être un peu plus tard. Je voulais commencer par les réalités d'aujourd'hui. Nous avons une autre fermeture de route russe, car une autre répétition pour la parade. Il y a des voitures qui hurlent et des gens coincés dans les embouteillages. Je voulais vous demander ce que vous en pensez, si votre voix peut être entendue dans ce concert de mécontentement.

A. Prokhanov - Je pense qu'ils font l'éloge de la Victoire.

M.Myers - Vous le pensez.

A. Prokhanov - Il me semble que ce sont des cris de victoire. Et probablement que toutes ces voitures portent des rubans de la victoire de St George. Je pense que tous les gens sont heureux de voir notre puissant équipement dans les rues de Moscou.

M. Myers - Que ferez-vous le 9 mai*, à quoi cela ressemblera-t-il ?

A. Prokhanov - Mon 9 mai, ou notre 9 mai commun.

M. Myers - Commençons par le vôtre, puis cherchons les similitudes et les différences.

A. Prokhanov - Je pense que le 9 mai, je le passerai sous mes bouleaux en fleurs, à regarder les tulipes qui, je l'espère, fleuriront à cette date, et je penserai au sublime, au beau, et chercherai une fois de plus à interpréter notre victoire non pas comme une victoire militaire, non pas comme une victoire idéologique, non pas comme un triomphe géopolitique, mais comme quelque chose de beaucoup plus - comme un événement religieux, métaphysique. Et le moment est propice à cela.

Nous avons utilisé la ressource idéologique, la compréhension de la victoire pleinement. Nous avons appris tous les lieux des batailles, les lieux des batailles, les noms des morts, les noms des héros, nous avons érigé les temples, nous avons mis les quads T-Trois à tous les carrefours mais ce n'était pas suffisant. Nous avons été témoins du "Régiment Immortel", et cela nous pousse vers quelque chose d'encore plus grand, immense et mystique.

Par conséquent, la vision de la Victoire comme un phénomène global, mystique, où les forces des ténèbres ont été vaincues et où les ténèbres les plus noires, terribles, fascistes, démoniaques ont été vaincues. Et il y a eu un affrontement entre les forces de la lumière et des ténèbres. Et les forces de la lumière, qui étaient représentées par les soldats de l'Armée rouge avec les étoiles rouges, ont vaincu la svastika, les forces noires et terribles d'Anenerbe. Et, bien sûr, l'interprétation de la Victoire comme une action si sacrée, si religieuse, si grande, est certainement en train de mûrir. D'autant plus que nous voyons l'Église traiter la Victoire de plus en plus comme une chose religieuse. Nous voyons que des cathédrales sont érigées, dans lesquelles sont inscrits tous les noms de ceux qui ont combattu, qui sont morts, les défunts.

Par exemple, nous avons maintenant commandé, fait étonnant trois icônes. Au sommet des trois immenses panneaux recouverts de levkas se trouvent les images des personnes auxquelles ces icônes sont dédiées.

M. Myers - Que voulez-vous dire par "nous avons commandé" ? Qui est "nous" ?

A. Prokhanov - C'est le club d'Izborsk. Mes amis, notre cohorte orthodoxe. Elles sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas canoniques. Là, à côté de ces petites images de Dmitry Solunsky, Dmitry Donskoy, Alexandre Nevsky et l’Archistratège**, toute la planche est couverte de scènes de bataille. Il existe une icône "La bataille de Moscou", une icône "La bataille de Stalingrad" et une icône "La prise de Berlin". Et là, toutes ces planches sont couvertes de batailles. Il y a des tanks qui tirent, des batailles qui grondent, des fascistes vaincus qui tombent, des béliers qui se mettent en place. Et dans tout cela, on peut voir une telle lueur mystique. Nous avons apporté l'atmosphère de la conscience de l'église dans ces batailles, ces grandes batailles victorieuses.

M. Myers - Pourquoi ? Vous ne pourriez pas créer dans un autre genre sans les icônes ? Une scène de bataille, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples dans les beaux-arts. Pourquoi avez-vous eu besoin de la peinture d'icônes ?

A. Prokhanov - Je vous dis que le phénomène de la guerre, le concept de la victoire, cela devient de plus en plus un phénomène religieux.

M. Myers - Et si vous imaginez une sorte de guerre conventionnelle, la guerre russo-japonaise, par exemple, s'inscrit-elle aussi d'une certaine manière dans ce genre de guerre comme action sainte ? La guerre de Crimée au milieu du 19ème siècle ?

A. Prokhanov - Je comprends qu'il y a aussi des guerres du charbon, qui ont des axes de bataille. Je parle de la victoire de 45, la victoire dans la Grande Guerre Patriotique. Quand ça a commencé, c'était déjà une guerre sainte. Une guerre sainte. Il y a une guerre du peuple, une guerre sainte. Et le sentiment du peuple, alors, à l'époque athée de Staline, était que la guerre était comprise comme quelque chose de sacré, de religieux, de mystique. Et si c'est le cas, alors le sacré n'est pas seulement la guerre elle-même, mais tous ses participants - les commandants, les commandants de régiment, les chefs de peloton, le généralissime Staline, tous les gens qui peinent et travaillent à cette époque. C'était une époque sacrée de l'histoire russe, où la nation était un peuple géant. Ensuite, bien sûr, surtout après la perestroïka, nous nous sommes affaiblis, nous sommes devenus une nation...

M. Myers - Attendez, ces commandants n'ont même pas eu à attendre la perestroïka : plus tard, ils ont été envoyés dans des camps en grand nombre. Ils ont été exterminés dans des camps. Et personne n'a célébré le jour de la Victoire pendant de nombreuses années. Comment l'interprétez-vous ?

A. Prokhanov - Masha, regarde l'histoire. Et je vous serai reconnaissant, si vous me corrigez. Parmi les commandants de la guerre, lequel a été envoyé dans des camps après la guerre ?

M. Meyers - Je suis désolé, vous mettez tous les participants dans le même sac, tous les dirigeants, tous les commandants, tous les soldats - tous dans une seule colonne. Je pense qu'ils se retournent probablement dans leurs cercueils maintenant, en écoutant votre bavardage sacré.

A. Prokhanov - Je dis que les fantassins sont morts, ainsi que les commandants - comme Vasilevsky, Rokossovsky, Zhukov - ils sont tous pareils : ce sont tous des gens sacrés. Si vous me donnez le nom des komandarmes qui ont été envoyées dans des camps de concentration, je reconsidérerai mon opinion. Et je me demande juste pourquoi vous voyez le défaut dans tout, la défectuosité. Ce n'est pas orthodoxe.

M. Myers - Je ne sais pas de quoi me réjouir ? Vous m'offrez juste un peu de lecture. Je m'interroge, car il me semble que l'époque de Staline, la fin des années 40 et, en général, le gouvernement soviétique dans son hypostase, se sont en quelque sorte séparés de l'orthodoxie. Maintenant, vous m'offrez votre nouvelle, incroyable, fraîche lecture des événements. Je dois le digérer d'une manière ou d'une autre. Alors je réagis, je pose des questions.

A. Prokhanov - Ouvrez votre oeil pariétal ou frontal et vous comprendrez que Staline pendant la guerre

M. Myers - Le troisième oeil.

A. Prokhanov - Pas la troisième corne, mais le troisième œil. Staline t'a rendu ton patriarche, a rendu le patriarcat. Staline a renouvelé les ministères. Les temples ont été restaurés. Je me souviens, après la guerre, d'être venu à Pskov, où tous ces étonnants chefs-d'œuvre de l'architecture pskovienne avaient été détruits. L'État a alloué une énorme somme d'argent pour leur restauration, leur renaissance. Donc tu ne dois pas tout nier. Tu dois être plus perspicace, plus spirituelle, Masha.

M.Myers - Eh bien, la profondeur n'est pas pour moi, Alexander, elle est plutôt pour toi. OK, maintenant explique-moi ta lecture de ces grandes thèses du stalinisme orthodoxe à travers les yeux du gouvernement russe moderne qui me convainc qu'il s'agit d'un carrefour sur lequel doit se fonder ma conscience de soi. Comment le comprendre ?

A. Prokhanov - Votre conscience, elle est immunisée... Vous vivez au-delà de ces agrafes.

M. Myers - Dieu merci, Dieu merci !

A. Prokhanov : Vos limites sont différentes.

M. Myers - Nous sommes parvenus à un accord.

Prokhanov - Nous formons un bon duo, si nous étions reliés par la même chaîne. Non, nous avons des idéaux différents, des croix différentes. Mes scrupules et mon idée de la Russie comme une onde sinusoïdale continue - onde sinusoïdale de résurrection, de mort, de descente au cercueil, de résurrection, d'épanouissement et à nouveau de mort et de descente au cercueil. C'est une mystérieuse sinusoïde historique russe, quand l'empire, un état remplace l'autre, le troisième, le quatrième. Nous vivons aujourd'hui dans ce cinquième État, qui a survécu à l'écrasement monstrueux du quatrième empire stalinien. Et dans cet état, le sentiment de ce vent de renouveau porteur de lumière, qui ne permet pas de tomber, de périr, d'être piétiné, il est présent, il est présent en moi. Je n'exige pas qu'elle soit présente en vous.

M. Myers - Mais en ce qui me concerne, vous considérez les événements d'aujourd'hui comme le début de la destruction. Je te cite littéralement. Vous dites : "Le centralisme de Poutine, il va recommencer à s'effondrer, différentes tendances vont y émerger. La Poutine collective est composée de nombreuses parties." Or, vous, au contraire, dans cette interview que j'ai lue sur le site de la NRZB, vous m'avez préparé au fait que l'ère de la désintégration commence. Et je suis en quelque sorte intérieurement dans cet état. Mes mains et mes pieds sont presque tombés.

A. Prokhanov - Tu n'as jamais existé, Masha, regarde. Vous n'avez pas existé.

Tu sais, ce n'est pas comme ça. Je suis tout le temps perturbé. J'ai très peur du sort de notre patrie, du sort de mon État, de notre peuple et j'ai peur de votre sort. Et, bien sûr, je suis tourmenté par toutes sortes de soupçons et d'inquiétudes. Il m'a semblé qu'après 14, après la Crimée, il y a eu une montée en puissance rayonnante devant la Russie, une montée en puissance des réalisations. Puis il y a eu une telle halte. Cela m'inquiète, me tourmente, éveille toutes sortes de soupçons. Mais je ne doute pas que l'État actuel, le cinquième État, qui s'obstine à se reconstruire et à se reconstituer, poursuivra sa marche triomphale. Il y a encore un long, long chemin à parcourir jusqu'à sa destruction.

M. Myers - Nous ne sommes donc pas en train de nous effondrer en ce moment ?

A. Prokhanov - Non, nous attendons maintenant cette halte atroce, afin d'effectuer la prochaine transition vers ce que mes collègues philosophes appellent NRZB, cette transition vers une nouvelle qualité.

M. Myers - Mais l'onde sinusoïdale ne peut être restaurée d'aucune autre manière. Nous devons soit tomber, soit renaître de nos cendres. Ça ne peut pas être comme ça. Le mouvement, c'est la vie, vous savez, y compris nous. Alors qu'entendiez-vous par "le centralisme de Poutine, qui a montré sa puissance dans les années 2000, qui a surmonté les pressions internes et externes - et je vous cite - il commence maintenant à s'effondrer". Ce sont vos mots.

Prokhanov : Peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait exacts. Ou peut-être qu'ils ont raison. Je vous dis ce que je vous dis maintenant, pas ce que je vous ai dit il y a 150 000 ans. Je pense que le centrisme de Poutine est la base de l'existence de l'État russe. Je pense que ce centralisme a porté ses fruits. Nous sommes sortis du désastre, du trou noir qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique. Et ce centralisme poutinien doit maintenant utiliser toutes les aspirations accumulées du peuple au changement, toutes les réalisations de la science numérique, toutes les réalisations accumulées de nos sphères industrielles, qui démontrent le comportement brillant de notre expansion industrielle. Par conséquent, nous ne devons pas nous arrêter. Je précipite les choses. Je presse le président autant que je peux le presser. Et je dis que si cela ne se produit pas, nous allons commencer à nous effondrer, bien sûr.

M. Myers - Pourriez-vous dire exactement quels sont les changements que vous attendez?

A. Prokhanov - J'attends les changements que le monde attend. Je parle d'un ordre complètement nouveau, qui émerge dans le monde, dans l'humanité. Elle est notamment en train d'émerger au Japon et en Corée du Sud. Il s'agit d'une nouvelle réflexion sur le rôle de l'industrie, sur le rôle de la technologie, sur l'intégration de l'écologie dans ces idées, sur l'intégration de la conscience humaine dans ces idées.

M. Myers - Vous attendez donc d'être numérisé. Soyons précis sur ce qu'il en est de la nouvelle façon de faire les choses. Japon, Corée du Sud. Je n'ai aucune idée de la nouvelle façon de faire en Corée du Sud. Expliquez-moi en détail.

A. Prokhanov - Cette façon de penser... Je ne m'attends pas à être numérisé, j'ai été numérisé il y a longtemps, car au début tout était numérique, et Dieu avait le chiffre, et Dieu était le chiffre. C'est pourquoi vous êtes aussi numérisé. C'est une voie qui harmonise l'homme et la technique, la technique et la nature, les machines et la nature, et qui harmonise tous les processus en cours dans la société et la nature. Et les conditions ont été créées pour cela maintenant.

Nous voulions le faire en Union soviétique, aussi. Nous n'avons pas réussi. Nous étions trop faibles. L'industrie, ces systèmes de gestion globale n'ont pas fonctionné. Il n'y avait pas assez de puissance informatique. De tels superordinateurs n'ont pas été inventés. Il y en a maintenant. Il y a maintenant de petites poches dans le monde, en Europe entre autres, où l'harmonisation est en train de se faire, où l'homme cesse d'être une ressource, dans laquelle on ne fait que puiser pour construire de nouvelles villes et usines sur cette ressource. Maintenant, l'homme lui-même devient un objet. Et c'est étonnant que dans des pays capitalistes aussi développés, les perceptions socialistes de la société mondiale commencent à dominer.

M. Myers - L'homme perd donc sa subjectivité et devient l'objet, j'ai bien entendu ?

A. Prokhanov - L'homme reste un sujet... Une machine devient le sujet, la couleur devient le sujet, l'étoile dans le ciel devient le sujet, tout devient le sujet.

M. Myers - Donc la personne perd son essence subjective, correct ?

A. Prokhanov - Vous dites qu'il le perd. Je dis qu'il reste un sujet, et je dis qu'il reste un sujet.

M. Myers - Vous parlez d'une fleur. Attendez, définissons qui est l'objet et qui est le sujet - une machine ou une personne ? Quels rôles ont-ils, quel type d'interaction ont-ils dans votre merveilleux et brillant avenir ?

A. Prokhanov - la machine et l'homme sont les sujets. Machine spiritualisée, machine humanisée. Telle est la tâche de la philosophie moderne : spiritualiser les voitures, cesser de les considérer comme des objets ou des instruments. Et une telle machine se transforme en une bête, en un animal ; elle ronge son maître et la nature de l'univers. Cette nouvelle philosophie, cette harmonie, c'est ce que je n'ai cessé de dire et de diffuser : le rêve russe de l'être absolu, du royaume absolu, qui est représenté sur les fresques des églises comme un royaume des cieux.

L'humanité va vers cela, elle se dirige vers cela. Et nous allons dans ce sens.

M.Meyers - S'il vous plaît, expliquez-moi cette histoire où nos vétérans reçoivent 10 mille roubles pour la Victoire, et les vétérans ouzbeks et kazakhs reçoivent 85 ou même 184 mille roubles en échange de l'argent en monnaie russe. Pourquoi pensez-vous que c'est si injuste ?

A. Prokhanov - Imaginez qu'en Ouzbékistan et au Kazakhstan vous ne receviez rien du tout. Vous seriez silencieux à ce sujet, n'est-ce pas ? Eh bien 10 000 et Dieu merci. Ou peut-être qu'ils nous ont donné autant d'argent et que nous nous sommes demandés pourquoi on ne nous en donnait pas autant ?

M.Myers - Bien sûr qu'ils sont indignés. C'est tout un Alexander Prokhanov qui me parle maintenant d'éraflures et de subjectivité. Je comprends et suis même prêt à vivre dans cette belle Russie du futur. Mais il s'avère que, Dieu nous pardonne, nos anciens combattants ont une fois de plus reçu la charité, comme l'a dit Sergei Aleksashenko. Je vous demande pourquoi. Je vous interroge sur la justice.

Prokhanov - Attention aux insultes envers les vétérans. Ce n'est pas une aumône. C'est un cadeau. C'est un cadeau d'anniversaire. Quand on vous offre des cadeaux, c'est un signe d'attention. Vous n'ouvrez pas immédiatement l'emballage pour voir ce qu'il contient - un bonbon ou un plumeau. C'est un signe d'attention. Tu n'as pas besoin de pédaler.