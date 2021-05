BEN GARRISON: DEMOCRATS NEVER HAD THE MORAL HIGH GROUND IN THE FIRST PLACE

DEMOCRATS NEVER HAD THE MORAL HIGH GROUND IN THE FIRST PLACE

The Socialist Democrats have become the party of medical tyranny.

Their goal has always been bigger government and more authoritarianism and the masks and vaccinations help further that goal. It’s no wonder some on the left say they will continue to wear the slave masks just to differentiate themselves from conservatives. That’s their virtue signaling prerogative, but it’s good to see less people sporting the face diapers and more people wanting to maintain their freedom of choice.

That goes for taking dangerous inoculations, too. The authoritarian state desperately wants us all to take the shots. They’re even offering money bribes now. Why? The cases of COVID-19 are collapsing. The mortality rate was always very low. There was no pandemic. There is no need to turn Americans into lab rats with dangerous, under-tested, and experimental vaccines. Thousands have died from the poisoned needles and many more have experienced severe side effects.

Many Republicans pushed for vaccinations as well—including Rand Paul. However, he’s now refusing the shots and that’s good to hear. He had the virus and claims natural immunity, but the pro-vaccine hysteria is strong among the left and Paul actually received death threats for refusing the jabs.

Fauci, Gates, the Democrats, and social media such as Facebook have lost the moral high ground. They never did possess it in the first place, but that was the perception corporate media kept shoveling at us.

Fauci is now a proven liar. He lied to Congress. He’s a disingenuous flip-flopper and glory seeker.

Bill Gates was friends with Jeffrey Epstein AFTER the latter was convicted as a pedophile. Gates claims it’s because he thought Epstein had the string-pulling means to bring him the Nobel Peace Prize. Sure, Bill. We know what you were really after.

Facebook has behaved in a disgusting, anti-free speech manner. Apparently Zuckerberg wants to emulate communist China and his best buddy, President Xi. Both want the speech of citizens carefully controlled. Facebook would not allow anyone to drift from the ‘official’ virus narrative and if someone questioned whether or not that virus came from China’s bioweapons lab in Wuhan, then they were smeared as a conspiracy nut and banned. The traitorous Zuckerberg has Xi’s back.

My cartoons have been banned many times on Facebook and we are currently banned for 7 days simply for expressing weariness with masks and vaccines.

Ben Garrison

https://grrrgraphics.com/what-moral-high-ground/?vgo_ee=Or34aoDVXWNer2KSE%2BSK5Ya7M0COqqRGEyE0Wd2aYoM%3D

LES DÉMOCRATES N'ONT JAMAIS EU DE POSITION MORALE SUPÉRIEURE EN PREMIER LIEU.

Les démocrates socialistes sont devenus le parti de la tyrannie médicale.

Leur objectif a toujours été d'accroître la taille du gouvernement et l'autoritarisme, et les masques et les vaccins contribuent à atteindre cet objectif. Il n'est pas étonnant que certains à gauche disent qu'ils continueront à porter les masques d'esclaves juste pour se différencier des conservateurs. C'est leur prérogative de signaler leur vertu, mais il est bon de voir moins de personnes portant les couches faciales et plus de personnes voulant maintenir leur liberté de choix.

Cela vaut aussi pour les inoculations dangereuses. L'État autoritaire veut désespérément que nous prenions tous les vaccins. Ils offrent même des pots-de-vin maintenant. Pourquoi ? Les cas de COVID-19 s'effondrent. Le taux de mortalité a toujours été très bas. Il n'y a pas eu de pandémie. Il n'y a pas besoin de transformer les Américains en rats de laboratoire avec des vaccins dangereux, sous testés et expérimentaux. Des milliers de personnes sont mortes à cause des aiguilles empoisonnées et beaucoup d'autres ont subi de graves effets secondaires.

De nombreux républicains ont également fait pression en faveur des vaccinations, y compris Rand Paul. Cependant, il refuse maintenant les vaccins et c'est bon à entendre. Il a eu le virus et revendique une immunité naturelle, mais l'hystérie pro-vaccins est forte au sein de la gauche et Paul a même reçu des menaces de mort pour avoir refusé les piqûres.

Fauci, Gates, les démocrates et les médias sociaux tels que Facebook ont perdu leur position morale. Ils ne l'ont jamais possédée en premier lieu, mais c'était la perception que les médias corporatifs continuaient à nous donner.

Fauci est maintenant un menteur avéré. Il a menti au Congrès. C'est un volte-face malhonnête et un chercheur de gloire.

Bill Gates était ami avec Jeffrey Epstein APRÈS que ce dernier ait été condamné comme pédophile. Gates prétend que c'est parce qu'il pensait qu'Epstein avait les moyens de tirer les ficelles pour lui apporter le prix Nobel de la paix. Bien sûr, Bill. Nous savons ce que tu cherchais vraiment.

Facebook s'est comporté d'une manière dégoûtante et contraire à la liberté d'expression. Apparemment, Zuckerberg veut imiter la Chine communiste et son meilleur ami, le président Xi. Tous deux veulent que la parole des citoyens soit soigneusement contrôlée. Facebook ne permet à personne de s'écarter de la version "officielle" du virus et si quelqu'un remet en question le fait que le virus provienne ou non du laboratoire chinois de fabrication d'armes biologiques de Wuhan, il est catalogué comme conspirationniste et banni. Le traître Zuckerberg soutient Xi.

Mes caricatures ont été interdites à de nombreuses reprises sur Facebook et nous sommes actuellement bannis pour 7 jours simplement pour avoir exprimé notre lassitude à l'égard des masques et des vaccins.

Ben Garrison

Traduit de l'américain par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.