Ben Garrison: Jeter Bill Gates sous le bus

JETER BILL GATES SOUS LE BUS

Les médias d'entreprise dits "grand public" ont attaqué Bill Gates. On pourrait même dire qu'il est poussé sous le bus. Ce bus contient Jeffrey Epstein et son comportement criminel. Il semble que Gates ait passé beaucoup plus de temps avec le pédophile condamné qu'il ne l'avait prétendu. On dit que c'est la raison principale pour laquelle Melinda Gates divorce de lui.

C'est l'histoire "officielle" que l'on nous demande de croire. Si c'est vrai, pourquoi les médias établis ne se sont pas attaqués à Gates plus tôt ? Au lieu de cela, ils ont préservé son nom du scandale et l'ont présenté comme le plus grand bienfaiteur de l'humanité. Surtout lorsqu'il s'agissait de la promotion de ses vaccins. Il s'est passé autre chose que son divorce.

Se pourrait-il que nous assistions à une enquête criminelle sur leur puissante fondation ? Peut-être que Melinda veut prendre sa part du gâteau et s'enfuir tant qu'elle le peut. Cette théorie est cependant peu probable. Les criminels Clinton utilisent également leur fondation pour des opérations de blanchiment d'argent et ils s'en sortent toujours comme s'ils étaient au-dessus des lois - et ils le sont. Ils restent intouchables. Clinton a visité l'"Orgy Island" d'Epstein bien plus souvent que Gates, mais Bill Clinton reste protégé. Les médias de gauche et les socialistes démocrates continuent de donner un laissez-passer aux criminels Clinton.

Se pourrait-il que Bill Gates ait brouillé les plans des oligarques mondiaux ? Beaucoup d'Américains ont sagement refusé les vaccins expérimentaux lancés à la hâte par Gates et ses agents. Gates a longtemps été considéré par le grand public comme un intello avide. Ses aliments OGM, ses vaccins mortels, ses moustiques OGM et son désir d'occulter le soleil ont fait de lui l'homme le plus détesté au monde - un intello très dangereux. Peut-être que les pouvoirs en place considèrent maintenant qu'il n'est plus apte à être leur porte-parole. Il n'est plus considéré comme efficace pour faire avancer leur programme tyrannique.

Leurs plans de contrôle massif et tyrannique de l'Amérique se retournent contre eux. Les gens en ont assez des masques. Le Texas et la Floride ont voté carrément contre les directives de Biden. Joe a traité les Texans de "néandertaliens" pour avoir ignoré son masque et ses mandats de distanciation sociale. Maintenant, le Texas n'a eu aucun nouveau cas de COVID-19, ce qui fait paraître Biden encore plus incompétent et stupide. Cela doit vraiment agacer les sociopathes au sommet qui s'attendaient probablement à des passeports vaccinaux maintenant.

Peut-être qu'ils font de Bill le méchant alors que de plus en plus d'Américains meurent à cause des vaccins. Si c'est le cas, alors mettez aussi le Dr Fauci sous un bus. Après tout, lui et Gates ont contribué à financer le laboratoire d'armes biologiques de Wuhan. Le virus appartient à Gates. Fauci et Gates voulaient tous deux que sa fonctionnalité soit développée. Ce qu'ils ont fait est un crime contre l'humanité.

-Ben Garrison

Traduit de l'américain par Le Rouge et le Blanc.

Source:

https://grrrgraphics.com/kill-bill/?vgo_ee=Or34aoDVXWNer2KSE%2BSK5Ya7M0COqqRGEyE0Wd2aYoM%3D