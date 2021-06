Ben Garrison: West Wing World

"CES PLAISIRS VIOLENTS ONT DES FINS VIOLENTES."

Notre faux président Joe Biden, a fait un discours marmonnant l'autre jour sur son projet d'augmenter les impôts de la classe moyenne. Bien sûr, il a expliqué qu'il voulait que les riches entreprises "paient leur juste part". Il a marmonné tout au long de son discours et a répété son slogan "look" une douzaine de fois, comme si son "tourne-disque" sautait. Biden répète ce qu'on lui dit et suit son script qui a été programmé tout comme un "hôte" de Westworld. Mais Biden s'est écarté du script et a fait des commentaires lubriques à une petite fille, disant qu'avec ses jambes croisées elle avait l'air d'avoir dix-neuf ans.

Gênant ? Oui. Dérangeant ? Tout à fait.

Et pourtant, la presse se moque comme d'une guigne de Kamala et fait fi de ces commentaires sexuels.

Attendez-vous à voir plus de moments hors-scriptum avec Joe alors qu'il court-circuite son chemin pendant l'été.

Je reçois pas mal de suggestions de dessins animés. Certaines sont bonnes et ne sont toujours pas dessinées parce que je n'arrive pas à trouver comment les traiter. D'autres sont moins bonnes, mais elles m'amènent à réfléchir à la façon de les faire fonctionner et elles peuvent parfois susciter de meilleures idées.

Dans le cas de cette bande dessinée, "West Wing World", j'ai immédiatement su qu'elle avait du potentiel. L'idée m'a été suggérée par quelqu'un dans un courriel que j'ai reçu. Elle résume la situation du régime Biden et s'inscrit bien dans la culture populaire.

Biden est un robot pour l'oligarchie qui dirige ses algorithmes depuis les coulisses. Joe a passé 50 ans en politique. Il est aussi achetable qu'on puisse l'être et il s'est enrichi grâce à la corruption. Cependant, il devient beaucoup plus vieux et plus distrait chaque mois. Parfois, il ne peut pas nommer les agences et entités gouvernementales importantes. D'autres fois, il se met en colère de manière inappropriée et crie sans raison. Sa programmation pourrait facilement se dérégler encore plus.

Pendant ce temps, l'autre robot, Kamala, attend dans les coulisses. Ou devrais-je dire l'aile ouest.

-Ben Garrison

Traduit de l'américain par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.

Site de Ben Garrison: https://grrrgraphics.com/west-wing-world/?vgo_ee=Or34aoDVXWNer2KSE%2BSK5Ya7M0COqqRGEyE0Wd2aYoM%3D