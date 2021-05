Fedor Papayani : L'énergie de la volonté (Club d'Izborsk, 14 mai 2021)

Fedor Papayani : L'énergie de la volonté

14 mai 2021

https://izborsk-club.ru/21055

Je voudrais partager l'expérience du club Izborsk de Novorossia.

Quelques mots sur ce qu'est l'idéologie dans notre conception, car il n'y a pas de consensus sur cette question même parmi les patriotes. Souvent, l'idéologie est comprise comme un programme d'action ou une politique dans un domaine particulier. Par exemple, Lénine a appelé le changement de cap économique NEP - nouvelle politique économique, mais pas idéologie.

Donc, si le Donbass choisit la Russie et la Russie choisit la souveraineté, alors la question la plus importante et la plus difficile ici est de réaliser que nous avons besoin d'une seule idéologie victorieuse, et de comprendre laquelle. Pour ce faire, nous devons comprendre sur quels piliers idéologiques repose toute idéologie. Et il y a deux de ces piliers les plus importants : l'idée de la forme du pouvoir (l'idée de la forme du gouvernement) et l'idée de la moralité. L'idéologie comprend beaucoup plus d'idées et de fonctions, mais les piliers les plus importants, je souligne deux. S'ils ne sont pas définis, l'étude ultérieure de la question ne sera pas efficace, car nous nous noierons dans une multitude de détails secondaires, de programmes politiques et de slogans.

En parlant de l'idée morale, il faut d'abord accepter collectivement l'axiome "qu'est-ce que l’homme ? ». C'est une chose si nous reconnaissons la présence de l'âme et de l'esprit dans l'homme. Ensuite, la nécessité de prendre soin de l'âme et des milliers d'années de normes morales deviennent naturelles. Dans ce cas, la "tradition" historiquement fondée sur des normes morales devient naturelle. Il en va autrement si l'on accepte le matérialisme (d'obédience marxiste ou libérale). C'est ici que l'idée de la consommation avec toute l'inévitabilité de former un être humain en tant que consommateur égoïste, puis un post-humain, privé de toute forme d'auto-identification, devient logique.

Maintenant, à propos de la formule pour une idéologie gagnante. Selon l'idée du Club Izborsk en Novorossia, une telle formule pour l'unité russo-russe pourrait être la triade : "Tradition. Empire. Peuple". Je tiens à souligner qu'il n'y a pas d'expression originale de l'auteur dans cette triade. Les paroles de la chanson, comme on dit, sont folkloriques. Pour la nation politique russe, qui comprend de nombreuses nations fraternelles, cette formule fixe le sens de la vie comme le service de la Patrie et de l'humanité, comme l'opposition au mal mondial, incarné par l'image du globalisme libéral moderne, privant même les grands pays de leur souveraineté et de leur identité nationale, et les peuples - de toutes les formes de leur identité. La formule "Tradition. Empire. Peuple" montre la voie du consensus non seulement entre les "rouges" modernes (socialistes de diverses sortes) et les "blancs" modernes (monarchistes orthodoxes), entre divers groupes ethniques, mais aussi entre les croyants de diverses confessions.

Par "Tradition", on entend tout d'abord le retour à ses propres racines et valeurs culturelles, religieuses et ethniques, ainsi qu'un traitement respectueux et attentif de tous les peuples et de leurs cultures. La "Tradition" paternelle est incompatible avec l'influence étrangère de l'individualisme, du rationalisme et de l'immoralité. Il s'agit de faire renaître les idéaux spirituels et moraux de nos peuples. Et c'est tout à fait normal pour un empire civilisé comme une symphonie de cultures. Par exemple, pour les peuples turcs d'Asie centrale, la "tradition" est principalement associée à l'Islam. L'expérience de l'Empire russe a confirmé de manière convaincante la compatibilité totale et bénéfique des chrétiens orthodoxes et des musulmans. Pour les Russes (Grands Russes, Petits Russes et Biélorusses), la "tradition" comprend une période millénaire de spiritualité et de culture spirituelle orthodoxe de la plus haute qualité, qui se situe à la base de l'Empire russe, ainsi que près d'un siècle d'Empire soviétique avec ses remarquables traditions de réglementation, de monopole d'État, de mobilisation, de planification et de tutelle sociale. Permettez-moi de noter que les traditions orthodoxe et soviétique sont devenues mutuellement acceptables à bien des égards depuis 1943, et que depuis la fin des années 1960, elles ont suffisamment convergé dans leurs aspirations morales, et peuvent donc maintenant - en tant que traditions - coexister sans conflit.

La "tradition" (spirituelle, culturelle, nationale) comme cadre idéologique est mentalement acceptée par le Kremlin, ainsi que dans de nombreux pays post-soviétiques. Rien que cela est une bonne chose.

Nous devrons ôter l'idée de construction d'empire à l'idée de fédération. La fédération a été établie par les bolcheviks par la force et pour des raisons ethniques, et c'est une bombe à retardement (V. Poutine) ; la fédération se désintègre facilement (rappelez-vous 1991), et nous avons besoin d'un "jeu long". La fédération illégalement établie en Russie est l'union de républiques démocratiques, et la démocratie moderne est, comme on le sait, le paravent qui recouvre l'autorité réelle des oligarques. Les partis, les campagnes électorales et le changement constant de la direction politique, qui rompt souvent la continuité d'un parcours politique, sont faits sur mesure pour les oligarques. Les peuples de l'ancienne Union soviétique devraient reconnaître ce fait immuable : nous sommes tous les enfants de l'empire soviétique ("rouge") et les petits-enfants de l'empire tsariste ("blanc"). La forme impériale civilisationnelle est plus confortable pour les groupes ethniques et est beaucoup plus stable que les unions interétatiques, les confédérations, les fédérations ou, à plus forte raison, les États unitaires comme l'Ukraine moderne. Un empire civilisationnel "élève" les peuples de l'empire au niveau de culture de l'ethnie impériale titulaire, tandis qu'un empire barbare (par exemple : colonial, le Troisième Reich ou les États-Unis) exploite les peuples dans l'intérêt de l'ethnie titulaire. Les formes républicaines de gouvernement des pays post-soviétiques (tous sauf la Russie) sont idéologiquement fondées sur une perception hypertrophiée de leurs seules caractéristiques nationales, de toute différence par rapport au centre, ce qui a conduit à une russophobie généralisée (pour plaire à l'Occident et à son détriment), ainsi qu'à une perte totale de souveraineté et à un effondrement inévitable. L'Ukraine, les pays baltes et la Géorgie en sont des exemples. Et le monde de tradition islamique de nos compatriotes ne pourra pas se dresser indépendamment, en dehors de l'empire, contre l'actuelle "croisade" de l'Occident. Les problèmes du Nagorny-Karabakh, de la Transnistrie, de l'Abkhazie, de l'Ossétie et du Donbass ne seront jamais résolus en dehors de l'empire. Si les autorités refusent catégoriquement la formule "Empire", dans ce cas extrême, il peut être temporairement remplacé par "Souveraineté", ce qui n'est toutefois pas souhaitable, car la précision de la formule et, par conséquent, son efficacité, sont perdues.

"Peuple" signifie, tout d'abord, l'élimination de l'oligarchie (en tant que phénomène) et de ses structures partisanes et électorales, ainsi que la représentation du peuple dans les collectivités locales. "La popularité" implique la collégialité et la possibilité de l'ascenseur social, l'étatisme, le paternalisme et la domination de la propriété étatique. La "popularité" fait également référence à des éléments du pouvoir populaire tels que le recours généralisé au référendum (dans les domaines où le peuple est compétent, comme le gouvernement local) et l'égalité réelle des droits dans son interprétation soviétique. La "nationalité" est aussi un type de solidarité dans lequel chaque membre de la société, élevé dans les valeurs traditionnelles et l'unité impériale, se sent une cellule nécessaire d'un organisme étatique unique appelé Russie. L'idée de nationalité elle-même est conforme à l'aspiration des socialistes modernes à la justice et ne contredit aucune des croyances traditionnelles de nos peuples.

Pour prouver que cette version de l'idéologie est la plus appropriée et la plus productive pour la Russie au XXIe siècle, je propose de passer par le club de Novorossiya d'Izborsk. La manière éprouvée et le travail. Pour commencer, il est nécessaire de spécifier l'objet de notre recherche aussi précisément que possible. Il s'agit d'adopter un mini-vocabulaire de quarante à cinquante termes tels que "l'homme" avec sa physique et sa métaphysique (âme, spiritualité, conscience, moralité, etc.) ; "l'idéologie" en tant qu'ensemble d'idées, dont les plus importantes sont les idées de pouvoir et l'idée d'un idéal moral ; "la patrie", y compris ce que sont ses frontières géographiques juste modernes, etc. Ce dictionnaire peut être considéré comme un système nécessaire d'axiomes idéologiques et de leurs comparaisons (y compris avec des oppositions binaires). Il contiendra des jugements comparatifs sur tous les termes et des critiques d'autres idéologies. Il s'agira essentiellement d'une justification du concept idéologique proposé. Sans un tel dictionnaire, chaque patriote aura un sens différent, et l'unité entre les patriotes deviendra insaisissable.

La propagande est nécessaire, c'est un axiome de l'idéologie. Quant aux formules de propagande nécessaires reflétant les principales caractéristiques de l'image de l'avenir (ceci s'applique à toutes les formules reflétant les réponses à toutes les questions suivantes), leurs différentes facettes sont bien, tout à fait complètement et de manière colorée, énoncées dans des concepts très proches, comme par exemple : Le Rêve russe, la Doctrine russe, l'Arche russe, les Codes russes, la Civilisation russe, le Conservatisme dynamique, le Conservatisme russe, le Conservatisme social, le Conservatisme éclairé, le Projet Russie, le Socialisme orthodoxe, l'Impérialisme orthodoxe et d'autres, déclarant les idées de justice, sobornost, solidarité et collectivisme. Tous ces concepts connexes s'inscrivent dans la formule "Tradition". Empire, Nationalité". Il englobe également les socialistes modernes, les monarchistes et les nationalistes modérés.

Avant de formuler les principaux traits de l'image de l'avenir, un choix conciliaire d'un des deux super-paradigmes (ou, comme chez A.G. Douguine, des paradigmes super-généralisants) est nécessaire. Au cours des vingt derniers siècles, les Européens ont été confrontés à un dilemme entre le super-paradigme de la reconnaissance de Dieu et le super-paradigme de la négation de Dieu. Dans le cadre du paradigme dominant matérialiste ou, en même temps, rejetant Dieu, les Européens se dirigent progressivement vers le post-humain, privé de toute forme d'identité, vers la liquidation de l'État et de toutes ses institutions, vers l'élimination de toute instance de légitimation.

Dans le paradigme du rejet de Dieu, il n'y a rien à discuter, nous devons raisonnablement nous rendre au collectif "Rothschild", comme cela a été fait en 1991. Dans le paradigme de la reconnaissance de Dieu, nous en arrivons à l'idée de la Tradition, à l'idée de la Troisième Rome comme tenant le mal du monde face à l'anti-système appelé "USA", "Empire anglo-saxon" ou "Occident".

L'idéal de l'État n'est pas le paradis ni le communisme, ni l'État-marché ni l'État-nation, mais l'État de type impérial comme famille de nations avec une atmosphère morale traditionnelle dans la société qui ne permet pas l'établissement d'un enfer numérique, qui "est près de la porte".

L'image-idée du pays est un empire civilisationnel (en tant que famille de peuples) avec des valeurs morales traditionnelles. Pour les besoins de la propagande, je considère comme utiles des formulations telles que la Troisième Rome, le Temple sur la Colline, l'État d'honneur, l'État de vérité, l'État monarchique du peuple, l'État de la dictature de la conscience, etc.

L'image idéale est une société aux idéaux spirituels et moraux les plus élevés, où toutes les décisions à tous les niveaux sont morales au sens traditionnel de la morale. La stratégie idéologique de la Russie est élaborée par le "Comité russe des 300" (ou l'"État-major idéologique", ou le Comité central idéologique) en tant qu'organe idéocratique suprême, les tactiques et les politiques - par le ministère de l'Idéologie en tant qu'organe subordonné au Comité.

L'ennemi est organisé, contrairement à nous qui sommes en prostration idéologique. Dans toute guerre, les plus organisés battent toujours les moins organisés. Le système, même s'il n'est pas idéal, triomphe toujours du hasard. Par conséquent, nous, qui sommes dépourvus d'idéologie, devons créer un système idéocratique bien organisé qui soit adapté au système idéologique échelonné de l'ennemi.

L'économie dans notre image du futur - avec un type de propriété mixte (publique et privée). Elle est caractérisée par l'étatisme, le paternalisme et la mobilisation. Domination de la propriété de l'État et des monopoles d'État. Un État à vocation sociale. L'économie, le développement scientifique et technique doivent être les meilleurs possibles, mais il faut se rappeler qu'ils ne sont pas une fin, mais un moyen de stabiliser l'état du type moral. Le slogan "modernisation sans occidentalisation" est approprié.

L'image et le type de la personnalité sont formés par l'idéal moral. Nous mettons en avant l'objectif de croissance spirituelle par opposition à la dégradation post-humaine. Le sens de la vie est considéré comme une naissance spirituelle.

L'image de la culture est également façonnée par l'idéal moral. La culture est un outil permettant de guider une personne vers la croissance spirituelle. La culture est considérée comme un reflet artistique de l'éternelle lutte du bien et du mal, comme l'un des moyens de rechercher le sens de la vie. La continuité du développement de la culture européenne s'inscrit dans une seule chaîne : Athènes - Rome - la deuxième Rome (Constantinople) - la troisième Rome (Moscou).

La formule déclarée "Tradition" (dans toute la diversité des cultures et des croyances) permet à la Russie de devenir non seulement le chef spirituel de l'Eurasie, mais aussi un bastion de la civilisation européenne en déclin et de la race blanche tout entière. Pour ce faire, la Russie doit démontrer avec un esprit ouvert son opposition à tous les projets de lutte contre Dieu, son opposition à la destruction des traditions et des valeurs traditionnelles.

L'atmosphère dépressive qui règne dans la Russie moderne devrait être remplacée par une atmosphère active, offensive et victorieusement optimiste. L'harmonie mentale et l'optimisme sont obtenus par des notions claires du bien et du mal, du bon et du mauvais, du vrai et du faux, du juste et de l'injuste.

Il faut appeler les choses par leur nom, par exemple "l'empire des Anglo-Saxons" - des ennemis, des barbares et des monstres moraux, ce qu'ils sont, mais pas du tout des "partenaires". Il est nécessaire d'arrêter une fois pour toutes la russophobie et le génocide du peuple russe, il est nécessaire de restaurer ses significations étatiques. Il est nécessaire de fermer toutes les organisations ouvertes et secrètes qui sont contrôlées depuis l'étranger. Pour nationaliser l'économie et les médias.

Une évaluation idéologique complète des événements de 1917 et 1991 est nécessaire, afin que ce genre de choses ne se reproduise plus. Les partis en tant qu'instruments d'influence oligarchique - devraient être progressivement abolis. Les partis devraient être remplacés par une représentation des professionnels et des entreprises au sein de la Douma d'État. La souveraineté dans toutes les sphères de la vie sociale doit être restaurée, notamment dans le domaine culturel.

La principale difficulté qui empêche le mouvement vers l'image de l'avenir décrite ici est que les patriotes eux-mêmes, depuis la base, n'ont presque jamais pu et ne peuvent pas s'unir idéologiquement et devenir une force politique influente. Seul un monarque peut faire face à cette tâche. Ainsi, César et Auguste ont changé le cours de Rome. Puis Constantin le Grand a changé le cours de l'empire. En Russie, Vladimir le Grand, Ivan le Terrible et Pierre le Premier l'ont fait. Vladimir Poutine a essentiellement changé l'atmosphère idéologique, passant du libéralisme au patriotisme, mais il n'a pas terminé son travail, s'étant arrêté à mi-chemin. Toutefois, si le club d'Izborsk parvient à donner l'exemple en suivant une idée fédératrice en unissant les patriotes, ce sera un message puissant pour le président. S'il échoue, ce sera un signal pour la société que même un club d'intellectuels ne peut pas s'unir. Sans parler de l'unité des patriotes de toute la Russie !

Permettez-moi de répéter que le club d'Izborsk en Novorossia constitue un exemple réussi de cette unité.

Comment faire en sorte qu'une majorité adopte une ligne idéologique ? Comme, par exemple, dans les sciences naturelles : si plusieurs points ne correspondent pas parfaitement à une courbe expérimentale, ils sont simplement supprimés. Ainsi, dans l'idée unificatrice, il est nécessaire d'ignorer les opinions des membres du club qui professent le marxisme orthodoxe, le libéralisme ou le nationalisme extrême ("homme des cavernes" selon V. Poutine). Ce qui compte ici, c'est l'unité ou, plus exactement, l'acceptation du concept par la majorité des votes des membres du club.

L'idée unificatrice est la renaissance de la Grande Patrie sous la forme d'un empire civilisationnel à l'idéal moral le plus élevé. Les patriotes devraient avoir assez de sagesse pour mettre de côté leur ambition personnelle, leur animosité personnelle et leur désaccord personnel avec les thèses mineures d'autres patriotes. L'unité des patriotes devrait être principalement - au service de la Patrie en tant qu'organisme impérial de signification universelle, en s'efforçant de surmonter les cadres idéologiques libéraux, nazis et extrémistes de l'ennemi, qui détruisent constamment l'atmosphère morale, l'identité nationale et culturelle en Russie. L'unité dans la compréhension que tous les patriotes sont dans une même tranchée et luttent contre un ennemi parfaitement organisé, appelé "l'Occident", qui nous divise et nous corrompt. Par conséquent, l'actuelle prostration idéologique des autorités russes est une folie, dont l'issue est fatale. Il est donc grand temps de prendre des mesures décisives avant qu'il ne soit trop tard.

Voici une liste de ces mesures :

Premièrement. La Russie doit être protégée par un "bouclier" idéologique. Pour créer ce "bouclier", il est nécessaire d'organiser un "Comité des 300" russe, où les aristocrates intellectuels et spirituels pourraient élaborer non seulement des politiques idéologiques stratégiques, mais aussi la politique étrangère de la Russie pour des siècles. Il est nécessaire de modifier l'article 13 de la Constitution de la Fédération de Russie, bien sûr, après un référendum national sur la question de l'idéologie.

Deuxièmement. La cybersécurité de l'État et la nationalisation de l'Internet doivent être mises en œuvre par les forces de cybersécurité du ministère de la défense. Toutes les organisations ouvertes et clandestines dirigées depuis l'étranger doivent être fermées, et les agents d'influence étrangère doivent être expulsés du pays, sous le contrôle du FSB (ou, plus précisément, du service spécial de type "SMERSH idéologique").

Troisièmement. Le contenu de l'idéologie paternelle, conservatrice (c'est-à-dire fondée sur les valeurs traditionnelles) et victorieuse doit être élaboré par le "Comité des 300" russe susmentionné (l'"état-major" idéologique), qui est subordonné au ministère de l'idéologie compétent. Ce ministère assurera la souveraineté idéologique de la Russie, formulera les objectifs tactiques de l'État et fixera les objectifs des autres ministères (principalement les ministères de l'éducation et de la culture), tout en exerçant une censure idéologique des médias et de l'internet.

En remplissant ces trois points, la Russie sortira rapidement de l'impasse idéologique défaitiste-dépressive. Et la Russie renaîtra alors comme une superpuissance victorieuse, repoussant le "mal mondial", comme cela s'est produit plus d'une fois dans son histoire. La Russie deviendra le centre d'attraction de toutes les forces conservatrices.

Le temps est venu de réveiller l'énergie de la volonté du peuple russe. Le moment est venu de rendre à la nation politique russe (en tant qu'union de peuples) la possibilité d'envisager l'avenir avec optimisme.

Fedor Papayani

Fedor Alexeyevich Papayani (né en 1955) est un expert du Club d'Izborsk et co-président du Club d'Izborsk de Novorossia.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

Commentaire

Alexander Utyuzhnikov

Pour une illumination idéologique, nous pouvons recommander le livre de Fr. L'"Histoire du peuple russe" de Zakharov (choisie dans "Narodnaya Monarchy" de Solonevich).