Fiodor Dostoïevsky: 25 règles de vie

"Aimer un homme, c'est le voir tel que Dieu l'a voulu."

La compassion est la plus importante et, peut-être, la seule loi d'existence pour toute l'humanité.

La liberté ne consiste pas à ne pas se restreindre. Il s'agit d'avoir la maîtrise de soi.

Il existe en toutes choses une ligne qu'il est dangereux de franchir, car il est impossible de revenir en arrière une fois qu'on l'a franchie.

Le bonheur ne consiste pas à être heureux, mais à y parvenir.

Il est nécessaire d'aimer la vie plus que d'en chercher le sens.

La vie s'étouffe sans but.

Si vous cessez de lire des livres, cela signifie que vous cessez de penser.

Il n'y a pas de bonheur dans le confort ; le bonheur naît de la misère.

La beauté sauvera le monde.

Si vous êtes en route vers le but et que vous vous arrêtez pour jeter des pierres à tout chien qui aboie, vous n'atteindrez jamais ce but.

La vérité sans amour est un mensonge.

Cherchez l'amour et accumulez l'amour dans vos cœurs. L'amour est si puissant qu'il nous fait renaître.

Si vous aimez vraiment, soit la jalousie tuera votre amour, soit votre amour tuera la jalousie.

Il faut très peu de choses pour détruire un homme : il suffit de le convaincre que personne n'a besoin de ce qu'il fait.

C'est incroyable ce qu'un rayon de soleil peut faire à l'âme d'une personne !

Il faut parler face à face... pour pouvoir lire l'âme sur le visage, pour que le cœur se répercute dans le son des mots. Un mot prononcé avec conviction, en toute sincérité et sans hésitation, face à face, signifie beaucoup plus que des dizaines de feuilles de papier écrites.

Les enfants peuvent guérir l'âme.

Si vous voulez aider, vous pouvez faire beaucoup de bien même si vous avez les mains liées.

Mon ami, souviens-toi qu'il est bon, sûr et beau de se taire.

Mais ne vous mentez pas à vous-mêmes. Celui qui se ment à lui-même et écoute ses propres mensonges en arrive à ne plus distinguer aucune vérité en lui-même ou autour de lui, et tombe donc dans l'irrespect de lui-même et des autres. Il cesse d'aimer qui que ce soit, mais pour se divertir sans amour, il s'abandonne aux passions et aux plaisirs grossiers, et il en arrive à devenir comme une bête dans sa propre méchanceté, et tout cela est dû à ses mensonges sans fin aux gens et à lui-même.

Les adultes ne savent pas qu'un enfant peut donner des conseils extrêmement importants, même dans les cas les plus difficiles.

L'esprit est une canaille et est prêt à justifier n'importe quoi !

N'encombrez pas votre mémoire de ressentiments, sinon il n'y aura tout simplement plus de place pour les beaux moments.

Je veux au moins une personne qui discute de tout aussi ouvertement que je me parle à moi-même.

Source: https://russian-faith.com/fyodor-dostoevsky-25-basic-rules-life-n2452