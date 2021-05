Leonid Ivashov: La Fédération de Russie est un pays offensé (Partyadela, 29.04.2021)

Leonid Ivashov: La Fédération de Russie est un pays offensé

29.04.2021

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/13313/

Probablement, beaucoup de Russes, même, peut-être, la grande majorité, se posent une question : pourquoi toutes les autres nations du monde veulent-elles offenser la Russie ?

Il semble être admis par de bonnes personnes en général, que notre dirigeant, comme le disent les médias officiels, est le meilleur du monde, et que le gouvernement, à leur avis, est merveilleux, mais quelque chose ne va pas, car presque tous les pays du monde ne nous aiment pas, certains nous insultent, nous trompent, nous imposent des sanctions, etc.

Les questions des Russes sont tout à fait justes et ont le droit de l'être. En effet, le monde moderne est une communauté complexe et diverse d'États, de peuples, de civilisations et d'autres entités, chacun des sujets de cette communauté a ses propres intérêts, les défend, se bat pour eux, car les intérêts sont très différents, et en règle générale, ne coïncident pas, se contredisent. Et le développement humain présuppose naturellement une complication des relations entre nations, pays, civilisations et autres sujets de relations. La Russie ne fait pas exception à la règle.

Mais ce que nous avons reçu au XXIe siècle, dans notre histoire, arrive pour la première fois. Jamais, même à l'époque du joug tataro-mongol, la Russie n'a été aussi humiliée. Et, encore une fois, ce processus ne fait qu'empirer pratiquement chaque année au cours des 20 dernières années. Il semblerait qu'on les laisse s'offenser, on s'en moque, tant qu'ils s'épanouissent à l'intérieur, notre peuple vit et se développe ensemble avec le pays de mieux en mieux. Après tout, nous avons tout pour cela : les ressources naturelles les plus riches, la nature la plus belle, un peuple multinational talentueux et glorieux, une culture historiquement riche et une intelligence élevée, une histoire difficile mais victorieuse. Mais la nation s'appauvrit et dépérit, son développement se dégrade, les jeunes et les talents de tous âges quittent la Russie en masse et se précipitent dans les pays étrangers. Non seulement des partenaires et des alliés, mais aussi des peuples frères avec lesquels nous avons vécu pendant des siècles dans un même pays, combattu des envahisseurs, surmonté des malheurs et partagé des joies, nous quittent et deviennent même des ennemis. On a l'impression qu'ils nous fuient comme une sorte de contagion, comme la peste.

Oui, il y a des ennemis extérieurs dans chaque pays, la Russie en a toujours eu : explicites, cachés, potentiels. Et tous avaient leurs propres projets, théories, plans concrets anti-russes. Oui, nos ancêtres, les gouvernants, n'avaient pas toujours assez de talent, d'expérience et de connaissances pour les reconnaître et prendre les mesures préventives appropriées. Et puis les erreurs des gouvernants se sont transformées en malheurs du peuple. Mais ni les citoyens ni les nations n'ont fui la Russie et la Russie, sauf pendant les années de troubles et la révolution de 1917. Ils ont fui, bien sûr, par souci de salut, fuyant la catastrophe à venir. N'est-ce pas un pressentiment qui émeut les citoyens et les peuples russes ?

Bien souvent, ils ont libéré, aidé, sacrifié pour sauver les autres. Mais ceux qui ont été sauvés n'ont pas toujours été reconnaissants envers nous pour leur salut. Et tout cela est consigné dans notre histoire par les meilleurs esprits de la patrie. Il semblerait que nos contemporains suivent les préceptes et l'expérience de nos ancêtres. Mais le râteau de l'histoire a repris dans les années 80-90 du siècle dernier et les années qui ont suivi étaient sur notre chemin.

Jetons un coup d'œil dans l'histoire pour un moment et écoutons les prophètes, et les éternels opposants de la Russie. Commençons par N.J.Danilevsky, avec son grand ouvrage "La Russie et l'Europe", 1869. Parlant de la double attitude de l'Europe à l'égard de la Russie, il écrit : "Les pendus, les poignards et les bellicistes deviennent des héros dès que leurs actes odieux sont tournés contre la Russie. Les défenseurs des nationalités se taisent, tant que la question porte sur la protection de la nationalité russe". (Danilevsky N.Ya. Russie et Europe. M. 2008. P. 63). Et voici ce que dit notre éminent eurasiste P.N. Savitsky, issu de l'émigration : "Pour les pays qui se distinguent parmi les régions du monde par leur continentalité, la perspective d'être des "arrière-cours" de l'économie mondiale" devient une réalité fondamentale, à condition qu'ils participent intensivement aux échanges économiques mondiaux". (Savitsky P. N. Continent Eurasie. M., 1997. P. 132). Et comment on a vite couru à l'OMC !

Je veux déboulonner le mythe du comportement inattendu des "amis et partenaires fiables". Mais regardons d'abord la situation actuelle. Commençons par l'OTAN, avec laquelle nous avons l'"Acte fondateur OTAN-Russie sur le partenariat, la coopération et l'interaction" du 27 mai 1997, qui porte les signatures des hauts responsables des États membres de l'OTAN et du président russe Eltsine. Il stipule que nous ne sommes plus des adversaires, mais des partenaires et des amis. Chaque pays membre de l'Acte assume la responsabilité, si une menace pour la paix, la sécurité ou une situation de conflit survient dans la zone de responsabilité OTAN-Russie, de tenir des consultations conjointes, de prendre des décisions conjointes et de mener des actions coordonnées. Eltsine et sa bande..., accusent l'équipe, exultent : plus de menaces de l'OTAN. Nous pourrions désarmer. Mais dès 1998, l'alliance a commencé à aggraver la situation en République fédérale de Yougoslavie en provoquant le conflit du Kosovo. Ce faisant, le bloc s'est rangé du côté des terroristes du Kosovo. L'Armée de libération du Kosovo, jusqu'à récemment reconnue même par les États-Unis comme une organisation terroriste, est reconnue par les pays de l'OTAN comme une force politique, une organisation démocratique luttant pour la libération nationale de la dictature de Milosevic. Le 24 mars 1999, l'OTAN (sans même consulter la Fédération de Russie, sans parler de décisions conjointes) a commencé à bombarder Belgrade. Aujourd'hui, tous les pays du bloc de l'Atlantique Nord ont imposé et renforcent les sanctions contre leur partenaire et ami, tandis que les troupes de l'OTAN intensifient leurs exercices militaires près de la frontière russe ; les États-Unis procèdent à des déploiements stratégiques réguliers de troupes depuis leur territoire vers les frontières russes, et envoient des bombardiers stratégiques et des navires de guerre. Les Bulgares, les Tchèques, les Hongrois, les Italiens et d'autres "amis" tels que les États-Unis expulsent un certain nombre de nos diplomates pour "espionnage, activités terroristes et subversives", le Conseil de l'OTAN donne des garanties de sécurité à l'Ukraine, la Turquie forme l'armée de Turan et laisse entendre (jusqu'à présent, via l'analyste politique Erdar Salam) que la lune de miel avec la Russie est terminée pour Erdogan. Et ce ne sont pas seulement les membres de l'OTAN qui renforcent leur position anti-russe. En Asie centrale, la Russie est également mise à mal par la Chine, l'Occident et la Turquie. Même le Kazakhstan a colporté une rhétorique anti-russe sévère dans les médias officiels, dans un contexte de contacts croissants avec les États-Unis, la Chine et l'OTAN. Après la défaite du "pro-russe" Dodon aux élections présidentielles, c'est un opposant détestant la Russie qui est devenu président de la Moldavie. Dans le Caucase, nous avons pratiquement perdu la sympathique Arménie, notre dernier bastion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul État ami sur le périmètre de nos frontières. Et voici la dernière nouvelle : le Soudan a suspendu l'accord avec la Russie sur la coopération militaro-technique. C'est tout : pas d'amis, pas de partenaires fiables, pas d'alliés. Et ils ne sont pas les seuls à blâmer, mais dans une plus large mesure les autorités analphabètes et corrompues qui n'ont pas la capacité et l'échelle de pensée pour organiser le grand patrimoine et la richesse au profit du développement. Des petits escrocs qui ont mis la main sur des richesses incalculables. Ces personnes ne sont pas seulement détestées dans leur propre nation, elles sont aussi regardées de l'extérieur comme des voleurs, et elles considèrent les peuples frères comme un objet de vol, et rien de plus.

Il ne reste que l'armée et la marine, mais ces forces sont issues du peuple, qui refuse également d'être un allié du régime actuel. C'est pourquoi l'armée est vaccinée d'urgence et de force, et mise sous contrat.

La situation n'est pas meilleure dans d'autres domaines - économique, culturel, sportif. Notre hymne n'est pas joué, le drapeau russe n'est pas hissé, et dans certains endroits de la sphère humanitaire, nos représentants ne sont pas du tout autorisés à participer à des compétitions, des conférences, des festivals. Tout cela pour la première fois dans notre longue et pas très longue histoire.

Faisons donc un bref historique. En 1863, l'escadron russe, à l'invitation du Président du Nord (U.S.) se rend sur les rives de l'Amérique et empêche le débarquement des Britanniques, ainsi que la participation de l'artillerie de bord du côté du Sud, et la transformation des États-Unis en un territoire sous mandat de l'Angleterre. Mais moins de 30 ans plus tard, le sous-secrétaire d'État américain J. Burgess déclarait au Congrès que "si les États-Unis ont un adversaire, ce sera sûrement la Russie". Halford Mackinder, géographe et géopoliticien basé à Londres, présente une théorie de la domination mondiale (la théorie du Heartland), dont l'essence réside dans la nécessité impérative d'établir un contrôle sur le Heartland - la Russie sans l'Extrême-Orient. Car sans ce contrôle sur l'Eurasie, sans contrôle sur elle, il n'est pas question de contrôler le monde. Mais comment maîtriser "cette vaste masse continentale" ? Aucune force expéditionnaire ne suffira.

L'amiral et théoricien américain Alfred Mahan propose une stratégie de l’Anaconda: presser la Russie de tous côtés, limiter son commerce extérieur, sa marine, ses forces terrestres, c'est-à-dire des sanctions éternelles et en constante amélioration. Et pas seulement ça. Écoutez la "gratitude" d'un amiral américain pour avoir sauvé l'Amérique pendant la guerre de Sécession.

« Commencez à vous emparer de toute la bande de l'Asie méridionale située entre 30 et 40 degrés de latitude nord et, à partir de cette base, poussez progressivement le peuple russe vers le nord. Puisque, selon les lois de la nature, obligatoire pour tous les vivants, avec la cessation de la croissance commence la décomposition et la mort lente, et étroitement enfermé dans sa latitude nord peuple russe ne sera pas échapper à son sort ».

А. Mahan. "L'influence de la puissance navale sur l'histoire 1660-1783" (1890 г.)

Un excellent souhait.

On avance. Le 18 août 1948, pour mettre en œuvre la doctrine Truman d'"endiguement du communisme", le Conseil national de sécurité approuve la directive 20/1 du NSC, "On US Actions Against the USSR", qui présente deux options pour détruire l'État soviétique : une option militaire avec utilisation massive d'armes nucléaires, et un plan détaillé pour la destruction pacifique de l'Union. Ce plan "pacifique" détaille le "soft power" (un terme qui viendra plus tard) et les opérations spéciales pour miner la stabilité internationale et intérieure de l'URSS. Il comprend également un plan privé visant à arracher l'Ukraine à la Russie. Et c'est trois ans après que la Russie soviétique ait sauvé la Grande-Bretagne et les États-Unis. Puis vient "Le grand échiquier".

Brzezinski, développant les théories et stratégies précédentes, dont la stratégie Anaconda. Le 13 mars 1953, une autre directive - un "mémorandum" top secret sur l'utilisation de la mort de Staline dans l'intérêt national des États-Unis. Une fois de plus, les actions visant à détruire l'URSS en orchestrant des conflits au sein de la haute direction, en écartant Malenkov ou Beria du pouvoir et en promouvant Khrouchtchev à des rôles de premier plan sont expliquées de manière subtile. (La doctrine d'Eisenhower consistant à "jeter le communisme". En attendant que la doctrine de Reagan sur la "destruction du communisme" soit déclassifiée, on peut probablement supposer que Gorbatchev, Chevardnadze et Yakovlev, qui ont suivi la directive américaine à la lettre, étaient les principales cibles. Eh bien, et puis Eltsine et Poutine. Et ainsi de suite. Nous concluons donc qu'il n'y a rien de secret dans la politique des Anglo-Saxons concernant la Russie - URSS - RF, si ce n'est les moyens. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de parler d'imprévu dans les actions des amis et partenaires : tout a été planifié, financé et mis en œuvre de manière cohérente avec l'implantation massive et la participation de la " cinquième colonne " et, d'une manière ou d'une autre, des dirigeants de notre pays. Mais toutes leurs actions actuelles ont été prédites au XIXe et au début du XXe siècle. Aujourd'hui encore, les responsables américains parlent ouvertement de leurs projets politiques.

"Nous ne favoriserons pas la démocratie par des interventions militaires coûteuses ou des tentatives de renverser des régimes autoritaires par la force. Nous avons essayé ces tactiques dans le passé. Peu importent les bonnes intentions, ça n'a pas marché. Cela a apporté une notoriété à l'avancement de la démocratie et a entraîné une perte de confiance de la part du peuple américain. Nous ferons les choses différemment", a assuré le secrétaire d'État américain Blinken le 3 mars 2021. Qu'est-ce qui n'est pas clair ici ? Nous avons agi et continuerons d'agir, mais de manière moins coûteuse.

Voici un autre exemple frappant. En 1912, le colonel A. Е. Vandam écrit une note au ministre de la Guerre au sujet de la guerre imminente, qui est organisée par la Grande-Bretagne. Et il affirme que la Russie ne doit en aucun cas être entraînée dans les hostilités imminentes. Deux phrases de la note (que le colonel publiera plus tard sous la forme d'un article sans réponse) : "Il est déjà assez mauvais d'avoir un Anglo-Saxon comme ennemi, mais Dieu nous préserve de l'avoir comme ami... Seule l'amitié avec un Anglo-Saxon peut être pire que l'inimitié avec lui".

Malheureusement, les fonctionnaires n'écoutent pas ces avis. Aujourd'hui, l'appareil bureaucratique est beaucoup moins intelligent que l'appareil soviétique et il n'y a personne avec qui le comparer. C'est pourquoi nous connaissons une défaite, un malheur, une honte et une humiliation généralisés.

Leonid Ivashov

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc