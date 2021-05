Leonid Ivashov: La parade de la victoire de qui ? (Partyadela, 07.05.2021)

Leonid Ivashov: La parade de la victoire de qui ?

Donc, un autre défilé de la victoire est à venir.

Annuel, traditionnel, solennel. Plusieurs dizaines de vétérans de la Grande Guerre patriotique sont amenés au mausolée drapé, ils sont montrés en gros plan sur les écrans de la télévision d'État, le ministre de la Défense fait le tour des colonnes du défilé, les félicite pour la victoire dans la Grande Guerre patriotique, des troupes et du matériel militaire passent, tout est comme d'habitude.

Après l'effondrement de l'Union soviétique, le concept de patrie a changé pour les vétérans. Le sol natal, qu'ils ont défendu, sur lequel ils se sont battus jusqu'à la mort, et dans lequel des millions de leurs camarades tombés au combat sont enterrés, n'est plus le leur.

Les soldats soviétiques ont fait preuve d'un héroïsme sans précédent dans n'importe quel pays du monde, à n'importe quelle époque historique. Parce qu'ils défendaient la Patrie socialiste, où tout était national, où le pouvoir était vraiment celui du peuple.

Je pense que ces réflexions sont étroitement liées aux anciens combattants : pour quoi se sont-ils battus, pour quoi leurs camarades sont-ils morts ? Après tout, ils n'ont pas permis aux envahisseurs de parader à Moscou. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en retour ? Les combattants de tous les peuples et nationalités de l'Union soviétique se sont battus pour vivre ensemble, pour se développer, et s'ils doivent à nouveau combattre l'ennemi, seulement ensemble, sur une seule ligne, dans une seule tranchée. Mais aujourd'hui, cette unité gagnée est perdue et ceux qui en sont coupables sont fiers d'avoir réussi à diviser des peuples frères et même à les faire se battre entre eux. Ils rêvent que la Fédération de Russie livre un combat mortel à l'Ukraine, ainsi qu'à la Géorgie et à la Moldavie, qui sont déchirées dans un camp hostile. Tout comme les Azerbaïdjanais contre les Arméniens se battent depuis des années, les Kirghizes contre les Tadjiks, les Ouzbeks contre les Tadjiks, Chisinau contre Tiraspol. Les vétérans du défilé de la victoire sont tristes.

En cette année lointaine et victorieuse, la quarante-cinquième,

Ils ont oublié qui était russe, ouzbek ou kazakh.

Ils ont juste appelé tout le monde un soldat soviétique,

Et la planète l'a porté dans ses bras.

Les médias officiels servent de complément à la thèse du Jour de la Victoire selon laquelle, aujourd'hui en Russie, il n'y a pas de guerre, les gens ne meurent pas et les maisons ne s'effondrent pas. Sauf qu'une pandémie a soudainement frappé, mais les autorités ont réussi à y faire face. Mieux que quiconque dans le monde, ce pour quoi les héros de la guerre actuelle reçoivent des ordres et des récompenses. En général, tout va bien. Mais nous ouvrons la Komsomolskaya Pravda pour le 30 avril 2021. Page. 6 - 7. Page entière : "Les Russes seront-ils déjà une minorité en Russie au cours de ce siècle ?". "Komsomolskaya Gazeta" commence par affirmer que "à partir de 2016, la population diminue chaque année. L'année 2020 écoulée a fauché plus de 2,1 millions de personnes, soit près de 324 000 de plus que l'année précédente, selon le rapport publié par le ministère de la Santé. Le taux de mortalité est passé à 14,5 personnes pour 1 000 habitants. Oui, le coronavirus a traversé le pays, mais les pertes annuelles prévalentes (12,3 pour 1 000 habitants en 2019) sont également très élevées." Les régions où la population russe est la plus nombreuse sont celles qui disparaissent le plus rapidement, indique le journal. En outre, l'auteur (Vladimir Perekrest) souligne que la première croix russe s'est produite en 1991, lorsque la ligne descendante du taux de natalité a croisé la ligne ascendante de la mortalité. Puis la population a commencé à décliner. "Ce processus s'est poursuivi tout au long des 30 dernières années, à l'exception d'une brève période de 2013 à 2015."

Le tableau révélant la part de la population russe et le taux de natalité dans les sujets de la Fédération de Russie est intéressant. Naturellement, les Russes prédominent dans les régions russes en termes de nombre - 90 % ou plus. Mais il y en a 1,9 % en République tchétchène, 3,6 % au Daghestan et 0,8 % en Ingouchie. Et chaque année, les Russes quittent ces républiques. Le nombre de naissances dans les régions dites "musulmanes" est en augmentation, sauf au Bashkortostan et en Tchouvachie.

Le professeur Sinelnikov de l'université d'État de Moscou, dans le même article montrant le danger de cette situation pour la Russie, souligne que la mort lente du peuple russe n'en est peut-être pas une. Je cite : "En fait, l'histoire ne laissera pas autant de temps à un tel peuple, car bien avant qu'il ne s'éteigne naturellement, son territoire sera inévitablement peuplé par des natifs d'autres pays." C'est la vérité historique : dans les terres sans peuple, viennent les peuples sans terre.

Je veux dire, "la démocratie nous a apporté 30 ans de paix". Mais, comme nous l'avons vu, le taux d'extinction n'a fait qu'augmenter après 1991.

Les personnes au pouvoir comprennent-elles la tragédie de la situation ? Je suppose qu'ils le font. Et ils agissent en conséquence. Ils privatisent d'urgence les vestiges de la propriété solide, bradent les territoires et les richesses, nomment leurs fils à des postes rentables dans la perspective de leur transférer l'autorisation du pouvoir. Les insatiables sont rassasiés d'impossibilité.

Mais revenons aux vétérans de la Grande Guerre patriotique, qui ont survécu et sont toujours en vie. Ils ne sont pas contents de la parade. Les générations de l'après-guerre leur adressent un salut chaleureux. Vous nous avez donné la victoire, la vie, l'éducation et la paix. Nous les avons gaspillés. Nous allons certainement essayer de retrouver les valeurs que vous nous avez transmises dans les batailles - le courage et l'honneur, avant tout.

Elle est tissée d'échardes et de blessures,

Le défilé n'est pas une lumière du monde.

Et le vétéran regrette

Ce camarade Staline est parti.

