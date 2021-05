Leonid Ivashov : la Russie manque d'hommes (Entretien) - Club d'Izborsk, 11 mai 2021.

Leonid Ivashov : la Russie manque d'hommes 11 mai 2021 https://izborsk-club.ru/21037 - Leonid Grigorievich, vous êtes né pendant la guerre, en août 1943. En mai 1945, vous n'aviez même pas deux ans. La célébration du jour de la Victoire était-elle une tradition dans votre famille et comment l'avez-vous perçue lorsque vous étiez enfant ? - Oui, je n'ai jamais ressenti la guerre moi-même. Je suis né après une victoire dans les Ardennes de Kursk. Loin des lignes de front. - Au Kirghizistan. - C'est vrai. Mes parents, à la veille de la guerre, ont déménagé de Crimée, de Feodosia chez le frère aîné de ma mère, qui ressentait déjà la proximité de la guerre. La famille de ma mère a été exilée d'Ukraine en Sibérie. Quand ma mère avait trois ans, ils se sont retrouvés sans parents. Mon frère aîné, qui avait 14 ans à l'époque, est devenu le chef de famille. Et après avoir servi sans avoir le droit de rentrer chez lui, il est resté et s'est installé au Kirghizstan. C'était un bon charpentier. Ma mère et une autre soeur se sont retrouvées en RSS de Kirghiz. Mon père était de Voronezh. Il est allé au front depuis le Kirghizistan. Il est revenu après la bataille près de Moscou, où il a été blessé. Ensuite, il ne s'est pas battu sur les champs de bataille mais dans ce qu'on appelle l'armée du travail. Ils ont creusé des tranchées, des lignes défensives, fait des travaux de construction. Après la guerre, notre famille est restée au Kirghizistan. Le même endroit où le frère aîné de ma mère a séjourné. Et le jour de la Victoire, nos parents et nos proches se réunissaient toujours là. À droite et à gauche de notre cour, il y avait aussi des vétérans de la guerre : les Kodyhan kirghizes et les Karabai kazakhs. Le 9 mai, nous nous réunissions toujours chez nous ou chez l'un des leurs. Leurs proches sont venus - certains d'entre eux avaient été gravement blessés, d'autres avaient perdu leurs jambes. On a mis les tables, on s'est souvenu des amis perdus. Ils ont donc célébré le jour de la Victoire. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de souvenirs de la guerre et de la façon dont nous sommes allés à l'attaque. Quand ils ont un peu bu, ils ont commencé à se disputer sur le front de qui (tous les soldats, les sergents) a fait une grande contribution à la traversée du Dniepr, par exemple. Je me souviens qu'un Tatar de nationalité (j'ai oublié son nom), lorsqu'il y avait une dispute sur le front qui avait forcé le Dniepr, a prouvé que son front l'avait forcé plus vite et mieux. Et tout le monde s'est mis à plaisanter : "Comment votre front pourrait-il mieux forcer le Dniepr alors que vous ne savez pas nager ?" Tatar s'est immédiatement rendu au lac et a commencé à montrer qu'il pouvait forcer. Il s'agissait d'une catégorie spéciale de personnes. Les soldats de première ligne sont une caste spéciale de gagnants. Bien plus tard, alors que je devais être grisonnant, j'ai commencé à réfléchir à la signification de l'exploit historique mondial, à la signification historique mondiale de la Victoire. Lorsqu'on enfile des bretelles et qu'on entre en contact avec le creusement de tranchées, on se rend compte que la guerre est avant tout un grand travail qui exige courage, endurance et résistance. Après tout, en se retirant à l'intérieur des terres, nous avons creusé tout le territoire avec la pelle d'un soldat d'infanterie. Dès qu'il était nécessaire de prendre pied, nous avons immédiatement creusé des tranchées. Allongés, à genoux, à pleine hauteur, puis nous les avons reliés par des tranchées. J'ai étudié à l'école supérieure de commandement militaire de Tashkent, et nous sommes sortis pour des exercices dans le désert, le semi-désert. Essayez de creuser une tranchée dans un désert et vous comprendrez combien la guerre était difficile. Et non seulement il fallait creuser une tranchée, mais il fallait aussi battre en retraite et attaquer. Courir et ramper. Tout cela est un travail très lourd. Nous avons dû battre en retraite et attaquer presque sans dormir. Résister à tout cela est vraiment un acte héroïque. Ma poétesse préférée, Julia Drunina, a de tels vers : "J'ai quitté l'école dans des pirogues humides. De la Belle Dame à la 'mère' et au 'peremat'". Elle a aussi ces mots : "Je n'ai vu qu'une seule fois la mêlée. Une fois dans la vie réelle et une centaine de fois dans les rêves. Celui qui dit que ce n'est pas terrible à la guerre ne connaît rien à la guerre". Drunina a traversé la guerre en tant qu'infirmière et a écrit que c'était terrible. Ses poèmes sont perçants. Comme Bulat Okudzhava et d'autres travailleurs de première ligne. - Vous avez commencé à parler de la signification historique mondiale de la victoire... - Eh bien, la signification historique mondiale de la victoire. Nous devons comprendre que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'humanité était divisée en deux, et que ces moitiés se sont battues l'une contre l'autre. Une moitié de l'humanité est allée détruire l'autre moitié et vice versa. Presque tout le monde était impliqué dans ce hachoir à viande. C'est ce qui est effrayant. Et il faut comprendre que si ce n'était pas pour notre soldat soviétique, notre officier, Joseph Staline, nous ne pouvons même pas imaginer dans quel effondrement l'humanité entière, le monde entier serait tombé. Et ce qui aurait été. Quand tu lis les plans d'Hitler, tu as des frissons sur la peau. Nous savons que l'Holocauste était un programme spécial d'extermination des Juifs. Mais le même programme était destiné à d'autres peuples. L'extermination totale sur toute la planète était pour les tribus gitanes, les autres peuples. J'ai un document sur ceux qui ont été soumis à une extermination totale. Ces études étaient en cours dès 1938. En 1939, un programme est lancé pour purifier la race allemande. Tous les invalides, obliques, aveugles, sourds, bègues, handicapés physiques et mentaux devaient être éliminés. Seuls les Aryens purs étaient nécessaires. Et ce programme a été mis en œuvre, des centaines de milliers d'Allemands ont été détruits. Et un tel programme s'étendait au monde entier. Même avec les Japonais et les Italiens, leurs alliés, les nazis ont négocié pour purger leurs propres nations. Seuls les hommes et les femmes de la nation hyperboréenne devaient rester. Une grande partie de la population africaine devait également être exterminée en raison de la couleur de sa peau. Pour chaque nation, ils ont construit une pyramide, au sommet de laquelle se trouvaient de purs Aryens. Pas tous les Allemands, juste les Aryens. Puis il y a les Anglais, les Français. C'est le deuxième étage de la pyramide, qui permettrait de vivre en beauté, de les servir et ainsi de suite. Le troisième niveau était essentiellement composé d'esclaves. Et tous les autres devaient être détruits. C'était une idée tellement délirante, et elle a été mise en pratique. C'est pour cette raison que la guerre a été menée. En ce qui concerne la Russie et le monde slave, il existait un programme spécial - le plan "Ost". A sa tête se trouvait Alfred Rosenberg. Tout cela était, malheureusement. Je veux rappeler ce que notre soldat, notre homme, notre commandement et les dirigeants de notre pays ont fait. Ce n'est pas par hasard que Roosevelt et Churchill sont venus à Yalta en 1945. La première conférence des "trois grands" a eu lieu en décembre 1943 à Téhéran, où nos services de renseignement ont empêché un attentat contre Staline, Roosevelt et Churchill, planifié par les Allemands. Et la deuxième conférence était à Yalta. Staline y a insisté doucement, mais résolument. Et même le président américain malade, pour lequel Staline avait un grand respect, surmontant les difficultés, est arrivé. Roosevelt lui-même a dit et écrit à Staline dans des télégrammes que l'histoire ne connaissait pas un tel exploit. Churchill a également reconnu que c'était le salut du monde. Telle est la signification historique mondiale de la victoire de nos grands-pères, pères, grands-mères et mères. Parce que la Victoire a été rapprochée par tout le monde. - Jusqu'en 1943, nous perdions des territoires. Ces retraites étaient-elles inévitables, ou étaient-elles la conséquence d'erreurs de calcul de la part des dirigeants politiques, de l'état-major général et du Haut Commandement suprême ? Comment évaluez-vous l'art militaire et stratégique des commandants soviétiques ? - Je suis toujours préoccupé par cette question. Pourquoi avons-nous battu en retraite, si le rapport des forces en présence le 22 juin 1941 était égal ? J'ai des ouvrages sur ce sujet. J'aborde ce sujet dans chacun de mes livres, en le considérant sous l'angle de la sécurité internationale et nationale. Mais cette question ne me laisse toujours pas en paix. Quelle est l'armée du premier État socialiste du monde ? C'est le secrétaire américain à la défense William Perry qui m'a poussé à une façon particulière d'y penser. Une fois en 1999, lors de la réunion en Amérique, je lui ai demandé pourquoi ils avaient si peur de nous et se préparaient à l'affrontement. Il a répondu que toute sa vie scientifique avait été consacrée à l'histoire de la Russie soviétique et qu'il y avait toujours des trous noirs. M. Perry a déclaré qu'il a construit ses principales recherches sur le phénomène de l'URSS à partir de 1921, après la fin officielle de la guerre civile. Il a dit que notre pays était mort à ce moment-là. Aucune usine ne fonctionnait, aucun chemin de fer, rien. Tout s'est arrêté. Plus de 80 % de la population était analphabète. Vous, a-t-il dit, avez détruit l'intelligentsia, l'intellect de la nation, et vous avez besoin de l'intellect pour vous lancer dans n'importe quel type de développement. Vous, selon Perry, vous n'en aviez pas. Il faut au moins une génération pour retrouver l'intelligence d'une nation. Et vous, disait-il, étiez littéralement le seul pays capable de résister à la machine militaro-technique d'Hitler. Vous étiez incomparable dans votre potentiel scientifique et technique, analphabète, mais en 20 ans, vous aviez créé un pays doté d'une puissante école d'ingénieurs et d'une production industrielle. Grâce à l'alphabétisation universelle, les gens ont pu s'asseoir derrière les leviers d'un char et le conduire au combat, s'asseoir aux commandes d'un avion ou d'un navire. Nous avons accompli l'impensable. Et Perry, lui aussi, est arrivé à la conclusion que l'histoire n'avait jamais connu une telle chose, aucune nation n'avait fait quelque chose de semblable. Et le mérite en revient à Staline, qui a déclaré en 1927 que nous avions 50, voire 100 ans de retard sur les principaux pays occidentaux. Il a fait valoir que nous devons gérer cette période en 10 ans, sinon nous serons écrasés. Et voilà, tout le monde était convaincu que nous pouvions le faire. Les méthodes, oui, n'étaient pas les meilleures. Mais nous avons fait un pas de géant pendant 10 ans, et sommes devenus le seul pays capable de contenir la puissance militaro-industrielle de l'Allemagne nazie et de ses alliés. Et Dieu interdit que ce soit la dernière guerre d'une telle ampleur pour nous. - Mais quand même, pourquoi au début nous ne faisions que reculer ? - En août 1940, nous avions un plan de défense de l'URSS. Il a été développé et fourni par le maréchal Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Cet ancien colonel de l'état-major de l'Empire russe, un homme très intelligent. Il était le seul que Staline appelait par son prénom et son patronyme et le traitait avec beaucoup de respect. Shaposhnikov a correctement déterminé que le coup principal serait porté en direction de Moscou, par le Front occidental, qui était stationné en Biélorussie. Shaposhnikov a suggéré d'épuiser les unités allemandes avancées par une défense acharnée, qui durerait au moins 30 jours, puis de passer à une contre-offensive. Nous étions sur la défensive et nous avons été obligés de retenir le coup allemand. Quelque part, les puissantes cales formées par les nazis pourraient percer la défense. Mais dans l'ensemble, nous avons dû les retenir. - Et pourquoi le plan de Shaposhnikov n'a pas été réalisé ? - En août 1940, Shaposhnikov est démis de ses fonctions de chef d'état-major général et nommé commissaire adjoint du peuple à la défense de l'URSS pour la construction de zones fortifiées. En fait, Boris Mikhailovich est resté conseiller de Staline, mais l'état-major général n'était plus en charge. Et il a été remplacé par une équipe du district militaire spécial de Kiev - le maréchal Semyon Timoshenko, ancien commandant du district militaire de Kiev, Nikolai Vatutin, chef du commandement principal des opérations, Georgy Zhukov (en 1940 commandait le district militaire spécial de Kiev, de janvier à juillet 1941 - chef de l'état-major général de l'Armée rouge - Ndlr). Tout le nouveau personnel venait du district militaire de Kiev, jusqu'au chef des renseignements. Et ils ont changé le plan de défense développé par Shaposhnikov. Ils n'ont pas rejeté l'idée que le coup principal serait porté par le front du district militaire occidental, mais ils ont modifié la réponse à y apporter. Il était prévu qu'après que les Allemands auraient frappé à l'ouest, l'Armée rouge lancerait immédiatement une puissante contre-attaque du district militaire spécial de Kiev, alors commandé par le général Kirponos. Pour cela, ils ont commencé à former d'urgence de puissants corps mécanisés, en s'inspirant de l'expérience des groupes de chars allemands, qui ont déferlé sur l'Europe. Chaque corps a assumé 1 031 chars. Mais il n'y avait pas un seul corps à pleine puissance avec plus de mille chars. Ces corps disposaient de communications, d'une couverture aérienne et d'unités de soutien technique arrière inadéquates. Konstantin Rokossovsky écrit bien sur le corps mécanisé assemblé à la hâte ; il était le commandant du corps à l'époque. Et il écrit que le corps est énorme, mais qu'il n'y a pas de munitions. Il n'y a même pas eu d'exercices d'interaction. Les corps d'armée étaient dans les profondeurs comme une réserve pour les contre-attaques, mais dès le premier jour de la guerre, ils ont commencé à être engagés dans le combat, car l'état-major général donnait des ordres pour lancer des contre-attaques. Les équipages des T-34 et des KV-1 ont agi héroïquement. Nous avions plus d'un millier de chars récents, qui étaient de loin supérieurs au char principal allemand T-3, mais nos chars ont été utilisés de manière tout à fait imprudente. Les chars ne sont pas engagés dans la défense, mais lancés dans des contre-attaques. Et l'infanterie s'est retrouvée sans chars. Parce que tous les chars pour les corps ont été pris à l'infanterie. Il y avait une division d'infanterie sans aucun char, alors qu'auparavant il y avait des bataillons et des régiments de chars. En conséquence, dans la défense contre les groupes blindés et mécanisés de la Wehrmacht, il y avait un soldat, où avec un fusil, où avec une mitrailleuse et où avec une grenade et un cocktail Molotov. Et c'est tout. C'est la principale erreur de calcul de la nouvelle équipe. C'est le groupement de Kiev au sein du Commissariat à la défense et de l'état-major général qui a commis la principale erreur de calcul au début de la guerre. - Et comment ont-ils convaincu Staline d'accepter leur stratégie ? - Staline était un civil, bien qu'il soit passé par les fronts de la guerre civile. Mais il n'avait pas assez d'expérience. De nouveaux commandants l'ont convaincu que Boris Mikhailovich Shaposhnikov, un colonel tsariste, pensait dans les catégories de la Première Guerre mondiale. Et nous, les jeunes, nous sommes pour le nouveau type de guerre, mobile, mécanisée, et nous allons le montrer aux Allemands. Les Allemands vont frapper, et nous allons les contre-attaquer sur le flanc et aller directement en Yougoslavie. C'était prévu pour être coupé. - C'est-à-dire que nous avons battu en retraite si profondément à cause du fait que des commandants jeunes et inexpérimentés ont pris le commandement ? - L'expérience vient avec les années et les actions spécifiques, y compris sur le champ de bataille. Le général d'armée Makhmut Akhmetovich Gareev, diplômé de l'école d'infanterie de Tachkent où j'ai étudié quelques années après lui, était d'accord avec cela. Lui et moi en avons discuté, et il pensait aussi qu'au début de la guerre, nous aurions dû nous asseoir sur des défenses serrées. Mais l'ensemble du groupe était prêt pour une contre-attaque immédiate. L'ensemble de l'équipe "ukrainienne" connaissait peu les autres orientations stratégiques, il y a eu une erreur de calcul stratégique. Et nous avons eu de très lourdes pertes, en fait, dans les premiers mois de la guerre, nous avons perdu une armée active. Et comme Joseph Vissarionovitch n'oubliait rien et ne pardonnait à personne les erreurs graves, il a également puni le maréchal de la Victoire Georgy Konstantinovitch Joukov, l'envoyant après la guerre d'abord à Odessa, puis dans le district militaire de l'Oural. Je pense que, y compris pour ces erreurs de calcul, mais aussi pour d'autres choses. - Mais, si Staline respectait tant Shaposhnikov, pourquoi a-t-il été suspendu ? - Cela n'est documenté nulle part, mais c'est évident d'après les résultats de la campagne finlandaise. Nous avons gagné la guerre de Finlande dans l'ensemble, mais avec des pertes que nous n'avions pas prévues. C'est-à-dire que nous avons gagné d'une manière complètement différente de ce que nous aurions dû. À cette époque, je vous le rappelle, le commissaire à la défense était Kliment Efremovich Voroshilov, et Shaposhnikov était le chef de l'état-major général de l'Armée rouge. Et Shaposhnikov n'était pas d'accord avec le plan proposé par Voroshilov et Meretskov (pendant la guerre soviéto-finlandaise de 1939-1940, Kirill Meretskov commandait la 7e armée, attaquant l'isthme de Carélie contre les principales fortifications de la ligne Mannerheim - ndlr). Shaposhnikov a proposé un plan prudent. Et au moment où il fallait se préparer sérieusement à percer la ligne Mannerheim. Et les jeunes commandants, soutenus par Voroshilov, disaient : " Nous allons les cavalier là-bas, entraîner les troupes et percer rapidement la ligne Mannerheim. Mais ils n'ont pas pris en compte la neige profonde, le temps glacial et la puissance de l'ennemi, bien que notre équipe de reconnaissance ait obtenu toutes les informations sur la ligne Mannerheim. Nous disposions de documents indiquant qu'il s'agissait de puissantes fortifications, impénétrables par les obus d'artillerie modernes de l'époque. Il était nécessaire de développer de nouveaux systèmes d'artillerie. Les groupes de reconnaissance et d'assaut, qui étaient déjà apparus au cours des actions militaires, devaient également être renforcés. En d'autres termes, Shaposhnikov a suggéré d'agir avec prudence. Mais le groupe Vorochilov-Meretskov, qui proposait une solution plus rapide au problème, l'emporte. - Était-ce la décision de Staline ? - Oui. Quand on lui propose une option, une deuxième, une troisième, le commandant doit toujours en choisir une. Et Staline n'a pas approuvé le plan proposé par Shaposhnikov. Et après les échecs de la campagne finlandaise, la direction du ministère de la Défense avec le commissaire Voroshilov a été remplacée. Staline, en retirant Vorochilov du poste de commissaire du peuple, a dit à Shaposhnikov (ce n'est pas documenté, mais il y a des souvenirs) : "Boris Mikhailovich, nous avons commis de graves erreurs avant la guerre. C'est pourquoi nous supprimons le commissaire du peuple, mais en supprimant le commissaire du peuple, nous devons aussi vous déplacer. Shaposhnikov, pour sa santé et son âge, n'a pas bougé. Mais il a demandé à Staline de le garder comme conseiller. Et lorsqu'il a connu ses échecs dans les premiers mois de la Grande Guerre Patriotique, et que Staline a vu que Joukov était talentueux, mais inexpérimenté et qu'il n'avait pas été congédié (Joukov a fêté son 45e anniversaire au front en décembre 1941), Shaposhnikov a été renvoyé au poste de chef d'état-major général, et Joukov a reçu le front. Le talent, c'est bien. Mais c'est formidable lorsque le talent est soutenu par la sagesse. Et Boris Mikhailovich Shaposhnikov a fait beaucoup pour la Victoire. - Vous avez dit que Staline ne pardonnait pas les erreurs et punissait les mauvais calculs. Mais il y a eu des erreurs de calcul non seulement au début de la guerre. - Oui. Nous avons subi des pertes énormes à cause d'erreurs de nature stratégique, et quelque part géopolitique. Et après la guerre, il y a eu un débriefing assez sérieux. Tous ceux qui ont commis des erreurs ont été punis. Certains commissaires du peuple (par exemple, le commissaire du peuple de l'industrie aéronautique, un certain nombre de chefs de l'aviation) ont été arrêtés ; ils ont purgé leur peine. Parce qu'ils mettaient en service des avions qui n'avaient pas été correctement testés, et à cause de cela, nous perdions des personnes, des équipements, etc. En 1946, Staline a réuni des académiciens afin de déterminer le développement futur du pays. Puis le généralissime a dit que nous avons passé deux étapes du socialisme, et que nous allons maintenant passer à la troisième et que nous avons besoin de la théorie, sans la théorie nous sommes la mort. Staline en général accordait beaucoup d'attention à la science, pas ce qu'elle est maintenant. Et lorsque les académiciens ont commencé à féliciter Staline pour la victoire, il a répondu : "Les meilleurs ont été tués à la guerre, et cela aura certainement des répercussions. C'est pourquoi Staline faisait une analyse assez stricte et sévère de la guerre. Il devait montrer, peut-être, et à nous, les générations futures, que la guerre - ce n'est pas quelque chose que l'on peut traiter avec une certaine facilité, de manière ludique. La guerre et la défense doivent être abordées très sérieusement. Il faut bien réfléchir à tout, et tout perdre. Avant tout, la sagesse doit fonctionner. - L'histoire n'est généralement pas envisagée au subjonctif. Mais si l'URSS avait été dirigée par quelqu'un d'autre que Staline, comment les événements mondiaux et le cours de la Seconde Guerre mondiale auraient-ils changé ? - De nombreux journalistes et politologues soutiennent aisément que s'il n'y avait pas eu Staline, il y aurait eu quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas une coïncidence si le métropolite Sergius, qui est devenu plus tard patriarche, a dit en 1942 à propos de Joseph Vissarionovich qu'il était le leader donné par Dieu. Sans lui, il est difficile de dire ce qui se serait passé. La guerre mondiale aurait pu se poursuivre sans interruption jusqu'à ce que les dernières tribus s'éliminent les unes les autres. Le rôle de Staline dans notre victoire est très significatif. Et cela a été reconnu, une fois de plus, par Franklin Delano Roosevelt et Winston Churchill.

- Pensez-vous que nous aurions pu perdre la guerre ? - Bien sûr. S'il n'y avait pas eu Staline, nous aurions peut-être perdu la guerre. Mais Staline avait l'art de la prévoyance. Ainsi, quelques mois avant la guerre, la diplomatie soviétique surpasse l'Allemagne et le Japon et conclut un pacte de neutralité avec le Japon (le pacte de neutralité entre le Japon et l'Union soviétique est signé le 13 avril 1941 - ndlr). Et dans ce cas précis, Staline a joué un rôle décisif lors de l'arrivée en Union soviétique du ministre japonais des affaires étrangères, Yosuke Matsuoka, qui a fini par accepter, mais pas immédiatement. Et si [Viatcheslav] Molotov (ministre des affaires étrangères - ndlr) a dit que si vous ne le voulez pas, il n'y aura pas de neutralité, Staline a compris qu'il n'y avait pas besoin de telles remarques narquoises. Il a donc déplacé les négociations dans son bureau et a commencé là : "Et si on vous donne ceci et cela, et si c'est comme ça..." Staline a fait un compromis. Finalement, le ministre japonais a accepté, l'accord a été signé. Mais malgré le fait que Matsuoka était très influent, il aurait pu y avoir des obstacles. D'autant plus que le Japon étant déjà militarisé et ayant une alliance avec l'Allemagne, Hitler fait pression sur les Japonais pour qu'ils adoptent une position antisoviétique. Et Joseph Vissarionovich, pour renforcer l'autorité du ministre japonais des Affaires étrangères, est arrivé à l'improviste à la gare pour l'accompagner, alors qu'il lui avait déjà dit au revoir au Kremlin. Staline s'est promené avec Matsuko dans la gare, l'embrassant ostensiblement sur le quai et lui disant : "Tu es asiatique et je suis asiatique. Si nous sommes ensemble, tous les problèmes de l'Asie peuvent être résolus. Et Matsuoka répondait : "Les problèmes du monde entier peuvent être résolus." C'est la seule fois dans la vie de Staline où il est arrivé personnellement à la gare pour escorter le ministre des affaires étrangères d'un autre État. Combien il fallait ressentir l'importance de l'accord de neutralité avec le Japon pour agir de la sorte et souligner l'importance de l'accord soviéto-japonais. Non seulement pour les Japonais, mais aussi pour les Allemands, car Staline savait que parmi ceux qui voyaient partir Matsuoka se trouvait l'ambassadeur allemand à Moscou, von Schulenburg. Comprenez-vous quels coups forts Staline avait ? - À la fin des années 1980, il y a eu un grand débat sur le prêt-bail. Aujourd'hui, une nouvelle génération a grandi, qui ne les a pas vus, et le débat mijote à nouveau avec les mêmes arguments et contre-arguments. Pensez-vous que sans le prêt-bail, l'URSS aurait pu vaincre le fascisme, que nous aurions disposé de suffisamment de fonds, de ressources et de forces propres ? Et quel aurait été le prix de la Victoire ? - Il convient ici de parler du prix de la victoire. Il est très difficile de deviner si nous aurions gagné ou non. Mais le prix de la victoire aurait été complètement différent, parce que nous n'aurions pas été en mesure de saturer nos troupes avec l'équipement et nous aurions été encore plus attaqués par des forces technologiquement supérieures. Que pourrait faire un soldat avec un fusil contre un tank ? Et on nous a fourni beaucoup de technique... Il faut d'abord remercier les Américains et les Anglais pour cela. En effet, quelqu'un dit - et j'ai écrit à ce sujet - qu'ils ont fait des affaires dans la guerre. Oui, c'est le business. Mais politiquement, la bonne décision a été prise. Lorsque Hitler a attaqué l'Union soviétique, Roosevelt a déclaré que tant que la Russie soviétique combattrait le fascisme allemand, les États-Unis lui apporteraient leur aide. Il a fait cette déclaration le 24 juin 1941, même si auparavant l'Amérique avait gardé sa neutralité vis-à-vis de la guerre qui avait commencé en Europe. Et Churchill s'est rangé du côté de l'Union soviétique le 22 juin, quelques heures après le début de la guerre. Il a ensuite fait la déclaration et a dit que la guerre contre l'URSS est aussi la guerre contre la Grande-Bretagne. Et avant cela, Churchill, interrogé par notre ambassadeur [en Angleterre] Ivan Maisky sur son attitude à l'égard d'Hitler, a déclaré que le communisme était moins dangereux que le nazisme d'Hitler, bien que nous craignions que la Grande-Bretagne n'accepte un pacte d'armistice avec Hitler. C'est ce que recherchent certaines forces, notamment au sein de la famille royale britannique. - Faites-vous allusion au roi Édouard, qui a dû renoncer à sa couronne et se rendre aux États-Unis parce qu'il avait épousé une Américaine divorcée, et qui aurait rencontré Hitler personnellement ? - Je ne dirai pas qui, car ce n'est pas crédible... Edouard a eu des réunions secrètes, c'est crédible. Et l'envoyé d'Hitler, Hess, a pris l'avion pour rencontrer des membres de la famille royale. Et ils lui ont rendu visite, soit directement, soit par des intermédiaires, mais ils lui ont rendu visite. La façon dont cela s'est passé n'est pas divulguée, les secrets sont classés à ce jour. Bien qu'après 50 ans, les Britanniques révèlent beaucoup de choses, mais pas cela, afin de ne pas discréditer la famille royale. Et nous ne savons toujours pas et nous nous demandons si Hess a rencontré des membres de la famille royale ou non. Mais même s'ils se sont rencontrés, ils n'étaient d'accord sur rien, car c'est Churchill qui a ensuite arrêté et isolé Hess. Et avant cela, nous avions encore des informations de Churchill sur les préparatifs d'Hitler pour une attaque contre l'URSS. Churchill n'a pas accepté un armistice avec Hitler, et Staline a apprécié Churchill pour cela, raison pour laquelle il l'a toléré pendant longtemps. Et lorsque des collègues du Politburo (Molotov) ont dit à Staline que l'Occident allait fraterniser, etc., il a répondu que c'était une politique correcte et à long terme. Staline ne voulait pas la guerre. A propos, j'ai vu un document sous forme de note datée de juillet 1941 sur les activités de Viatcheslav Mikhailovich Molotov à la veille et pendant la guerre. C'était une note pour Staline. Et il accusait Molotov de ne pas avoir empêché la guerre, d'avoir perdu beaucoup, soulignait son arrogance, etc. Mais Staline n'a rien fait. Il a un peu abaissé la position de Viatcheslav Mikhailovich et l'a critiqué lors du plénum d'après-guerre du Comité central. Cependant, sa femme Polina Zhemchuzhina a fait son temps. Elle a également dirigé un mouvement visant à donner la Crimée au futur Israël. On m'a montré une photo d'elle debout devant la tour Spasskaya, entourée de 50 à 60 personnes. Ils voulaient créer une République socialiste soviétique juive en Crimée. Il a également été question d'autonomie. Mais Staline a donné le Birobidzhan aux Juifs. Ils ont accepté. Bien sûr, Polina n'irait pas en prison pour ça. Et quand Israël a été créé et que Golda Meir est venue nous voir en tant qu'ambassadrice, Pauline, qui avait de l'influence sur son mari, a placé Meir dans la maison d'État où vivait Molotov. La résidence de l'ambassadeur d'Israël n'existait pas alors. Et là, dans la datcha, des conversations sérieuses ont eu lieu. - Pourquoi l'Europe s'est-elle engagée aujourd'hui dans une politique visant à nier la contribution décisive de l'URSS dans la défaite du fascisme et à déformer les résultats de la Seconde Guerre mondiale ? - Parce que pour l'Europe, nous sommes des adversaires éternels. Dans mes travaux, je montre la gnoséologie du développement de ces relations. "Géopolitique de la civilisation russe" est mon principal travail fondamental. Je fais ici référence à nos scientifiques, à Toynbee, McKinder, Mahan, Walter Schubert. Je donne des exemples de la façon dont nous avions été formés, de la façon dont la nature avait formé notre caractère général, de la variété de nos peuples et de nos langues. Et le principal ouvrage sur la géopolitique est pour moi la Russie et l'Europe de Nikolai Yakovlevich Danilevsky, 1869. C'est le plus grand travail. Il a soudainement fait surface après 100 ans, et il montre ce qu'est l'humanité. Ce sont les types culturels-historiques qui, s'ils survivent, deviennent les civilisations ethnoculturelles mondiales à leur apogée. Et il a des réponses aux questions modernes. Il affirme que plus les groupes ethniques sont nombreux à former un état ou un type culturel-historique, c'est-à-dire une civilisation, plus le potentiel de cette civilisation est grand. Et la Grande Guerre Patriotique a montré ces qualités de notre peuple. Les Allemands se préparaient peut-être à entrer en guerre contre le peuple russe. Ils savaient quel genre de caractère il avait d'après l'histoire. Mais ils ne se préparaient pas à entrer en guerre avec l'ensemble du peuple soviétique multinational. En 1990, Mikhaïl Gorbatchev a ordonné au maréchal Dmitriy Yazov, ministre de la défense, de remettre des récompenses à ceux qui n'avaient pas été retrouvés plus tôt ; ils ont ensuite décerné de nouveaux titres de héros de guerre. Et je suis tombé sur un fait intéressant en travaillant pour le maréchal. Un Yakut, un tireur d'élite, a reçu le titre de Héros de l'Union soviétique. Et Dmitry Timofeyevich me dit : "Retardez-le, pour que je puisse le féliciter personnellement, lui parler après qu'il ait reçu l'étoile du héros. Et il est mince et d'âge moyen. Je l'ai fait parler. Je lui ai posé des questions formelles. Et il a dit : "Notre grand-père, notre arrière-grand-père et tout le monde a tiré sur un écureuil. C'est dommage de tirer sur un écureuil, il est si bon, il ne m'a pas fait de mal. Oui, tu dois le frapper dans l'œil, pour ne pas abîmer sa peau. Et tirer sur un Allemand - un si gros bâtard - j'étais heureux de le faire". Qui d'autre peut expliquer son exploit de cette manière ? Ce sont les traits de caractère de notre peuple et ils se sont complétés et combinés. Et l'on comprend pourquoi les Sibériens ont été jetés dans la bataille pour Moscou lorsqu'il y avait de fortes gelées. Ils supportaient mieux les hivers, pas comme les hitlériens. En hiver, ils se sentaient presque comme des poissons dans l'eau. Donc tous ces traits ethniques, ces traits de caractère nationaux ont fusionné en un seul courant gagnant. C'est exactement ce dont parle Danilevsky. - Oui, mais pourquoi sommes-nous d'éternels adversaires pour l'Europe ? - Walter Schubart, un philosophe allemand, a écrit un livre en 1938 intitulé L'Europe et l'âme de l'Orient. L'âme de l'Orient, c'est nous. Il écrit que l'Occident a beaucoup fait en termes d'État et de moyens techniques, mais a privé l'humanité de son âme. Et la tâche des Russes est de rendre l'âme à l'homme occidental. Il y a même des mots pour dire que l'esprit russe devrait imprégner l'Europe. C'était l'année 1938. Ce philosophe allemand voit ce qui amène le nazisme, et écrit un livre, comme un avertissement. Schubart a une autre phrase qui caractérise admirablement notre caractère : l'Anglais regarde le monde comme une entreprise, le Français comme un salon, l'Allemand comme une caserne, tandis que le Russe regarde le monde qui l'entoure comme un temple divin. Par conséquent, pour l'Europe, pour l'Occident dans son ensemble, nous sommes une essence humaine très spéciale. Ils ne vivent pas comme tous les peuples qui se font la guerre, conquièrent des terres avec les croisades, etc. Et nous ne conquérons pas beaucoup de gens, mais lorsque nous en conquérons quelques-uns, nous ne commençons pas à voler, mais à investir dans ce peuple. Personne ne l'a fait en Occident et ne le fait encore aujourd’hui. A propos, Alexandre Ier a un décret sur la façon dont la Sibérie a été développée. Si la famille était pauvre, elle ne devait pas prendre de zibeline, mais aider de toutes les manières possibles. Si une famille a un revenu moyen, elle doit prendre une zibeline par an. Et s'il s'agissait d'une famille très prospère, elle prenait deux sables. Vous voyez, c'est raisonnable. Nous avons apporté la culture et la connaissance. Nous avons élevé les gens au niveau de notre culture, et nous l'avons fait gratuitement. Il y avait des serviteurs de l'église, ils apportaient la foi, mais ils n'étaient pas forcés d'adopter l'orthodoxie. Les marchands sont venus, tout le monde a aidé. Vladimir Ivanovich Lamansky a écrit au XIXe siècle que c'est la bonne approche. Parce que si nous voulons vivre dans un seul État, un seul État, nous devons élever tous les peuples au niveau de la culture russe, de l'éducation russe. Nous n'avons pas besoin de peuples analphabètes, ce que fait le libéralisme aujourd'hui, et ce que faisait Hitler. Mais Vladimir Ivanovich écrit aussi qu'une chose étrange se produit. Dès que les nations sont élevées au niveau de la culture russe, de nombreuses cultures nationales locales cherchent à se détacher de leurs racines nationales et à faire partie de l'élite russe. Il en nomme beaucoup - aussi bien le Tatar Turgenev que les natifs d'autres nations. Et combien la culture russe est devenue plus riche grâce à cela, et combien elle est devenue plus accessible à tous. - Mais les Tatars et beaucoup de nos peuples ont leur propre culture ancienne et riche. - Je ne le nie pas. Mais je le souligne une fois de plus : l'Occident ne nous soutient pas pour ne pas supprimer les cultures des autres nations, comme ils le font là-bas, notamment en Amérique. Les Américains avec une sorte de norme de l'homme blanc essaient de fondre tout le monde dans un seul chaudron. Et dans notre pays, la culture et les traditions des petites nations sont préservées et développées. Par exemple, j'étais récemment à Mari El - une petite nation, mais elle a sa propre culture, sa propre tradition. Elle nous enrichit tous ensemble. - Et que dire de l'expulsion de peuples entiers - les mêmes Tatars de Crimée et les Allemands au Kazakhstan, les peuples caucasiens et autres ? C'est arrivé. - Oui. Staline lui-même en a parlé dans ses articles. Ensuite, il y a eu sa confrontation avec la révolution mondiale et le sionisme, qui est venu dans notre Russie, dirigé par Trotsky. Ils ont pris le pouvoir dans notre pays. Regardez la composition du premier gouvernement soviétique. Sur les 18 membres, trois Russes, dont Lénine. - Au fait, Lénine a beaucoup de sang différent versé. - C'est vrai, mais quand même. Ou regardez le premier conseil de la Tcheka : 35 personnes, deux Russes - Sokolov et Antonov-Ovseenko. Tout cela se trouve dans les archives. Au début, l'influence de Trotsky et de Sverdlov était probablement plus forte que celle de Staline, quelque part au niveau de Lénine. Mais Lénine, à partir de 1922, était essentiellement au chômage. Pouvez-vous imaginer la lutte qui a eu lieu ? Il y avait différentes factions en activité à cette époque, de nombreuses divergences entre les partis. Les trotskystes ne se souciaient pas de la Russie et de tout ce qui se passait dans le pays. Ils pensaient en termes d'autres catégories, la Russie soviétique était censée déclencher une révolution mondiale. En ce qui concerne les mêmes répressions, il y a suffisamment de mensonges. Regardez le commissaire adjoint du peuple du NKVD, Bergman, qui était en charge des camps. Aujourd'hui, de nombreux documents sont déclassifiés, mais ils ne sont pas publiés. Il y avait des instructions sur qui ramasser pour le NKVD, le VCK après Dzerzhinsky. Les toutes dernières crapules ont été repêchées, elles ont été pardonnées pour leurs crimes, jusqu'au meurtre, et elles ont été emmenées au NKVD pour se moquer des gens. Pourquoi les répressions de 1937 sont-elles imputées à Staline ? À cette époque, les barons régionaux n'étaient pas subordonnés au Kremlin, et Khrouchtchev en faisait partie. Ceux qui mettent tous les chiens sur le dos de Staline, ne comprennent pas ses capacités. Lorsque Lénine meurt en 1924, Staline ne prend pas immédiatement le relais. Lénine était le président du Sovnarkom, le gouvernement. Et Staline est resté pendant longtemps à la tête de l'appareil du VKP(b). Le parti seulement. Staline, je veux le souligner une fois de plus, a succédé à Lénine. Il y a eu une certaine lettre (mais je pense que c'est une contrefaçon) dans laquelle Lénine aurait recommandé que Staline soit écarté du poste de secrétaire général. Et après la mort de Lénine, Staline n'est pas devenu président du Sovnarkom, il a pris le pouvoir vers 1934, après que Trotsky ait été écarté de tous les postes en 1927. Mais Staline a accru son pouvoir en renforçant son autorité, et non en obtenant des postes. J'ai fait des recherches, par exemple, sur ce que Staline a fait par rapport à l'église depuis 1918. Il s'est opposé à la politique de fermeture des monastères, de destruction des églises. Et lorsqu'en 1918, Kalinin a signé une directive visant à saisir les biens de l'église, Staline, en tant que secrétaire du parti, a envoyé la sienne - à savoir qu'il s'agissait de biens historiques - et a demandé aux communistes de ne pas s'impliquer. Vous voyez quelle différence d'opinion il y avait. J'avais un étudiant, un anti-stalinien. Elle préparait sa thèse de doctorat et a trouvé un document intéressant. Elle est venue me voir et m'a montré le document dans lequel le commissaire du peuple à l'éducation se plaignait à Staline qu'en 1918, il avait été décidé de convertir toutes les langues de l'URSS à l'alphabet latin. Nous faisons une révolution mondiale et nous devons nous rapprocher du prolétariat des pays occidentaux. Et il rapporte que les Yakoutes et quelques autres nations ont réussi à passer à l'alphabet latin, mais que d'autres traînent les pieds. Et Staline écrit : "Arrêtez ces bêtises, remettez tout dans l'alphabet russe." Plus tard, Staline a obtenu le plein pouvoir. Il n'est devenu le seul commandant que pendant la Grande Guerre Patriotique. Et avant cela, les décisions étaient prises par le Politburo. - Si le premier Staline n'avait pas le pouvoir absolu, alors tout était décidé par le Politburo ? - Je ne dirais pas que tout a été décidé par le Politburo. Par exemple, il a approuvé le projet de Constitution de Staline de 1936, alors que le Plénum du Comité central n'était pas d'accord. J'ai étudié ce que Staline a proposé et ce qui a été accepté. Cette Constitution est appelée Constitution de Staline, mais l'essence des propositions de Staline a été pervertie. Il propose des élections alternatives, suggère que les communistes et les non-Partisans, les anciens officiers tsaristes, les dépossédés et les prêtres soient autorisés à voter. Mais le plénum du Comité central n'a pas adopté les propositions de Staline, la majorité a voté contre son projet. Le Politburo a appliqué la décision du plénum du Comité central. Et Staline lui-même ne tenait qu'à un fil. Il aurait pu être destitué par un vote à la majorité. Et puis Staline lui-même a écrit une déclaration sur le fait de quitter le poste de Secrétaire Général. C'était en 1936.

- Pour protester ? - Oui, sa proposition n'a pas été acceptée. Tout n'a pas été facile pour Staline, et nous lui reprochons tout. Au début, il ne pouvait pas arrêter beaucoup de gens. Au fait, Staline a vu que le trotskisme éliminait les personnes les plus intelligentes et les plus actives socialement - comme le libéralisme aujourd'hui. Trotsky disait à propos de l'éducation, ainsi que Gref, de ne pas rendre les Russes trop intelligents. Il y avait une théorie de la taille des oreilles. Voici le champ russe - un épi qui a levé, doit être taillé. Ils ont fait en sorte que les Russes ne ressortent pas trop. Où est Maïakovski, où est Blok, où est Yesenin ? La destruction du noyau russe - c'est la tâche qui était, est et sera. L'essence du libéralisme - la dépersonnalisation. Staline en était parfaitement conscient, mais ne pouvait rien faire dans un premier temps. Mais s'il n'avait pas été là, nous aurions suivi la voie trotskiste bourgeoise. - Certains libéraux disent que la victoire de 1945 est notre défaite. Ils disent, regardez comment l'Europe est libérée et comment nous sommes. Comment objectez-vous ? - Je pose la question suivante : qu'est-ce qui est le plus terrible pour nous - le fascisme national ou le fascisme libéral moderne ? Pour moi, la méthode de l'analyse comparative est la principale. Je compare ce qu'ils voulaient prendre de nos territoires occupés par Hitler à l'époque avec ce qu'ils veulent nous prendre en Russie maintenant. J'ai même un ouvrage à ce sujet. Ce sont les déclarations de Gref et Chubais sur l'éducation - et ce sont les déclarations de Rosenberg et Himmler. Ils disent à peu près la même chose. Nos libéraux disent maintenant que trois classes suffisent, et que ceux qui veulent payer pour l'éducation, qu'ils le fassent. Rosenberg et Himmler ont déclaré qu'il suffisait que les gens puissent lire l'annonce du commandement allemand, signer quelque part et autre chose. Regardez la culture - ce que les nazis ont imposé, les films qu'ils ont fait venir. L'église est passée sous le contrôle des autorités d'Hitler. Mais même les nazis n'appelaient pas la population occupée les masses fécales, les ordures. On leur a interdit de le faire. Et aujourd'hui, nous en parlons librement. Je crois que le fascisme libéral est l'héritier du fascisme national sur une base socio-nationale. Ici, nous disions que les hitlériens étaient une race spéciale. Nos oligarques et nos bureaucrates qui volent des milliards ne constituent-ils pas une classe à part ? Absolument la même anarchie. Savez-vous quelle est notre théorie aujourd'hui ? - Qu'est-ce que c'est ? - Il n'y en a pas. Prends-le, vole autant que tu peux. Pourquoi enterrer des camions remplis d'or ? Juste au cas où tu ne saurais pas ce qui va se passer demain. C'est idiot. Les fous... Le national-fascisme et le libéral-fascisme sont tous deux issus de la propriété privée, du capital, de diverses sociétés secrètes. Tout comme Hitler a été façonné par les sociétés secrètes, il en est de même aujourd'hui, nous le voyons dans la même pandémie. Ce n'est pas pour rien que l'ancien président américain Donald Trump a parlé de l'État profond. - Malgré les relations alliées avec l'Amérique et l'Angleterre après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une guerre froide que nous avons perdue. Aujourd'hui, une nouvelle guerre froide est en cours et le danger existe qu'elle redevienne chaude. Après le message du président, la chaleur de la situation autour du Donbass a cessé, mais la situation n'est pas résolue. Alors, faut-il attendre la guerre ? Après tout, l'humanité n'est pas divisée en deux comme elle l'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quelle est la place de la Russie parmi les différents acteurs aujourd'hui ? - Nous devons élargir notre plateforme de vision du monde et réaliser que l'humanité est créée à l'image et à la ressemblance de la nature vivante de la planète Terre. Et toute la vie sur la planète est organisée selon des structures d'espèces. Chaque sous-espèce a son propre programme biologique. Au XIXe siècle, Nikolaï Danilevsky l'a décrite de manière très détaillée dans son ouvrage "La Russie et l'Europe". Il faut comprendre que chaque espèce d'organisme vivant sur la planète ne vit pas seulement pour vivre, elle remplit une certaine fonction, allant jusqu'à en dévorer d'autres, comme les prédateurs. Et grâce à cette interaction fonctionnelle, la vie, l'harmonie et la beauté de la nature sont préservées. Et l'humanité est organisée de telle sorte que, outre le programme biologique, nous avons la possibilité de penser et de prendre des décisions raisonnables. La logique nous dit une chose, mais un être humain peut en choisir une autre. Le pourquoi est une question distincte. Mais la seule espèce intelligente de la planète a été créée, je crois, pour maintenir l'harmonie, si la nature n'y parvient pas. Mais à un moment donné, l'humanité a pris un chemin différent. Nous ne trouverons pas une seule espèce ou sous-espèce dans le règne animal qui cache une réserve d'une certaine richesse, de nourriture. Pourtant, la Bible, le Coran et bien d'autres choses ont été transmis à l'humanité, mais la cupidité l'emporte souvent dans la compétition entre la cupidité et la conscience. En géopolitique, les civilisations ethnoculturelles mondiales sont divisées en deux catégories : les civilisations maritimes et les civilisations continentales. Lorsqu'un navire s'approchait d'un rivage, les habitants munis de lances et d'arcs le considéraient d'abord comme un ennemi, et c'est généralement ce qui se passait. Les navires, qui par nécessité accostaient sur le rivage, regardaient également les habitants de la terre d'un œil très méfiant. Une confrontation a alors été mise en place. Que nous dit encore la géopolitique ? Les peuples continentaux vivent de leur labeur, ils ont peu d'occasions de voyager, de se déplacer, ils sont plus conservateurs et moins avides. Les peuples maritimes, en revanche, vivent de proies et sont toujours à la recherche de quelque chose à saisir. Le grand Hegel a écrit que "la mer appelle au pillage". - Vous voulez dire des pirates ? - Bien sûr que oui. Ecoutez, il y a des monuments aux pirates en Angleterre. Il importe peu qu'ils aient coulé ou volé quelqu'un. La géopolitique classique n'a pas pris en compte ces sujets émergents, qui sont montrés dans "Tarass Boulba". Il vend aux Polonais, et aux Cosaques. Mais aujourd'hui, ce sont les revendeurs, les banquiers de la croissance, les usuriers, les sociétés transnationales qui sont devenus les principaux acteurs du processus géopolitique mondial. Et nulle part en géopolitique, ils ne sont pris en compte. Si la Charte des Nations unies et les accords internationaux régissent le comportement des États et des peuples, alors la société financière mondiale n'est pas réglementée. Et surtout, les capitaux financiers servent de base à la formation de sociétés fantômes et secrètes, qui résolvent les problèmes en coulisse. Trump les a appelés l'État profond. Aujourd'hui, ils deviennent des acteurs majeurs. Et les États, à l'exception de quelques-uns, sont désormais essentiellement contrôlés par des sociétés transnationales et mondiales. La Russie en fait partie. Et l'Amérique a été parmi les premiers. - Vous parlez d'un gouvernement mondial ? - Bien sûr que je le suis. Tout a commencé en Angleterre, puis il y a eu une répartition des rôles. En 1908, il y a eu la question de la création d'un système de réserve fédérale, qui a été une bataille puissante. Puis sur une île (Jekyll - ndlr) proche des Etats-Unis, les plus grands banquiers se sont réunis, les Baruch, les Morgan, les Dupon, les Warburg et autres. Américaine, tout d'abord, mais aussi britannique et européenne. Et ils ont accepté le plan. Sa formule était la suivante : "L'électricité est une marchandise, même si elle est la plus chère. Par conséquent, le pouvoir mondial doit appartenir aux financiers internationaux. Et ce sont eux qui ont fait passer la Fed en 1913. Il s'agit d'un bureau privé, car il a été créé par plusieurs banques privées sans la présence de l'État. Et le président américain Woodrow Wilson, qui a adopté la Fed, s'est écrié dans ses mémoires qu'il était l'homme le plus malheureux, parce qu'il avait permis le vol de l'État. Ce capital financier s'est emparé du pouvoir mondial à tel point qu'il forme aujourd'hui le cours politique et économique de l'humanité. Dans tous les pays. Dans les années 60, sous la direction de David Rothschild, la théorie de la programmation sociale a été élaborée et mise en œuvre. À l'époque, nous n'y avons pas prêté attention. Il s'agissait d'un programme de l'humanité se détournant de l'espace, alors que le monde entier, après le vol de Youri Gagarine, se précipitait vers le mode de vie des consommateurs. Car si tout le monde aspire à l'espace, qui fera des bénéfices ? Et la science, l'éducation, à bien des égards, s'est transformée en mode de consommation. Et l'Union soviétique s'est également tournée vers elle. Comme le disait Gorbatchev, il fallait nourrir le pays pour que la vie soit comme à l'Ouest. Ils ont commencé à comparer ce qui se passait avec nous et avec eux. Khrouchtchev a même répandu l'idée que nous devions rattraper et dépasser l'Amérique. Pourquoi ? Avons-nous pris du retard dans l'espace ? Dans la technologie ? Dans la culture, l'éducation ? Non. Mais il était nécessaire de rattraper le niveau de consommation. Pour que l'humanité se tourne vers la consommation. Et cela renforce le pouvoir des banquiers, des financiers et détache l'humanité de la direction intellectuelle et spirituelle du développement. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous constatons que Bill Gates, Soros et toute l'équipe parlent plus ouvertement. Ils dirigent la communauté mondiale grâce à l'argent. Et ce gouvernement mondial établit certains programmes. En 1971, Toffler (Alvin Toffler, philosophe, sociologue et futurologue américain, l'un des auteurs du concept de société post-industrielle - Ndlr) a dressé un tableau de la façon dont nous vivrons au XXe siècle. Je l'ai relu récemment. Et vous pensez, comment aurait-il pu prédire une telle chose ? Mais cela pose la question. L'a-t-il prévu, ou a-t-il simplement annoncé les plans de quelqu'un d'autre ? Ou a-t-il suggéré à ladite communauté de l'ombre que c'est le genre de monde dont nous avons besoin ? Aujourd'hui, ils gouvernent non seulement les États et les peuples, mais aussi chaque personne, en changeant sa mentalité. Et en même temps que la vision du monde, la conscience change. Il y a environ 6-8 ans, j'ai soudainement rencontré un problème. À une époque, j'ai eu des contacts avec le centre d'entraînement des cosmonautes, je le visitais souvent. Je rencontre un cosmonaute soviétique, deux fois héros, et il me raconte une chose terrible : l'année dernière, le corps des cosmonautes était en sous-effectif. Je lui ai demandé : "Pourquoi ne viennent-ils pas ?" Il dit : "Parce que la première question est : "Combien vais-je recevoir ? Est-ce que je recevrai au moins un million de dollars pour le vol ou pas ?" Et quand ils découvrent combien ils sont payés, ils disent : "Qu'est-ce que c'est que ça, risquer plus ? Et ils n'y vont pas." Ils ne pensent même pas à appréhender la distance cosmique, le sommet de la perfection humaine pour s'y sentir. Comprenez-vous comment la conscience a été modifiée ? Le mode de vie du consommateur devient contrôlable. Mais il s'agit, comme toujours, d'engraisser l'agneau pour l'abattre à temps. Aujourd'hui, quand on parle de guerre, il est difficile de deviner si elle aura lieu ou non. L'Ukraine, par exemple. - Oui, en ce moment, des millions de personnes s'inquiètent de savoir s'il y aura un affrontement direct entre la Russie et l'Ukraine. - Et cela ne dépend plus de nous, les gens ordinaires. La guerre de l'Ukraine avec la Russie signifie la guerre de la Russie avec l'OTAN, car l'OTAN a donné des garanties de sécurité à l'Ukraine. La question est de savoir qui veut cette guerre. Notre peuple ne le veut pas, l'AFU et l'armée russe ne veulent pas se battre, car les plus jeunes, les plus beaux, les plus courageux meurent. Je suppose que ni Zelensky ni Poutine ne sont particulièrement désireux de se battre. Pourtant, quelque part, quelque chose se dessine dans l'esprit de M. Poutine : il pourrait y avoir une courte guerre rapide et une victoire, qui assurerait le succès de Russie Unie aux prochaines élections. Mais il n'y aura pas de victoire rapide. Aujourd'hui, tous les domaines, à l'exception de la minorité évidente, comprennent que la victoire est d'empêcher une guerre. Et nous sommes une majorité écrasante. Et une poignée veut la guerre. Dans quel but ? De sorte que géopolitiquement, les Slaves s'affaiblissent mutuellement. Et alors il n'y a pas besoin qu'Hitler détruise le monde slave. Ils se détruiront eux-mêmes. Les plus actifs y mourront, les futurs opposants au pouvoir corrompu, en Ukraine, comme en nous - ils iront là, dans la fournaise. En d'autres termes, il y a une purification de l'honneur, de la conscience, de la sainteté. Les gens honnêtes sont nettoyés. Et les crapules, les enfants des députés de Russie Unie et autres n'iront jamais là-bas. Et s'ils partent, ils ne partiront que plus tard. Ils apporteront la victoire à Moscou sur Kiev, si une telle chose se produit. Ils savent où et quand aller. Donc personne n'a besoin de cette guerre. Mais quelqu'un peut commander à la fois Poutine et Zelensky. Je suis un témoin du début du bombardement de la République fédérale de Yougoslavie, alors qu'un État beau et amical était en train d'être détruit. Les Serbes, tout d'abord, étaient prêts au combat. Nous étions là un peu pour les aider à renforcer leur préparation au combat. Eltsine a fait pression sur Clinton pour qu'il n'y ait pas de guerre là-bas, et ainsi de suite. En outre, nous exerçons une forte pression sur l'OTAN. À l'époque, nous avions déjà un accord Russie-OTAN, signé en 1997, qui interdisait [de bombarder la Yougoslavie]. C'est-à-dire que je n'ai pas vu à l'OTAN, en communiquant avec tous les représentants, que quelqu'un voulait la guerre. Pourquoi l'Europe voudrait-elle la guerre ? Nous étions amis avec les Allemands. Les Belges ne voulaient pas de cette guerre. Même les Suisses, non membres de l'OTAN, criaient que tous les réfugiés, les trafiquants de drogue du Kosovo se réfugiaient chez eux. Pas besoin de guerre. Et Clinton n'était pas d'accord pour une guerre. Et ensuite, que se passe-t-il ? - Le scandale de Monica. - Ils trouvent la culotte de Monica Lewinsky, ils font un scandale au monde entier. C'est embarrassant ! Le président des États-Unis a couché avec la fille... - Leonid Grigorievich, il y avait en fait une robe bleue, je crois, et il y avait quelque chose d'appelé.... dans le bureau ovale. - Eh bien, oui, oui, oui. C'est ce que j'appelle... Et Clinton est menacé de destitution. Puis il disparaît pendant 24 heures. L'Amérique a vécu 24 heures sans président. Il a été convoqué et s'est rendu à la loge maçonnique Skull and Bones. Pas de gardes, personne n'était autorisé à entrer. Il sort, épuisé, fatigué, va à la Maison Blanche et donne l'ordre de commencer à bombarder la Yougoslavie. L'Impeachment est immédiatement levé, il rétablit sa position politique, et même Hillary Clinton lui pardonne toute l'affaire. Qui a donné cet ordre où ? Alors c'est comme ça. - Que va-t-il donc se passer avec l'Ukraine après tout ? - Nous allons faire des suppositions aujourd'hui. Nous voyons que Biden a des raisons personnelles de haïr les Russes pour avoir insulté, discrédité son fils, révélé son accord sur le Donbass, Lugansk. En outre, il existe des intérêts politiques, économiques et, surtout, un intérêt national - fermer l'accès aux mètres cubes de gaz russe à l'Europe. Parce que les Européens sont en difficulté dans ce domaine, ils ne veulent pas acheter du gaz de schiste américain, mauvais et cher. Et c'est profitable pour l'économie américaine. Ils ont pris la décision sans précédent de vendre du pétrole brut et du gaz de schiste. Pour maintenir leur économie à flot, au moins. Et c'est ce problème qu'il faut résoudre. Et pour cela, la guerre de la Russie avec l'Ukraine est très importante. Ensuite, ils feront pression sur l'Europe par l'intermédiaire du conseil de l'OTAN et ce dernier décidera, parce que l'OTAN a donné des garanties de sécurité à l'Ukraine, de ne pas acheter un seul mètre cube de gaz russe. C'est tout. Et voici la question maintenant. Biden a fait son chemin à reculons. Et qui est au-dessus du président américain ? Le Congrès ne lui a pas mis la pression sur la guerre. Il y a donc une structure de pouvoir de l'ombre. Ce que l'État profond a appelé Trump. Mais il ne faut pas croire que ces gens sont assis dans des bunkers quelque part, à se cacher. C'est un réseau qui s'étend dans le monde entier. Il s'agit de mécanismes centrés sur le réseau qui ont pour mission d'accéder à des postes clés où sont prises les décisions stratégiques. Il y a plusieurs centres - le club Bilderberg, la commission trilatérale, etc. L'ordre d'entrer en guerre viendra de là, et ensuite... Je l'ai déjà dit dans les médias. 1998. Nous avons tous observé et agi très attentivement afin d'empêcher le bombardement de la Yougoslavie. Mais au final, comment Clinton a-t-il été testé et brisé ? Et à la fin de l'année 98, il y a eu une réunion du club Bilderberg, et j'ai reçu une information selon laquelle une décision avait été prise : "Belgrade, Pourim, attentat". Informations cryptées. Cela signifiait que l'attaque sur Belgrade aurait lieu pendant la fête juive de Pourim. Tout s'est passé exactement le 24 mars, c'est le jour férié. C'est tout. Et avant cela, il y avait des pressions sur Clinton, avant cela, tous nos libéraux prononçaient des discours de victoire. Tchernomyrdine avait tout laissé tomber pour que nous n'intervenions pas dans la défense des Serbes