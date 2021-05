Leonid Ivashov : Les États-Unis ont continuellement développé des armes biologiques. (Club d'Izborsk, 12 mai 2021)

Leonid Ivashov : Les États-Unis ont continuellement développé des armes biologiques.

12 mai 2021

https://izborsk-club.ru/21040

Le Conseil de sécurité russe a accusé les États-Unis d'intensifier le développement d'armes biologiques pour divers pays du monde. Le premier secrétaire adjoint du Conseil de sécurité, Yury Averyanov, a fait cette déclaration.

"Ces dernières années, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont considérablement intensifié la recherche biologique dans de nombreux pays du monde. Les États-Unis élaborent des plans de travail individuels pour chaque pays en fonction des besoins des bioprogrammes nationaux, principalement à des fins militaires", a déclaré M. Averyanov dans une interview accordée à RIA Novosti.

Il a ajouté que ces activités sont mises en œuvre par l'imposition rigide du Partenariat mondial pour la non-prolifération des armes de destruction massive, des engagements biologiques bilatéraux conjoints et des programmes conjoints de réduction des menaces.

Au début du mois d'avril, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolai Patrushev, a déclaré dans une interview que de plus en plus de laboratoires biologiques sous contrôle américain se développaient à pas de géant dans le monde, notamment près des frontières de la Russie et de la Chine. Selon son évaluation, il y a de bonnes raisons de croire que des armes biologiques y sont développées.

"Bien sûr, nous et nos partenaires chinois avons des questions. On nous dit qu'il existe des stations sanitaires pacifiques près de nos frontières, mais elles nous rappellent plutôt Fort Detrick dans le Maryland, où des Américains travaillent sur la biologie militaire depuis des décennies", a déclaré M. Patrushev.

Le secrétaire du Conseil de sécurité a attiré l'attention sur les épidémies de maladies qui ne sont pas caractéristiques de ces régions et sur le fait que les gouvernements des pays où se trouvent les installations "n'ont aucune idée réelle de ce qui se passe entre leurs murs".

Le sujet du développement d'armes biologiques, y compris sur le territoire des républiques post-soviétiques, a été soulevé plus d'une fois ces dernières années. Par exemple, en 2018, Igor Kirillov, chef des troupes de protection radiologique, chimique et biologique (RCDP) des forces armées russes, citant des données de l'ancien ministre géorgien de la Santé Igor Giorgadze, a déclaré que les Américains du laboratoire Lugar en Géorgie pourraient avoir testé un agent chimique hautement toxique sur des humains, entraînant la mort de 73 citoyens géorgiens.

En avril 2020, le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé son inquiétude concernant le "Centre de recherche en santé publique de Lugar" construit par les États-Unis en Géorgie et a préconisé que des experts russes visitent ce centre. Tbilissi a rejeté les accusations de double activité de laboratoire, mais a accepté d'accorder l'accès aux experts russes uniquement dans le cadre d'une équipe internationale.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, la menace de développer des armes biologiques de destruction massive s'est accentuée. Bien que les scientifiques, y compris russes, n'aient trouvé aucune preuve que le virus soit d'origine humaine, le colonel général à la retraite Leonid Ivashov, président de l'Académie des problèmes géopolitiques, estime qu'une telle possibilité est bien réelle et appelle à un renforcement des efforts de lutte contre les armes biologiques.

- Il n'y a rien de nouveau dans ces informations ; elles ont simplement commencé à mettre l'accent sur la politique américaine. Les armes biologiques ont été continuellement développées par eux. La recherche s'est particulièrement intensifiée après la Seconde Guerre mondiale, nous avons enregistré cette activité lorsque nous avons atteint la parité nucléaire avec les États-Unis.

Bien entendu, la communauté internationale s'est opposée à cette recherche. Mais les Américains ont bloqué la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques de 1972, et bloqué jusqu'à ce jour sous le prétexte de l'impossibilité de contrôle. La convention existe, mais elle ne fonctionne pas pour eux.

Les services de renseignement soviétiques ont bien travaillé, et nous avons reçu des informations selon lesquelles ce type d'armes était créé dans le monde entier - en Afrique, en Asie du Sud-Est, où, sous couvert de recherche sur les insectes ou la fièvre, des bio-laboratoires ont été créés. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les Américains ont placé sous leur contrôle tous les laboratoires des nouveaux pays indépendants. Ils ont pris tous les laboratoires de Géorgie, d'Arménie et ont pris sous leur contrôle tout ce qui était développé en Ukraine et dans d'autres États post-soviétiques.

Nous n'avons pas réagi à cela de quelque manière que ce soit. Il aurait été possible de faire la même chose, comme pour les armes nucléaires qui ont été exportées des anciennes républiques soviétiques vers la Russie en vertu du protocole de Lisbonne. La même chose aurait dû être faite avec la recherche et le savoir-faire biologiques. Mais nous avons donné tout ça aux Américains.

Et aujourd'hui, nous devrions dire des mots désagréables à l'adresse des dirigeants modernes de la Fédération de Russie. Pourquoi se vanter constamment de nouveaux types d'armes ? Vladimir Poutine en 2018 lors de son discours à l'Assemblée fédérale a beaucoup parlé du fait que nous avons les missiles les plus puissants et ainsi de suite. En faisant cela, nous provoquons les Américains à riposter. Oui, les armes doivent être développées, mais nous ne devrions pas nous vanter d'avoir les moyens les plus efficaces de tuer des gens.

En outre, les Américains développent aujourd'hui de nouveaux moyens de destruction massive interdits ou généralement non réglementés - il s'agit d'armes informationnelles-psychologiques et psychotropes, qui frappent des milliards de personnes. On développe également des armes lithosphériques qui permettent d'utiliser les processus tectoniques, et on étudie les dommages depuis l'espace. Les armes nucléaires passent à l'arrière-plan ou sont utilisées comme initiateurs du changement climatique.

L'armée ne reste pas immobile. Les Américains développent et testent toute une série d'armes de destruction massive ultramodernes, prêtes à être utilisées. Les armes biologiques sont un type de ces armes. Ils ne sont pas nouveaux en eux-mêmes, mais on leur donne de nouvelles qualités et propriétés. Nous devons être préparés à cela. Nous ne devons pas seulement déclarer que les Américains développent des armes biologiques, mais soulever la question à l'ONU pour la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques.

- La pandémie de coronavirus a montré à quel point l'humanité est vulnérable aux menaces biologiques. Cela a mis le problème des armes biologiques sur le devant de la scène. Développons-nous des programmes pour contrer ces menaces ?

- J'ai peu de doutes quant à la nature humaine de la pandémie de coronavirus. Il existe un type d'arme tel que les virus infectieux du champ de bataille. Il s'agit de données confidentielles, mais je pense que le Pentagone possède à lui seul une quarantaine de laboratoires secrets dans le monde. D'autre part, les grandes entreprises, y compris les sociétés pharmaceutiques, disposent également de laboratoires similaires.

Les Américains ont des programmes d'accès spéciaux, auxquels même le Président et le Congrès des États-Unis ne sont pas autorisés. Donald Trump a commencé à parler de ces programmes et a exigé qu'ils soient divulgués, mais ils n'ont pas voulu le laisser s'en approcher. Mais des gens comme Bill Gates ou George Soros y ont accès. Le grand danger est que les États ne peuvent aujourd'hui contrôler le développement et la production d'armes biologiques. C'est sur cela que nous devons nous concentrer.

Il me semble qu'il y a trop de facteurs d'information qui se chevauchent, et si on les aligne dans une chaîne logique, il devient évident qu'il y a un objectif d'envergure mondiale - réduire la population au niveau d'un milliard d'or et moins. Ce n'est pas un hasard si, lors de nombreuses conférences internationales, il s'échappe que la Terre ne pourra pas nourrir un tel nombre de la population.

À propos, l'initiateur de cette discussion était le Club de Rome, qui abandonne maintenant ces programmes. Mais il existe d'autres programmes, tant ouverts, comme le contrôle des naissances et la régulation des familles, que fermés. Et c'est dans le cadre de ce dernier que sont développés les moyens de réduire le nombre de Terriens.

Tout cela est à la vue de tous. Mais pour une raison quelconque, il est impossible d'étudier ce coronavirus pandémique au niveau scientifique en Russie. Seul un vaccin fait l'objet d'une promotion active. Toutefois, nous ne devons pas commencer par le vaccin, mais par la recherche des causes et des sources de la pandémie.

Cependant, la communauté scientifique est seule, et au niveau de l'État, dans notre pays, la médecine est dirigée par des personnes comme Golikova, qui n'ont jamais injecté une personne de leur vie. Ils se sont emparés d'un vaccin et l'ont appelé le salut. Mais aujourd'hui il y a un virus, et demain il y en aura un autre. Nous avons besoin de solutions fondamentales.

- Qu'est-ce que c'est ?

- La première consiste à définir ce virus comme étant d'origine humaine. Ensuite, des poursuites peuvent être engagées devant des tribunaux internationaux et des commissions peuvent être créées, comme celle qui s'est occupée du Boeing abattu au-dessus du Donbass. Pourquoi la Russie, avec la Chine et d'autres pays, ne créerait-elle pas une telle commission internationale ? Je pense que Trump, même en tant que président, y serait allé aussi, vu son attitude envers l'Organisation mondiale de la santé. C'est là que nous aurions dû commencer.

Les représentants de notre Académie ont déjà déclaré qu'il est nécessaire de créer notre organisation de soins de santé russe, mais de type international. Les pays de la CEI, d'autres États et des organisations internationales intéressés par cette coopération peuvent y participer. La question doit être résolue de manière radicale. Mais ce n'est pas encore le cas. Je n'exclus pas que cette déclaration du Conseil de sécurité ne soit qu'une déclaration promotionnelle, et qu'après cela, ils recommencent à pousser le vaccin Sputnik. Ce sont des affaires, mais pas une stratégie de sécurité avec des armes biologiques en tête.

Leonid Ivashov

Leonid Grigorievich Ivashov (né en 1943) est une personnalité militaire, publique et politique russe. Colonel Général. En 1996 - 2001, chef de la direction principale de la coopération militaire internationale au ministère de la défense. Docteur en sciences historiques, professeur. De 1996 à 2001, il est devenu le chef du département de la coopération militaire internationale du ministère de la défense, colonel-général de Russie. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.