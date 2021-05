Paul Craig Roberts: Le système de santé publique américain est totalement corrompu (24 mai 2021)

Le système de santé publique américain est totalement corrompu

24 mai 2021

Paul Craig Roberts

https://www.paulcraigroberts.org/2021/05/24/americas-public-health-system-is-utterly-corrupt/

Un signe certain de l'effondrement d'un pays est la corruption ouverte de ses institutions publiques et privées. Lorsque la corruption n'a plus à être cachée mais peut être ouvertement bafouée, les valeurs et les normes qui constituaient l'âme du pays se sont érodées.

Essayez de trouver une institution américaine qui ne soit pas corrompue. Même lorsqu'il a été confronté à la menace du Covid, le système de santé publique américain n'a pas pu s'élever au-dessus de l'appât du gain. Des remèdes efficaces, comme le HCQ et l'Ivermectin, ont été diabolisés et interdits dans de nombreux États. La plupart des décès dus au Covid sont le résultat de l'absence de traitement.

Tout au long de la prétendue "pandémie de Covid", les agences de réglementation, les bureaucraties sanitaires, les associations médicales, les gouverneurs des États, les médias et Big Pharma ont agi pour empêcher toute alternative au vaccin.

Dès le premier jour, l'accent a été mis sur les bénéfices d'un vaccin. Pour que les gens se soumettent à un vaccin expérimental et non testé, il fallait qu'il n'y ait pas de remède. Pour garder la voie ouverte uniquement à un vaccin, même des suppléments tels que la NAC, qui a montré son efficacité à la fois comme prévention et comme traitement du Covid, a été contestée par la FDA dans son utilisation comme supplément. En réponse, amazon.com, un important vendeur en ligne de compléments alimentaires, a retiré la NAC de son offre.

https://www.lewrockwell.com/2021/05/no_author/fda-protects-covid-19-vaccine-makers-seeks-withdrawal-of-competing-dietary-supplement/

Il était essentiel de susciter la peur pour inciter les gens à faire la queue pour se faire vacciner. La peur était complétée par des menaces d'incapacité à voyager, à assister à des manifestations sportives, à reprendre son travail.

Un test Covid, connu sous le nom de PCR, a été délibérément effectué à des cycles élevés connus pour donner un pourcentage très élevé de faux positifs. Ces faux positifs garantissaient un taux d'infection élevé qui effrayait les gens. Des incitations économiques ont été utilisées pour que les hôpitaux déclarent tous les décès comme étant des décès dus à Covid, exagérant ainsi considérablement la mortalité due à Covid.

Comme vous l'avez peut-être remarqué, aucun cas de grippe n'a été signalé l'hiver dernier, la grippe ayant été ajoutée aux statistiques de Covid.

Un certain nombre de rapports ont été publiés selon lesquels le vaccin Covid n'empêche pas certaines personnes vaccinées de contracter le Covid. D'autres rapports indiquent que les personnes vaccinées deviennent des propagateurs du Covid. Il existe également des rapports faisant état d'un grand nombre de décès et de blessures causés par le vaccin Covid.

https://www.paulcraigroberts.org/2021/05/22/covid-vaccine-more-dangerous-than-covid/

Afin de supprimer les faits et de maintenir la vente du vaccin Covid, le Center for Disease Control (CDC), qui a soutenu l'exécution du test PCR à des cycles élevés afin de gonfler le nombre de cas de Covid, exécute le test PCR à des cycles beaucoup plus faibles dans le cas des personnes vaccinées infectées afin de minimiser le nombre de personnes vaccinées qui ont contracté le Covid.

Afin de créer une image artificielle de l'efficacité du vaccin, les infections asymptomatiques et légères sont exclues du rapport sur les personnes vaccinées ayant contracté le Covid. Seules les personnes vaccinées qui ont attrapé le Covid et qui ont dû être hospitalisées ou en sont mortes sont comptées parmi les personnes qui ont attrapé le Covid malgré leur vaccination. Cependant, les personnes non vaccinées ne présentant que des symptômes mineurs ou les faux positifs d'un test PCR à haut cycle sont ajoutés au nombre de cas de Covid.

https://www.zerohedge.com/covid-19/caught-red-handed-cdc-changes-test-thresholds-virtually-eliminate-new-covid-cases-among?utm_campaign=&utm_content=Zerohedge%3A+The+Durden+Dispatch&utm_medium=email&utm_source=zh_newsletter

Voir aussi : https://off-guardian.org/2021/05/18/how-the-cdc-is-manipulating-data-to-prop-up-vaccine-effectiveness/

Il s'agit d'une manipulation évidente et flagrante des statistiques afin de faire peur aux gens à propos de Covid tout en les rassurant sur l'efficacité du vaccin. Surévaluer le nombre de cas parmi les personnes non vaccinées tout en sous-évaluant le nombre de personnes qui ont contracté le Covid alors qu'elles étaient vaccinées est sans vergogne et protège l'image inventée de la sécurité et de l'efficacité du vaccin.

La falsification des statistiques dans le but de susciter une peur massive du public et d'empêcher le traitement de maladies connues pour être sûres et efficaces, afin de maximiser les taux de mortalité, a généré des milliards de dollars de bénéfices pour Big Pharma et les industries associées, le PDG de Moderna figurant en tête de liste des neuf nouveaux milliardaires qui se sont enrichis grâce au lancement des vaccins Covid. Ces milliardaires se sont enrichis sur la mort de centaines de milliers de personnes qui sont décédées à cause d'une absence forcée de traitement - des morts imposées pour protéger les profits des vaccins.

https://www.rt.com/news/524294-vaccine-billionaires-patent-waiver/

Va-t-on faire quelque chose contre cette extraordinaire corruption du système de santé publique américain ?

---------------------

Traduit de l’américain par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.

Vidéo: IF PEOPLE GET JABBED AFTER WATCHING THIS THEY ARE BEYOND SAVING

https://odysee.com/@PatrickWalkey:6/If-People-Get-Jabbed-After-Watching-This-They-Are-Beyond-Saving-if-people-get-jabbed-after-watching-this-they-are-beyond-saving_tBvlQrUtVXF66yx:5