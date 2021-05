Robert F. Kennedy Jr. s'entretient avec la journaliste d'investigation Whitney Webb sur la "dissimulation délibérée" de la relation entre Bill Gates et Jeffrey Epstein.

Investigative journalist Whitney Webb told Children’s Health Defense Chairman Robert F. Kennedy, Jr., on the “RFK Jr. The Defender Podcast,” that vaccine passports are part of a global plan to tie together vaccine status, economic activity and biometric identity.

Children's Health Defense Team

Investigative journalist and researcher Whitney Webb dives deep into the murky relationship between now-deceased pedophile Jeffrey Epstein, billionaire Bill Gates and other Silicon Valley elite, in an interview with Children’s Health Defense Chairman Robert F. Kennedy, Jr., on the “RFK Jr The Defender Podcast.”

Webb, author of “One Nation Under Blackmail,” writes for her website, Unlimited Hangout, as well as The Last American Vagabond and The Defender, covering topics on intelligence, tech, surveillance and civil liberties.

There is a “deliberate coverup,” said Webb, of the true ties between Gates and Epstein. Many of the Silicon Valley elites “are part of something called the Edge Foundation,” which is how “Epstein was able to connect so intimately with a lot of the individuals who would later become the Silicon Valley elite,” Web told Kennedy.

Many of today’s big Silicon Valley companies have origins tied to the intelligence community, said Webb. The Central Intelligence Agency’s venture capital arm, In-Q-Tel, invested in technologies deemed useful to intelligence forces, and when they did, they had a hand in the company’s product development, Webb explained.

Webb also told Kennedy about her opinions on vaccine passports, which, she says, aren’t just about tracking vaccines, but are a part of a global plan to move towards a cashless, digital-banking based society where vaccine status, economic activity and biometric identity are all tied into one.

Webb said:

“So for people that think the vaccine passports will just be for the COVID-19 vaccine, that’s not true either. This framework also is for literally any vaccination that the state determines is required.”

La journaliste d'investigation Whitney Webb a déclaré au président de Children's Health Defense, Robert F. Kennedy Jr, sur le "RFK Jr. The Defender Podcast", que les passeports vaccinaux font partie d'un plan mondial visant à relier le statut vaccinal, l'activité économique et l'identité biométrique.

L'équipe de Children's Health Defense

La journaliste d'investigation et chercheuse Whitney Webb plonge dans les relations troubles entre le pédophile Jeffrey Epstein, aujourd'hui décédé, le milliardaire Bill Gates et d'autres élites de la Silicon Valley, dans une interview avec le président de Children's Health Defense, Robert F. Kennedy Jr, sur le "RFK Jr The Defender Podcast".

Mme Webb, auteur de "One Nation Under Blackmail", écrit pour son site Web, Unlimited Hangout, ainsi que pour The Last American Vagabond et The Defender, des articles sur le renseignement, la technologie, la surveillance et les libertés civiles.

Il y a une "dissimulation délibérée", a déclaré Webb, des véritables liens entre Gates et Epstein. De nombreuses élites de la Silicon Valley "font partie de ce que l'on appelle la Fondation Edge", et c'est ainsi qu'"Epstein a pu établir des liens si étroits avec un grand nombre de personnes qui allaient devenir l'élite de la Silicon Valley", a déclaré Webb à Kennedy.

Beaucoup des grandes entreprises de la Silicon Valley d'aujourd'hui ont des origines liées à la communauté du renseignement, a déclaré Webb. La branche de capital-risque de la Central Intelligence Agency, In-Q-Tel, investissait dans des technologies jugées utiles aux forces de renseignement, et lorsqu'elle le faisait, elle participait au développement des produits de l'entreprise, a expliqué Mme Webb.

Mme Webb a également fait part à M. Kennedy de son opinion sur les passeports pour vaccins, qui, selon elle, ne servent pas uniquement à suivre les vaccins, mais font partie d'un plan mondial visant à évoluer vers une société sans argent liquide, basée sur la banque numérique, où le statut vaccinal, l'activité économique et l'identité biométrique sont tous liés.

Webb a déclaré :

"Ainsi, pour les personnes qui pensent que les passeports vaccinaux ne concerneront que le vaccin COVID-19, ce n'est pas vrai non plus. Ce cadre s'applique aussi à toute vaccination que l'État juge nécessaire."

Traduit de l'américain par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.

