Sergey Kutenyov : la démographie est un défi majeur pour la Russie (Club d'Izborsk, 26 mai 2021)

Sergey Kutenyov : la démographie est un défi majeur pour la Russie

26 mai 2021

https://izborsk-club.ru/21112

La situation démographique malsaine de notre pays est l'un des problèmes clés de la Russie, dont la solution affecte le bien-être de nos citoyens et le renforcement de l'État sur la scène mondiale. Des dizaines de programmes dans le cadre du projet national "Démographie" s'efforcent aujourd'hui de le résoudre. Dans ses messages, notre président a parlé à plusieurs reprises de la création de conditions sociales favorables à la naissance d'enfants ; nous avons soulevé cette question à plusieurs reprises au niveau régional. Après tout, si, dans les décennies à venir, nous n'offrons pas un climat social sain et des conditions propices à l'augmentation du taux de natalité, nous ne disposerons tout simplement pas des ressources humaines nécessaires à la percée économique et à la protection des intérêts du pays dans le monde. Selon la Banque mondiale, dans les pays développés, les ressources de la population valide représentent entre 68 % et 76 % de la richesse nationale totale. Autrement dit, le potentiel humain est le principal facteur de croissance économique dans le monde moderne, et l'efficacité de l'utilisation de toutes les autres ressources de développement dépend de sa condition.

Dans ce domaine, malheureusement, la région d'Orel est loin derrière la plupart des régions russes. Selon le "classement démographique national des sujets de la Fédération de Russie - 2021" récemment publié, les régions d'Orel, de Pskov, de Smolensk et de Leningrad se classent au dernier rang avec les pires rapports fécondité/mortalité. À la fin de l'année dernière, dans un classement démographique similaire des régions, la région d'Oryol occupait la 80e place sur 85. Les sociologues et les économistes affirment que nous sommes tombés dans ce gouffre démographique en raison de la désintégration du pays et de l'appauvrissement massif de la population au début des années 90. Aujourd'hui, la petite génération post-réforme entre dans ses meilleures années de reproduction et peut difficilement compenser l'échec qui s'est produit. Une grave pénurie de la population en âge de travailler ralentit le développement technologique et la croissance économique dans son ensemble. Le problème est d'autant plus aigu dans les régions : l'exode des personnes en âge de travailler vers les mégapoles, le manque de personnel qualifié, le vieillissement général de la population locale et l'abandon des petites localités ne sont que quelques-uns des problèmes causés par les faibles taux de natalité et l'exode de la population. Malheureusement, l'Oblast d'Oryol n'est que le meilleur exemple, mais la situation est presque la même dans la plupart des régions russes aujourd'hui.

Dans notre pays, le taux de natalité est en baisse pour la quatrième année consécutive, et en 2017, il y a eu un véritable effondrement qui se poursuit aujourd'hui. Il en résulte un déclin naturel de la population avec un faible taux de natalité et une forte mortalité. Rosstat a indiqué que le déclin naturel de la population russe en 2020 était le plus élevé de ces 12 dernières années, et que le nombre d'habitants a diminué pour atteindre 146 171 000 personnes. Dans la région d'Orel, au début de l'année 2021, la population était de près de 725 000 personnes, alors qu'en 1995 seulement, nous avions 909 000 personnes, soit près d'un quart de plus.

Bien sûr, le problème est complexe et un ou deux facteurs ne peuvent pas expliquer le faible taux de natalité. Il s'agit des orientations de valeurs des jeunes, des mauvaises habitudes, de l'écologie, de la mortalité infantile et des problèmes de santé en général.

Cependant, un baby-boom en Russie est encore possible, mais il faut pour cela surmonter un certain nombre de contraintes économiques et, surtout, morales et éthiques. Premièrement, les jeunes Russes, en moyenne, se marient (et donc donnent naissance à des enfants) beaucoup plus tard que la génération de leurs grands-parents et même de leurs parents. Deuxièmement, le pays enregistre un taux de divorce catastrophique. En fait, la plupart des mariages se terminent par un divorce, plusieurs années après l'enregistrement. Et bien qu'il y ait toujours plus de mariages conclus en Russie que de divorces, la différence entre ces chiffres diminue chaque année. La preuve de la priorité des valeurs dans le traitement de la question démographique est sous nos yeux : les régions dotées d'institutions nationales et religieuses et de structures familiales traditionnelles (Tchétchénie, Ingouchie, Daghestan, Touva, etc.), avec des indicateurs économiques identiques ou inférieurs, ont un taux de natalité beaucoup plus élevé que les régions où la population russe est urbanisée.

De même, l'ensemble du programme d'information devrait être axé sur les familles nombreuses, avec pour objectif qu'une famille complète avec au moins deux ou trois enfants soit la fierté de la ville, de la région et du pays. Les mères, sur les épaules desquelles retombe le travail principal de la maternité avec de nombreux enfants, sont de véritables héros ! Nous devrions en entendre parler dans les bulletins d'information locaux et fédéraux, ils devraient être évoqués dans les films et les publicités sociales. Après tout, le dur labeur des mères est un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans vacances ni jours de congé, qui devrait être considéré comme un emploi à temps plein avec une inscription au registre du travail. Nous devons effectuer un calcul économique correct et une justification experte au niveau législatif, afin d'offrir à la population des conditions dans lesquelles une famille ou même une femme seule n'aurait pas à choisir entre la maternité et le travail.

L'un des principaux facteurs est la perception de soi de la jeune famille, qui doit sentir le soutien de l'État et des autorités locales, la confiance qu'avec la naissance du deuxième, troisième, quatrième enfant, elle ne sera pas en détresse. Et pour que ce sentiment naisse, l'État doit apporter son soutien à tous les niveaux. Les injections financières ne suffiront pas à résoudre le problème.

En ce qui concerne le soutien matériel direct, la confiance des jeunes familles dans leur avenir repose sur la stabilité politique et économique générale, l'existence d'un enseignement de qualité, la présence d'un centre de soins ambulatoires gratuit et confortable à proximité, le capital maternel et les allocations familiales, une alimentation saine et une grande cour avec des terrains de jeux, des sections et des cercles gratuits pour les enfants, des moyens de transport disponibles et le repos des enfants. Et cette confiance devrait s'inscrire dans la durée, afin que les pères et les mères soient sûrs que ce soutien n'est pas une conjoncture politique momentanée, mais fait partie de la stratégie à long terme de l'État. La situation démographique en général est une sorte d'indicateur de la santé socio-économique de la région. Si les gens donnent naissance à de nombreux enfants et ne vont pas quitter leur terre natale, cela signifie que la situation dans la région est généralement favorable. Encore une fois, nous ne pouvons compter que sur la classe moyenne pour augmenter le taux de natalité. Dans ce cas, les statistiques sont inexorables : s'il existe une relation entre le niveau de revenu et le taux de natalité, c'est le contraire - les familles à revenu faible et moyen ont en règle générale plus d'enfants. Les pays riches ont moins d'enfants que les pays pauvres, et les familles aisées en Russie ont plus souvent un, rarement deux enfants, de sorte que tout espoir repose sur la classe moyenne.

Aussi étrange que cela puisse paraître, la résolution des problèmes démographiques commence par la ville et la région. C'est pourquoi nous avons déjà réalisé un certain nombre de programmes de soutien aux familles nombreuses dans la région d'Orel « Multi Mama" avec le soutien d'organisations à but non lucratif. Le projet visait à cultiver l'image d'une mère de nombreux enfants qui réussit dans tous les domaines d'activité. En tant que membre du corps des députés du Conseil régional des députés du peuple d'Oryol, nous poursuivrons ce travail au profit de notre terre natale. Aujourd'hui même, le 26 mai, Vladimir Poutine a signé une loi sur les nouvelles mesures de soutien aux femmes enceintes et aux familles avec enfants, et il est évident que ces initiatives vont se poursuivre. Il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre correctement sur le terrain.

Le climat social de la région d'Orel doit être favorable à tous les groupes de population pour qu'ils aient envie d'y vivre, d'y travailler, d'y donner naissance à des enfants et d'y vivre une vieillesse agréable et sécurisée !

Sergey Kutenyov

https://kutenev.ru/

Sergey Nikolaevich Kutenev (né en 1983) est un député du Conseil des députés du peuple de la ville d'Oryol de la sixième convocation, le président du Conseil de la Chambre de commerce et d'industrie d'Oryol. Expert du club d’Izborsk

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.