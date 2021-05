Shamil Sultanov : à la recherche du grand miracle bureaucratique (Club d'Izborsk, 11 mai 2021)

Shamil Sultanov : à la recherche du grand miracle bureaucratique

11 mai 2021

Fin avril, de manière inattendue pour beaucoup, la principale vedette de la nomenclature de l'espace médiatique en Russie était Marat Khusnullin, vice-premier ministre du gouvernement russe. Il a fait un certain nombre de déclarations presque sensationnelles concernant l'idée éternellement jeune de l'élargissement des sujets de la Fédération de Russie. Selon lui, 85 régions sont trop nombreuses pour le pays ; elles doivent être consolidées pour réduire les problèmes administratifs, ainsi que pour une distribution plus appropriée des fonds. (Attention : pas pour surmonter la stagnation étouffante et pas pour améliorer l'efficacité de l'économie russe !) De plus, certaines de ses déclarations semblaient si scandaleuses qu'on se demande pourquoi un haut fonctionnaire intelligent est allé si manifestement enfreindre les règles du jeu l'année d'élections très importantes à la Douma.

"Nous n'avons pas besoin de 85 régions. Ici, je ne veux pas avoir affaire à la région autonome juive, je ne le veux pas en termes de coûts de main-d'œuvre."

"Certains ont des revenus pétroliers, d'autres non, sommes-nous des résidents d'un autre pays ?".

"Exactement 30 km plus loin, il y a une colonie municipale, qui a du pétrole, mais pas Chistopol. Dans la colonie municipale, comme ils ont du pétrole, ils ne savent pas où dépenser l'argent, car ils ont même assez pour payer des taxes locales à la compagnie pétrolière pour tout - pour asphalter les rues, construire des conduites d'eau et des écoles. Mais il n'y a pas une seule tonne de pétrole dans un rayon de 3 km. Et la ville, qui compte 60 000 habitants, est l'otage du fait qu'il y a du pétrole ici et pas ici.

"Nous avons un certain nombre de régions qui ne sont pas en mesure de faire quoi que ce soit. Mais ce sont des gouverneurs, chacun a un appareil, ils viennent me voir pour une réunion, ils viennent voir le président, ils prennent notre temps. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de consolider les régions".

Plus intéressante encore est la clarification, qui a presque immédiatement émergé des profondeurs du bureau de Khusnullin : Marat Shakirzyanovich a exprimé ses propres pensées, et la question de la consolidation des régions n'est pas à l'ordre du jour de la discussion du Cabinet.

Mais personne au sein du gouvernement n'a corrigé le vice-premier ministre, personne n'a dit que l'idée était inopportune. Et le secrétaire de presse du président de la Fédération de Russie, D. Peskov, a même déclaré que l'idée d'une consolidation des sujets est sensée, mais que de telles initiatives devraient venir des résidents eux-mêmes, "seulement d'en bas".

Marat Khusnullin est un fonctionnaire expérimenté et chevronné qui connaît les nuances subtiles et très complexes de la bureaucratie russe, ce qui, en général, a contribué à sa brillante carrière au pouvoir. Alors pourquoi a-t-il opté, apparemment, pour un scandale public délibéré ? Il est intéressant de noter qu'il y a un an, Khusnullin a dit exactement le contraire. Puis, lorsqu'il a pris ses nouvelles fonctions, il a qualifié les propositions d'unification des régions de provocatrices : il ne faut pas consolider, mais établir une coopération entre les sujets de la Fédération de Russie.

Ce jeu byzantin, dans lequel le rôle principal est toujours joué par le vice-premier ministre, a plusieurs niveaux de signification.

Tout d'abord, en termes d'opportunité politique tactique, la mise en scène jouée est directement liée aux élections de septembre à la Douma d'État. Imaginez un peu : quelques semaines avant les élections, le chef du parti Russie Unie monte à la tribune et annonce qu'il n'autorisera aucune consolidation si le parti au pouvoir l'emporte. De plus, une telle déclaration s'adressera plutôt non pas aux électeurs ordinaires, mais aux élites locales qui ont intérêt à maintenir le statu quo. Le sous-texte est très simple : si vous donnez le bon chiffre, vous restez, sinon, vous partez.

Deuxièmement, le jeu byzantin se déroule dans un contexte de crise socio-économique croissante dans le pays et de stagnation profonde permanente. Même les statistiques officielles ne peuvent plus cacher la baisse progressive du niveau de vie de la population russe. En outre, selon les dernières données de Rosstat, ce déclin s'accélère même.

Au premier trimestre de cette année, le revenu disponible réel a diminué de 3,6 % par rapport aux trois premiers mois de 2020. Pour l'ensemble de l'année dernière, les revenus, selon les données officielles de l'agence statistique, ont diminué de 3 %.

Les résidents russes dépensent désormais plus qu'ils ne reçoivent : l'augmentation accélérée des prix oblige les gens à puiser dans leurs économies. Au premier trimestre de cette année, l'épargne a chuté de 604,3 milliards de roubles.

Cette tendance ne peut être imputée à une seule pandémie : le déclin se poursuit (avec de courts arrêts) pour la huitième année consécutive.

La crise socio-économique qui se développe dans le pays affecte directement les relations budgétaires entre le centre fédéral et les régions.

Aujourd'hui en Russie, la gestion financière directe a été introduite en Khakassie, dans la région de Kostroma, en Oudmourtie et dans dix autres régions. Autrement dit, 13 régions sont déjà officiellement en faillite. 37 régions pourraient franchir cette limite dans les mois à venir. La raison principale est l'absence d'une politique économique claire et d'une stratégie économique capable d'assurer la survie de la nation. Par exemple, personne au sein du gouvernement ne sait ce qui va arriver au pays, au moins en 2025. Mais on ne sait pas combien de milliardaires la Russie comptera à ce moment-là. D'où le déclin invisible, mais progressif, du management. Par exemple, Moscou se débarrasse de certains pouvoirs et les transfère aux territoires constitutifs de la Fédération de Russie, mais ne fournit pas les ressources appropriées. Au cours des huit dernières années - de 2010 à 2018 - le centre fédéral a transféré 250 pouvoirs fédéraux aux régions de la Fédération de Russie, et seulement 109 ont normalisé - approuvé les méthodes de relations inter-budgétaires.

Et donc, il y a des événements très étranges qui indiquent la dégradation de l'état de la gestion économique. Par exemple, de manière volontariste, les 12 régions les plus riches se sont vu retirer 1% de l'impôt sur le revenu - pour une aide d'urgence aux régions pauvres. Il s'est élevé à 120 milliards de roubles. La somme de 100 milliards d'euros a été répartie entre dix régions du pays, dont la région de Pskov - la région la plus pauvre du district fédéral du Nord-Ouest. Mais au final, une telle décision managériale n'a pas permis de sauver cette région.

De plus, en mars-avril, le Kremlin a finalement réalisé que l'isolement de la Russie en matière d'économie et de politique étrangère est un phénomène à long terme, et qu'aucune rencontre personnelle entre Poutine et Biden ne changera la tendance. Les sanctions vont lentement mais sûrement se renforcer, ainsi que la possibilité d'obtenir des prêts étrangers. Par conséquent, les possibilités d'investissement vont fortement diminuer, et les fonds accumulés seront certainement engloutis. Bien que jusqu'en 2024, il n'y aura pas de catastrophe ouverte. Mais après 2025, il y aura une baisse permanente des prix du pétrole et du gaz. Et alors la Russie aura des problèmes. À moins que n'apparaisse soudain, de quelque part, une stratégie miraculeuse de percée économique. Mais il n'apparaîtra pas !

Plus on avance, plus il devient clair que dans des conditions de renforcement des sanctions, d'escalade de la confrontation avec les "partenaires" occidentaux, nous ne devons pas nous attendre à des percées économiques stratégiques.

Mais aujourd'hui, nous devons proposer quelque chose, surtout en cette année d'élections fatidiques. Et c'est alors que se manifeste le traditionnel espoir russe d'un "miracle bureaucratique" - et si ça marchait ! - Une nouvelle division administrative de la Fédération de Russie !

Même si une simple tentative de redistribution sera un facteur supplémentaire de déstabilisation. Il suffit de rappeler le résultat de la tentative de l'année dernière de fusionner l'Oblast d'Arkhangelsk et le district autonome de Nenets. L'idée de l'Anschluss est si peu appréciée par la population du district autonome de Nenets que les autorités décident de faire marche arrière.

Les échos de cette bataille perdue par le centre fédéral ont même atteint le vote sur les amendements à la Constitution. La seule région de Russie qui n'a pas soutenu les amendements proposés par M. Poutine est le district autonome de Nenets : 43,77 % des voix se sont exprimées en faveur de ces amendements, et 55,94 % contre.

L'histoire pourrait bien se répéter à une échelle bien plus grande. C'est ce qu'indique clairement la réaction des régions et de leurs représentants à Moscou.

"Il est tout à fait inattendu d'entendre un haut fonctionnaire fédéral faire part de son refus de traiter avec une région spécifique, à savoir la région autonome juive", a déclaré Rostislav Goldstein, chef de l'EAD.

"Je rappellerais ici le vieux conseil de Viktor Tchernomyrdine : 'Celui qui a la main qui démange, gratte-la ailleurs'", a commenté Gennady Sklyar, membre de la Douma, qui représente la région de Kaluga à la chambre basse, à propos des déclarations du vice-Premier ministre. Et un autre membre de la Douma de la région, Alexander Petrov (Oblast de Sverdlovsk), a suggéré que Khusnullin soit licencié pour de tels propos.

Entre-temps, il y a quelques semaines à peine, il a été signalé que M. Khusnullin était devenu le chef du groupe de travail "Développement agressif des infrastructures" qui a été formé au début de 2021. Le groupe devrait créer le programme de développement social et économique de la Russie jusqu'en 2030. Le plan gouvernemental propose d'éliminer le retard des régions en créant 41 agglomérations comptant 60 millions d'habitants, soit près de la moitié de la population de la Russie. Les agglomérations seraient créées dans des villes de plus d'un demi-million d'habitants disposant de leurs propres universités. Et les petites villes et les villages bien desservis par les transports, disposant de services sociaux et d'ingénierie dans un rayon de 50 kilomètres du centre, bien sûr, avec un niveau de développement élevé, deviendront des bastions. Vous rappelez-vous comment le Baron de Munchausen s'est sorti du marais par les cheveux ?

Enfin, le troisième niveau de signification. Toute transformation majeure, telle que l'unification des régions, dans la Russie moderne est impossible à mettre en œuvre pour une très bonne raison. De telles réformes nécessitent une coordination minutieuse avec les élites régionales, qui ont leurs mécènes au niveau fédéral. Mais il est impossible de se mettre d'accord sur le principe, car le centre fédéral n'a pas d'idéologie et de stratégie à long terme. C'est pourquoi les propositions de Khusnullin ne sont qu'une "opération de camouflage" de la pauvreté intellectuelle du gouvernement.

Une question pratique très importante est également liée à ce sujet. Les réformes de la structure territoriale-administrative ne peuvent en principe pas être réalisées en période de crise systémique, elles ne peuvent réussir que dans des conditions de stabilité socio-économique et politique au moins relative, en étant dotées de ressources matérielles suffisantes.

Comme vous le savez, les premières tentatives de "prendre et unir" ont commencé en Russie dans les années 90. À l'époque, dans la situation d'abondants revenus pétroliers, plusieurs sujets limitrophes et étroitement liés économiquement ont été unis avec le soutien actif du centre fédéral dans la période de 2003 à 2008. Il en a résulté l'émergence du territoire du Transbaïkal, du territoire de Perm, du territoire de Krasnoyarsk, du territoire du Kamchatka et d'autres encore.

En 2020, ce projet de consolidation semble avoir été repris, bien que la situation socio-économique globale du pays ait radicalement changé. Toutefois, après l'échec de l'unification de l'Oblast d'Arkhangelsk et du NAO, le projet a été suspendu. Et maintenant, Khusnullin (avec le soutien de ses compagnons d'armes du Kremlin) appelle à nouveau à une attaque administrative contre les moulins à vent !

Shamil Sultanov

Shamil Zagitovich Sultanov (né en 1952) est un philosophe, historien, publiciste, personnalité publique et homme politique russe. Il est le président du Centre d'études stratégiques Russie - Monde islamique. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.