Vacci-Nation: It's time to end the insanity (Ben Garrison)

Take Your Donut and ....

Finally Patriots are Pushing Back!

More and more people are waking up to the Scamdemic.

With a survivability rate well over 99 percent, it wasn’t really a pandemic at all. The mortality data were skewed to drive up the number of deaths. The PCR testing for the virus was serious flawed and inaccurate. People who died of flu and other ailments were declared dead of COVID-19 if they also harbored the virus.

Many states have dropped their mask mandates and less and less people are wearing them as summer approaches. Sunlight makes it nearly impossible to catch the virus outside. Fewer people are wearing the masks and that’s a good sign. Of course, businesses and restaurants are now saying masks for vaccinated people aren’t necessary but the unvaccinated still need to social distance and wear masks, but how can they enforce such a farce?

In my latest book, "Make America Well Again," I make a reference to Milton Friedman who said, "Nothing is so permanent as a temporary government program."

We can't let that happen.

—Ben Garrison

Source: https://bengarrison.com

Prenez votre donut et ....

Les patriotes se rebiffent enfin !

De plus en plus de gens se rendent compte de l'existence de la Scamdemic.

Avec un taux de survie bien supérieur à 99 %, ce n'était pas vraiment une pandémie. Les données sur la mortalité étaient faussées pour augmenter le nombre de décès. Le test PCR pour le virus était sérieusement défectueux et imprécis. Les personnes décédées de la grippe et d'autres maladies ont été déclarées mortes du COVID-19 si elles étaient également porteuses du virus.

De nombreux États ont renoncé à imposer le port du masque et de moins en moins de personnes le portent à l'approche de l'été. La lumière du soleil fait qu'il est presque impossible d'attraper le virus à l'extérieur. Moins de gens portent les masques et c'est un bon signe. Bien sûr, les entreprises et les restaurants disent maintenant que les masques pour les personnes vaccinées ne sont pas nécessaires, mais que les personnes non vaccinées doivent quand même prendre leurs distances et porter des masques, mais comment peuvent-ils faire respecter une telle farce ?

Dans mon dernier livre, "Make America Well Again", je fais référence à Milton Friedman qui a dit : "Rien n'est plus permanent qu'un programme gouvernemental temporaire."

Nous ne pouvons pas laisser cela se produire.

-Ben Garrison