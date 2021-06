Alexandre Gaponenko : Pourquoi avons-nous oublié le fascisme asiatique ? (Club d'Izborsk, 3 juin 2021)

Alexandre Gaponenko : Pourquoi avons-nous oublié le fascisme asiatique ?

3 juin 2021

https://izborsk-club.ru/21165

Le monde est à l'aube d'un changement global. L'Occident collectif s'est heurté à la puissante résistance de la Russie et de la Chine, qui ne veulent plus être ses colonies. Pour vaincre cette résistance, les États-Unis et l'UE ont récemment eu recours aux anciennes méthodes de suppression de leurs rivaux : la destruction de leur statut d'État, le vol et l'exploitation extra-économique, le démembrement des nations en éléments ethniques constitutifs, l'élimination de l'élite dirigeante, qui organise la résistance nationale. En dernier recours, la destruction physique des élites patriotiques, ainsi que de tous les "indigènes" dissidents, est réservée. En un mot, on utilise la même boîte à outils, qui a été développée par Hitler il y a quatre-vingts ans lors de la conquête de l'Europe et de sa tentative de conquête de l'URSS. Cette boîte à outils permettait de diviser les groupes ethniques en "supérieurs" et "inférieurs", d'établir la domination des premiers sur les seconds et d'éliminer les désobéissants. Au sens figuré, il s'agissait d'un projet "brun" de construction de la nation.

L'Occident se prépare toujours à une répression énergique de la Russie et de la Chine. Mais la guerre idéologique se déroule déjà dans un format complet. Un grand nombre d'experts occidentaux et de simples combattants sur le front idéologique s'emploient à saper les fondements moraux, à détruire les valeurs culturelles, les symboles, à déshumaniser les Russes et les Chinois.

L'une des formes les plus importantes de guerre idéologique consiste à imposer aux "indigènes" une fausse identité collective historique. Par exemple, en septembre 2019, le Parlement européen a adopté une résolution assimilant le stalinisme et le nazisme. Ce concept est désormais devenu une ligne directrice pour les actions des élites occidentales et un moyen de démoraliser l'héritier de la nation soviétique - la nation russe. La subversion idéologique, c'est un certain nombre de pays européens qui accusent la Russie d'"occupation soviétique". Le même sens se retrouve dans la démolition démonstrative des monuments aux soldats soviétiques qui ont libéré l'Europe du fascisme. Pas de monument - pas de symbole de maintien de la mémoire collective.

Des réponses adéquates sont nécessaires face à l'agression idéologique de l'Occident. Il faut notamment réviser sérieusement les concepts historiques que les élites russes utilisent pour formuler leur politique et intégrer dans leur propre idéologie. Jusqu'à présent, le concept élaboré dans les années 1940 par Andrey Zhdanov, secrétaire du comité central du parti communiste de l'Union soviétique sur l'idéologie, a prévalu au sein de cette élite. Il s'agissait d'une réalisation exceptionnelle de la pensée sociale pour l'époque, mais elle nécessite aujourd'hui des ajouts sérieux qui tiendraient compte des nouvelles réalités politiques.

Nous avons proposé notre propre vision de la nature et des formes du fascisme européen, tenté d'identifier ses manifestations contemporaines et formulé des propositions pour neutraliser leurs conséquences (A. Gaponenko. Le fascisme européen : problèmes d'identification et de dépassement. Moscou : Book World. 2021 - 707 с.)

Toutefois, le problème ne peut être résolu qu'en coordonnant les efforts d'un grand nombre de chercheurs, en organisant des discussions ouvertes et en diffusant de nouvelles approches dans le milieu scientifique et dans les médias. Cela nécessite une ordonnance de l'État et un financement adéquat. Jusqu'à présent, cela se résume à l'élimination de petites déviations idéologiques dans les manuels scolaires d'histoire, et encore, uniquement si elles sont portées à l'attention du président Poutine. Le reste de l'élite dirigeante russe prétend que la question ne la concerne pas.

La place et le rôle du fascisme non seulement européen, mais aussi asiatique, dans le processus de construction de la nation doivent être sérieusement repensés. D'autant qu'il est nécessaire de définir les principes d'interaction dans le domaine de l'idéologie avec le nouvel allié de la Russie, la Chine. Après tout, les dirigeants chinois adhèrent formellement à l'idéologie communiste, tandis qu'une version obscure de l'idéologie libérale-démocratique est imposée aux Russes.

Il nous semble que les approches suivantes pourraient être appliquées dans le domaine de l'idéologie.

À la fin du XIXe siècle, la Chine a été victime de l'agression du Japon, qui a été la première puissance asiatique à se développer sur la voie capitaliste et à construire son empire colonial. Au cours de la guerre nippo-chinoise de 1894-1895, le Japon a annexé la province de la Chine. Le Japon a annexé la province chinoise de Taïwan et a pu mener librement des activités économiques en Mandchourie, propriété de la Chine, ainsi qu'en Corée voisine. En 1910. Le Japon a incorporé de force la Corée dans son empire.

Toutes ces actions s'inscrivaient dans le cadre de l'expansion impérialiste poursuivie par la nation capitaliste japonaise. Une nation qui évoluait elle-même selon les lignes d'un projet de construction nationale libéral-démocratique, au sens figuré « blanc".

Cependant, au début des années 1930, les élites militaires ont pris le pouvoir au Japon et ont commencé à mettre en œuvre un modèle fasciste de construction de la nation. L'empereur Hirohito adopte ce modèle et commence à le mettre en œuvre avec l'aide de la bureaucratie qu'il contrôle. Il y a eu une mobilisation idéologique rapide de la nation japonaise sur une base hautement nationaliste et même raciale. Il ne s'agissait pas d'un parti fasciste de masse, comme en Allemagne ou en Italie, mais l'armée japonaise et la bureaucratie civile japonaise ont mené la mobilisation. Ces derniers ont agi à l'instar de l'Autriche, de la Roumanie, de la Hongrie et de la Bulgarie fascistes, et de manière tout aussi efficace.

À cette époque, la nation japonaise était assez homogène sur le plan ethnique et se composait principalement de membres du peuple Yamato. Les Ainu, les Ryukyu, les descendants des émigrants chinois et coréens (Burakumin) étaient peu nombreux dans le pays, ils étaient pauvres et ne créaient pas de problèmes pour l'accumulation du capital. Par conséquent, l'activité principale de l'élite dirigeante dans la construction d'une société hiérarchisée sur le plan racial était dirigée à l'extérieur du pays. Les Chinois ont été choisis par les Japonais comme objet d'asservissement, d'exploitation et de suppression physique. Ils étaient définis dans l'idéologie officiellement mise en œuvre comme une race inférieure aux Japonais. La politique coloniale japonaise en Chine a commencé à être mise en œuvre en conséquence.

Au début des années 1930, la société chinoise se développait rapidement sur la voie du capitalisme, dans le cadre de formes libérales-démocratiques de construction de la nation. Par convention, la construction d'une nation chinoise "blanche" était en cours. Après la révolution Xinghai de 1911, la République chinoise a été proclamée dans le pays. La construction de la nation chinoise a été menée par le parti Kuomintang, dirigé par Chiang Kai-shek. Les communistes ont essayé de réaliser un projet "rouge" dans le pays, mais il n'a pas encore reçu un soutien significatif des masses.

À l'automne 1931, le Japon a commencé à occuper les provinces du nord-ouest appartenant à la Chine, appelées Mandchourie, et a établi sur leur territoire l'État satellite du Mandchoukouo Guo. En 1936, les Japonais envahissent la Mongolie intérieure chinoise et établissent sur son territoire un État satellite, le Menjiang. Dans le premier État, les Japonais ont porté au pouvoir les élites mandchoues, et dans le second, les élites mongoles. Sous la direction des Japonais, ils ont commencé à exploiter et à persécuter les Chinois locaux d'origine ethnique Han. En conséquence, des sociétés hiérarchisées sur le plan ethnique ont été établies dans ces pays et des régimes politiques fascistes ont été mis en place. Les Chinois Han ont résisté aux envahisseurs étrangers, notamment en Mandchourie, mais ont été vaincus. Une partie des élites Han est allée coopérer avec les envahisseurs. Les États satellites créés par les Japonais ont reçu le droit d'établir leur propre police et leurs propres forces militaires.

Le 7 juillet 1937, l'empire "brun" du Japon reprend son agression militaire contre la République "blanche" de Chine. Début de la deuxième guerre entre le Japon et la Chine (1937-1945). Dans son contenu social, c'était une guerre pour l'établissement de la domination raciale des Japonais sur les Chinois.

Les Chinois n'étaient pas considérés comme des êtres humains égaux par les Japonais. Les militaires chinois n'ont pas été faits prisonniers par les Japonais, mais ont été tués en masse. Les Japonais ont largement utilisé des armes chimiques et biologiques contre les militaires et les civils chinois. D'horribles expériences médicales ont été menées sur les Chinois. La population civile a été physiquement anéantie de la manière la plus brutale.