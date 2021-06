Anthony Sutton: La bataille n'est pas entre la droite et la gauche, elle est entre nous et eux.

Interview (July 1999)



KM - What do you see for the future ?



Anthony Sutton: Chaos, confusion and ultimately a battle between the individual and the State. The individual is the stronger and will win. The state is a fiction sanctified by Hegel and his followers to CONTROL the individual. Sooner or later people will wake up. First we have to dump the trap of right and left, this is a Hegelian trap to divide and control. The battle is not between right and left, it is between us and them.

Traduction française

Entretien (juillet 1999)

KM - Que voyez-vous pour l'avenir ?

Anthony Sutton : Le chaos, la confusion et finalement une bataille entre l'individu et l'Etat. L'individu est le plus fort et gagnera. L'Etat est une fiction sanctifiée par Hegel et ses disciples pour CONTRÔLER l'individu. Tôt ou tard, les gens se réveilleront. Nous devons d'abord nous débarrasser du piège de la droite et de la gauche, qui est un piège hégélien pour diviser et contrôler. La bataille n'est pas entre la droite et la gauche, elle est entre nous et eux.