(Arnaque COVID) Pr. Christian Perronne: "On est dans une gigantesque manipulation mondiale"

Visionnez absolument cet entretien récent (9 juin 2021) passionnant et très dense de J. Colin, depuis le Québec, avec le Pr. Christian Perronne et Pierre Bournérias (réalisateur du film Hold-up):

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Pr-Christian-Perronne-et-Pierre-Barnerias-Coronacircus-mortifere-64405.html

Les mensonges de Fauci, l'arnaque du Remdesivir refourgué en Inde avec des conséquences dramatiques, l'interdiction du traitement par hydroxychoroquine et Iverctémine pour permettre l'Autorisation de Mise en Marché Conditionnelle (aux USA, Emergency Use Authorization (EUA)) des faux vaccins Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson etc., Israël au bord de la guerre civile et qui a dû renoncer au passeport vaccinal, le danger des tests PCR, des faux vaccins, etc.

"Tout cela va exploser à la figure. On est dans une gigantesque manipulation mondiale, sous la pression de l'industrie pharmaceutique et peut-être d'autres lobbies".

"Je pense que la France et l'Europe vont finir par l'abandonner (le passeport vaccinal) parce que les États-Unis ont renoncé au passeport vaccinal, Israël y a renoncé, la Russie aussi, la Chine, et il n'y a que l'Union européenne qui pour moi est la plus sous l'influence de l'industrie pharmaceutique, malheureusement, il y a des lobbies très puissants en Europe, qui a imposé ce passeport vaccinal, qui est une hérésie scientifique, qui est une atteinte très grave aux libertés, et je demande à tous les Français de résister au passeport vaccinal, de refuser les PCR, de refuser les vaccins, de refuser les voyages (...), mais il ne faut pas croire qu'on va retrouver la liberté parce qu'on s'est fait vacciner (...). Il faut que tous les peuples soient dans la rue pour se battre pour leur liberté, on va arrêter de leur imposer des mesures totalement dictatoriales pour une maladie dont le taux de mortalité dans le monde est maintenant de 0, 03 % et dont 90% des victimes sont des gens très âgés qu'on pourrait traiter et guérir à presque 100% si on les traitait suffisamment tôt avec l'ivermectine, le zinc, la (?) ou l'azythromycine... et tout ça ce sont des données scientifiques publiées, imparables, et j'en ai marre qu'on nous attaque en disant qu'on est des complotistes... Maintenant avec ces révélations qui sortent des courriels, il faut que ces personnes qui ont pris des décisions très graves contre les populations de beaucoup de pays rendent des comptes devant la justice et devant l'humanité même."



Pr. Christian Perronne.