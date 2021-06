Leonid Ivashov: Encore une fois à propos de la prochaine réunion au sommet (Partyadela 11.06.2021)

Leonid Ivashov: Encore une fois à propos de la prochaine réunion au sommet

11.06.2021

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/13595/

L'attention des médias mondiaux et de l'éventail politique des principaux pays est rivée sur la prochaine rencontre de Joe Biden avec Vladimir Poutine.

Il y a quelques jours, nous avons abordé ce sujet ("Ce qu'il faut attendre de la rencontre Biden-Poutine"), mais aujourd'hui, il existe de nombreuses versions différentes du résultat attendu, des spéculations et des prévisions. Rejoignons ce processus.

Il est donc évident que la réunion elle-même, et non l'ordre du jour annoncé, sort de l'ordinaire. L'ordre du jour ordonné est une histoire de couverture. Nous avons également écrit à ce sujet - la haine mutuelle des deux présidents, la confrontation généralisée ne disposent pas à un dialogue constructif. Il y a donc des circonstances extraordinaires qui ont obligé Joe Biden à inviter Poutine à la réunion, et Poutine à accepter sans condition.

Les experts constatent également que les deux camps sont très éloignés l'un de l'autre : M. Biden représente l'économie la plus puissante (pour l'instant), la deuxième après la Chine en termes de croissance, mais pas en volume ; la force militaire la plus puissante (même si le président et le ministre de la défense de la Russie ont fait de la publicité pour leurs capacités en matière de missiles) ; M. Biden est le chef du parti démocrate américain, tandis que M. Poutine est non partisan. Enfin, le président américain représente l'ensemble du monde occidental, le système financier mondial, et en fait, l'ensemble du monde capitaliste. Et qui représente Poutine ? La CEI n'existe plus, l'OTSC n'existe que formellement pour lutter contre le terrorisme international, qui semble s'être calmé. Et en général, la Russie a cédé avec succès l'espace post-soviétique à d'autres pays plus fortunés et moins corrompus et n'est pas impliquée dans la lutte pour les sphères d'influence, comme l'a démontré de manière flagrante un défilé militaire le 9 mai 2021, auquel, parmi les dirigeants des républiques post-soviétiques, seul le président du Tadjikistan était présent. Et au forum économique de Saint-Pétersbourg, je n'ai pas remarqué la présence de représentants de la Communauté des États indépendants.

Pour le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, la Turquie, la Chine et un peu d'OTAN se battent. Le Tadjikistan ne sait pas à qui "se livrer" - à la Chine, à l'Iran ou rester avec la Russie pour l'instant. Le Caucase est soumis avec confiance par la Turquie. Avec la démission du pro-russe Dodon, la Russie a également réussi à se débarrasser de la Moldavie. La même chose arrivera à la Biélorussie après la démission de Lukashenko (je suppose dans 2 ou 3 ans). Une question spéciale sur l'Ukraine.

La politique russe (si l'on peut l'appeler ainsi), qui se reflète le plus clairement dans les informations officielles, vise à faire de l'Ukraine un État hostile pendant longtemps, voire pour toujours. C'est ce dont Otto von Bismarck rêvait, ce qui était expressément écrit dans la directive américaine NSC-20/1 du 18 août 1948 "Sur la politique américaine envers la Russie soviétique", ce qui a été gentiment décrit par Z. Brzezinski dans son œuvre principale "Le Grand Échiquier" ("Avec l'Ukraine, la Russie est une grande puissance mondiale, sans l'Ukraine - un pays asiatique"). L'actuelle Fédération de Russie suit strictement et clairement ces testaments, les prenant comme un ordre. Chaque jour, toutes les chaînes de télévision publiques de la Fédération de Russie diffusent en permanence des talk-shows anti-ukrainiens, des "experts", des députés, des politologues et d'autres "spécialistes" qui prédisent la fin du pays indépendant et en font le pire ennemi de la Russie. Il en va de même dans la presse écrite et dans les déclarations des officiels, tant du côté ukrainien que russe. C'est-à-dire un projet unique et coordonné visant à changer l'esprit des gens ordinaires. Et cela donne le résultat.

Le 6 juin 2021, une connaissance de Crimée m'a appelé et demandé de l'aide. Il a trois filles - deux d'entre elles vivent avec leurs familles en Crimée, la troisième vit à Kiev. Ils ont décidé de se rencontrer en Crimée, chez leurs parents. Et la femme de Kiev, après avoir établi tous les documents nécessaires, s'est rendue avec ses deux enfants, des cadeaux et tout le reste au poste frontière de Chongar - Dzhankoy (Crimée). Aux postes de contrôle frontaliers ukrainiens et russes, les files de voitures sont longues dans les deux sens et les conditions de vie sont inexistantes. Plus une bureaucratie et une hostilité créées artificiellement.

Mais les gens, néanmoins, se rapprochent les uns des autres. Et la tâche des politiciens et des bureaucrates, apparemment, est d'arrêter ce contre-mouvement et de semer la haine envers la Russie, et du côté russe - envers l'Ukraine. Notre femme de Kiev avec les enfants a réussi à traverser la frontière ukrainienne puis 4 km à pied (bande neutre entourée de barbelés et à certains endroits - minée) jusqu'au poste de contrôle russe avec des dizaines d'autres "voyageurs" dont un handicapé en fauteuil roulant. Une dame en uniforme, à l'air costaud, les accueille, examine superficiellement leurs documents et trie les visiteurs en deux parties : "Entrez" et "Revenez". A la question "retour où ?" La réponse : "D'où venez-vous ? Les tentatives d'explication, pour aller aux toilettes au moins, ne sont pas acceptées. Il n'y avait nulle part où s'asseoir, sans parler d'autre chose. Dans notre cas, le motif du refus de la visite de la Crimée est devenu le certificat du test pour un coronavirus (qu'il soit damné) - date pas claire. La version électronique du certificat, que les Ukrainiens utilisent pour voyager en Europe, n'est pas acceptée. Le handicapé en fauteuil roulant a également été renvoyé, malgré ses sanglots. Le dimanche, j'ai appelé mes amis, des vétérans des troupes frontalières soviétiques, et ils ont appelé leurs élèves, et le problème était résolu. Dieu merci, quelque chose d'humain a été préservé dans les structures subordonnées au FSB. Mais avec de telles tendances, cela ne durera pas longtemps. Naturellement, après avoir franchi les postes de contrôle frontaliers, les enfants ont demandé à utiliser les toilettes. Oui, il n'y a pas de parking pour les voitures et les rencontres, mais il y a des toilettes. C'est comme dans les camps de concentration fascistes : un sol en planches avec des trous découpés et pas nettoyé depuis 2014. Par la suite, mes amis, les gardes-frontières se sont excusés en expliquant que le financement était faible. Probablement. Mais le Forum de Saint-Pétersbourg a montré que nous n'avons tout simplement pas d'autre endroit où dépenser de l'argent que pour des événements complètement inutiles et vides, notamment les Jeux olympiques d'hiver, les championnats du monde de football, toutes sortes de sommets, et ainsi de suite ; nous jetons des milliards, nous volons aussi des milliards. L'équipement du poste frontière de Dzhankoy (Russie) aurait pu valoir le prix d'une bouteille de whisky, celle que M. Gref a offert à ses invités au forum de Saint-Pétersbourg. Et après de tels voyages, que j'ai décrits comme un fait, tous ceux qui le rencontrent fuiront la Russie. Et nous en sommes témoins sur le territoire post-soviétique. La grande civilisation ethno-culturelle mondiale, qu'était l'URSS, appartient au passé. Aujourd'hui, la Fédération de Russie est un pays solitaire qui pleure son passé et avance avec confiance vers l'oubli. Mais Poutine dit que nous avons le climat d'investissement le plus favorable en Russie. Et en général, nous sommes les meilleurs et les plus irremplaçables dans ce monde.

Revenons à la prochaine réunion en espérant que Biden ne sera pas informé des toilettes à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Il est peu probable que les médias officiels et une éventuelle conférence de presse, s'il y en a une, nous apprennent l'essentiel du résultat. Et les rossignols de Poutine chanteront l'immense succès de la diplomatie russe et le génie de notre président et sa victoire sur Biden. Le ton a déjà été donné sur toutes les chaînes de télévision et dans la presse. Le ministère russe des Affaires étrangères prend des mesures pour réduire le degré d'importance des négociations à venir. En fait, je crois que cette rencontre aura de graves conséquences géopolitiques, car les présidents américains n'agissent que depuis la position d'avantage stratégique et ne s'envolent pas vers des passe-temps oisifs. Mais, en règle générale, le résultat obtenu est déclaré après une déclassification limitée à 50 ans. Telle est la tradition. Réfléchissons à l'objectif possible de la réunion proposée par M. Biden. Option 1. L'élite américaine est sérieusement préoccupée par la menace d'une éruption de super-volcan* et la nécessité d'évacuer une partie de la population vers la Russie, vidant ainsi le territoire de sa population. Option 2. Biden essaiera d'amener Poutine à une guerre commune contre une invasion extraterrestre et à la création d'un commandement planétaire unifié (sous la direction des États-Unis). Ce sujet est mis en avant aux États-Unis, et en juin de cette année, les services de renseignement américains devraient rendre compte au Congrès américain de la réalité de cette menace. A notre avis, il s'agit d'un bluff qui permettra d'établir la domination mondiale du capital américain (transnational) de manière "légale". Option 3. Proposer à Poutine de quitter la présidence de la Fédération de Russie en échange de la levée des sanctions et de l'absence de poursuites devant un tribunal international pour la destruction du Boeing malaisien au-dessus de l'Ukraine. Dans le même temps, Biden posera comme condition la désignation du successeur de Poutine. L'option consistant à contenir l'expansion territoriale de la Chine en Russie et dans l'espace post-soviétique ainsi que la saisie par Pékin des ressources naturelles et des technologies militaires russes est également possible.

Dans ce cas, le partenaire de Poutine ne se contentera pas de parler ou de le persuader verbalement, mais il présentera certainement des arguments de poids, ou plus précisément, des compromis et les conséquences d'un éventuel rejet des propositions américaines. Il s'agit là aussi d'une tradition américaine. C'est ainsi qu'ils ont agi de tout temps contre les pays plus faibles. L'exception est l'URSS de la période stalinienne pendant la guerre et le monde de l'après-guerre. Les États-Unis sont maintenant confrontés à un choix difficile : leur influence dans l'espace mondial est en train de diminuer partout. La Chine, qui n'a pas de projet universel, réalise avec dynamisme son projet national (intérêts chinois) de maîtrise du monde, et encourage les autres pays à développer leurs projets nationaux. La Russie n'a ni projet mondial, ni projet national, et elle a déjà perdu son statut de civilisation mondiale, tandis que les multinationales présentes sur le territoire russe opèrent à des fins purement mercantiles et rien de plus. La Russie est aujourd'hui une zone de chasse libre. Mais ses ressources naturelles sont d'une grande importance pour la Chine, l'Europe et les États-Unis. Par conséquent, l'élite américaine, d'une part, fait tout son possible pour empêcher ses concurrents d'acquérir ces ressources et, d'autre part, pour mettre en œuvre son plan de prise de contrôle "pacifique", comme cela s'est produit avec "Russian Aluminum" de O. Deripaska, "NorNickel" de V. Potanin et d'autres. C'est peut-être pour cela qu'il faut lancer un ultimatum ferme à Poutine. Nous attendrons.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.

* Caldeira de Yellowstone (Wyoming) aux Etats-Unis: https://fr.wikipedia.org/wiki/Caldeira_de_Yellowstone

C'est le "tendon d'Achille" des États-Unis. Naturelle ou provoquée, son éruption aurait des conséquences terribles. Le général Ivashov l'a constamment répété dans ses écrits.