Leonid Ivashov : la Russie est à court d'hommes (Club d'Izborsk, 10 juin 2021)

Leonid Ivashov : la Russie est à court d'hommes

10 juin 2021

https://izborsk-club.ru/21194

Des marines américains agiles et énergiques ont débarqué sur la côte de la mer Noire. Lunettes de protection noires et tenue de camouflage adaptée à la région. L'exercice militaire « Sea Breeze », ou "Brise de mer" en ukrainien, n'a pas manqué d'inquiéter nos militaires russes. Le ministère russe de la Défense soupçonne l'OTAN de rapprocher les armes des points chauds "sous couvert d'exercices". Elle est déjà relativement proche de nous aussi. Surtout à la télévision, et c'est dommage que le film ne soit pas un long métrage, mais un documentaire.

Les armes, les munitions et les provisions les plus modernes pour les bataillons de volontaires ukrainiens se trouvent déjà sur le territoire de la "république fraternelle". Les formations nationalistes qui se tiennent à la frontière avec les républiques de Donetsk et de Louhansk ont-elles attendu le "peremogi" ? Ou, comme disent les Américains, la victoire.

D'une part, ce n'est pas nouveau. Le Congrès américain sous le président Barack Obama voulait fournir des armes létales à l'Ukraine. À l'époque, nos parlementaires ont instantanément discuté de la question de rendre au président Vladimir Poutine le droit d'introduire des troupes dans le pays voisin.

Mais les parlementaires, les premiers comme les seconds sont, comme le disait Aristote, de tels "animaux politiques" qui vivent dans une niche écologique chaude de leurs institutions et sont habitués à une belle vie bien nourrie. D'autres doivent mourir pour eux. Ils seront protégés par les services de sécurité en cas de problème - comme cela s'est produit lors de la prise d'assaut du Congrès américain par des partisans mécontents de Donald Trump.

Trump, d'ailleurs, était contre une aide coûteuse au libre arbitre oligarchique ukrainien. L'administration américaine de Joe Biden a de nouveau demandé plus d'un demi-milliard de dollars au Congrès pour l'année fiscale 2022. Ils doivent aller aider l'Europe, et comme "réponse aux défis croissants de la Russie et de la RPC".

- Les Américains sont maintenant la force organisatrice en Europe. Ils persuadent les Roumains de sortir leurs navires décrépits contre la Russie. Ils fourniront des armes, amèneront des soldats. Et alors ? Il me semble qu'il y a une accumulation de peur en Russie pour nous faire avoir peur de tout.

Maintenant, la confrontation avec les Turcs est plus importante. Que signifiera la pose d'un nouveau canal près du Bosphore ? Ensuite, les Turcs eux-mêmes décideront qui laisser entrer et qui ne pas laisser sortir. La convention de Montreux n'y fonctionnera plus. La situation est plus grave pour la mer Noire.

Mais les menaces extérieures ne sont pas l'essentiel. Ce qui se passe à l'intérieur : toute personne est saisie, emprisonnée, arrêtée. Et les territoires sont cédés sans aucune lutte : Dmitry Medvedev, lorsqu'il était président, a cédé une partie de la mer de Barents, Vladimir Poutine a cédé une partie du territoire en Extrême-Orient, et tout le monde nous fait peur que les Américains laissent une unité. Bien sûr, ils quitteront leurs instructeurs afin de surveiller le cours vers des relations hostiles entre l'Ukraine et la Russie.

Ils travaillent avec succès pour eux-mêmes : ils ont pris deux nations fraternelles, les ont séparées. Dans deux ou trois ans, je pense que la même chose arrivera à la Biélorussie. Les Biélorusses nous regarderont de la même manière hostile, ils se retourneront contre nous.

Le Kazakhstan s'éloigne déjà de la Russie - il introduit l'alphabet latin au lieu du cyrillique. L'Ouzbékistan n'est même pas membre de l'OTSC. L'Arménie, c'est clair, va se tourner vers l'Europe. Avec qui allons-nous rester ? Les Kirghizes sont les seuls qui nous collent encore à la peau. Mais eux aussi peuvent se tourner vers la Chine. Nous resterons dans un espace hostile.

Et la raison est que la Russie n'a plus d'hommes. Il suffit de nous mettre un nœud coulant et de le serrer au bon moment, et nous deviendrons tous soumis. Il ne s'agit pas d'un "esclavage numérique", qui est redouté, mais d'un esclavage psychologique. C'est de l'intimidation, de l'alarmisme. Que demain un missile américain arrivera, ou que quelqu'un atterrira quelque part. Et en réalité, nous voyons tous ce que les autorités font au milieu de cette peur. Et pourquoi devraient-ils nous bombarder, nous attaquer ? Si Medvedev est à nouveau élu président, nous courrons voter pour lui. Et c'est "pire que la bombe atomique".

- Mais le président Poutine, je m'en souviens, s'est montré énergique lorsque les troupes géorgiennes ont attaqué l'Ossétie du Sud. Certaines mesures ont été prises en 2008.

- Quel genre d'actions ? Pendant vingt-quatre heures, nos troupes à la frontière n'ont pas pu recevoir de commandement ! Le commandant adjoint du district militaire du Caucase du Nord m'a personnellement appelé et m'a conseillé sur la marche à suivre. Il existait autrefois un "troisième paquet" à ce sujet, qui devait être ouvert en cas de situation d'urgence. Je lui ai rappelé ceci. Il a répondu que tous les paquets ont été emportés. Je lui ai conseillé d'envoyer des gens en hélicoptère pour capturer le col de Roki. Il s'est avéré que tous les avions ont également été retirés du district.

Le chef d'état-major général n'a pris aucune décision sans le ministre de la Défense. Ils ont cherché Serdyukov pendant six heures et ne l'ont pas trouvé. Poutine était aux Jeux olympiques, Medvedev était sur un bateau quelque part le long de quelques rivières. C'est tout !

La Géorgie a attaqué la Russie. Pendant qu'ils se rassemblaient, plusieurs de nos soldats de la paix ont été tués. Le district n'était pas préparé aux opérations de combat. J'ai appelé le commandant et lui ai dit que demain ils lui passeraient les menottes. Il s'est excusé du fait que personne ne donnait l'ordre. Je lui ai expliqué que pour se décharger de cette responsabilité, les officiers supérieurs la lui remettraient.

Des forces ont été rassemblées, on a envoyé des casques bleus pour les protéger... Mais seul un bataillon tchétchène dirigé par Yamadayev y travaillait, et des volontaires ossètes. Dès qu'ils ont commencé à couper les têtes des militaires géorgiens, ils se sont enfuis...

Alors qu'en Ukraine, ils se vantent que dans le projet de budget pour l'année fiscale 2022, l'Amérique a prévu 255 millions de dollars d'aide "pour contrer l'agression russe". Techniquement, il est dit que tout cela est uniquement destiné aux "réformes et au développement de la société civile". Le budget n'a pas encore été adopté par les deux chambres du Congrès américain. S'il est adopté, ils n'ont plus qu'à espérer le "voler" comme d'habitude.

Sergei Chemezov, chef de la Corporation Rostekh, a déjà comparé le durcissement de la pression exercée par l'Occident sur la Russie à la guerre. Selon lui, l'Occident n'est pas prêt pour des sanctions trop sévères contre notre pays. Ou peut-être Sergey Viktorovich lui-même n'est-il pas prêt pour cela et projette-t-il son manque de préparation sur ses homologues réels ou potentiels ?

Tout ce qui est possible pour nous compliquer la vie, l'Occident, selon lui, l'a déjà fait. Puis vient la guerre. Nous devons nous y préparer. Et les Américains et les Européens ne le font pas. Pourquoi ? L'Amérique poursuivra allègrement son influence sur l'Europe, "pour garder la Russie dans le ton". Mais en même temps "ne pas lui donner l'opportunité de se développer". Le développement se fait dans un tonus. Et dans les périodes de stagnation, il y a la décadence.

Nos faucons et leurs homologues occidentaux continuent donc de tester leurs biceps à distance. Mais Sergey Chemezov n'a pas l'air d'un faucon. Quand il travaille dans l'industrie de la défense, il n'est un faucon que dans sa description de poste. Mais si tu le regardes de cette façon, ce n'est rien d'autre qu'un pigeon.

Leonid Ivashov

Leonid Grigorievich Ivashov (né en 1943) - Personnalité militaire, publique et politique russe. Colonel Général. En 1996 - 2001, chef de la direction principale de la coopération militaire internationale au ministère de la défense. Docteur en sciences historiques, professeur. De 1996 à 2001, il est devenu le chef du département de la coopération militaire internationale du ministère de la défense, colonel-général de Russie. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.