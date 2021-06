Leonid Ivashov: Qu’a apporté la rencontre de Biden avec Poutine ? (Club d'Izborsk, 17.06.2021)

Leonid Ivashov: Qu’a apporté la rencontre de Biden avec Poutine?

17.06.2021

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/13624/

Ainsi, la communauté internationale attendait avec passion que la réunion se tienne au centre du monde neutre - la Genève suisse. Comme nous l'avions prédit dans nos précédents articles, la communauté internationale n'a rien entendu de sensationnel.

La stabilité stratégique, la cybersécurité, les armes nucléaires, les lignes rouges non exprimées, l'environnement et les droits de l'homme ont été les thèmes traditionnels des sommets. Et puis il y a des futilités comme le retour des ambassadeurs à leur poste et le passage de l'argot de la confrontation au langage diplomatique. Une question naturelle se pose : pourquoi ont-ils agité la Suisse et mis à mal l'Europe ? Après tout, toutes ces questions ont été discutées plus d'une fois et sont devenues traditionnelles, presque routinières. On peut, bien sûr, supposer que Biden, en proposant une rencontre avec Poutine, reflétait la volonté de l'Europe d'adoucir les relations avec la Russie. Premièrement, les Européens ont besoin du gaz russe parce qu'ils ont eu froid l'hiver dernier et qu'ils ont compris pourquoi leurs grands-pères et arrière-grands-pères ont perdu la bataille près de Moscou pendant l'hiver 1941. Deuxièmement, les Européens ne sont pas complètement fous, et ils comprennent que si l'on en arrive à un conflit armé avec la Russie, eux, mais pas les Américains, devront vivre dans des villes détruites et sans gaz, ce qui signifie pas de chauffage et pas de lumière dans leurs maisons. En effet, il est insensé d'envoyer des missiles vers l'Amérique sans ogives nucléaires, et ni les États-Unis ni la Russie n'accepteront une guerre nucléaire mutuelle. Mais Biden a donné aux Européens des préférences sous la forme de l'autorisation de terminer Nord Stream-2, a tenu des réunions des organes directeurs de l'UE et de l'OTAN sans drame ni psychose de confrontation. Il n'a pas fait pression sur eux comme Trump a tenté de le faire, en forçant l'augmentation des dépenses de l'Alliance de l'Atlantique Nord et en interdisant la construction du pipeline en provenance de Russie. Alors, qu'est-ce qui a poussé le président américain à proposer une rencontre à Poutine et Poutine (un "tueur", selon la définition de Biden) à ne pas refuser ?

Les médias russes pro-présidentiels utilisent des experts et des analystes politiques pour dépeindre le sommet comme une célébration de la politique étrangère russe et une victoire de la politique de Poutine à l'égard de l'Occident et des États-Unis. Apparemment, l'administration présidentielle prépare un rapport à l'intention du comité du prix Nobel de la paix afin de décerner à Poutine (et éventuellement à Biden) le prix Nobel de la paix. Gorbatchev, Obama (en avance), Peres et Arafat sont devenus des lauréats du prix Nobel. Eltsine, Kravchuk et Shushkevich pourraient eux aussi devenir des lauréats du prix Nobel, s'ils étaient plus ou moins sobres et non ivres au moment de la dissolution de l'URSS. Et en quoi nos actuels, ceux de Genève, sont-ils pires ? Oui, une telle variante n'est pas à exclure. Mais réfléchissons au fait suivant : les présidents des États-Unis et de la Russie, lors de leurs conférences de presse (séparément), ont parlé de négociations en format élargi, de questions banales et usées. Et voici ce dont ils ont discuté pendant la majeure partie du temps de négociation, pendant près de deux heures, lors d'une réunion à huis clos - non seulement sans la presse, mais même sans le chef d'état-major général de la Russie et ses plus proches collaborateurs.

Il y a donc des sujets de discussion (programmes à accès fermé) en face à face. Et le régime de ces sujets est convenu à l'avance : ils ne sont pas soumis à la divulgation. Nous ne connaissons donc pas le contenu principal des négociations et des accords conclus. Tout ce dont les deux présidents ont parlé lors de leurs conférences de presse était une tentative d'obtenir un élan positif pour justifier l'importance de la réunion et légitimer les accords conclus lors du cycle de négociations fermé, d'autant plus que le président américain s'adressait franchement à ses électeurs et aux membres du Congrès et n'avait invité que des journalistes américains à la conférence. Poutine a fait un peu de la nature confidentielle de la rencontre (le président américain a raconté un épisode concernant sa mère), et Biden a fait allusion à la Chine.

Nous ne saurons probablement jamais ce dont les présidents ont pu parler dans un cercle restreint. Mais rien ne nous empêche de spéculer. Commençons donc par la Chine. L'invasion "discrète" du territoire russe par la Chine (tactiques d'infiltration) et la maîtrise des ressources russes, le transfert de technologies et de systèmes militaires russes, ne peuvent qu'inquiéter l'élite américaine. Et ce, non pas parce que les États-Unis ont pitié de nous et craignent pour notre avenir, mais parce que nos ressources (y compris intellectuelles) renforcent la puissance économique et militaire de la Chine, le principal rival (adversaire) des États-Unis. Par conséquent, je crois que Biden a présenté à Poutine quelque chose qui ressemble à un ultimatum. Deuxièmement, Biden a cédé à Poutine sur la question du Nord Stream-2. Mais ce n'est pas une règle américaine de donner quelque chose sans recevoir quelque chose en retour. Et il est donc possible que Biden ait exigé quelque chose de Poutine. Le troisième point possible est le destin personnel de Poutine. M. Biden a probablement déclaré que les États-Unis ne reconnaîtront pas la légitimité de M. Poutine en tant que président de la Russie après 2024. Poutine ne pouvait pas être en désaccord avec cela, mais a exigé qu'il quitte la présidence en toute sécurité. En guise de chantage, M. Biden a plus que probablement rappelé à M. Poutine le procès en cours concernant l'abattage du vol MH-17 au-dessus de l'Ukraine. M. Poutine comprend les conséquences malheureuses des décisions des tribunaux de La Haye et de Strasbourg sur la question du Boeing malaisien pour la Russie, y compris pour son commandant en chef suprême, et fera donc de sérieuses concessions aux États-Unis sur n'importe quelle question. C'est peut-être sur cette question qu'il a lâché la phrase lors de la conférence de presse sur le désir des parties aux négociations de mieux se comprendre, et que les négociations étaient constructives.

Et que va apporter la réunion de Genève aux citoyens russes ? J'y vois plus de points positifs que de points négatifs. Tout d'abord, le fait même de la rencontre a été une agréable surprise, d'autant plus que nous sommes passés du langage de la guerre à celui de la coexistence pacifique. Le calme est la vie de toute nation lorsque la guerre est bannie de la conscience. Deuxièmement, les deux pays, et pour la Russie c'est particulièrement important, bénéficieront de la réduction de la course aux armements et de l'utilisation de la meilleure intelligence de la nation dans la technologie civile et le développement de l'intelligence au lieu des "meilleurs missiles nucléaires". Troisièmement, cette réunion pourrait être le début d'un grand voyage pour lancer un programme de survie humaine et de confrontation avec la catastrophe environnementale. C'est ce qu'a dit Poutine, que Biden n'a pas rejeté. Il n'y a et ne peut y avoir de compromis sur la question des droits de l'homme. Les Américains ont besoin d'une puissante cinquième colonne en Russie, et Poutine a besoin d'une absence d'opposition à son pouvoir. C'est pourquoi les deux présidents n'ont mentionné que Navalny et ses partisans, et pas un mot sur N. Platoshkin, A. Bykov, S. Furgal et des dizaines d'autres personnes qui font l'objet d'une enquête et sont condamnées : ce ne sont pas des créatures américaines.

Il y a donc des avantages, et le temps le montrera.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc avec DeepL