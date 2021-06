Leonid Ivashov: Que faut-il attendre de la rencontre entre Biden et Poutine ? (Partyadela, 31.05.2021)

Leonid Ivashov: Que faut-il attendre de la rencontre entre Biden et Poutine ?

31.05.2021

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/13516/

Réfléchissons d'abord aux circonstances.

Qu'est-ce qui a poussé le président américain Joe Biden, qui vient d'entrer en fonction et qui a immédiatement lancé un défi politique à Poutine, le qualifiant même d'assassin, à faire volte-face et à proposer une rencontre ? Biden a parfaitement vu que la Russie, tant en coulisses qu'officiellement, était catégoriquement contre lui dans sa confrontation avec Trump. De plus, il a régulièrement jeté des matériaux compromettants sur Biden et son fils dans les médias mondiaux. C'est pourquoi le président américain n'a pas d'autres sentiments que la haine de Poutine. Et quel est le sentiment avec lequel le président russe se prépare à cette rencontre désagréable ? Je pense que le lecteur le comprend très bien. Mais au-delà des sentiments personnels, il y a aussi des problèmes politiques.

Tout d'abord, la proposition américaine a été faite en violation des règles de la pratique politique et diplomatique et de l'éthique internationale : la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour ont été clairement définis. Et il n'y a pas de déviations ni d'options russes, pas même dans les détails du protocole. Soit vous acceptez sans condition, soit la réunion n'aura pas lieu par votre faute. Pour Poutine, c'est essentiellement une assignation à comparaître. Ou une convocation devant le procureur (comme dans le film Captive du Caucase : soit je l'emmène au bureau d'enregistrement, soit elle m'emmène au procureur). Deuxièmement, Biden n'a pas présenté d'excuses pour l'insulte faite à Poutine et n'a pas fait référence à une mauvaise traduction. Troisièmement, toujours sur la base de ma propre pratique, les préparatifs de réunions aussi importantes, surtout lorsque les dirigeants des principaux pays se rencontrent, nécessitent des consultations avec les représentants des parties, afin de déterminer conjointement l'objectif, le résultat souhaité, d'élaborer le texte d'un communiqué ou d'une déclaration, de créer des groupes de travail, etc. Et lorsque toutes les questions ont fait l'objet d'un accord, des rapports contenant des propositions à l'intention des dirigeants suivent, ainsi que des points non convenus sur leur résolution. Il semble que (si les préparatifs ne se déroulent pas dans le secret militaire) la partie russe ne soit pas encore fixée sur la question principale, à savoir s'il faut aller à cette réunion.

Et bien sûr, il y a de grands doutes quant aux résultats dans le paradigme des avantages et des inconvénients. Surtout à l'approche des élections, où le parti au pouvoir peut perdre, et il aura alors une excuse : le chef de l'État a aggravé notre situation en perdant contre Biden. Donc, le dilemme pour la partie russe est de savoir s'il faut y aller ou non. Dans une situation normalement calme, Poutine aurait au moins imposé des conditions pour égaliser les chances, ou aurait poliment reporté la réunion à un moment plus propice. Mais pas maintenant. Essayons d'approfondir le problème. La raison pour laquelle M. Biden a soudainement changé de position et adouci le ton de son attitude envers M. Poutine, et la Russie en général, n'est pas très claire. Très récemment (je suppose que ce n'est pas à l'insu de Washington), l'Ukraine retirait des troupes pour attaquer le Donbass et Luhansk, et la Russie aux frontières de l'Ukraine, et la guerre semblait inévitable. Même l'OTAN a annoncé qu'elle prenait l'Ukraine sous sa protection, ce qui a menacé de déclencher une guerre paneuropéenne, qui, à son tour, a provoqué le risque d'une guerre mondiale. Soudain, toutes les parties se sont retirées, les États-Unis en premier lieu, même si, dans un scénario simple, il semblait qu'une guerre européenne, ou du moins une bataille russo-ukrainienne, était tout à fait avantageuse pour les faucons et Biden.

Elle profiterait également aux compagnies d'hydrocarbures américaines - en fermant définitivement le Nord Stream 2 et le Turkish Stream, libérant ainsi l'Europe pour les hydrocarbures de schiste américains. Et la guerre aurait résolu ce problème. Mais, Dieu merci, ce n'est pas le cas. Il est naturel de supposer que quelqu'un de plus puissant que le président américain a donné à Biden l'ordre de ne pas partir en guerre, mais de rencontrer Poutine, de lui serrer la main et de parler de quelque chose. C'est-à-dire envoyer un signal au monde pour qu'il ne se précipite pas dans la guerre. Ou peut-être que le président américain nouvellement élu a pris conscience de la responsabilité des événements à venir, ce que je ne crois pas. Le plus probable (selon l'opinion de mon auteur) est que cet acteur tout-puissant est la corporation financière mondiale qui domine le processus politique mondial. Et après avoir calculé tous les avantages et les inconvénients, le sommet de cet iceberg est arrivé à la conclusion qu'il subira des pertes au lieu de gros profits. Oui, en règle générale, les financiers gagnent beaucoup d'argent avec les guerres. Mais c'est quand ils ne sont pas au pouvoir. Aujourd'hui, après avoir vaincu Trump, un représentant d'un capital différent - capital industriel et manufacturier, capital financier, dont le représentant dans l'exécutif est J. Biden, est politiquement responsable à la fois des États-Unis et du système financier mondial, de l'état du dollar. Et, naturellement, ils ne gaspilleront pas la victoire globale sur des particularités sous forme d'animosité personnelle des présidents des deux pays. Une autre option est également possible. Par exemple, en mettant en œuvre le programme de construction de l'ordre mondial du capitalisme inclusif, le capital financier a révélé que l'oligarchie russe et les fonctionnaires corrompus, y compris les hauts dirigeants du pays, considèrent le projet inclusif comme un sauveur pour eux-mêmes. Cela signifie que la Russie peut devenir la locomotive de l'invention du Finintern. C'est pourquoi Biden et Poutine ont reçu l'ordre de mettre de côté tout ce qui est personnel et de travailler à un ordre mondial inclusif, qui sera déterminé par le capital financier. Et une guerre chaude n'est pas du tout nécessaire ici, du moins pas encore : le projet n'en est qu'à ses débuts. Les guerres hybrides, dominées par le soft power, sont bien établies et, de plus, elles sont peu coûteuses et même rentables.

Nous ne devons pas espérer que Poutine et Biden, lors de leur rencontre, feront une percée (non pas en paroles, mais en actes) en termes de stabilité stratégique. Je pense qu'ils ne seront pas autorisés à le faire. Ils travailleront fidèlement à partir du scénario qu'ils ont écrit, malgré leur animosité personnelle mutuelle. Peut-être se prendront-ils dans les bras sous les caméras de télévision ou se tapoteront-ils l'épaule en souriant. Et alors seulement, ils cracheront. Et dans l'ensemble, je suppose que la réunion ne sera utile que pour clarifier les positions du sujet financier mondial de la puissance mondiale. Mais c'est la tâche de l'analyse géopolitique approfondie et du pronostic systématique.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.