Megan Redshaw (The Defender, Children's Health Defense): Le vaccin Pfizer est "probablement" lié à l'inflammation cardiaque, selon un groupe d'experts israéliens

Le vaccin Pfizer est "probablement" lié à l'inflammation cardiaque, selon un groupe d'experts israéliens

Des responsables israéliens de la santé ont déclaré mardi qu'il existe probablement un lien entre l'administration d'une deuxième dose du vaccin COVID de Pfizer et l'apparition d'une myocardite chez les jeunes hommes âgés de 16 à 30 ans.

https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-vaccine-linked-heart-inflammation/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=368b65af-ab68-4ffb-bf5d-3ac17e6e9e57

Les responsables de la santé israéliens ont découvert un lien probable entre le vaccin COVID de Pfizer/BioNTech.

Les autorités sanitaires israéliennes ont découvert un lien probable entre le vaccin COVID de Pfizer/BioNTech - sur lequel le pays s'est appuyé presque exclusivement dans sa campagne de vaccination - et des dizaines de cas d'inflammation cardiaque chez de jeunes hommes après l'administration de la deuxième dose, a déclaré mardi le ministère de la Santé.

Après que le ministère ait reçu des rapports d'inflammation cardiaque, notamment de myocardite, suite à une récente vaccination COVID, un groupe d'experts a été nommé pour enquêter sur la question. Le groupe comprenait des experts en santé publique spécialisés en épidémiologie, des membres du Centre national de contrôle des maladies et des universitaires de l'Université de Tel Aviv, du Technion-Israel Institute of Technology et de l'Université de Haïfa.

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque qui peut entraîner une arythmie cardiaque et la mort. Selon les chercheurs de la National Organization for Rare Disorders, la myocardite peut résulter d'infections, mais "le plus souvent, la myocardite est le résultat de la réaction immunitaire de l'organisme à la lésion cardiaque initiale."

Selon une étude réalisée par des responsables de la santé israéliens, 275 cas de myocardite ont été identifiés entre décembre 2020 et mai 2021, dont 148 cas survenus dans le mois suivant la vaccination. Sur ces 148 cas, 27 sont survenus après la première dose et 121 après la deuxième dose. Environ la moitié des cas concernaient des personnes ayant des antécédents médicaux, rapporte Bloomberg.

De nombreux cas ont été signalés chez des hommes de 16 à 30 ans, et le plus souvent chez des jeunes de 16 à 19 ans. La plupart des patients sont sortis de l'hôpital en moins de quatre jours, et 95 % des cas ont été considérés comme légers.

"Il y a une probabilité de lien entre le fait de recevoir une deuxième dose de vaccin et l'apparition d'une myocardite chez les jeunes hommes âgés de 16 à 30 ans", a conclu le groupe d'experts. "Le lien est plus fort chez les jeunes de 16 à 19 ans par rapport aux autres âges et il diminue à mesure que l'âge augmente."

La nouvelle analyse "est très suggestive d'une nature causale" entre le vaccin et la myocardite, a déclaré Dror Mevorach, chef du service de médecine interne au centre médical universitaire Hadassah, qui a été chargé de diriger le groupe d'experts. "Je suis convaincu qu'il existe une relation".

"Cela suggère que c'est, au moins statistiquement, un phénomène réel", a déclaré Peter Liu, cardiologue et directeur scientifique de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa.

Douglas Diekema, pédiatre et bioéthicien à l'hôpital pour enfants de Seattle, a déclaré qu'il était important d'étudier "le moindre signal". Il a toutefois averti que "si ce rapport est suggestif... il doit être validé dans d'autres populations par d'autres chercheurs avant que nous puissions être certains que le lien existe."

Dans une déclaration, Pfizer a indiqué que rien n'indique encore que les cas soient dus à son vaccin. La myocardite est souvent causée par des infections virales, et des infections par le COVID ont été signalées comme étant à l'origine de cette affection, a précisé le fabricant de médicaments.

BioNTech, le partenaire de Pfizer, a déclaré que plus de 300 millions de doses du vaccin COVID ont été administrées dans le monde et que le "profil bénéfices-risques" du vaccin reste positif.

"Une évaluation minutieuse des rapports est en cours et elle n'a pas été conclue", a déclaré la société. "Les événements indésirables, y compris la myocardite et la péricardite, sont régulièrement et minutieusement examinés par les sociétés ainsi que par les autorités réglementaires."

Les conclusions du panel israélien interviennent alors qu'Israël et de nombreux pays européens débattent de la question de savoir si les jeunes adolescents doivent être vaccinés contre le COVID. La décision d'inclure le groupe d'âge des 12-15 ans dans le programme de vaccination du pays n'a pas encore été prise.

Selon le ministère de la Santé, une recommandation concernant la vaccination des enfants de 12 à 15 ans sera bientôt formulée par l'équipe épidémiologique et sera communiquée au directeur général du ministère.

D'autres pays, dont les États-Unis et le Canada, ont commencé à vacciner les enfants de 12 ans et plus en mai. Comme l'a rapporté The Defender, un groupe de plus de 40 médecins britanniques a adressé le mois dernier une lettre ouverte à l'agence britannique de réglementation des médicaments pour lui dire que la vaccination des enfants contre le COVID est "irresponsable, contraire à l'éthique et inutile".

Les conclusions préliminaires du groupe d'experts israéliens qui étudient un lien possible entre le vaccin et la myocardite ont été divulguées pour la première fois par Channel 12 à la fin du mois d'avril. Channel 12 a mentionné deux cas de personnes ayant succombé à la maladie, mais a déclaré qu'il n'y avait aucune certitude quant au lien entre ces cas et le vaccin.

Comme The Defender l'a rapporté le 10 mai, les régulateurs de l'UE ont demandé à Pfizer et Moderna de fournir des données supplémentaires concernant les vaccins COVID des sociétés et un lien potentiel avec l'inflammation cardiaque après que l'agence ait terminé un examen de sécurité des quatre vaccins COVID autorisés pour une utilisation d'urgence dans l'UE.

Dans un rapport publié le 7 mai, le comité de sécurité de l'Agence européenne des médicaments (PRAC) a révélé que ses membres avaient connaissance de cas de myocardite et de péricardite après la vaccination par Pfizer.

Les régulateurs ont déclaré qu'ils ne voyaient pas d'indication que le vaccin ait causé ces cas. Toutefois, à titre préventif, le PRAC a demandé à Pfizer de fournir des données supplémentaires, notamment une analyse des événements en fonction de l'âge et du sexe, dans son prochain rapport sommaire sur la sécurité en cas de pandémie, avant que les régulateurs ne puissent déterminer si d'autres mesures réglementaires sont nécessaires.

Le 24 mai, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé qu'ils enquêtaient sur des rapports selon lesquels certains adolescents et jeunes adultes vaccinés contre le COVID pourraient avoir eu des problèmes cardiaques.

Dans une déclaration du 17 mai, le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d'immunisation a déclaré que les cas de myocardite signalés à ce jour semblaient survenir principalement chez des adolescents et des jeunes adultes, plus souvent chez les hommes que chez les femmes, plus souvent après la deuxième dose et généralement dans les quatre jours suivant la vaccination. La plupart des cas semblaient être "légers" et le suivi se poursuit.

Le 27 avril, Reuters a rapporté que le ministère de la Défense des États-Unis enquêtait sur 14 cas d'inflammation cardiaque chez des personnes qui avaient été vaccinées par les services de santé de l'armée.

Une recherche dans le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) des CDC a révélé 419 cas de péricardite et de myocardite signalés entre le 14 décembre 2020 et le 21 mai 2021 aux États-Unis après la vaccination par le COVID. Sur les 419 cas signalés, 247 cas ont été attribués à Pfizer, 151 cas à Moderna et 20 cas au vaccin COVID de Johnson & Johnson.

Megan Redshaw

Megan Redshaw est journaliste freelance pour The Defender. Elle a une formation en sciences politiques, un diplôme de droit et une formation approfondie en santé naturelle.

Traduit de l’américain par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.