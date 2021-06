Meryl Nass, MD/Children's Health Defense: Les courriels de Fauci : Comment de hauts responsables de la santé publique ont tissé une toile de mensonges autour de l'origine du COVID et des traitements.

Les e-mails de Fauci : Comment de hauts responsables de la santé publique ont tissé une toile de mensonges autour de l'origine du COVID et des traitements.

Quatre hauts responsables de la santé publique pourraient-ils avoir été intimement impliqués dans la création de la pandémie, ainsi que dans la prolongation et les traitements inappropriés utilisés pendant la pandémie ?

Par

Meryl Nass, MD

4 juin 2021

https://childrenshealthdefense.org/defender/fauci-emails-top-public-health-officials-lies-covid-origin-treatments/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=d7469d69-4a7b-4b6b-9134-963532bbd874

Au début de l'année 2020, on a beaucoup discuté de l'origine du virus, plus tard nommé SRAS-CoV-2.

Dans un excellent article détaillé écrit au début du mois pour le Bulletin of the Atomic Scientists, Nicholas Wade, ancien rédacteur scientifique du New York Times, a décrit comment deux courts articles publiés en mars 2020 - l'un dans The Lancet et l'autre dans Nature Medicine - ont déterminé la manière dont cette discussion serait transmise au public.

Ces deux articles extraordinairement influents, publiés chacun sous le titre "correspondance", ont été repris par les médias grand public pendant un an. Ils étaient tous deux destinés à faire taire toute discussion sur la possibilité que le virus ait été créé dans un laboratoire.

Écoutez ici Robert F. Kennedy Jr. et moi-même discuter de ces questions :

Lorsque j'ai lu les articles du Lancet et de Nature en mars 2020, il est devenu immédiatement évident que chacun d'eux était conçu comme un outil de propagande. Aucun n'était basé sur la science.

J'étais tellement intrigué par ces articles que j'ai cherché sur le web pour mieux les comprendre. C'est alors que j'ai découvert Francis Collins, directeur des National Institutes of Health (NIH), qui avait publié un blog le 26 mars 2020 à propos de l'article de Nature, suggérant que l'article devrait mettre fin aux théories de conspiration sur l'origine des laboratoires.

Collins a écrit :

"Quoi qu'il en soit, cette étude laisse peu de place pour réfuter une origine naturelle de COVID-19. Et c'est une bonne chose car cela nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment : observer une bonne hygiène, pratiquer la distanciation sociale et soutenir les efforts de tous les professionnels de la santé et chercheurs dévoués qui travaillent si dur pour relever ce défi majeur de santé publique."

Je me suis demandé pourquoi cinq scientifiques par ailleurs crédibles signaient de leur nom l'article de Nature - et pourquoi Collins approuvait la conclusion de l'article - alors que les arguments avancés dans l'article étaient, à mon avis, absurdes.

J'ai finalement conclu que les auteurs avaient été poussés à écrire l'article par une "main cachée".

Comment en étais-je arrivé à cette conclusion, avant même que les courriels du Dr Anthony Fauci ne soient découverts mercredi ?

Il y a plusieurs mois, dans un autre courriel obtenu par U.S. Right to Know, nous avons appris que Peter Daszac, PDG de l'organisation à but non lucratif EcoHealth Alliance, était l'auteur principal mais caché de l'article du Lancet.

Daszac était également le principal bénéficiaire de la conclusion de l'article - que le virus a évolué dans la nature - puisque son organisation avait été utilisée comme intermédiaire pour envoyer de l'argent du National Institute of Allergy & Infectious Diseases (NIAID), dirigé par Fauci, au Wuhan Institute of Virology, à Wuhan, en Chine. (Certains pourraient considérer cette méthode d'octroi de subventions comme une façon fantaisiste de blanchir de l'argent).

Daszac, comme Fauci, gagnait plus de 400 000 dollars par an. Il était également membre de l'équipe d'enquête sur les origines du COVID de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et avait été choisi comme chef de l'équipe d'enquête sur les origines du COVID du Lancet, qui semble aujourd'hui avoir disparu.

L'OMS et le Lancet semblent donc être des co-conspirateurs, choisissant le renard (Daszac) pour garder le poulailler (la théorie selon laquelle le COVID a évolué dans la nature).

La publication mercredi des courriels de Fauci, obtenus par BuzzFeed News grâce à la loi sur la liberté de l’information), contribue à éclaircir une partie du mystère qui entoure la raison pour laquelle cinq scientifiques de renom ont cosigné des bêtises - que la vénérable revue Nature a publiées, et qui ont ensuite été utilisées comme base pour soutenir la théorie de l'origine naturelle.

L'un des courriels indique clairement qu'Andersen, auteur principal de l'article de Nature, savait qu'il participait à une escroquerie. Dans un courriel adressé à M. Fauci le 1er février 2020, Andersen exprime ses propres inquiétudes quant à certaines "caractéristiques inhabituelles du virus". Andersen semble s'inquiéter que ces caractéristiques suggèrent une falsification du laboratoire.

Mais Andersen rassure ensuite Fauci en affirmant que ces "caractéristiques inhabituelles du virus ne représentent qu'une très petite partie du génome (<0,1%) et qu'il faut donc examiner de très près toutes les séquences pour voir que certaines de ces caractéristiques semblent (potentiellement) avoir été modifiées".