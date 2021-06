Paul Craig Roberts devant un portrait d'Alexandre Hamilton, le premier Secrétaire du Trésor. (Photo courtesy of the author to FPJ)

Paul Craig Roberts: Le problème avec Wikipedia et la révolution numérique.

12 avril 2019

https://www.foreignpolicyjournal.com/2019/04/12/the-problem-with-wikipedia-and-the-digital-revolution/

Dans La Matrice [« Matrix »] dans laquelle nous vivons, les diseurs de vérité sont malvenus pour ceux qui contrôlent les explications afin de faire avancer leurs agendas.

Le 10 avril 2019, un lecteur m'a alerté sur le fait que je suis dénigré sur Wikipédia comme étant un "partisan vocal du gouvernement russe actuel et de ses politiques." Le lecteur signale également qu'un article du Daily Beast me qualifie d'"adorateur de Poutine". Le lecteur dit qu'il a essayé de modifier l'entrée de Wikipédia sans succès, et il m'a exhorté à y prêter attention.

Je ne sais pas si la personne qui a rédigé ma fiche Wikipédia avait l'intention de me dénigrer ou si elle est simplement mal informée. Cependant, les voix dissidentes sont dénigrées sur Wikipédia. C'est un problème permanent pour beaucoup d'entre nous. Pendant des années, des lecteurs et des personnes qui me connaissent ont apporté des corrections à ma biographie sur Wikipédia, mais dès que les corrections étaient faites, elles étaient effacées et les calomnies réinstallées.

Le problème de Wikipédia est qu'il s'agit d'une approche idéaliste fondée sur la croyance que la vérité a plus de chances d'émerger lorsque tout le monde a la parole que lorsque les explications sont fournies par un groupe restreint d'experts ou de pairs. Cette approche idéaliste n'est pas sans mérite. De plus, elle peut très bien fonctionner avec des sujets et des personnes qui n'ont pas d'opposants idéologiques ou qui ne représentent aucune menace pour ceux qui veulent contrôler les explications.

Le problème survient lorsqu'un sujet ou une personne est controversé, surtout si ses arguments réfutent les explications officielles ou s'en écartent. Dans la Matrice dans laquelle nous vivons, ceux qui disent la vérité ne sont pas les bienvenus pour ceux qui contrôlent les explications afin de faire avancer leurs agendas. Jusqu'à ce que ceux qui disent la vérité puissent être réduits au silence ou complètement censurés, la pratique consiste à les discréditer par des calomnies. Ainsi, moi et beaucoup d'autres avons été décrits comme des "théoriciens du complot" pour avoir rapporté des informations factuelles qui contredisent l'explication officielle et non prouvée du 11 septembre, comme des "antisémites" pour avoir critiqué les mauvais traitements infligés par Israël aux Palestiniens et son influence sur la politique étrangère des États-Unis, et comme des "agents russes" ou des "laquais de Poutine" pour avoir dit la vérité sur l'Ukraine, la Syrie et les efforts de Poutine pour éviter un conflit militaire avec l'Occident.

À l'ère pré-Internet, il était difficile de diffamer les gens. Les rédacteurs en chef des journaux autorisaient les lettres à l'éditeur pour corriger les erreurs factuelles ou pour fournir une interprétation différente d'un ensemble de faits, mais évitaient les diffamations. Cela ne signifie pas que les calomnies n'ont jamais existé, mais pas avec l'abandon de l'ère Internet.

Les œuvres ouvertes en cours de réalisation comme Wikipédia, les sections de commentaires sur Internet et les médias sociaux sont idéalement adaptées à la dénigrement des personnes et à la diffusion de ces dénigrements dans le monde entier avant toute correction. Ainsi, la révolution numérique a été une aubaine pour les agences gouvernementales telles que la CIA, le Département d'État, le Mossad, le Lobby israélien, les entreprises et autres groupes d'intérêts privés, les mouvements idéologiques tels que le néoconservatisme et la politique identitaire, et les politiciens, qui ont tous des agendas qui sont favorisés par le contrôle des explications.

L'argent étant la valeur la plus élevée pour de nombreuses personnes, il existe un nombre illimité de personnes pouvant être engagées pour dénigrer ceux qui contestent les explications officielles. Une diffamation peut commencer dans une section de commentaires, passer aux médias sociaux, puis à un site web et enfin à Wikipédia.

Ce sont les diseurs de vérité qui sont dénigrés, des personnes telles que Julian Assange, Edward Snowden, Manning et les lanceurs d'alerte dont les messages dérangent les puissants intérêts privés et gouvernementaux.

Les diffamations sont efficaces. Les personnes crédules, non informées ou mal informées ne manquent pas. Ils prennent une diffamation pour argent comptant et évitent la personne ou l'idée diffamée. Malgré l'extrême clarté de la persécution orchestrée de Julian Assange, beaucoup voient en lui un "violeur échappant à la justice", un "espion russe" et un "maître chanteur de gouvernements et de personnes".

En bref, la boue colle mieux que les faits. C'est pourquoi je ne suis pas optimiste quant à l'avenir de la vérité à l'ère numérique. Beaucoup voient l'ère numérique comme l'ère où la vérité s'épanouira. Je comprends leur point de vue. Leur conviction n'est pas sans fondement. Mais l'ère numérique est aussi une ère où les mensonges peuvent prospérer car, contrairement à l'ère de l'imprimé, ils peuvent être si facilement diffusés.

Considérez, par exemple, la description que l'on fait de moi comme un "partisan acharné du gouvernement russe actuel et de ses politiques" et un "adorateur de Poutine". Je suis un critique bien connu des politiques économiques néolibérales du gouvernement russe. Michael Hudson et moi-même avons conjointement critiqué les politiques économiques néolibérales du gouvernement russe et démontré qu'elles étaient néfastes pour l'économie de la Russie. Je suis également connu pour être un sceptique de la politique de Poutine consistant à fermer les yeux sur les agressions de Washington et d'Israël. J'apprécie et j'admire l'énorme maîtrise de soi de Poutine, mais j'ai exprimé mon inquiétude quant au fait que le manque de volonté de Poutine de poser un pied ferme ne parvient pas à détourner la colère et encourage au contraire davantage d'agressions qui, tôt ou tard, aboutiront à une guerre thermonucléaire.

Le gouvernement russe est au courant de ma position, tout comme les médias russes où je suis souvent interviewé. Ma position est également clairement exprimée sur mon site web, qui est lu dans le monde entier. Alors pourquoi le Daily Beast et Wikipédia déforment-ils ma position ?

Wikipédia et les sections de commentaires ne peuvent fonctionner que si les commentateurs sont des personnes responsables qui font l'objet d'une surveillance attentive de la part de contrôleurs compétents et responsables. Mais cela nous ramène aux explications par les pairs que Wikipédia a été créée pour éviter.

Historiquement, les messagers sont tués, donc les diseurs de vérité doivent s'attendre à des calomnies ou pire - Julian Assange a été arrêté le matin du 11 avril à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur à Londres. L'humanité est déchue. Les gouvernements font le mal. Le plus grand mal est fait à ceux qui s'opposent au mal. La vérité ne peut être dite sans qu'il en coûte à celui qui la dit.

Lorsque je parle de ceux qui disent la vérité, je parle de personnes dont la motivation est de dire la vérité. La vérité est leur programme. Je ne dis pas que ceux qui disent la vérité sont infaillibles et ont toujours raison. Je dis qu'ils s'efforcent de l'être. Ils n'écrivent pas intentionnellement des faussetés et n'induisent pas en erreur.

La vérité n'est pas une opinion. Il est inutile de dire à un diseur de vérité que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Vous pouvez présenter un cas que ses faits sont faux. Vous pouvez démontrer qu'il existe une meilleure explication des faits.

D'après mon expérience, lorsque la plupart des gens disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils veulent dire qu'ils préfèrent une autre explication qui correspond mieux à leurs sentiments et à leurs émotions. Par exemple, de nombreux Américains ont cru au mensonge grotesque du Russiagate parce qu'ils n'aiment pas Trump, tout comme aujourd'hui les radios conservatrices ont adopté l'explication officielle du 11 septembre parce qu'elle peut être utilisée contre la femme musulmane au franc-parler du Congrès. Les faits n'ont rien à voir avec ces deux croyances. Dans les deux cas, on résiste aux faits parce que la vérité n'est pas aussi réconfortante sur le plan émotionnel ou aussi utile pour l'agenda en cours que le mensonge.

Je n'ai aucune objection à ce que les lecteurs entreprennent de surveiller et de corriger le compte rendu qui est fait de moi dans Wikipédia. Il s'agira d'un processus continu, qui nécessitera l'engagement de beaucoup d'entre vous. Ceux qui se cachent derrière les attaques contre moi ont beaucoup d'argent et beaucoup d'employés, et ils peuvent effacer votre travail dès que vous l'avez terminé.

La révolution numérique et les mécanismes de contrôle qu'elle fournit font qu'il est beaucoup plus probable que nous nous retrouvions dans une dystopie verrouillée que cela n'aurait jamais été possible à l'ère de l'imprimé. Mais la révolution numérique représente peut-être une menace encore plus grande pour l'humanité. Elle rend les humains superflus.

Que vont faire les humains quand tout sera automatisé ? Si les technophiles parviennent à leurs fins, nous n'aurons bientôt plus le droit de conduire des voitures.

Que feront les humains quand leur travail ne sera plus nécessaire ? Boston Dynamics, une entreprise de Waltham (Massachusetts), a mis au point un robot qui remplace les employés des entrepôts. Selon les prévisions, 40 millions d'Américains supplémentaires seront évincés du marché du travail par les robots au cours des dix prochaines années.

Quelqu'un a-t-il pensé à ceux qui seront employés et auront l'argent pour acheter les produits des robots ? Il ne fait aucun doute que l'on nous promettra toutes sortes de nouveaux et meilleurs emplois, comme ceux que l'on nous a promis pour remplacer les emplois manufacturiers et les services professionnels délocalisés. Les emplois promis ne sont jamais arrivés. Et non, il ne s'agit pas d'un argument luddite*. Tout le monde ne peut pas être employé à concevoir des robots pour remplacer les humains.

Chaque entrepôt se précipitera pour augmenter ses profits en licenciant des employés, et aucun ne tiendra compte de l'effet global sur la demande des consommateurs pour les produits dans les entrepôts. Les entrepôts devront-ils reverser leurs bénéfices en taxes pour soutenir les chômeurs ? Les entrepôts auront-ils des bénéfices si les gens n'ont pas de revenus du travail pour acheter les produits dans les entrepôts ? L'ère des robots signifie-t-elle que les bénéfices doivent être socialisés afin de maintenir la vie humaine ?

Une approche intelligente de la technologie consisterait à se concentrer sur la technologie qui améliore les performances humaines, et non sur celle qui élimine le besoin d'humains.

À l'université de Stanford, une technologie a vu le jour, ou est en train de voir le jour, qui permet de modifier en temps réel les mouvements de la bouche d'une personne pendant qu'elle parle afin de diffuser un message différent de celui que l'orateur est en train de prononcer. Les méfaits possibles avec cette technologie sont inacceptables. La télévision pourrait détruire tout politicien ou dirigeant indésirable en le montrant délivrant un message conçu pour le détruire. Si les gens s'y mettent, cela signifierait la fin des discours télévisés, car personne ne croirait un discours à moins d'être présent en personne.

Les gens ont déjà du mal à appréhender la réalité. L'émergence d'une technologie capable de falsifier la réalité en temps réel laisse présager un avenir dans lequel la réalité et la fiction deviendront indiscernables. La conséquence involontaire de cette technologie pourrait bien être la mort de la vérité.

Cet article a été initialement publié sur PaulCraigRoberts.org le 11 avril 2019.

Traduit de l’américain par Le Rouge et le B anc avec DeepL.

* NdT: luddite: Membre d'une des bandes d'ouvriers du textile anglais, menés par Ned Ludd, qui, de 1811 à 1813 et en 1816, s'organisèrent pour détruire les machines, accusées de provoquer le chômage (Larousse).