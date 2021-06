Paul Craig Roberts: Le scientifique en chef de l'OMS est accusé d'avoir supprimé les preuves que l'Ivermectine guérit le Covid

Le scientifique en chef de l'OMS est accusé d'avoir supprimé les preuves que l'Ivermectine guérit le Covid

Paul Craig Roberts

https://www.paulcraigroberts.org/2021/06/12/who-chief-scientist-accused-of-suppressing-evidence-that-ivermectin-cures-covid/

Le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé, a été accusé par une association d'avocats basée à Mumbai de "mener une campagne de désinformation contre l'Ivermectine en supprimant délibérément l'efficacité du médicament Ivermectine en tant que prophylaxie et pour le traitement du Covid-19, malgré l'existence de grandes quantités de données cliniques compilées et présentées par des médecins et des scientifiques estimés, hautement qualifiés et expérimentés".

Les bureaucrates de la santé publique sont-ils dignes de confiance, ou sont-ils à la solde de Big Pharma ? Pourquoi suppriment-ils les preuves de remèdes connus, au profit de vaccins dangereux et mortels ?

https://www.lewrockwell.com/2021/06/no_author/whos-chief-scientist-served-with-legal-notice-for-disinformation-and-suppression-of-evidence/

Il ne fait aucun doute que l'Ivermectine et le HCQ sont sûrs et efficaces, tant comme remèdes que comme moyens de prévention. Récemment, j'ai posté des liens vers les 305 études sur l'efficacité du HCQ et les 96 études sur l'Ivermectine.

https://www.paulcraigroberts.org/2021/06/10/when-will-the-mass-murder-by-public-health-authorities-and-health-care-providers-cease/

La question qui est éludée par les "autorités de santé publique", la majorité de la profession médicale endoctrinée par Big Pharma, et les médias de la presse est de savoir pourquoi les traitements connus ont été supprimés ?

Il y a deux réponses évidentes, aucune n'est rassurante.

L'une est que cela a été fait pour les profits des vaccins de Big Pharma, profits qui ont été utilisés pour faire 9 nouveaux milliardaires pendant que le reste d'entre nous subit l'explosion des prix des aliments.

L'autre, plus inquiétante, est que cela a été fait pour maximiser les décès et utiliser la peur pour pousser les gens à prendre un vaccin expérimental, non testé. Pourquoi ? L'intention est-elle de contrôler la population ? Il est de plus en plus évident que le vaccin s'attaque à la fertilité des femmes.

https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/

Nous savons que les nombres exagérés de cas de Covid et les taux de mortalité sont utilisés pour effacer les libertés civiles et justifier la coercition des gens en les forçant à accepter une vaccination dangereuse et souvent mortelle.

https://www.paulcraigroberts.org/2021/06/11/coercion-is-used-to-force-a-dangerous-vaccination/

https://www.bitchute.com/video/bSxEe9RS0P29/

Le plus inquiétant est qu'en dépit des preuves évidentes que la menace du Covid est largement surestimée et que des remèdes sont facilement disponibles, les gouvernements et les autorités de santé publique insistent plus que jamais pour que tout le monde soit vacciné, malgré les preuves que le vaccin est plus dangereux pour beaucoup que le Covid lui-même. Le gouvernement pakistanais, si gouvernement il y a, promet de désactiver les iPhones des gens s'ils refusent de se faire vacciner.

Certaines autorités sanitaires californiennes exigent la vaccination obligatoire de tous les habitants de l'État.

Qu'est-ce qui explique cette réponse identique dans le monde entier à une menace médiatisée et exposée par un grand nombre d'experts ? Je ne connais pas la réponse. Ce que je sais, c'est que le récit officiel n'est pas accepté par un grand nombre d'experts indépendants. Je sais aussi que ceux qui sont derrière le récit officiel paient des experts qui vendent leur intégrité pour soutenir, malgré les preuves, le récit officiel, qui est un mensonge.

Ce que nous pouvons conclure sans risque, c'est que nous ne devons croire aucune explication officielle, aucune autorité de santé publique, aucun gouvernement, et très certainement ne pas croire les presses telles que le New York Times, le Washington Post, NPR, CNN, MSNBC, BBC.

Les preuves sont là : Pour de nombreux groupes d'âge, le vaccin Covid est plus dangereux que le Covid.

https://www.paulcraigroberts.org/2021/06/09/for-most-people-the-covid-vaccines-are-more-deadly-than-covid/

Pourquoi n'avez-vous pas entendu ce fait prouvé par le New York Times, le Washington Post, NPR, CNN, MSNBC, BBC ?

Le fait que vous ne l'ayez pas entendu devrait vous dire quelque chose.

Traduit de l'américain par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.