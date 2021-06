Paul Craig Roberts: Le wokisme expliqué

Le wokisme expliqué

22 juin 2021

https://www.paulcraigroberts.org/2021/06/22/wokism-explained/

Les Américains plus âgés qui ont été élevés dans une société fondée sur les faits et la raison ne comprennent pas les attaques anti-factuelles, anti-raison et basées sur l'émotion contre les hétérosexuels blancs et la civilisation occidentale. Une femme ayant une expérience directe de l'idéologie woke dominante dans les universités américaines, les médias, le parti démocrate et la direction des entreprises explique la destruction de la raison et de la connaissance fondée sur les faits qui nous ramène à l'émotivité barbare de l'âge avant la raison. Les fondements d'une société scientifique et technologique sont en train d'être détricotés. L'Amérique est en train de devenir une forme de barbarie pré-moderne armée d'armes nucléaires.

https://www.dailysignal.com/2021/06/07/my-woke-employees-tried-to-cancel-me-heres-how-i-fought-back-and-saved-my-nonprofit/?fbclid=IwAR1mJH2qPgK3nBmeFsK3wKnUIdQx7ndUcHyvpgpiWqOVL6r3-OcGw05FAQU

Mes employés "éveillés" ont essayé de m'annuler. Voici comment je me suis battue et j'ai sauvé mon organisation à but non lucratif.

Grace Daniel / @graceisforyou / 07 juin 2021

Ces théories divisent essentiellement la société en deux groupes : les oppresseurs et les opprimés. Si vous êtes blanc, hétéro, de sexe masculin et/ou riche, vous êtes un oppresseur. Si vous appartenez à une minorité raciale, si vous êtes homosexuel ou transsexuel, si vous êtes une femme ou si vous vous identifiez à un autre sexe, et si vous n'êtes pas riche, vous êtes opprimé. L'objectif de la théorie critique est de vaincre les oppresseurs et de renverser le système qui leur profite.

Les personnes qui ont adopté les principes de la théorie critique sont familièrement appelées "guerriers de la justice sociale", ou simplement "woke". (Il est important de noter que la plupart des personnes qui ont été influencées par la théorie critique et les théories qui en découlent - comme la théorie critique de la race et la théorie queer - ne se définiraient probablement pas comme des "théoriciens critiques").

J'aime le terme de justice sociale critique pour identifier l'idéologie, parce qu'il n'a pas de connotation péjorative et qu'il décrit les motivations sérieuses (bien que je pense qu'elles soient erronées) de nombre de ses adhérents.

Quel que soit leur nom ou le nom que les autres leur donnent, ils partagent la conviction qu'ils ont acquis une conscience critique qui leur permet de percevoir à juste titre les systèmes de pouvoir et d'oppression invisibles pour les autres (d'où le fait d'être "réveillés"). Cette conviction gouverne toutes leurs actions.



Ne vous focalisez pas sur l'"identité".



Vos assaillants woke vous accuseront d'ineptie, d'incapacité à percevoir la réalité, voire d'immoralité, en fonction de votre identité - c'est-à-dire des caractéristiques que vous ne pouvez pas changer en vous. Votre identité peut même vous empêcher de parler de certains sujets.

Par exemple, ils exigeront votre silence dans les conversations sur la race si vous êtes considéré comme "blanc" ou même "blanc adjacent". Ils vous suggéreront de faire du "mal" ou de la "violence" si vous êtes "cisgenre" et que vous tentez d'engager une conversation sur l'identité de genre.

Ce contrôle basé sur l'identité est le résultat du présupposé de la justice sociale critique selon lequel toute vérité est "positionnelle". Par conséquent, seuls ceux qui ont une certaine "position sociale" en raison de leur identité peuvent percevoir ou dire la vérité sur des sujets liés à leur identité.

Ne mordez pas à l'hameçon et engagez-vous dans l'autodéfense. Vous serez éviscéré si vous laissez la conversation devenir à votre sujet.

Lorsque j'ai réalisé qu'une employée tentait de contrôler mon comportement en fonction de mon identité, j'ai détourné la conversation en utilisant contre elle son propre code moral. Elle m'a dit que je ne pouvais pas parler d'un sujet parce que je suis hétéro, ce à quoi j'ai répondu qu'il était faux de supposer ma sexualité simplement parce que je suis mariée à un homme. (Elle s'est immédiatement mise à genoux).

Au lieu d'essayer de vous défendre contre leurs attaques sur votre identité, vous devez rester farouchement engagé à maintenir le centre de la conversation sur les idées plutôt que sur les identités. Maintenez le dialogue sur les défauts de leurs idées, et non sur vous ou sur eux.

(...)



Traduit de l'américain par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.