Paul Craig Roberts: Les démocrates ont prononcé un arrêt de mort pour l'Amérique blanche (30 juin 2021)

Les Démocrates ont prononcé un arrêt de mort pour l'Amérique blanche

30 juin 2021

Paul Craig Roberts

https://www.paulcraigroberts.org/2021/06/30/democrats-have-issued-a-death-sentence-for-white-america/

Pour la gauche, la liberté d'expression n'était qu'un moyen d'accéder au pouvoir. La gauche a revendiqué la liberté d'expression pour ses intentions subversives. Maintenant qu'elle a réussi à contrôler ce qui peut être dit, refuser la liberté d'expression au reste d'entre nous est la façon dont elle contrôle le récit.

Il est extraordinaire que les grandes entreprises, longtemps défendues par les conservateurs et les libertaires - les principaux groupes dont la parole est censurée et supprimée, souvent avec perte d'emploi - soient de mèche avec la gauche en utilisant la censure pour contrôler ce que les Américains entendent et pensent, et en exigeant des employés blancs qu'ils se soumettent à un endoctrinement selon lequel ils sont racistes et doivent s'effacer pour les Noirs qu'ils ont opprimés.

Vous pouvez voir le "pas de côté" partout - dans les admissions universitaires, les emplois, les promotions, le droit de piller et de brûler les quartiers commerciaux des villes bleues, et même dans les publicités des entreprises. Bien que les Blancs représentent encore 60 à 70 % de la population américaine, seuls des mannequins noirs sont utilisés dans les publicités d'entreprise, à moins que ces dernières n'encouragent le mariage interracial, qui est une façon d'éliminer la blancheur. Dans ces publicités, les femmes sont blanches et les hommes sont noirs. https://counter-currents.com/2018/03/the-war-against-whites-in-advertising/.

Il n'est certainement pas plus rentable de s'adresser aux personnes noires qu'aux personnes blanches. C'est comme si les entreprises américaines ne voulaient pas atteindre les consommateurs blancs dans leurs publicités. Les idéologies anti-blancs l'ont emporté sur la cupidité des entreprises ! Cela devrait vous effrayer à mort.

Il y a vingt ans, lorsque j'ai fait remarquer que l'attaque du président George W. Bush contre l'habeas corpus défiait la Constitution américaine et ramenait les Américains aux oubliettes de l'ère médiévale, les gens étaient trop concentrés sur la "menace terroriste" pour voir la vraie menace.

Personne ne voulait que la Constitution américaine - un "simple bout de papier" selon le président Bush - interfère avec la "guerre contre le terrorisme" et la vengeance contre les musulmans qui ont été piégés dans un faux drapeau du 11 septembre afin que le Moyen-Orient puisse être détruit pour Israël.

Lorsque j'ai fait remarquer que l'affirmation par le président Obama du pouvoir d'exécuter des citoyens américains sur la base de simples soupçons, sans procédure légale régulière, équivalait à un meurtre par pouvoir arbitraire, personne n'a voulu entendre de critique à l'égard du "premier président noir de l'Amérique". La critique d'Obama était considérée comme du racisme.

Maintenant, c'est le premier amendement qui est banni comme raciste. La liberté d'expression permet aux gens de parler des faits. Mais les faits contraires au récit idéologique sont racistes et ne peuvent être exprimés. Dans l'Amérique détruite d'aujourd'hui, les woks interdisent même l'utilisation des pronoms de genre. Si vous appelez une femme "femme" ou "elle", vous violez les codes d'expression, vous avez commis un crime de haine contre les transgenres et vous êtes un candidat à la censure et à l'annulation.

Et l'on dit de ce pays qu'il est "indispensable", qu'il est "la lumière du monde", qu'il est l'arbitre de la vérité et de la liberté, qu'il est l'espoir du monde alors même que la Constitution américaine, qui donnait autrefois de l'espoir au monde, est détruite.

Dans l'Amérique d'aujourd'hui, les Américains blancs ne bénéficient plus de la protection de la Constitution américaine. Les Américains blancs sont des oppresseurs à "éliminer" pour que les Noirs puissent échapper à l'oppression.

Si vous voulez voir votre avenir proche, lisez Le camp des saints*.

L'Amérique a échoué en tant que pays et ses habitants en tant que citoyens. Il n'y a pas de communauté, pas d'unité. Les libéraux blancs des États bleus considèrent les républicains des États rouges comme des "suprématistes blancs", des "terroristes nationaux" et des misogynes. Les libéraux blancs apprennent aux Noirs et aux "personnes de couleur" à haïr les Blancs. Les commissions scolaires bleues exigent que la théorie critique des races - une dénonciation des Blancs et de la civilisation occidentale - soit programmée pour les enfants dans les écoles publiques et les universités financées par les contribuables. Les écoles et universités privées prêchent également les méfaits de la blancheur.

Aujourd'hui, dans les États-Unis désunis, la principale fonction de l'enseignement public et privé est la diabolisation des Blancs et de la civilisation occidentale. Au lieu d'être enculturés, les jeunes Américains apprennent la haine de leur pays et la culpabilité d'être blanc. On leur fait un lavage de cerveau contre eux-mêmes et leur pays.

Les États-Unis, auxquels l'allégeance de leur population est détruite, se font passer pour une superpuissance, le pays exceptionnel dont l'hégémonie est justifiée par son exceptionnalisme.

Mais ce prétendu "exceptionnalisme" est démenti par le fait que les États-Unis enseignent à leurs soldats, dont la principale composante combattante est constituée d'hommes blancs, qu'ils sont des porcs racistes et misogynes qui oppriment et maltraitent les femmes et les Noirs. Si cet endoctrinement réussit, comment cette force militaire peut-elle opprimer les personnes de couleur au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique latine ?

Si cet endoctrinement ne réussit pas, comment les anti-américains de Washington qui nous gouvernent peuvent-ils attendre d'une armée d'hommes blancs, que Washington a montré qu'elle détestait, qu'elle se batte pour Washington ?

La nomination d'un président noir de l'état-major interarmées est-elle suffisante ? Les espoirs des officiers de devenir major et lieutenant général, et de devenir à la retraite des consultants pour le Pentagone et les entrepreneurs de la défense sont-ils suffisants ?

Vont-ils tous vendre leur pays pour de l'argent ?

Où sont les Smedley Butler aujourd'hui ?

Les États-Unis, c'est la Constitution. Si la Constitution est détruite, les États-Unis sont détruits. Cette destruction est presque complète.

Traduit de l’américain par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.

* NdT: Le camp des saints, roman de l’écrivain français Jean Raspail (1973).

Après la lutte des classes, la lutte des races et la lutte des sexes. Cui bono ? à qui profite le crime ?