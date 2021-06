Shamil Sultanov : Washington prépare un piège appelé zugzwang* numéro deux (Club d'Izborsk, 16 juin 2021)

Shamil Sultanov : Washington prépare un piège appelé zugzwang* numéro deux

16 juin 2021.

https://izborsk-club.ru/21225

- Shamil Zagitovich, qu'attendez-vous de la rencontre entre Poutine et Biden ? Quelle est son importance et son caractère décisif ?

- Je veux dire qu'il y avait déjà un précédent similaire, selon lequel la logique actuelle des événements peut être construite. C'est arrivé en 2015. Nous parlons de la rencontre entre Poutine et Kerry (John Kerry était le secrétaire d'État américain à l'époque - ndlr) à Sotchi en mai 2015. Ils se sont rencontrés pendant quatre heures et demie, et avant cela, Kerry s'est entretenu pendant une heure avec Lavrov (ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov - ndlr). Puis l'attitude à l'égard d'ISIS (une organisation terroriste interdite en Russie - ndlr) a changé radicalement, la Syrie a commencé. Si ISIS était auparavant une arme contre les Américains au Moyen-Orient, après la réunion de Sotchi, il est soudainement devenu "le mal absolu", et c'est tout.

L'essentiel de la réunion à Sochi était le suivant : Kerry a d'abord dit à Lavrov, puis à Poutine : "Les gars, vous avez des problèmes avec l'Ukraine, l'Europe est sur la sellette. Nous sommes assez prudents pour le moment. Vous voyez, n'est-ce pas ? Les Européens prennent des sanctions, nous nous en abstenons pour l'instant. Car, de notre point de vue, la principale menace pour l'ensemble de la communauté mondiale est le terrorisme international. Faisons donc comme suit : vous participez à cette lutte contre le terrorisme international, vous devenez membre de la coalition mondiale antiterroriste qui est en train de se former (à l'époque, il y avait vraiment une coalition, quelque part entre 80 et 85 pays). Ensuite, nous commencerons progressivement à résoudre toutes sortes de problèmes liés à la Crimée de ce point de vue, nous rechercherons des solutions diplomatiques.

Et depuis que la Crimée s'est avérée être, en effet, un moment très difficile, toutes les paroles et propositions de Kerry ont été prises en banzaï à Sotchi... Un virage à 180° a été amorcé. C'est un moment très important - précisément le virage à 180°. Lorsque Poutine s'est exprimé en direct le 16 avril 2015 et a été interrogé sur ISIS, il a déclaré : "Oui, ces gars-là se battent contre les Américains, ils combattent avec succès, ce sont des officiers de Saddam... Ils ne représentent aucun danger pour la Russie." Nous avons même eu des relations informelles, pour autant que je sache. Bien que, en fait, les spécificités de l'ISIS sont que l'ISIS avait des liens avec, d'après mon compte, sept ou huit agences de renseignement.

Lorsque nous avons commencé à nous battre avec DAESH (le nom arabe du groupe ISIS interdit en Russie - ndlr), bien sûr, leur attitude à notre égard a changé, leurs relations n'ont finalement mené à rien. Qui en a bénéficié ? L'ascension du président turc Recep Erdogan a commencé au même moment, en 2015 ! Parce qu'il est resté le manipulateur le plus important d'ISIS. Les Européens et les Américains, avec leurs malentendus, se sont tournés vers lui.

- Plus le marché gris du pétrole...

- Mais surtout, ce grand jeu lié aux réfugiés... Erdogan en a parfaitement profité, si bien qu'il est maintenant dans le top 10 des leaders clés du monde, peut-être même dans le top 5. Ainsi, en juin 2015, Moscou a opéré un revirement spectaculaire : DAESH est soudainement devenu "le mal absolu". Ok, avec la propagande totale d'aujourd'hui, la personne moyenne peut ne pas le remarquer. Mais en Occident, tous les actes et les paroles du Kremlin sont observés de très près, surveillés, et les conclusions psychologiques nécessaires sont tirées... Il semble que Moscou ait officiellement rejoint la coalition et commencé à lutter contre ISIS, mais il n'est pas allé vers les Américains, bien que ces derniers le souhaitaient vivement. Une des demandes de Kerry était justement ça. Mais ensuite, le Kremlin a décidé de montrer sa propre personnalité et a déclaré que nous aurons notre propre coalition. Et cette coalition comprenait Damas, Téhéran, Bagdad... En conséquence, Moscou n'a pas obtenu les bonus promis concernant l'Ukraine...

- Les Américains ont donc triché ?

- Ils n'ont pas trompé. Ils ont dit : "Nous avions promis que vous feriez partie d'une coalition mondiale unie, mais vous ne l'avez pas fait. Tu as dit que tu étais seul. Eh bien, puisque vous êtes seul, que voulez-vous ?

- Et puis Donald Trump est arrivé...

- Et c'est là que tout a basculé dans le mauvais sens... Cela a commencé avec ce schéma particulier de politique étrangère - je l'appelle le modèle du zugzwang continu. Vous devez mettre votre ennemi dans une situation où chaque mouvement successif est pire que le précédent. Votre ennemi aggrave ses propres perspectives par ses propres actions, vous devez simplement le reprogrammer un peu, le recentrer et lui donner un coup de pouce. S'il n'y avait pas eu d'offre Kerry sur la Syrie, la détérioration des relations sur le front ukrainien aurait été plus rapide. Et là, ça a marché, tant en Syrie qu'au Moyen-Orient et en Ukraine - les Américains ont gagné ce round. C'est ainsi que ce modèle a été élaboré, et c'est John Kerry qui en a été le principal réalisateur.

- Aujourd'hui, les États-Unis ont une administration différente...

- L'administration américaine actuelle est remarquable car, pour la première fois, le président américain est l'un des leaders de l'État profond américain. On peut affirmer que le président Bush père était également l'un des dirigeants de l'État profond. Mais Bush senior, alors qu'il était encore directeur de la CIA, était déjà membre de la direction collective de l'État profond. Et Biden a été impliqué dans un combat ouvert avec Trump, qui s'est ouvertement positionné comme un représentant de la contre-élite, comme un adversaire ouvert de l'establishment. C'est spécial, ça n'est jamais arrivé avant. Biden est le numéro un. Le leadership collectif est d'au moins trois personnes, dont deux sont représentées dans l'administration actuelle. Le premier est Biden, et le second est John Kerry, l'envoyé spécial du président pour le climat. Le climat est une composante majeure de la nouvelle idéologie occidentale globale qu'ils promeuvent. La consolidation mondiale sous la direction des États-Unis n'est possible que dans le cadre de la lutte contre une sorte de menace commune. Après la destruction de l'Union soviétique, ISIS ne passait pas pour une telle menace, pas plus que le terrorisme islamique. Vient maintenant l'imminent changement climatique cardinal. Kerry n'est donc pas seulement le porte-parole des États-Unis sur les questions climatiques, il en est l'idéologue en chef, le stratège en chef. Et la page actuelle des relations américano-russes a commencé à se tourner au début du mois d'avril de cette année, lorsque Lavrov et Kerry ont eu une réunion hautement confidentielle à New Delhi. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils ont parlé pendant environ cinq heures. Je pense que c'était en quelque sorte le développement d'un nouveau modèle. Par convention, le nouveau piège de Washington s'appelle "zugzwang prolongé" numéro deux. Si dans le premier cas, le point de départ était Sotchi, dans le second, c'était New Delhi, dans un contexte de forte détérioration des relations entre Moscou et Washington.

- Et soudain, le 13 avril, Biden a appelé Poutine de manière inattendue...

- Oui, c'est le début de la mise en œuvre de l'intrigue. Il y a un point intéressant ici. Lorsque Xi Jinping, secrétaire général du parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, a été informé de cet appel, il est resté figé pendant deux minutes et n'a pas bougé. Il lui semble qu'il s'est fait avoir - cet appel ne faisait pas partie de ses plans. Et il s'est rendu compte que l'appel n'avait pas été passé par hasard après une réunion merdique et sans importance des délégations américaine et chinoise à Anchorage. Là, c'était un scandale ouvert, les Américains ne faisaient qu'abuser diplomatiquement des Chinois. Et pour Xi, ce coup de fil du président américain à Poutine était le signal que les Américains avaient fait un geste en avance sur les Chinois. Le fait est que Lavrov s'était déjà rendu à Pékin après que Poutine ait été insulté lorsque Biden l'a traité de "meurtrier". La tâche principale consiste à intensifier fortement nos relations et, surtout, à conclure un semblant d'alliance militaro-politique. Une fois de plus, les Chinois ont rejeté cette proposition. Les Chinois ne peuvent pas accepter cela car ils sont beaucoup plus dépendants que Moscou des marchés occidentaux. Si la Chine conclut officiellement une alliance avec la Russie, elle sera confrontée à la pression croissante des sanctions occidentales, principalement américaines. Et c'est alors que commencera un nouveau cycle fondamental de guerre froide entre l'Occident et la Chine. Et Pékin ne sera plus en mesure de jouer avec Washington et Moscou en même temps.

Lorsque Biden a appelé, le Kremlin s'est d'abord demandé pourquoi, lui aussi. Cependant, la réunion de Lavrov avec Kerry et l'appel téléphonique de Biden à Poutine sont un indicateur clair du début d'un nouveau jeu stratégique.

Et une dernière chose que je voudrais dire à propos de la rencontre des deux présidents à Genève. Le plus important est que cette réunion ne se termine pas par un scandale. C'est la chose la plus importante pour les deux parties, afin que personne ne parte en claquant la porte. Et c'est ce qui arrive parfois dans l'histoire quand le terrain de jeu est égal. Mais même la réunion d'Anchorage a montré que les Américains et les Chinois étaient soi-disant égaux, mais que les Chinois ne pouvaient pas claquer la porte. Bien qu'il y ait eu un scandale insultant juste pour Pékin. La réunion a commencé, et Blinkin leur a fait une conférence de près d'une heure sur les droits de l'homme, leur apprenant la vie. Un gamin donnait des cours au chef de la délégation chinoise, membre du Bureau politique du Comité central du PCC, qui est passé par toutes les subtilités de la politique chinoise...

- Les Chinois ont compris que c'était une perte de face...

- Bien sûr ! Mais ils n'ont pas claqué la porte de toute façon. Parce que les affaires passent avant tout. Et deuxièmement, la situation n'est pas bonne pour Xi Jinping au Politburo, et il y a des difficultés au Comité permanent du Comité central du Parti communiste chinois, également.

Il y a des raisons pour lesquelles Poutine a accepté de rencontrer Biden, même après avoir été directement insulté. Par exemple, une étrange déclaration de M. Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président américain, a été répétée par Jen Psaki : nous répondrons au piratage russe, et nous le ferons d'une manière telle que seuls les hauts dirigeants russes en seront informés. Et un autre point, par exemple, tout à coup, les audiences de la Cour pénale internationale se sont intensifiées au sujet de l'avion malaisien qui a été abattu au-dessus du Donbass.

- Et on se souviendra de ce Boeing lors de la réunion ?

- Peut-être que lors de la réunion de Genève, le Kremlin sera confronté à une sorte d'ultimatum doux. Par exemple, cette option sera proposée. Biden déclarera qu'il y a des points sur lesquels l'Occident collectif ne cédera pas. Il dira, par exemple : "J'étais farouchement opposé au projet Nord Stream-2 dès le début, je l'ai dit ouvertement. Mais j'ai adouci ma position dans le but de former une coalition occidentale globale. Et le fait que vous, les Russes, soyez maintenant heureux d'en parler est en grande partie dû à ma politique. Mais aux États-Unis, tant les démocrates que les républicains continuent de s'unir contre Nord Stream 2. De plus, vous, M. Poutine, savez très bien qu'Angelina Merkel, la chancelière fédérale d'Allemagne, sera partie dans trois mois. Les Verts ou un autre parti vont arriver et Nord Stream-2 sera attaqué de ce côté-là aussi. Nous pourrons donc vous apporter notre soutien sur cette question très difficile pour l'ensemble de l'Occident, mais vous devez également prendre nos exigences très au sérieux. Prenez la question d'Alexei Navalny, par exemple.

- Biden va-t-il parler d'un personnage aussi peu important à l'échelle mondiale ?

- Navalny est devenu un symbole de la lutte mondiale contre la corruption pour l'opinion publique occidentale et une grande partie de l'establishment occidental. L'un des points clés du programme du parti démocrate américain est la lutte contre la corruption mondiale.

- Délocalisation, blanchiment d'argent...

- Oui, tous ensemble. En ce sens, Navalny n'est pas un simple militant des droits de l'homme ou un petit hooligan comme on essaie de le faire croire. Il est le symbole d'une lutte globale et à long terme, et cela est accepté en Occident. À l'échelle mondiale, aucune autre figure ne peut être placée au même niveau. De ce point de vue...

- Il n'y a pas d'autre personnage en Russie ?

- Il n'y a pas de chiffre du tout dans le monde. Bien sûr qu'il y en a ! Qui est la plus grande figure du monde actuellement dans la lutte contre la corruption ? Que nous le voulions ou non, mais cette figure est très symbolique et très idéologique. Pourquoi Navalny était-il caché dans une sorte de colonie spéciale, spécifique ?

- Pour que personne ne le voie.

- Oui, pour que rien ne lui arrive ! Je ne veux pas prétendre que Navalny sera le numéro un dans les négociations de Genève, mais il y sera certainement. L'autre point est qu'il est nécessaire de trouver une forme de porte de sortie. Je pense que Poutine sera d'accord, mais il posera une condition : je le laisserai partir, il quittera le pays, retournera en Allemagne. Mais il est peu probable que Biden accepte de le faire.

- Navalny lui-même dira : "Pourquoi a-t-il pris l'avion pour qu'ils me renvoient ?"

- Bien sûr ! Ça, pour une chose. Et deuxièmement, Biden lui-même, bien sûr, n'en a rien à faire de Navalny. Mais ses adversaires aux États-Unis tenteront immédiatement de le coincer : haha, il s'avère que vous avez joué le jeu avec Poutine ? Le président de la Russie voulait se débarrasser de Navalny, l'a mis en prison, s'est moqué de lui, et maintenant vous l'avez aidé à le faire ? Bravo, Baidusha, cela signifie donc que BBP a raison de dire que vous avez déjà perdu la tête.

- La démence, pour ainsi dire, est profonde.

- Un autre point concerne le facteur iranien. Les pourparlers américano-iraniens, y compris ceux de Vienne, sont actuellement bloqués parce que Téhéran reçoit le soutien de Moscou. C'est d'une importance fondamentale pour la Russie et pour les États-Unis. Si Moscou autorisait l'Iran à lever les sanctions, le pétrole iranien inonderait le marché, et la croissance actuelle du prix de 72 dollars le baril laisserait place à une baisse de 50-55 dollars.

- Nous sommes donc tacitement en faveur du maintien des sanctions ?

- Nous sommes tacitement favorables à la poursuite de la dure confrontation entre l'Iran, pays presque fraternel, et l'impérialisme américain.

- Il peut donc compter sur nous, non ?

- Il ne dépend pas de nous. Nous avons en fait peu à donner à Téhéran, et les Iraniens sont assez sceptiques à notre égard. Nous sommes un allié situationnel. Il y a une spécificité sous-jacente dans la politique iranienne, mais c'est un vaste sujet. Lors d'une réunion de présidents, un moment psychologique très important peut consister à demander à Poutine de se débarrasser de certaines personnalités odieuses dans son cercle restreint, dans son propre intérêt. Par exemple, de Patrushev. Et là, il pourrait y avoir un choc très émotionnel...

- Bien sûr, quand il s'agit de l'un des idéologues du régime actuel - se débarrasser d'un associé, la main droite ?!

- Autre point important, une "demande" adressée à GDP pour qu'il "résolve" sa relation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cela ne signifie pas que Poutine doive aller se "rendre" à Zelensky. Une première forme de dialogue est nécessaire. Ensuite, Zelensky, grâce au soutien de l'Occident, proposera des solutions mutuellement acceptables, par exemple la gestion conjointe de la Crimée. Certes, dans ce cas, il sera nécessaire de changer la Constitution, mais notre Constitution peut être changée très facilement. Quelque chose doit se passer dans les relations avec la Biélorussie également. Dans cet état, la figure du leader est absolument inacceptable pour l'Occident, pour la majorité de la population biélorusse et pour une partie considérable de l'élite russe. Le problème essentiel est de savoir qui va le remplacer. Naturellement, Moscou va promouvoir sa candidature, tandis que Washington va promouvoir la sienne.

- Svetlana Tikhanovskaya est arrivée en deuxième position lors de l'élection présidentielle en Biélorussie. Elle est déjà une figure toute faite.

- Déjà prêt et reconnu. Et il y avait un homme de Gazprom assis là...

- Le banquier biélorusse Viktor Babariko...

- Babariko, oui. Il y a d'autres choses qui doivent faire l'objet d'un accord. Comme le disait Ostap Bender : « Pour chaque concombre que vous mangez, je vous demanderai beaucoup de concessions ».

- Mais la question la plus importante qui demeure est probablement celle de la Chine ?

- La question la plus importante est celle de la Chine. Mais il y a un point spécifique concernant la RPC. Je pense que M. Biden pourrait partager avec M. Poutine des informations très spécifiques sur la Chine que le président russe ne connaît pas. Sur la situation au sommet de la Chine, sur les relations de tel ou tel dirigeant chinois avec la Russie, sur certaines informations classifiées... Et aussi sur l'expansion territoriale chinoise, c'est-à-dire sur le début effectif de la prise de contrôle de la Russie par la Chine. Par exemple, la plupart des baux fonciers, y compris les forêts et les terres arables, sont d'une durée de 49 ans. Qu'est-ce que 49 ans ? La Russie existera-t-elle alors ou non ? Et ce, alors que les Chinois affirment depuis 60 ans que la Russie s'est emparée d'un million et demi de kilomètres de territoire indigène chinois. Je pense que Biden va tout dire, et ensuite les Américains verront comment le PIB réagit.

- Dans le kraï de Khabarovsk, par exemple.

- Voyez-vous, de très nombreux budgets régionaux, y compris ceux d'Extrême-Orient, sont dans un triste état, pour ne pas dire plus. C'est pourquoi Moscou dit aux régions : les gars, cherchez les bonnes opportunités par vous-mêmes. Et les Chinois négocient des baux fonciers à long terme non pas avec Moscou, mais avec les autorités régionales. Les gouverneurs doivent nourrir leur peuple. Les Chinois en sont bien conscients et en profitent. En outre, ils ont leur propre personnel, leurs propres agents dans chaque région. Et ensuite, la conversation appropriée suit : "Celui-ci a besoin de 10 000 dollars, l'autre - 50 000, il signera n'importe quel papier ! C'est pourquoi on signe des contrats de location, par exemple, avec une telle préférence pour le chinois que cela fait rire les gens dans le monde entier.

- La Russie n'a pas le choix, l'Amérique ne sera pas notre alliée de toute façon. Il est encore possible de parvenir à un accord avec les Chinois. Et ils sont eux-mêmes acculés au pied du mur.

- Les Américains peuvent nous dire : "Nous pouvons nous passer de vous. Vous êtes un danger, surtout pour nos alliés, les Européens. Et quelle est la situation actuelle ? Écoutez, les États sont contre la Chine. L'administration Biden a également dit aux Européens : "Vous devez sévir contre Poutine. Nous vous aidons. Mais sa tâche est de s'assurer que Poutine ne se réfugie pas en Chine à cause de sa confrontation avec vous. La seule option qui reste à Poutine est de capituler complètement devant la Chine. Mais il ne peut pas faire ça. Et là, nous sommes de nouveau dans le modèle de zugzwang continu. 80 ou 90 % de cette soi-disant élite russe est contre la Chine.

- Parce qu'ils constituent une élite pro-occidentale ?

- Ils peuvent négocier avec l'Occident. Que leurs enfants aillent à l'école là-bas... Les enfants, la propriété, la propriété - tout est là. Pour qu'ils ne soient pas, pour ainsi dire, affectés ou même minimisés par d'éventuelles réquisitions. C'est impossible avec les Chinois, nous en avons fait l'expérience dans les années 1990.