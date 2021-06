Un politicien canadien et des médecins condamnent la censure de la recherche scientifique et la suppression de l'information sur les risques des vaccins pour les enfants. (Children's Health Defense, 21 juin 2021)

Le politicien canadien Derek Sloan et trois professionnels de la santé - qui disent représenter des centaines de leurs collègues - ont déclaré la semaine dernière, lors d'une conférence de presse sur la colline du Parlement, que le gouvernement canadien supprime les informations sur les effets néfastes des lockdowns, les risques liés aux vaccins chez les enfants et l'efficacité de certains traitements COVID.

Le College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO) a publié fin avril une "déclaration sinistre" menaçant les médecins qui ont parlé de ce dont ils ont été témoins dans leurs hôpitaux et communautés locales alors qu'ils travaillaient en première ligne du COVID, a déclaré M. Sloan.

"L'objectif du CPSO est de protéger le public, et non d'étouffer les enquêtes scientifiques légitimes ou la dissidence des médecins professionnels."

La tentative du gouvernement d'intimider les médecins a eu l'effet inverse, a déclaré Sloan. Au contraire, son bureau a été inondé d'appels de médecins, d'infirmières et d'autres experts médicaux scientifiques qui ont dit avoir été menacés et empêchés de partager leurs histoires.

Byram Bridle, professeur associé d'immunologie virale à l'Université de Guelph, en Ontario, est l'un des nombreux professionnels de la santé qui ont déclaré avoir été confrontés à une censure extrême pour avoir posé des questions scientifiques légitimes sur le COVID.

Lisez la suite de l'article sur le site de Children's Health Defense (Robert F. Kennedy Jr.):

https://childrenshealthdefense.org/defender/derek-sloan-doctors-condemn-censorship-scientific-inquiry-vaccine-risks-kids/

Les politiciens fédéraux et provinciaux sont totalement sous le contrôle des "responsables de la santé" au Canada. Le Canada est très probablement le premier pays à censurer la science, le débat et tout raisonnement.

Le gouvernement méprisable de Trudeau est non seulement capturé par BigPharma, mais il a été absolument inepte depuis le début de la saga du "covid". Le Canada n'a plus aucune marge de manœuvre financière, les générations futures sont condamnées à payer d'énormes impôts et à vivre dans la misère. Il n'y a plus de nation canadienne. De nombreux Européens possédant la double nationalité ont déjà quitté ce pays sans espoir.

C'est un État post-national, post-industriel et post-culturel. Bravo à Derek Sloan, un brave homme indépendant et non corrompu !

Je suis d'accord ! !! Au Québec, ils viennent d'annoncer qu'ils envisagent une loterie pour inciter les gens à se faire vacciner. Après toutes ces fanfaronnades sur le fait qu'ils sont la province la plus vaccinée du Canada avec 80% ??? Il y a anguille sous roche. D'autant plus que le gouvernement du Québec n'a pas voulu dépenser un centime qu'il n'avait pas absolument besoin de dépenser. Et n'oubliez pas que maintenant Blair annonce qu'ils n'ouvriront pas la frontière tant que 75% des Canadiens ne seront pas complètement vaccinés. QUELLE COERCITION. Cela signifie que cela n'arrivera pas cet été... pendant que les chiffres de l'infection continuent de baisser.

Dites le mot, c'est : Communisme. Le Canada, comme beaucoup d'autres pays, fait partie du communisme mondial, c'est tout ce qu'est le COVID ; vous allez tous bientôt découvrir qu'il n'a jamais existé.

Les Canadiens ont vraiment besoin de se réveiller, trop d'entre eux vivent dans un sommeil ; si les choses empirent, votre maison sera la prochaine. Tous les droits et libertés sont en train d'être retirés, pas ébréchés, mais coupés à la hache.

Trop de Canadiens sont craintifs, beaucoup viennent de pays où ils ont vécu dans la peur. Ces personnes ne défendront pas, non seulement le Canada, mais le monde entier. Tant que les gens permettront cela, cela continuera.

C'est le jeu de Satan ; il est réel et il est derrière tout cela. C'est en le niant qu'il veut vous faire croire.

Et ce, jusqu'à ce que la consécration de Marie ait lieu, et si, et c'est un grand si, elle n'a pas lieu. En vérité, sans aucun doute, nous sommes condamnés en tant qu'humanité dans son ensemble sur cette planète.

Ne craignez pas trop ce dernier paragraphe, la consécration aura lieu, mais combien de temps dureront l'espoir et la prospérité, c'est un grand point d'interrogation.