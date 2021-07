Alexander Douguine : Après l'incident du destroyer Defender, Moscou n'a plus qu'une victoire à remporter (Club d'Izborsk, 2 juillet 2021)

Alexander Douguine : Après l'incident du destroyer Defender, Moscou n'a plus qu'une victoire à remporter

2 juillet 2021

https://izborsk-club.ru/21309

Avec un certain retard, j'ai décidé de commenter l'incident avec le destroyer britannique Defender et le conflit avec les navires des garde-côtes russes en Crimée. L'attention est toujours attirée et le sujet continue de faire l'objet d'un débat animé.

Les médias russes l'ont considéré comme un acte d'agression directe de la Grande-Bretagne, membre de l'OTAN, sur le territoire russe. L'Occident - les États-Unis, la Grande-Bretagne elle-même et les autres pays de l'OTAN - n'est pas du tout d'accord. Et voici pourquoi.

Nous oublions que presque personne dans le monde ne reconnaît l'incorporation de la Crimée à la Russie. Personne, sauf la Crimée et la Russie, bien sûr. Et cela crée une grave collision juridique et géopolitique. La communauté internationale et la Russie souveraine occupent ainsi des positions polaires concernant un territoire important. La Russie le considère comme russe, tandis que tous les autres le considèrent comme ukrainien. Et c'est là que deux facteurs entrent en jeu : le droit et le pouvoir.

Le droit international reconnaît la souveraineté absolue de tout État-nation accepté comme tel par la communauté mondiale. Il y a déjà là une contradiction. Dans les relations internationales, cela se manifeste par la confrontation de deux écoles - les réalistes et les libéraux. Les réalistes placent la souveraineté au-dessus du consensus international, rejetant la légitimité et la légalité de toute autorité supranationale. Les libéraux, au contraire, souhaitent que les États nationaux transfèrent le plus rapidement possible et le plus de pouvoir possible à des institutions supranationales, telles que la Cour européenne des droits de l'homme, le Tribunal de La Haye ou, au niveau européen, l'Union européenne. Toutes ces organisations sont, pour les libéraux, des départements du futur Gouvernement Mondial. Et ses décisions devraient devenir obligatoires pour tous les États, qui seront progressivement supprimés du tout.

La réunification de la Russie avec la Crimée, en insistant de plus en plus sur sa souveraineté, est un précédent dans lequel toutes les contradictions majeures se sont réunies. La Russie s'est avérée plus forte que l'Ukraine. Dans l'impasse politique qui a suivi le coup d'État de Maidan, la Crimée s'est détachée de Kiev et a rejoint Moscou. Le Donbass a également été repoussé et n'a pas encore rejoint Moscou. L'Ukraine ne peut pas prendre la Crimée et le Donbass par la force - c'est-à-dire, dans le contexte du réalisme - par la force.

L'Ukraine est soutenue par l'Occident, par les États-Unis, par les pays de l'OTAN. Ils ont une double revendication sur la Russie. Tout d'abord, en Occident - surtout sous la direction du mondialiste Biden - le modèle libéral prévaut, orienté vers l'établissement d'un gouvernement mondial. Il est évident que la Russie s'immisce dans cette affaire dans tous les sens du terme. Et dans l'histoire de la Crimée, les mondialistes constatent par eux-mêmes que Moscou ne se contente pas de résister, mais est capable de contre-attaquer. S'occuper de Poutine, qualifié de "meurtrier" par Biden, est pratiquement vital pour les mondialistes. De plus, si cela n'est pas fait, la balance penchera de manière irréversible du côté des réalistes et au revoir aux rêves de gouvernement mondial. Chacun sera pour lui-même et autonome. C'est le projet multipolaire incarné aujourd'hui par la Russie ET la Chine. Demain, elle pourra devenir un exemple pour d'autres - l'Inde, les pays islamiques, l'Amérique latine, l'Afrique, etc.

Il y a déjà une contradiction au niveau des intérêts nationaux. L'Ukraine s'est alignée sur l'Occident. La Russie a rejoint la Crimée. L'Occident n'a rien trouvé d'autre à répondre que la censure et les sanctions. La Russie a tenu bon. L'Occident a perdu la face. Il s'avère qu'en tant qu'allié et protecteur, son prix n'est pas trop élevé. La Crimée est russe.

Avant le sommet de Genève, M. Biden a de nouveau promis aux Américains et à toute la civilisation de l'OTAN d'"assiéger Poutine". Bien sûr, il savait que c'était impossible, alors il a paisiblement roupillé pendant la majeure partie de la réunion. Mais pour ne pas perdre complètement la face, ses conseillers lui ont proposé un scénario avec Defender. Le destroyer n'est pas américain, il n'y a donc aucune menace pour Washington. Mais ce n'est pas un bateau estonien, qui n'impressionnera personne. Nous nous sommes arrêtés à la formidable - à l'époque - flotte britannique. Il entre dans le port de l'Ukraine amie. Les Russes les laissent trembler.

Les Russes n'ont pas tremblé. Mais une nouvelle avalanche de malédictions s'est abattue sur la tête de Poutine et de son pays.

Il semble y avoir un résultat nul, une impasse. Des notes de protestation et le retour des marins britanniques - soit comme des héros qui ont failli être tués par les "méchants Russes", soit comme des clowns qui représentent la douleur fantôme de l'Empire britannique disparu. Dans l'ensemble, il en va de même pour tous et chacun. Pourtant, Moscou a le dessus. Plus nous insistons sur le réalisme et la souveraineté et plus nous ne sommes pas arrêtés dans cette voie - les chamailleries, les menaces et les sanctions inefficaces ne comptent pas - plus nous gagnons.

Il n'y aura jamais de gouvernement mondial. La Crimée est à nous et tout le reste est à nous aussi.

Alexandre Douguine

http://dugin.ru

Alexander G. Douguine (né en 1962) est un philosophe, écrivain, éditeur, personnalité publique et politique de premier plan au niveau national. Docteur en sciences politiques. Professeur de l'université d'État de Moscou. Il est le leader du mouvement international eurasien. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.