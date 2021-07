La commercialisation à outrance des vaccins et des passeports COVID met en lumière la phrase de George Orwell "La liberté, c'est de l’esclavage" (Children’s Health Defense, 1er juillet 2021)

La commercialisation à outrance des vaccins et des passeports COVID met en lumière la phrase de George Orwell "La liberté, c'est de l’esclavage".

Les "passeports" pour les vaccins mis en place par l'Union européenne et l'Australie, ainsi que par certains États et entreprises des États-Unis, sont l'un des instruments les plus alarmants qui font progresser "le cœur et l'âme de la technocratie et de la dictature scientifique ».

Par l’équipe de Children’s Health Defense

1er juillet 2021

https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-passports-marketing-technocracy-scientific-dictatorship/

Comme cela doit être de plus en plus évident pour quiconque est capable de creuser sous le déversement quotidien de propagande orwellienne des médias, les changements à l'échelle de la planète induits par la crise du COVID, qui tombe à point nommé, ont étonnamment peu à voir avec la santé. Facilitée par les grandes technologies, l'armée, les systèmes d'exploitation injectables des grandes entreprises pharmaceutiques et d'autres outils du "biofascisme", la prise de contrôle orchestrée par les banquiers centraux privés et leurs partenaires technocrates ne représente rien de moins qu'un contournement complet de la liberté humaine.

Les soi-disant "passeports" ou "certificats" vaccinaux, mis en place par l'Union européenne et l'Australie, ainsi que par certains États et entreprises des États-Unis, sont l'un des instruments les plus alarmants de ce programme tyrannique de centralisation et de contrôle. L'auteur Naomi Wolf, qui ne mâche pas ses mots, affirme que ces "passeports", s'ils deviennent la norme, pourraient déclencher "la fin de la société civile" et "littéralement la fin de la liberté humaine en Occident".

Pourquoi une telle pression est-elle exercée pour que les voyages et le commerce soient subordonnés aux passeports vaccinaux ? Une réponse importante, bien comprise par Wolf en tant que PDG d'une entreprise technologique, est "l'intelligence de localisation" - ce que l'expert en technocratie Patrick Wood appelle "le cœur et l'âme de la technocratie et de la dictature scientifique". Sans ironie, les champions des données de localisation rhapsodisent que ces données sont "un moyen puissant de relier les gens au lieu, les transactions aux actions, les réponses aux tendances, et les clients à l'endroit où ils font des affaires et au type d'affaires qu'ils font" - facilitant finalement la "transformation numérique de la société dans son ensemble."

Moins joyeusement, les technocrates comprennent, même si le grand public ne le fait pas, que les données de localisation permettent un contrôle aux niveaux les plus granulaires et fournissent "une plateforme pour comprendre ce qui se passe à toutes les échelles." Ce point a été illustré de manière inquiétante dans une étude publiée le 21 juin dans le JAMA Internal Medicine, qui dénonce essentiellement les "petits rassemblements sociaux informels", affirmant que les fêtes d'anniversaire des enfants sont des foyers potentiels de transmission du SRAS-CoV-2.

Cette volonté de la part des fantassins de la technocratie d'être des rabat-joie - littéralement - serait stupide si ce n'était le message funeste de l'étude, qui confirme les préoccupations de Wolf selon lesquelles nous ne sommes pas seulement dans une bataille pour la liberté mais dans "une guerre contre les êtres humains et les qualités qui nous rendent humains".

Interdiction de s'amuser

Sur sa page web consacrée aux "petits rassemblements", mise à jour le 6 mai, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) abordent le thème des réunions sociales en famille et entre amis, "comme les petites fêtes de fin d'année, les dîners de famille et les petites célébrations spéciales". Pour rendre ces événements "plus sûrs", les CDC conseillent aux hôtes et aux participants de limiter le nombre d'invités, de porter un masque "à deux couches ou plus... à l'intérieur et à l'extérieur, sauf lorsqu'ils mangent ou boivent", de garder une distance sociale, d'éviter les poignées de main et les embrassades, de fournir sa propre nourriture et sa propre vaisselle - et (en excluant les chansons "Happy Birthday") d'éviter les acclamations ou les chants forts. Mieux encore, selon le CDC, organisez simplement une réunion virtuelle !

L'étude du JAMA sur les fêtes d'anniversaire vient utilement renforcer les sombres conseils des CDC. Menée par des chercheurs du secteur privé de la RAND Corporation, de Harvard et de la société Castlight Health, spécialisée dans la "navigation dans les soins de santé", l'étude a porté sur les ménages assurés par le secteur privé dont les membres avaient ou non fêté leur anniversaire au cours des deux semaines précédentes, ainsi que sur les données de prévalence du COVID-19 au niveau des comtés, mais n'a pas inclus de données sur les rassemblements sociaux réels.

Pris au pied de la lettre, on peut voir comment le message de l'étude - à savoir que les ménages de certains comtés étaient peut-être un peu plus susceptibles de recevoir un diagnostic de COVID à la suite de l'anniversaire d'un adulte ou d'un enfant - pourrait orienter les inquiets vers la solution du "rassemblement virtuel" du CDC. Cependant, il faut analyser la définition du risque donnée par l'étude. Comme c'est devenu la norme dans les déclarations sur le risque destinées à orienter les comportements liés au COVID dans une direction particulière, les chercheurs n'ont rien dit du risque absolu, même si beaucoup considèrent les statistiques sur le risque absolu comme "la manière la plus utile de présenter les résultats de la recherche pour aider... à la prise de décision".

Ainsi, bien que l'étude ait fait état d'une "augmentation relative" de 31 % des diagnostics de COVID "associés aux anniversaires" - un résultat qui, de plus, ne concernait que les ménages des 10 % de comtés présentant la prévalence de fond la plus élevée de COVID - l'augmentation du risque absolu (encore une fois, uniquement dans les 10 % de comtés à prévalence de fond élevée) s'élevait à une maigre augmentation de 0,086 par rapport au "taux de fond" de COVID de 0,278/100. Néanmoins, les chercheurs ont renforcé leur message antisocial en concluant que "les interventions politiques visant à limiter la transmission des maladies devraient également se concentrer sur les rassemblements informels".

Défendre la liberté

La commercialisation à outrance des injections de COVID et des passeports vaccinaux COVID en tant que billets pour la "liberté" a mis en évidence la logique inversée de George Orwell "la liberté est un esclavage". L'"appendice" de 1984 explique que si le régime totalitaire fictif de l'Océanie pouvait facilement tolérer l'utilisation du mot "libre" dans des déclarations telles que "Ce chien est exempt de poux" ou "Ce champ est exempt de mauvaises herbes", des usages tels que "politiquement libre" ou "intellectuellement libre" avaient complètement et intentionnellement disparu parce que les concepts eux-mêmes avaient été effacés.

La rapidité alarmante avec laquelle les États-Unis et les démocraties occidentales autrefois "robustes" ont pu mettre en œuvre "les éléments d'un totalitarisme verrouillé à 360 degrés" a été facilitée non seulement par un niveau inimaginable de coordination politique mondiale, mais aussi par la complaisance du public. La question urgente du jour est donc de savoir si les citoyens continueront à tolérer les efforts flagrants visant à trouer la mémoire de la liberté.

Faisant du lobbying pour les mandats et les passeports COVID aux États-Unis, l'un des derniers chouchous de la coercition vaccinale a récemment affirmé que l'administration Biden "ne devrait pas être si frileuse à propos de la vérification des vaccins", qualifiant ouvertement les mandats et la "vérification" d'outils souhaitables pour "pousser [les non-vaccinés] dans la bonne direction".

Et si l'on en croit la propagande des sondages Gallup, plus de la moitié des Américains sont déjà de la partie, soutenant des politiques telles que l'obligation de présenter une preuve de vaccination pour prendre l'avion ou assister à des événements sportifs ou des concerts. D'autre part, dans un sondage « non scientifique » sur le site Web de la journaliste indépendante Sharyl Attkisson, 97 % des personnes interrogées ont répondu « absolument pas ! » à la question "Êtes-vous favorable à l'exigence de "passeports vaccinaux" ?"

L'eau froide décourageante qui est maintenant jetée sur les fêtes d'anniversaire des enfants fait partie intégrante d'un ensemble de politiques inaugurées par le COVID qui, selon les mots de Naomi Wolf, « semblent conçues pour garantir que les humains n'auront plus d'espace "analogique" ou de culture "analogique" - aucun moyen de se sentir à l'aise simplement en se rassemblant dans une pièce, en se touchant en tant qu'amis ou alliés, ou en se réunissant. »

Heureusement, comme l'a noté l'écrivain Allan Stevo, les Américains « deviennent de plus en plus fermes et résolus » en matière de liberté, « disant 'Oui!' aux bonnes choses » et « disant 'Non!' aux mauvaises choses » - et c'est, selon Stevo, « exactement comme cela que les mauvais moments se transforment en bons moments. »

Traduit de l'américain par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.