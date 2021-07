Naomi Wolf : Nous avons atteint la dixième étape des dix étapes vers le fascisme (Children's Health Defense, 3 mai 2021)

03/05/21

Naomi Wolf : Nous avons atteint l'étape 10 des 10 étapes vers le fascisme.

Dans son livre de 2008, "End of America", Naomi Wolf décrit les 10 étapes que les personnes au pouvoir utilisent pour fermer les démocraties. Malheureusement, écrit-elle aujourd'hui, alors que les gouvernements utilisent la pandémie pour justifier la suppression des droits civiques, l'Amérique est maintenant dans les affres de "l'étape dix".

Par Naomi Wolf

En 2008, j'ai écrit un livre intitulé "La fin de l'Amérique : Lettre d'avertissement à un jeune patriote". En me fondant sur mon étude des démocraties en voie de disparition dans l'histoire du XXe siècle, j'y avertissais que l'Amérique devait se méfier d'un glissement trop possible vers le totalitarisme.

J'avertissais que les tyrans en puissance, qu'ils soient de gauche ou de droite, utilisent toujours une carte pour fermer les démocraties, et qu'ils suivent toujours les mêmes dix étapes.

Qu'il s'agisse d'"invoquer une menace externe ou interne", de "développer une force paramilitaire", de "restreindre la presse" ou de l'étape finale, "renverser l'État de droit", ces étapes sont toujours reconnaissables - et elles servent toujours à écraser les démocraties et à établir des tyrannies. À l'époque où j'ai écrit ce livre, la "menace mondiale" du terrorisme était le spectre que les pouvoirs invoquaient pour s'attaquer à nos libertés.

Le livre a été largement lu et discuté, tant au moment de sa publication qu'au cours des douze dernières années. Au cours de la dernière décennie, les gens me demandaient régulièrement si et quand nous avions atteint la "dixième étape".

Nous - ma courageuse éditrice, Chelsea Green, et moi-même - diffusons gratuitement des vidéos de moi lisant le premier et le dernier chapitre (voir les vidéos ci-dessous) de "The End of America" maintenant, en 2021. Et j'appelle la suite de ce livre, que je suis en train d'écrire, "Step Ten" - parce qu'en mars de l'année dernière, nous avons effectivement, je suis triste de le dire, atteint et commencé à habiter "Step Ten" des 10 étapes du fascisme.

Bien qu'en 2008, je n'aie pas explicitement prévu qu'une pandémie médicale serait le moyen de faire passer le monde entier à l'étape dix, j'ai à plusieurs reprises mis en garde contre les dangers des crises médicales en tant que moyens que la tyrannie peut exploiter pour justifier la suppression des droits civils.

Aujourd'hui, une crise médicale très médiatisée a pris le rôle d'être utilisée comme un prétexte pour nous priver tous des libertés fondamentales, que les craintes du terrorisme n'ont pas réussi à atteindre, malgré 20 ans d'efforts.

En 2015, j'ai été largement moquée dans les médias grand public pour avoir mis en garde contre l'hystérie qui accompagnait les reportages sur Ebola, et j'ai alors mis en garde contre le fait que les maladies infectieuses pouvaient servir de justification pour inaugurer la suppression des libertés, toujours sous couvert de mesures d'urgence.

En 2020, j'ai montré dans mon livre "Outrages : Sex, Censorship and the Criminalization of Love", comment les épidémies de maladies infectieuses, comme le choléra et le typhus, avaient été exploitées au XIXe siècle par l'État britannique pour écraser les libertés et envahir la vie privée des gens. J'ai expliqué comment les premiers mouvements anti-vaccination sont apparus parmi les parents britanniques à l'époque victorienne.

Ce livre a été initialement annulé, et son message d'avertissement continue d'être attaqué. Mais ce livre, lui aussi, était prémonitoire : Au début du mois de mars 2020, bien sûr, une pandémie mondiale a été annoncée - COVID-19.

Dans le sillage immédiat de l'annonce et de la narrativisation de cette pandémie, la plupart des éléments d'un totalitarisme verrouillé à 360 degrés ont été mis en place dans la plupart des pays occidentaux, y compris dans ce qui avait été de solides démocraties. Tout cela s'est passé très rapidement et de manière globale.

Aux États-Unis, nous avons maintenant :

1- Des mesures d'urgence dans de nombreux États, qui suspendent les procédures légales. C'est la marque d'un état policier. COVID-19 est invoqué comme la raison de l'introduction des lois d'urgence - mais il n'y a pas de point final pour la levée de ces lois d'urgence.

2- Les fermetures d'écoles, qui rompent le contrat social avec la prochaine génération.

3- Les projets de loi adoptés pour les "passeports vaccinaux", qui contournent le quatrième amendement de la Constitution en permettant au gouvernement et aux grandes entreprises technologiques de s'immiscer dans la vie privée des médecins et de créer un État de surveillance numérique complet. (En effet, le fait que les actions des entreprises technologiques aient augmenté de 27 % chaque trimestre de la pandémie montre l'un des moteurs de cette guerre contre l'humain : chaque minute que les êtres humains passent dans une salle de classe, au pub, au restaurant, à l'église ou à la synagogue, est un temps pendant lequel les entreprises technologiques perdent de l'argent en étant incapables de récolter ces données. Les politiques de COVID-19 menées par "COVID-19 Response" - en fait, par les entreprises de Big Tech - garantissent que les humains ne sont pas autorisés à se connecter, sauf via des plateformes numériques. La raison en est le profit ainsi que le contrôle social).

4- Fermetures forcées d'entreprises. En intervenant directement dans l'économie et en permettant à certaines entreprises de prospérer (Amazon, Walmart, Target) au détriment des petites entreprises, des commerces de la rue principale, des restaurants et des entreprises individuelles en général, l'État a fusionné le gouvernement et les entreprises d'une manière qui est caractéristique du fascisme italien et du communisme chinois moderne.

5- Restrictions sur les rassemblements. Certains États, comme la Californie, infligent des amendes aux personnes qui voient leurs amis chez elles, et interdisent aux enfants d'avoir des rendez-vous de jeu avec leurs amis. Le Massachusetts a restreint les rassemblements de plus de 10 personnes à la fois, obligeant les synagogues et les églises à rester fermées, en dépit d'un arrêt de la Cour suprême interdisant aux États de forcer les églises à fermer. Les parcs, les terrains de jeux et les plages ont été fermés. Dans des pays comme la Grande-Bretagne, les gens sont condamnés à une amende s'ils quittent leur domicile pour faire plus d'une heure d'exercice par jour.

6- On oblige les gens à se couvrir le visage. Dans le Massachusetts, les gens doivent payer une amende s'ils ne portent pas de masque à l'extérieur - même les enfants de 5 ans sont obligés de le faire par la loi. Là encore, ce mandat n'a pas été étayé par des études évaluées par des pairs montrant une nécessité médicale. Et aucun point final n'a été proposé pour ces extraordinaires violations de la liberté individuelle.

7- Suppression de la liberté d'expression. Les grandes entreprises technologiques censurent les critiques de la politique du COVID-19 et de la politique vaccinale, ainsi que les opinions qui se situent à droite du spectre politique. L'incitation, un mot qui a une longue histoire au XXème siècle pour fermer la liberté d'expression, a été militarisé par la gauche pour fermer les libertés d'expression du premier amendement. Dans d'autres formes de censure et de gestion de la parole et du débat public, des magnats comme Bill Gates ont financé les principaux organes de presse, avec des millions de dollars destinés à "l'éducation au COVID-19". En conséquence, les voix dissidentes sont marginalisées et humiliées, voire menacées de poursuites judiciaires ou de pertes d'emploi.

8- La science est détournée dans l'intérêt du "biofascisme". En finançant massivement des commentateurs scientifiques tels que le Dr Fauci aux Etats-Unis, l'Imperial College et SAGE au Royaume-Uni et le Dr Christian Drosten en Allemagne, un ensemble dominant de politiques et de déclarations sur le COVID-19 qui profitent à un petit groupe de mauvais acteurs - notamment les intérêts technologiques et pharmaceutiques, agissant de concert avec les gouvernements - ont construit une armée de partisans sûrs et crédibles. Mais lorsque d'autres scientifiques ou institutions cherchent le débat ou la transparence, ils sont menacés de perdre leur emploi ou leur réputation est attaquée, comme dans le cas du Dr Simon Goddeke des Pays-Bas, à qui son université a demandé de se taire lorsqu'il a contesté les protocoles défectueux du test PCR COVID-19.

9- Les données sont détournées pour servir les intérêts de ce biofascisme. Cette manipulation de la vérité, que j'ai annoncée dans "La fin de l'Amérique", est typique des censeurs soviétiques. Les plateformes COVID-19 telles que le COVID Tracking Project et l'Université Johns Hopkins, financées par des technocrates tels que Michael Bloomberg, servent des données COVID-19 invérifiables qui affectent directement les marchés boursiers. Encore une fois, si cette fusion anti-américaine des intérêts des entreprises et de la politique publique rappelle le fascisme italien, la tournure que prend la présentation des données numériques et sa relation avec le marché boursier est bien celle du 21e siècle.

10- Attaques contre les minorités religieuses. La communauté juive orthodoxe de Brooklyn et les églises chrétiennes de Californie ont été pointées du doigt pour être punies si elles ne suivent pas les règles du COVID-19 - un ciblage de la religion qui est caractéristique des politiques communistes de gauche, notamment en Chine.

11- Des politiques qui affaiblissent les liens entre les êtres humains et affaiblissent la famille sont introduites et contrôlées. C'est l'évolution la plus grave de toutes.

Le nouveau biofascisme, très animé par les dirigeants de Big Tech, est une guerre contre les êtres humains et les qualités qui nous rendent humains.

Les masques brisent la capacité des êtres humains à se lier face à face et à apprécier le contact humain, les sourires et les plaisanteries. Les masques réduisent l'efficacité de la "technologie" humaine, essentiellement en nous empêchant de "lire" les autres et de capter les signaux sociaux.

Interdire l'assemblage nous empêche de former des alliances humaines contre ces intérêts monstrueux. Interdire l'assemblage humain empêche également l'émergence de nouvelles cultures, de nouveaux héros et de nouveaux modèles économiques. Nous sommes tous coincés avec le Rolodex et les idées que nous avions en mars 2019.

Obliger les enfants à s'éloigner à l'école et à porter des masques garantit une génération d'Américains qui ne savent pas comment former des alliances humaines, et qui ne font pas confiance à leurs propres instincts humains. Ce sont des techniques de formation contre-révolutionnaires.

Transférer tout l'apprentissage sur des plates-formes d'enseignement à distance (déjà préparées) garantit que les enfants ne sauront pas comment se comporter dans un espace humain, un espace non médiatisé par la technologie.

De nombreuses politiques de COVID-19 semblent conçues pour garantir que les humains n'auront plus d'espace "analogique" ou de culture "analogique" - aucun moyen de se sentir à l'aise simplement en se rassemblant dans une pièce, en se touchant en tant qu'amis ou alliés, ou en se réunissant.

Enfin, le transfert de toutes les interactions humaines sur Zoom (qui est une vitrine pour le parti communiste chinois, puisque la Chine est propriétaire de la plateforme) n'est pas seulement un moyen de récolter toutes nos technologies, nos secrets commerciaux et notre propriété intellectuelle, c'est aussi un moyen de s'assurer que l'intimité et la connexion à l'avenir se feront en ligne et que le contact humain en face à face sera tué.

Pourquoi cela ? Pourquoi élaborer des politiques qui punissent, encombrent et restreignent les contacts humains dans les espaces analogiques (non surveillés, non médiatisés) ?

Parce que le contact humain est la grande force révolutionnaire lorsqu'il s'agit de la liberté humaine et de la résistance à cette forme de biofascisme global - le biofascisme représenté par la Nouvelle Normalité - la " Dixième Étape " médico-fasciste.

Maintenant, laissez-moi récapituler depuis l'année 2008, et vous lire mon introduction à "La fin de l'Amérique", ainsi que l'avertissement à la fin de ce livre. Son message n'a jamais, malheureusement, été aussi opportun. Cette fois, les menaces pour la liberté qui étaient alors justifiées par le terrorisme, se sont rhabillées sous les traits d'une pandémie médicale.

Mais cette fois, nous ne sommes pas seulement confrontés à une guerre contre la liberté. Cette fois, nous sommes confrontés à une guerre contre les êtres humains, et contre tout ce qui fait de nous des êtres humains.

Traduit de l'américain par Le Rouge et le Blanc avec DeepL.

