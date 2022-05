Entretien avec un vrai médecin, aujourd'hui suspendu: le Dr. Grégory Pamart

Le Dr. Grégory Pamart (33 ans, 4 enfants), qui exerçait dans un village du nord de la France, est suspendu depuis l'année dernière pour résistance à la tyrannie covidienne.

Avec cœur, intelligence et simplicité, il répond aux questions, non moins intelligentes, humaines et pertinentes, de Salim Laïbi (Le Libre Penseur), lui-même chirurgien-dentiste suspendu pour les mêmes raisons (et comme 20.000 personnels de santé en France).

https://www.lelibrepenseur.org/le-libre-entretien-22-avec-le-dr-gregory-pamart/

Cet entretien qui aborde presque toutes les questions de l'affaire Covid (sauf sa programmation de longue main par les ploutocrates et leurs complices et qui s'inscrit dans leur projet de révolution mondiale via la Grande Remise à Zéro - Great Reset ) est un trésor d'humanité.

