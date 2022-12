Paul Craig Roberts: L'Amérique effacée

6 décembre 2022

L'Amérique effacée

Paul Craig Roberts

La moralité associée à la civilisation occidentale a été évacuée, ne laissant aucune différence entre la perversité et la normalité, le péché étant redéfini comme un désaccord avec les déclarations des Woke. Les droits différentiels de l'ère féodale ont été ressuscités. L'égalité devant la loi a été remplacée par des privilèges basés sur la couleur de la peau, le sexe et la perversité sexuelle. Des leaders tels que Trump sont mis à l'écart, assurant ainsi l'absence de représentation et de protection de ceux qui adhèrent à la moralité occidentale traditionnelle. San Francisco, la ville la plus libérale d'Amérique, a donné aux robots le pouvoir de tuer des humains. La révolution numérique a permis la mise en place d'un État policier tyrannique. Satan a été élevé au-dessus du Christ.

Un président a été démis de ses fonctions à la suite d'une élection volée et aucune institution, publique ou privée, n'a fait quoi que ce soit, surtout pas le parti républicain qui ne représente pas ses électeurs. Le président destitué va maintenant être poursuivi pour "sédition" comme ses partisans qui sont emprisonnés sur la base de fausses accusations.

Mark Bauerlein, professeur émérite d'anglais à l'université Emory, décrit dans le numéro de juillet 2022 de Chroniques la perte de nos universités au profit d'idéologues qui ont privé deux générations de diplômés de la connaissance de leur littérature et de leur histoire. Les gens privés de leur littérature et de leur histoire n'ont aucun sens d'eux-mêmes. En fait, ils sont sans ancrage et constituent un peuple détruit.

Les Américains blancs ont perdu leurs universités, leur pays et leur civilisation parce qu'ils ont été trop facilement entraînés à être tolérants sans se rendre compte que la tolérance ne s'étend pas à eux.

Boyd Cathey estime que la suppression de la majorité mène à la guerre civile. https://www.unz.com/article/the-oncoming-second-american-civil-war/ Mais la guerre a déjà commencé. Les Américains de Trump sont diabolisés comme des "suprémacistes blancs", des "négateurs de l'élection", des "menaces pour la démocratie", des "déplorables de Trump." Leurs droits à la liberté d'expression et d'association sont compromis. Toute tentative d'organiser la résistance entraînerait immédiatement la force fédérale et des accusations de sédition. Les Américains se soucient-ils suffisamment de la liberté pour faire face à ces risques ?

Les Américains ont permis - en fait, ils ont volontairement participé - à la construction de la cage qui les retient maintenant. Comment peuvent-ils s'en sortir ?



Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec www.DeepL.com/

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2022/12/06/america-erased/