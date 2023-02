Ethan Huff: Les données du CDC révèlent que de multiples vaccinations contre le covid peuvent réduire de 24 ans l'espérance de vie d'une personne.

14 février 2023

Tous ceux qui ont subi un lavage de cerveau et qui croient que la vérité est une théorie du complot vont avoir un choc.

Les données du CDC révèlent que plusieurs injections de covidine peuvent réduire de 24 ans l'espérance de vie d'une personne.

Jeudi 09 février 2023, par Ethan Huff

https://www.naturalnews.com/2023-02-09-cdc-data-covid-vaccines-24-years-aging.html

(Natural News) Les dernières données sanitaires du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) en Australie confirment une chose sur laquelle nous vous mettons en garde depuis un certain temps déjà : les "vaccins" covidés produisent le SIDA induit par le vaccin (VAIDS), qui à son tour fait perdre de nombreuses années à une personne - et de plus en plus avec le temps. https://expose-news.com/2023/02/08/cdc-confirm-c19-vaccine-knocks-24years-off-mans-life/

L'année dernière, on a constaté qu'un Australien ayant reçu la première série de vaccins covidés avait 10,72 fois plus de chances d'attraper Omicron que son homologue non vacciné. Cette année, ce même Australien ayant reçu le double vaccin a 20 fois plus de risques de tomber malade, tandis que ses homologues ayant reçu le triple vaccin et au-delà ont au moins 35 fois plus de risques de tomber malade.

Pour corroborer ce constat, une nouvelle étude de la Cleveland Clinic montre que le risque de maladie et de décès précoce augmente de manière exponentielle avec chaque injection ultérieure - et ce risque continue d'augmenter indéfiniment et ne diminue jamais comme certains le pensaient auparavant.

Les données de mortalité toutes causes confondues des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) servent d'autre indicateur de tout cela, montrant que le taux de mortalité en 2022 a augmenté de 7 % par rapport au taux de mortalité en 2021.

"Donc, si vous avez eu 5 doses alors vous aviez 35% plus de chances de mourir en 2022 qu'en 2021", explique The Exposé. "Si vous n'avez eu qu'une seule dose, alors vous aviez 7 % plus de risques de mourir en 2022 qu'en 2021". Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas plus de chances de mourir en 2022 qu'en 2021."

Dit autrement, les vaccins covidés détruisent le système immunitaire à des taux qui augmentent constamment avec chaque année qui passe, un peu comme les intérêts composés. Ce risque ne diminue jamais, même si une personne cesse de se faire vacciner, car les dommages causés par chaque injection sont permanents et augmentent toujours.

"Ainsi, en prenant 2021 comme ligne de base, une personne ayant reçu 5 doses aurait 350 % plus de chances de mourir en 2031, 700 % plus de chances de mourir en 2041 et 1050 % plus de chances de mourir en 2051 qu'une personne non vaccinée", révèle The Exposé. "C'est comme les intérêts composés."

"En utilisant ce résultat, nous pouvons calculer la perte d'espérance de vie pour un homme de 30 ans comme suit ... L'espérance de vie d'un homme de 30 ans non vacciné au Royaume-Uni est d'environ 80 ans. Il peut donc espérer vivre 50 ans de plus."

À l'inverse, un homme de 30 ans qui a reçu quatre injections de covid ne vivra, en moyenne, que jusqu'à 56 ans, selon les données américaines. Si ce même homme de 30 ans reçoit une cinquième injection de covid, il aura perdu 24 ans d'espérance de vie.

"C'est le prix à payer pour faire confiance au NHS, au gouvernement, à la BBC et aux grands médias", résume The Exposé.

L'Australie constitue un excellent cas d'étude dans tout cela, car la grande majorité de sa population fait au moins deux fois la même chose. Les données provenant de ce pays continuent de montrer que la santé globale est en déclin et que les gens meurent de plus en plus tôt que prévu, tout cela à cause des injections qu'ils prennent en obéissant à leur gouvernement.

"Et pourtant, je n'ai toujours pas le droit de parler de tout cela aux membres de ma famille", a fait remarquer un commentateur d'un article consacré à ces révélations accablantes. "Ça me brise le cœur qu'ils me voient encore comme l'idiot non vacciné."

"Les gens qui poussent ces armes biologiques doivent être en prison pour crimes contre l'humanité", écrit un autre à propos des auteurs de ces seringues empoisonnées.

Se faire vacciner contre le covid est un moyen facile de tomber malade et de mourir prématurément. Pour en savoir plus, consultez le site ChemicalViolence.com.

Traduit avec www.DeepL.com/

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2023/02/14/cdc-data-reveal-that-multiple-covid-jabs-can-knock-up-to-24-years-off-a-persons-expected-lifespan/

