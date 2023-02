Quand certains humains prétendent changer la nature et l'Ordre du monde

Que l’homme étant revenu à soi considère ce qu’il est au prix de ce qui est, qu’il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature. Et que, de ce petit cachot où il se trouve logé, j’entends l’univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi‑même, son juste prix.

Pascal, Pensées.

C'est avec une certaine stupéfaction que je découvre le nouveau titre (depuis quand ?) du Ministère de l'Environnement du Québec: Ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

https://www.environnement.gouv.qc.ca/

"la lutte contre les changements climatiques": c'est sérieux ? c'est une plaisanterie ?

La Terre existe depuis 4 milliards d'années. Depuis sa naissance, son histoire n'a été qu'une série de changements physiques et climatiques ininterrompus. Chaque épisode climatique est en plus rythmé par les saisons, elle-même sujettes à certaines variations de durée et d'intensité. L'homme n'est qu'une espèce parmi une infinité d'autres, animales ou végétales, présentes ou disparues. Et l'homme, ce ciron, comme écrivait Pascal, aurait le pouvoir et la prétention de lutter contre les changements climatiques, dus en grande partie, comme on sait, aux variations de l'activité solaire et de l'inclinaison de la Terre ?

Une grande partie du Québec date du Précambrien, de -4 Ga à -1 Ga: 3 milliards d'années d'évolution.

https://mrnf.gouv.qc.ca/mines/geologie/

http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s5/5.2.precambrien.histoire.html

https://etrevert.net/precambrien/

Songeons seulement au Carbonifère, il y a 300 millions d'années, lorsque une végétation et une faune tropicales recouvraient le Canada, dont on peut aujourd'hui rencontrer les vestiges.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_de_la_for%C3%AAt_tropicale_du_Carbonif%C3%A8re

Et prenons le Labrador, recouvert par une calotte glaciaire, l'inlandsis, jusqu'à environ -10000 ans, qui, en fondant progressivement, a permis l'apparition de la forêt boréale et de la toundra actuelles.

Depuis plus de 4 milliards d'années, la Vie a été adaptation au changement, aux multiples changements du climat et de l'environnement. L'homme n'y fait pas exception, ce qui lui a permis se s'établir dans les forêts, au bord des lacs, des mers, dans les montagnes, les déserts et dans les régions glacées.

La science n'est pas l'idéologie et le scientisme. On ne lutte pas contre les changements climatiques, on s'y adapte. Vouloir le contraire est une négation de la réalité, de l'intelligence et du bon sens. Et de la sagesse aussi, celle du grand principe taoïste chinois: "La seule chose qui ne change jamais, c'est que tout change toujours."

Pierre-Olivier Combelles