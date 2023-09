Les États-Unis n'existent plus en tant que nation

Une tour de Babel a pris sa place

Commentaire de Paul Craig Roberts

"Si l'on considère l'ensemble de l'immigration américaine annuelle, un demi-million de migrants sont admis via l'application du CBP, un nouveau programme de libération conditionnelle admettra un autre demi-million de Vénézuéliens, un autre nouveau programme permettra à 200 000 immigrants de se rendre directement dans des villes américaines pour demander l'asile, l'immigration légale existante est d'environ 1 million, et il y a environ 2 millions de franchissements illégaux de la frontière. Cela représente plus de 4 millions de migrants par an, battant ainsi tous les records en matière de franchissement des frontières et d'immigration. Il ne serait pas exagéré que 8 millions de migrants arrivent en 2024. La crise des migrants ne fera que s'accélérer en raison de la crise économique et des pénuries alimentaires dans les pays du Sud, ainsi que des conséquences de la migration en chaîne. Il s'agit essentiellement d'un essai d'ouverture des frontières, sachant que le nombre de personnes souhaitant immigrer dans le monde s'élève à environ 900 millions. La date à laquelle les Blancs deviendront une minorité en Amérique pourrait facilement passer de 2045 à 2035." https://www.unz.com/article/the-case-for-enclave-based-immigration-over-nationalism/

Commentaire de PCR : Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe occidentale sont pris au piège d'une spirale descendante des niveaux de vie. Avec l'automatisation et l'IA qui empiètent sur l'emploi humain et l'immigration massive, les salaires baisseront et le chômage augmentera. L'aide sociale et la fiscalité augmenteront. Le dollar baissera, entraînant une hausse des prix dans l'économie américaine qui a délocalisé sa production.

La focalisation à court terme des dirigeants et des conseils d'administration des entreprises sur les bénéfices trimestriels les rend aveugles au déclin de la demande globale des consommateurs dû à la baisse des salaires et au chômage provoqués par leur soutien à l'ouverture des frontières et à la délocalisation de la production dans le but d'accroître les bénéfices. Comme cela affaiblit le pouvoir d'achat dans l'économie nationale, l'effet à long terme est de saper les profits. La politique économique américaine a totalement échoué. Au lieu de construire une économie à forte productivité et à salaires élevés, les États-Unis se sont engagés sur la voie de la baisse du pouvoir d'achat. Une grande partie de la population n'a déjà plus aucun pouvoir d'achat discrétionnaire. L'ensemble de leurs revenus est absorbé par la nourriture, les services publics et le service de la dette sur les hypothèques, les voitures et les cartes de crédit.

Cette crise ne fait l'objet d'aucune attention particulière. Les idéologues "réveillés" qui contrôlent le parti démocrate s'attachent à diaboliser et à déraciner la population blanche hétérosexuelle et sont soutenus dans cette entreprise par les médias et le système éducatif, qui sont devenus des ministères de la propagande. Les Républicains pensent que le problème économique réside dans les déficits et sont limités par le politiquement correct et incapables de défendre la population blanche. Pensez à ce que signifie le fait que les Républicains aient perdu l'initiative face à quelque chose d'aussi absurde et destructeur que la révolution Woke.

Regardez le sort réservé au seul dirigeant qui a tenté de remédier à la situation : Donald Trump est aujourd'hui poursuivi en vertu de quatre fausses accusations de crime portées par des démocrates, et un procureur général et un juge de New York viennent de confisquer l'empire immobilier de Trump. https://www.coffeeandcovid.com/p/overvalued-wednesday-september-27?utm_source=post-email-title&publication_id=463409&post_id=137448994&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=false&r=15k3qo&utm_medium=email

Le système juridique est prêt à ce que la vérité sur ces accusations soit déterminée par des procureurs, des juges et des jurys démocrates qui détestent Trump.

Les anti-Trump se réjouissent. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie pour eux. La vengeance pour des torts imaginaires s'est emparée du système juridique américain. Les attaques contre Trump sont la méthode de l'establishment pour nous dire que nous sommes entre leurs mains et qu'aucun leader ne sera autorisé à se lever et à nous libérer.

Et les Américains insouciants restent là à se sucer le pouce. Des avocats idiots discutent du bien-fondé des accusations. Les Rino Républicains disent "il est temps de passer à autre chose", ce qui signifie retourner dans les griffes de l'Establishment.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2023/09/29/the-united-states-no-longer-exists-as-a-nation/