Paul Craig Roberts: L'un des derniers intellectuels européens défend la vérité, garante de la liberté

L'un des derniers intellectuels européens défend la vérité, garante de la liberté

3 octobre 2023

Paul Craig Roberts

Hanna Herland est une intellectuelle de premier plan du monde occidental. Elle défend la civilisation et la morale chrétienne et s'oppose fermement aux forces sataniques qui attaquent notre civilisation. Dans son nouveau livre, The Billionaire World ( https://www.amazon.com/Billionaire-World-Marxism-Serves-Elite/dp/B0CHL16CZT/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1694461898&sr=8-3 ), elle explique les divers assauts contre la civilisation occidentale qui sapent les systèmes de croyance et la cohésion des pays occidentaux. Il s'agit notamment de la concentration des richesses entre quelques mains, de l'instrumentalisation de l'érudition par les marxistes culturels, de la transformation de l'éducation en endoctrinement, du déclin du sens du devoir et de la responsabilité de la part des gouvernements et de l'érosion de la morale chrétienne.

La concentration des richesses entraîne le contrôle de l'information. Herland explique que les voix des citoyens ont été réduites au silence par l'énorme contrôle exercé par les monopoles et les conseils d'administration interdépendants d'une poignée d'entités immensément riches. Quelques sociétés d'investissement privées - Black Rock, State Street et Vanguard - détiennent les actions et siègent au conseil d'administration de la plupart des grandes entreprises. Cette situation confère un pouvoir et un contrôle considérables à un petit nombre de personnes. Même des entreprises concurrentes, comme Coca Cola et Pepsi Cola, appartiennent à la même société mère.

Six méga-entreprises contrôlent plus de 90 % des médias américains. Le contrôle extraordinaire exercé par une poignée de personnes sur la civilisation occidentale permet d'imposer des récits égocentriques qui, s'ils sont contestés, entraînent le licenciement et l'annulation de l'emploi. L'ancienne icône féministe Naomi Wolf parle de ce qui lui est arrivé :

https://naomiwolf.substack.com/p/facing-the-beast-courage-faith-and?utm_source=post-email-title&publication_id=676930&post_id=137574178&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=dx5km&utm_medium=email

Nous sommes témoins depuis 2016 des efforts de l'élite dirigeante, par l'intermédiaire du parti démocrate, de la CIA, du FBI et des médias, pour annuler Donald Trump, le président des États-Unis, et, en contrôlant le récit, pour le soumettre à des poursuites pénales.

L'acceptation par l'Occident des invasions d'immigrants a détruit la cohésion sociale, et les efforts américains pour intégrer les Noirs ont réintroduit le privilège dans la loi.

Aux États-Unis, le contrôle de la narration a été utilisé pour déraciner la population blanche et créer un système juridique à deux vitesses avec des privilèges raciaux pour les Noirs. Les Blancs, en particulier les familles blanches, ont disparu des publicités des entreprises, laissant l'impression que les États-Unis sont un pays majoritairement noir. C'est un exemple de la manière dont la "diversité" aboutit à son contraire.

Un grand nombre d'entreprises et le Pentagone ont annoncé qu'ils n'embauchaient et ne promouvaient que des Noirs. Si une entreprise américaine annonçait qu'elle n'embauche et ne promeut que des Blancs, le ministère de la justice lui tomberait dessus comme une tonne de briques. Depuis un demi-siècle, les universités, les entreprises et les gouvernements des États, locaux et fédéraux des États-Unis accordent aux Noirs un traitement préférentiel en matière d'admission à l'université, d'emploi et de promotion, en violation totale du 14e amendement de la Constitution des États-Unis. Le Congrès et le pouvoir judiciaire n'ont rien fait pour remédier à cette violation manifeste de la Constitution, qui est censée être notre document de référence.

Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les Noirs sont tellement privilégiés que seuls les Blancs peuvent être coupables de discours et de crimes de haine. Aux États-Unis et dans la plupart des pays d'Europe occidentale, les Blancs sont coupables simplement parce qu'ils sont blancs et donc "racistes aversifs". La base ethnique des pays blancs est attaquée et entraîne une dissolution sociale.

Le marxisme culturel a affaibli la culture sociale, la morale et les croyances de la civilisation occidentale, la rendant moins apte à résister à d'autres défis. Les marxistes culturels ont utilisé la théorie critique pour armer l'érudition en vue d'une marche à travers les institutions. Ils ont pris le contrôle des universités, sapant l'objectivité et détruisant la confiance des peuples occidentaux dans leurs croyances et leurs valeurs. Les choses sont allées si loin que les conservateurs de musée blancs décrivent leurs collections comme un exemple de racisme blanc. La politique des gouvernements occidentaux consiste à transformer les États-nations en Tours de Babel où il n'y a pas d'unité culturelle.

Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Que pouvons-nous faire face à cette situation ? C'est la question de notre temps. Lorsque l'aristocratie a été détruite, essentiellement par l'envie, l'accent traditionnel mis par les gouvernements sur les devoirs et les responsabilités l'a été également. L'égoïsme et l'intérêt personnel, et maintenant la politique de l'identité, ont pris le relais. L'obligation sociale et la responsabilité de gouverner ont disparu. À la place se trouve l'intérêt personnel d'une élite dirigeante dépourvue de tout sens des responsabilités et du devoir.

Dans les universités occidentales, la vérité a été politisée. Ce qui est vrai dépend de la façon dont cela sert les récits. Si ce n'est pas le cas, il s'agit de "désinformation" et elle est supprimée. Malgré l'accent mis sur la "diversité", la diversité des pensées et des idées disparaît. Les récits officiels sont imposés et appliqués.

Le message principal d'Hanna Herland est que nous avons oublié Dieu. Les libéraux ont effacé Dieu. Où cela nous mène-t-il ?

Nous n'avons plus de boussole morale. Sans boussole morale, nous ne savons pas où nous sommes. En d'autres termes, nous sommes moralement perdus. Comment retrouver une assise morale ?

Le déclin des vertus civiques, de la moralité et de la discipline - dont nous faisons l'expérience tout autour de nous - se traduit toujours par le désordre et l'injustice. En effet, alors que nous observons les démocrates américains jeter la justice aux orties dans leurs attaques contre le président Trump, nous assistons à l'effondrement final et complet de la civilisation occidentale. La vérité n'a plus d'importance.

À la place d'une civilisation confiante, d'une grande réalisation dans l'histoire de l'humanité, nous avons maintenant Sodome et Gomorrhe et une Tour de Babel.

Sodome et Gomorrhe et une Tour de Babel valent-elles la peine d'être défendues contre la Russie, la Chine et l'Iran ? Hanna Herland ne soulève pas cette question, mais c'est une autre question à laquelle nous sommes confrontés. Les ethnies blanches - la base des États-Unis et des nations européennes - ayant été déracinées, qu'est-ce que ces pays ont à défendre, si ce n'est les intérêts personnels de leur élite dirigeante ?

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2023/10/03/one-of-the-few-remaining-european-intellects-stands-up-for-truth-as-the-guarantor-of-liberty/