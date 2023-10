Paul Craig Roberts: Le monde occidental est désormais une tyrannie

Le monde occidental est désormais une tyrannie

1er octobre 2023

Paul Craig Roberts

La réputation de l'Amérique en tant que "terre de liberté" est enracinée dans la tradition juridique et politique anglo-saxonne, et non dans la diversité et le multiculturalisme. Le droit comme bouclier du peuple et non comme arme entre les mains des dirigeants est un acquis britannique dont les colonies américaines ont hérité. Il s'agit de l'accomplissement d'une ethnie spécifique connue sous le nom d'Anglo-Saxons. L'obligation pour les dirigeants de rendre compte de leurs actes devant la loi au même titre que le plus modeste des paysans a été un processus de plusieurs siècles qui a débuté avec Alfred le Grand au IXe siècle et qui a culminé avec la Glorieuse Révolution de 1680.

Dans cette tradition juridique, le droit est fondé sur les coutumes et les mœurs du peuple, et non sur des édits émanant de dirigeants, de bureaucrates gouvernementaux, d'agences de régulation et de juges activistes. Il est évident que cela confère une base ethnique au droit. Une Tour de Babel - le sort de tous les pays blancs en déclin aujourd'hui - n'a pas de coutumes et de mœurs communes et pas de base juridique autre que les édits des dirigeants appliqués par le pouvoir.

Dans l'ensemble du monde occidental, le peuple a perdu la protection de la loi en tant que bouclier et souffre sous les ordres de dirigeants qui utilisent la loi comme une arme. Aujourd'hui, aux États-Unis, les manifestants et les participants aux rassemblements sont transformés en "insurgés" et condamnés à la prison. Même le président américain Donald Trump fait l'objet de quatre fausses poursuites pour crime afin de l'empêcher d'être élu président.

Dans ma jeunesse, la loi était considérée comme un bouclier pour nos droits, et non comme une arme à utiliser contre nous. Le juge George Sutherland de la Cour suprême des États-Unis a expliqué en 1934 que l'objectif de la loi était de découvrir l'innocence ou la culpabilité, et non de se débarrasser d'un ennemi :

"Le procureur des États-Unis est le représentant non pas d'une partie ordinaire à une controverse, mais d'une souveraineté dont l'obligation de gouverner de manière impartiale est aussi impérieuse que son obligation de gouverner tout court ; et dont l'intérêt, par conséquent, dans une poursuite pénale n'est pas de gagner un procès, mais de faire en sorte que justice soit rendue. En tant que tel, il est, dans un sens particulier et très précis, le serviteur de la loi, dont le double objectif est que la culpabilité n'échappe pas à l'innocence et que l'innocent ne souffre pas. Il peut engager des poursuites avec sérieux et vigueur - et il doit d'ailleurs le faire. Mais s'il peut porter des coups durs, il n'est pas libre d'en porter de mauvais. Il est tout autant de son devoir de s'abstenir de recourir à des méthodes inappropriées visant à obtenir une condamnation injustifiée que d'utiliser tous les moyens légitimes pour parvenir à une condamnation juste".

Le procureur général des États-Unis et juge de la Cour suprême, Robert Jackson, voyait les choses de la même façon :

"Tout procureur qui met en péril sa réputation professionnelle quotidienne d'honnêteté pour établir des statistiques de réussite a un sens perverti des valeurs pratiques, ainsi que des défauts de caractère. . . La sensibilité au fair-play est peut-être la meilleure protection contre l'abus de pouvoir, et la sécurité du citoyen réside dans le procureur qui tempère le zèle par la bonté humaine, qui recherche la vérité et non les victimes, qui sert la loi et non les objectifs des factions, et qui aborde sa tâche avec humilité".

En 1940, Jackson a déclaré que les procureurs contraires à l'éthique constituaient une menace pour la justice en raison du risque que le procureur

Le procureur "choisira les personnes qu'il pense devoir attraper, plutôt que de choisir les affaires qui doivent être poursuivies". Les livres de droit étant remplis d'un large éventail de crimes, un procureur a de bonnes chances de trouver au moins une violation technique d'une loi de la part de presque n'importe qui. Dans ce cas, il ne s'agit pas de découvrir la commission d'un crime et de rechercher ensuite l'homme qui l'a commis, mais de choisir l'homme et de consulter les livres de droit, ou de faire travailler les enquêteurs, pour lui imputer un délit. C'est dans ce domaine - où le procureur choisit une personne qu'il n'aime pas ou qu'il souhaite mettre dans l'embarras, ou sélectionne un groupe de personnes impopulaires et cherche ensuite une infraction - que réside le plus grand danger d'abus du pouvoir de poursuite. C'est là que l'application de la loi devient personnelle et que le véritable crime devient celui d'être impopulaire auprès du groupe prédominant ou dirigeant, d'être attaché à la mauvaise opinion politique, d'être personnellement odieux ou de gêner le procureur lui-même.

La description par Robert Jackson, vieille de 83 ans, de poursuites judiciaires contraires à l'éthique décrit précisément toutes les "enquêtes", les impeachments et les mises en accusation du président Trump qui se poursuivent depuis 2016, soit depuis 8 ans, et qui ne montrent aucun signe d'apaisement. Les poursuites à l'encontre de Trump sont clairement des poursuites visant à se débarrasser d'un dirigeant qui a la prétention de défier l'establishment au pouvoir. Les poursuites à l'encontre de Trump soulignent la fin de l'État de droit impartial aux États-Unis.

Aujourd'hui, essayez de trouver aux États-Unis un procureur tel que défini par Sutherland et Jackson. Essayez de trouver un procureur qui s'intéresse à la justice. Ils ne s'intéressent qu'aux négociations de plaidoyer forcées afin d'augmenter leur taux de condamnation et de briguer un poste plus élevé grâce à la reconnaissance de leur nom. Si vous osez aller au procès, les preuves à décharge sont retenues et les procureurs soudoient les témoins pour qu'ils témoignent contre vous. Le juge est en colère parce que vous alourdissez sa charge de travail. Les cibles les plus en vue, telles que Michael Milken, Leona Helmsley, Martha Stewart ou Donald Trump, sont des favoris, même si le procureur n'éprouve pas d'animosité personnelle à leur égard. Lorsque les poursuites sont motivées par l'animosité, comme c'est le cas dans l'affaire Trump, cela signifie que le système juridique accepte la loi comme une arme et non comme un instrument de justice.

Essayez de trouver un procureur ou un juge honnête qui poursuive des partisans de Trump et les condamne à des dizaines d'années d'emprisonnement pour avoir assisté à un rassemblement politique. Les personnes non armées conduites par la police lors d'une visite à l'intérieur de la capitale, comme le montrent les vidéos publiées par le président de la Chambre, sont jugées comme des "insurgés" qui tentent de renverser le gouvernement et d'établir un "coup d'État de Trump". L'utilisation de la loi comme arme par le régime Biden a envoyé 1 000 patriotes américains en prison sous cette fausse accusation. Les écoles de droit ne protestent pas, les associations du barreau ne protestent pas. Le pouvoir judiciaire soutient les fausses condamnations. Le Congrès ne fait rien. Les médias se font l'écho de ces fausses poursuites.

Chacun de ces procureurs et de ces juges abuse de son pouvoir au nom de la politique des factions. Si vous ne savez pas ce qu'est la politique de faction, recherchez-la. Elle a été définie par nos Pères fondateurs. Ils craignaient qu'elle ne détruise la démocratie et l'État de droit.

Dans mon livre, The Tyranny of Good Intentions, publié il y a 23 ans, j'ai souligné que les "conservateurs de la loi et de l'ordre" permettaient au gouvernement de mettre de côté les aspects protecteurs de la loi afin de condamner plus facilement et plus sûrement la mafia, les consommateurs de drogue, les abuseurs d'enfants - quelle que soit la cible à un moment donné. J'ai dit que la loi qui est écartée dans l'intérêt d'une condamnation plus facile est également écartée pour le reste d'entre nous qui ne sommes pas des mafieux, des toxicomanes ou des agresseurs d'enfants, et que cette transformation de la loi en arme détruirait neuf siècles d'accomplissement anglo-saxon dans la protection des personnes contre les poursuites arbitraires des dirigeants.

C'est désormais chose faite. Les Britanniques qui ont créé la liberté civile et les Américains qui en ont hérité ont perdu la protection de la loi.

Les "conservateurs de la loi et de l'ordre" déterminés à incarcérer les criminels, les "conservateurs patriotes" soucieux de protéger la "sécurité nationale" contre la "menace musulmane" et les idéologues de l'économie de marché déterminés à diaboliser et même à criminaliser les Blancs en les qualifiant de racistes, tout en envahissant la base ethnique de leurs pays avec des immigrants-envahisseurs, ont ensemble provoqué la destruction de la loi en tant que bouclier du peuple.

On peut comprendre la frustration des Américains lorsque des criminels échappent à la justice et que la sécurité du pays semble compromise par la trahison. Mais lorsque les Américains ont accepté les lois sur la confiscation des biens afin de condamner plus facilement les criminels et ont accepté les affirmations des présidents Bush et Obama selon lesquelles la "menace terroriste" justifiait la suspension de l'habeas corpus et des droits de la défense, ils ont oublié l'avertissement de Sir Thomas More. Dans Un homme pour toutes les saisons, Sir Thomas More, chancelier d'Angleterre, demande à son détracteur, qui l'exhorte à ignorer les caractéristiques protectrices de la loi afin de mieux poursuivre les malfaiteurs, ce qu'il adviendra des innocents si la loi est supprimée. Lorsque la loi se retournera contre nous, Sir Thomas demande : "Où nous tiendrons-nous ?" C'est la question à laquelle réfléchissent les avocats du président Trump, et elle s'applique à chacun d'entre nous. Si un président des États-Unis peut être ruiné parce que quelques Noirs occupant des postes de pouvoir pour lesquels ils ne sont pas qualifiés détestent Trump, quelle protection la loi offre-t-elle au reste d'entre nous ?

L'anarchie est visible partout aux États-Unis et dans les États occidentaux qui en sont les marionnettes. Un journaliste britannique a été arrêté pour avoir dénoncé l'ignoble Trudeau applaudissant un membre de la SS nazie.

https://sputnikglobe.com/20230926/uk-journo-arrested-for-malinformation-after-exposing-trudeau-applauding-nazi-1113677702.html

Des parents américains sont arrêtés, voire battus, pour avoir protesté lors de réunions de conseils d'administration d'écoles contre le lavage de cerveau de leurs enfants, qui sont considérés comme des racistes, et contre l'agression sexuelle de leurs filles dans les salles de repos par des hommes qui prétendent être des femmes transgenres tout en ayant l'appareil sexuel et les désirs masculins.

https://www.foxnews.com/politics/loudoun-county-father-school-cover-up-bathroom-assault-daughter

Voir aussi : https://www.washingtonexaminer.com/restoring-america/fairness-justice/fbi-opened-multiple-investigations-into-protesting-parents-gop-lawmakers-say

Pensez au meurtre de Seth Rich dans la rue à Washington D.C. Seth Rich est la personne qui est soupçonnée d'avoir divulgué les courriels d'Hillary Clinton documentant sa participation à des activités criminelles au sujet desquelles rien n'a été fait. Seth Rich a été retrouvé mort dans une rue de Washington D.C., prétendument, selon la police démocrate de D.C., victime d'un vol. Rien ne manquait à Rich, ni son portefeuille, ni ses cartes de crédit, ni son téléphone portable. Un simple vol. Son meurtre n'a jamais fait l'objet d'une enquête et n'en fera jamais l'objet. Une "police" démocrate corrompue a déclaré qu'il s'agissait d'un vol alors qu'il n'y avait aucune preuve d'un tel acte. Un meurtre non résolu et non enquêté demeure.

Au lieu d'enquêter sur un meurtre, Trump et les participants aux rassemblements de Trump sont piégés et incarcérés sur la base de fausses accusations. Il est évident que le département américain de la "Justice" a militarisé le droit. Le procureur général des États-Unis ne sert ni la loi ni la justice. Il sert la politique des factions. Il est une honte pour la loi. Le fait qu'une personne dépourvue d'intégrité occupe le poste de procureur général des États-Unis est la seule preuve nécessaire pour savoir que l'État de droit en Amérique est mort.

William Blackstone a écrit que l'armement du droit est une tyrannie et que lorsque le pouvoir exécutif arme le droit, il incombe au Parlement de mettre en accusation et de punir la conduite des "conseillers malveillants et pernicieux" du gouvernement. Le Congrès américain n'a pris aucune mesure en ce sens, ce qui signifie que le pouvoir législatif a abdiqué ses responsabilités et approuvé l'instauration de la tyrannie.

L'Empire du mensonge a réduit à néant les "droits des Anglais" de William Blackstone, inscrits dans la Constitution américaine sous la forme de la Déclaration des droits.

Les États-Unis et le monde occidental sont devenus une tyrannie. C'est une conclusion inévitable.

Il n'y a pas de "l'unique" comme dans le film Matrix ou de "V" comme dans le film V pour Vendetta pour nous sauver de la tyrannie. Comment allons-nous échapper à la tyrannie qui s'est abattue sur nous maintenant que le droit est armé ? La mise en accusation de Trump par les démocrates n'est pas différente de la mise en accusation par Staline de Nikolaï Boukharine et des bolcheviks qui ont fait la révolution en tant qu'espions capitalistes.

Dans le cadre de la politique identitaire que nous imposent les libéraux et le parti démocrate, l'inculcation de la haine est l'élément le plus important. La haine est incompatible avec la loi objective. Il ne peut y avoir d'espoir pour un État de droit tant que la politique identitaire n'est pas purgée et que l'unité du peuple n'est pas rétablie.

Note : Robert Jackson lui-même est descendu jusqu'à utiliser la loi comme une arme dans son rôle de procureur en chef au procès de Nuremberg. Voir : https://www.paulcraigroberts.org/2017/08/11/tyranny-at-nuremberg/

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2023/10/01/the-western-world-is-now-a-tyranny/