Sénateur Malcolm Roberts (QL, Australie):Un régime de type soviétique en Australie sous l'égide du parti travailliste

Un régime de type soviétique en Australie sous l'égide du parti travailliste

Discours

Transcription

En tant que serviteur des nombreuses personnes différentes qui composent notre communauté du Queensland, je pense que ce deuxième budget du gouvernement Albanais est un moment de réflexion, une réflexion sur ce que ce gouvernement a promis et sur ce qu'il a réalisé. On a beaucoup parlé des promesses non tenues du Premier ministre, sans se poser la question suivante : ces promesses étaient-elles destinées à être tenues, ou s'agissait-il de promesses stratégiques destinées à cacher l'agenda de style soviétique de ce gouvernement pendant la campagne électorale ? C'est de cet agenda dont je parle maintenant. Il s'agit de rendre les gens dépendants des aides gouvernementales, de les rendre captifs du gouvernement. Une population docile et captive est la pierre angulaire d'une société de type soviétique que le Premier ministre semble avoir soutenue dans sa jeunesse.

Dans le cadre de ce programme, au lieu de créer des emplois viables dans le secteur privé, le Premier ministre les détruit. Nous avons perdu 1 500 emplois dans le secteur des transports avec la disparition de Scott's Refrigerated Logistics au nom de l'objectif "zéro camion". Nous avons perdu des emplois et risquons de perdre des communautés entières dans les régions charbonnières, y compris le bassin de Bowen dans notre État du Queensland, au nom de l'absence totale d'exploitation minière. Nous avons perdu des emplois dans l'industrie de l'exportation de moutons vivants, que les travaillistes sont en train de fermer au nom du zéro pâturage. Nous sommes prêts à perdre encore plus d'emplois et d'exploitations familiales dans le secteur agricole, car le ministre Plibersek relance les rachats d'eau au nom de l'agriculture nette zéro. La promesse de ne pas racheter l'eau n'a pas été tenue, alors qu'il s'agissait d'un mensonge éhonté.

La politique du "zéro net" a appauvri les Australiens, en transférant des dizaines de milliards de dollars de richesses des contribuables aux copains du gouvernement dans l'escroquerie du solaire et de l'éolien, qui exportent ensuite ces richesses vers des paradis fiscaux étrangers. Le solaire et l'éolien sont des mal-investissements parasitaires. Ils sont parasitaires et tuent leur hôte, l'économie australienne. Tout cela est enveloppé dans un manteau de bonne humeur pour sauver la planète. Soutenus par des Australiens aisés qui ont mené une vie d'abondance, ces gens embrassent maintenant l'agenda climatique pour soulager leur conscience d'avoir mené une vie d'abondance. En réalité, le programme net zéro est un plan frauduleux visant à remplacer la production d'énergie productive par une production féerique conçue pour créer une pénurie d'énergie, et c'est de cette pénurie que naîtra le contrôle. Les seuls gagnants seront les milliardaires qui mènent ce programme grâce à leur propriété des médias, des entreprises énergétiques et, bien sûr, des partis politiques. Le Premier ministre a cédé aux banques australiennes sous contrôle étranger, en supprimant les sanctions pour les comportements bancaires criminels. Il est certain que les comportements bancaires criminels suivront.

Permettez-moi de vous rappeler que l'ancien Premier ministre John Howard a fait la même chose en 2003, lorsqu'il a déchiré le code de pratique bancaire et donné le feu vert aux banques pour mettre en pièces les lois de l'équité et de la décence, des lois qui protégeaient les Australiens de tous les jours contre l'exploitation financière. Le trésorier adjoint Stephen Jones a supprimé les sanctions pour les banquiers criminels dans sa proposition de système de responsabilité financière. Il est vraiment l'ami - le grand ami - des grandes banques et de leurs propriétaires étrangers. Que fait-il au sein du parti travailliste ? Le Premier ministre est en train de vider le bush, de transférer jusqu'à deux tiers de la superficie de l'Australie aux Nations unies par le biais d'un titre de propriété autochtone et d'en priver les Aborigènes. Le Premier ministre a annulé un sous-marin qui ne sera jamais construit et l'a remplacé par un autre sous-marin qui ne sera jamais construit, tout en détruisant la capacité défensive de l'Australie. Chaque jour, l'Australie ressentira les conséquences de cette mauvaise gestion en une seule fois, et des troubles s'ensuivront. C'est pourquoi le Premier ministre et nos dirigeants militaires complices et affaiblis entraînent les troupes australiennes à attaquer les manifestants australiens. Il est clair que les troupes présentes dans les rues pour menacer et intimider les Australiens afin qu'ils restent silencieux chez eux n'étaient qu'un exercice d'entraînement en vue de ce qui allait suivre. Cependant, l'avenir n'est jamais dicté ; il ne peut être que manipulé.

Les conservateurs peuvent reprendre le pouvoir lors des prochaines élections si nous nous unissons et faisons davantage pour diffuser notre message de prospérité économique, de famille, de communauté et de valeurs australiennes. Je l'ai déjà dit ici : l'abondance n'est pas un gros mot, c'est un mot merveilleux. One Nation est le parti de l'abondance, avec des politiques qui génèrent de la richesse pour les Australiens ordinaires et empêchent la richesse d'être détournée de l'Australie. Les conservateurs doivent faire davantage pour étouffer l'intérêt personnel des médias de la presse, qui défendent les intérêts des milliardaires prédateurs sur leur registre d'actions plutôt que les intérêts des Australiens ordinaires. Voici un exemple : lors de la récente audition de la commission sénatoriale sur le projet de loi anti-vaccin de One Nation, nous avons entendu parler d'une jeune Australienne qui a été tuée par les vaccins imposés par son employeur, SG Global. SG Global appartient en partie au fonds d'investissement Vanguard. Son principal actionnaire est une société sud-africaine qui appartient en partie à Vanguard. Elle utilise des instruments de financement de Vanguard. Vanguard utilise sa propriété pour imposer des mandats d'achat de vaccins à Pfizer, une société dont Vanguard est le principal actionnaire institutionnel. Voyez-vous comment cela fonctionne ? C'est ainsi que les riches s'enrichissent et que les Australiens perdent leur richesse, leur santé et, sans explication ni intérêt médiatique, perdent la vie dans des décès inexpliqués. Il y a eu plus de 35 000 décès excédentaires en Australie. Dans un monde géré par les Australiens ordinaires, ce type de capitalisme de copinage serait à juste titre considéré comme du racket, mais aucune mesure n'a été prise par le parti unique pour découvrir la vérité et rendre justice aux escrocs.

Ce que nous entendons de la part du Premier ministre, c'est une rhétorique sur des projets pour des jours meilleurs, accompagnée d'aides pour donner l'impression qu'il se soucie des autres - non pas pour faire le bien, mais pour donner l'impression qu'il se soucie des autres. Les aides sont des emplois fictifs financés par le gouvernement qui ne permettront pas aux pauvres de sortir de la pauvreté. Ils ne fourniront pas un emploi durable de soutien de famille, qui est si nécessaire pour fonder et soutenir une famille. La vérité incontestable est que c'est la richesse qui entraîne le changement social, et non l'inverse. Les aides prennent la richesse, elles ne la créent pas. C'est pourquoi toutes les politiques des Verts antihumains, des Sarcelles et du parti travailliste visent à appauvrir les gens et à les priver de leur propriété, de leur pouvoir d'achat, de leurs opportunités et, pire encore, de leur fierté, afin de briser leur esprit.

Il ne s'agit pas d'un résultat malheureux des politiques du gouvernement Albanais. Il s'agit de l'agenda que le Premier ministre a dissimulé avec ses promesses vides pendant la campagne électorale. Il s'agit d'une stratégie délibérée visant à ramener le public dans la pauvreté, où il peut être contrôlé, endoctriné et mis en cage dans ses villes de 15 minutes. Même la Banque d'Angleterre a déclaré récemment que les citoyens devaient s'habituer à être plus pauvres. Que cela aille au diable ! La propriété et l'influence des entreprises en Australie sont allées trop loin. La santé a été compromise, comme j'en ai parlé lors de ma récente question d'importance publique sur la commission royale COVID, promise par le gouvernement Albanais avant son élection. L'éducation a été compromise, comme je l'ai dit dans ma déclaration de deux minutes sur le programme d'éducation sexuelle de l'ONU et de l'Organisation mondiale de la santé de l'ONU, qui ne peut être qualifié que de toilettage sexuel des enfants. L'énergie a été compromise, comme le montre l'aide au revenu de 15 milliards de dollars du trésorier Chalmers dans le budget. Ce cadeau est un aveu de l'échec de l'énergie solaire et éolienne parasitaire à fournir une énergie abordable pour les gens.

Il n'y a pas que l'énergie, bien sûr. La nourriture devient beaucoup plus chère, et ce processus se poursuivra jusqu'à ce que les Australiens mangent des insectes ou de la viande de laboratoire - de la viande cancéreuse in vitro. Si cela n'est pas encore évident pour l'Assemblée, permettez-moi d'utiliser un exemple des Pays-Bas, où le gouvernement mondialiste de Mark Rutte, laquais du Forum économique mondial, a annoncé qu'il rachetait 1 000 fermes familiales aux agriculteurs néerlandais et qu'il les ré-ensauvageait, en utilisant l'argent du contribuable pour racheter des fermes et les fermer, mettant ainsi un terme à la production alimentaire. L'accord d'achat conclu sous la menace d'un pistolet administratif exige des agriculteurs qu'ils acceptent de ne plus jamais cultiver leurs terres ou toute autre terre de l'Union européenne - tout ce savoir disparu, toute cette expérience perdue et tous ces agriculteurs empêchés de cultiver à nouveau des denrées alimentaires. Est-ce là la direction que prend l'Australie ? Sous les Verts anti-humains et le gouvernement soviétique albanais, la réponse est oui, sans aucun doute. Je demande au Premier ministre d'exclure catégoriquement l'achat et le ré-ensauvagement des fermes australiennes et d'exclure de retirer la nourriture de la table et l'avenir des Australiens ruraux. Le message de One Nation au Premier ministre est le suivant : L'Australie n'est pas l'Union soviétique et ne le sera jamais.

Il est temps que les conservateurs australiens laissent derrière eux la cinquième colonne d'infiltration mondialiste qui a infecté certaines parties des partis libéral et national et reviennent à un véritable conservatisme. L'histoire a montré que le seul moyen de sortir les gens de la pauvreté et de l'oppression est le progrès économique. C'est la base du progrès humain. Les 170 dernières années ont été remarquables à cet égard. Les 30 dernières années ont été marquées par un retour en arrière sous l'effet des politiques adoptées par les Nations unies et le Forum économique mondial. L'histoire nous a appris qu'un riche bâtard cupide essaiera toujours de tout prendre pour lui. Ce n'est pourtant que ces dernières années que les partis travailliste et libéral ont décidé de les laisser faire, sans doute en réponse à la pression du parti des riches, les "teals". Les libéraux semblent avoir oublié l'un de leurs principes fondateurs : la richesse entre les mains des Australiens ordinaires est l'antidote à l'oppression et à la tyrannie.

One Nation fera croître la richesse des Australiens ordinaires et fera avancer l'Australie en utilisant notre moyen de production d'énergie abondant et bon marché, le charbon, pour produire une énergie de base propre et respectueuse de l'environnement - une énergie de base fiable, sûre, stable et synchrone. Cela permettra à ceux qui ont adhéré à l'alliance des Nations unies et du Forum économique mondial et à son culte du zéro net d'atteindre leur objectif, tout en sauvant l'argenterie nationale, c'est-à-dire notre capacité de production.

Une nation utilisera des véhicules équipés de moteurs à combustion interne qui alimentent notre capacité de production d'une manière que les véhicules électriques ne peuvent que prétendre faire, à une fraction du coût de ces monstrueux véhicules électriques, gourmands en ressources inefficaces. One Nation construira des infrastructures, notamment dans le cadre du projet Iron Boomerang, du projet Outback Way, de la modernisation du port de Gladstone et du projet hydroélectrique de Hells Gate. Ces projets du Queensland fourniront des emplois à 100 000 Australiens et augmenteront de 20 % notre produit intérieur brut. Plus la boule de démolition du gouvernement Albanais se poursuit, plus l'Australie aura besoin d'un gouvernement conservateur One Nation pour restaurer la richesse et les opportunités pour les Australiens de tous les jours.

Traduit de l'anglais par Rouge et Blanc avec Deepl.

Source: https://www.malcolmrobertsqld.com.au/soviet-style-rule-in-australia-under-labor/