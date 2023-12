Paul Craig Roberts: Les 15 années qui ont détruit l'Amérique

29 novembre 2023

Les 15 années qui ont détruit l'Amérique

Paul Craig Roberts

Le gouvernement des États-Unis d'aujourd'hui ne ressemble guère au gouvernement créé par les Pères fondateurs. De nombreuses "réformes" ont contribué à transformer un gouvernement responsable en un g o u v e r n e m e n t irresponsable. Par exemple, l'élection directe des sénateurs américains et l'élargissement du droit de vote aux propriétaires masculins ont eu un impact négatif sur la sécurité de la propriété privée.

D'autres soulignent les effets des guerres. Tous ces éléments ont joué un rôle dans la destruction de l'Amérique. Toutefois, à mon avis, la transformation du gouvernement américain peut s'expliquer par des événements survenus au cours de trois courtes périodes de notre histoire.

Les Fondateurs voyaient les États-Unis comme une association d'États dans laquelle le pouvoir central était limité et faible. Le 10e amendement a donné le pouvoir aux États. La guerre tarifaire du président Lincoln a détruit les droits des États et a conduit à la suprématie du pouvoir fédéral centralisé sur les États. Aujourd'hui, ce qui se passe dans certains États peut être déterminé par des votes dans d'autres États. La guerre de Lincoln a duré quatre ans, ce qui a suffi à Lincoln pour détruire le cadre conçu par les fondateurs.

La deuxième période dévastatrice est celle de 1913. Cette année-là, les États-Unis ont subi deux coups durs. L'un par la création de la Réserve fédérale, l'autre par l'instauration d'un impôt sur le revenu. La création de la Réserve fédérale a retiré au gouvernement le contrôle de l'argent pour le confier aux grands banquiers. L'impôt sur le revenu a ressuscité l'esclavage. Les historiens ont ignoré qu'historiquement, la définition d'une personne libre est une personne qui possède son propre travail. Un esclave ou un serf est une personne dont le travail est détenu en tout ou en partie par un tiers. Aucune personne soumise à l'impôt sur le revenu ne possède son propre travail. Une fois qu'une personne est violée de cette manière, toutes ses autres protections disparaissent - sa vie privée, la sécurité de son domicile et de ses documents, sa protection contre l'arrestation arbitraire, l'auto-incrimination, la détention indéfinie sans condamnation. Aucun Américain vivant aujourd'hui n'a connu la liberté connue par les Fondateurs.

La troisième période destructrice a été la dépression des années 1930. Elle est le fruit du travail de la Réserve fédérale qui a permis à la masse monétaire de diminuer, entraînant ainsi l'effondrement de l'emploi, des revenus et des prix. La Grande Dépression a donné naissance au président Franklin D. Roosevelt et au New Deal. Le New Deal a transféré le pouvoir législatif du Congrès aux nouvelles agences de régulation progressistes. Aujourd'hui, lorsque le Congrès adopte une loi, cela revient à autoriser les agences de régulation à rédiger les règlements d'application de la loi. Par exemple, la loi sur les droits civils de 1964 interdisait expressément les quotas raciaux, mais l'EEOC a imposé des quotas raciaux par voie réglementaire.

Ces trois périodes, qui représentent 15 ans de l'histoire américaine, soit 6 % de notre temps en tant que pays, ont suffi à détruire ce que les fondateurs avaient créé. Les historiens sont aveugles, car l'histoire a été écrite pour des raisons de propagande afin de servir des agendas. La guerre de Lincoln pour les tarifs douaniers a été transformée en une cause morale de libération des esclaves noirs, ce que Lincoln a nié lorsqu'il a déclenché et mené la guerre. L'année 1913 est décrite comme un tournant progressif vers la stabilité financière et l'équité. Le New Deal est présenté comme des mesures qui ont permis de dompter l'instabilité du capitalisme. Lorsque Henry Ford a déclaré que "l'histoire est un mensonge", il n'était pas loin de la vérité.

Il est regrettable que nos héros politiques, tels que Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill d'Angleterre, fassent l'objet d'un examen minutieux au moment même où ces pays sont attaqués pour leur passé néfaste. C'est au moment où nous avons besoin de croyance pour repousser les assauts que nos idoles se révèlent avoir des pieds d'argile. Le livre de David Irving, Churchill's War, a détruit la réputation savamment créée de Churchill. Aujourd'hui, David T. Beito, dans The New Deal's War on the Bill of Rights, achève de détruire le héros progressiste FDR.

Comme Lincoln, Roosevelt a utilisé la guerre pour réaliser son programme, à savoir la destruction de l'empire britannique et son remplacement par l'empire américain fondé sur le dollar américain, qui a pris la place de la monnaie britannique en tant que monnaie de réserve mondiale. Il est paradoxal que les libéraux aient considéré comme un héros progressiste un président qui a écrasé la dissidence et la liberté d'expression, enfermé les citoyens américains d'origine japonaise dans des camps de concentration, détruisant leur vie et permettant le vol de leurs biens, et attaqué la Déclaration des droits qui garantissait aux Américains la sécurité sous la protection de la loi. Comme le montre clairement l'exposé de M. Beito sur FDR, cet homme était un tyran qui a élevé le pouvoir exécutif en dépouillant le Congrès de ses pouvoirs et en intimidant la Cour suprême.

M. Beito a consacré une décennie à la recherche et à la rédaction de son livre. Les notes volumineuses et l'index, qui représentent plus de 25 % des pages imprimées, témoignent de sa rigueur. Ce livre n'est pas l'opinion d'un seul homme. Il s'agit d'un document historique.

Si l'Amérique avait eu des historiens différents des libéraux crédules et insouciants, nous pourrions encore exister dans la liberté que les fondateurs nous ont donnée.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2023/11/29/the-15-years-that-destroyed-america/